Incontro terminato, FC Noah 2, Legia Varsavia 1.
Secondo tempo terminato, FC Noah 2, Legia Varsavia 1.20:39
Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38
Fallo di Damian Szymanski (Legia Varsavia).20:38
Gara riprende.20:38
Gara momentaneamente sospesa, Takuto Oshima (FC Noah) per infortunio.20:38
Tiro parato. Steve Kapuadi (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kamil Piatkowski con suggerimento di testa.20:37
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Arkadiusz Reca (Legia Varsavia).20:34
Sostituzione, FC Noah. Yan Eteki sostituisce Gudmundur Thórarinsson.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32
Fallo di David Sualehe (FC Noah).20:32
Vahan Bichakhchyan (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:32
Sostituzione, FC Noah. Sergey Muradyan sostituisce Nathanaël Saintini.20:29
Fallo di Hélder Ferreira (FC Noah).20:29
Pawel Wszolek (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Tiro respinto. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.20:29
Gol! FC Noah 2, Legia Varsavia 1. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:25
Alen Grgic (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Fallo di Arkadiusz Reca (Legia Varsavia).20:25
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Hélder Ferreira (FC Noah).20:24
Fallo di Takuto Oshima (FC Noah).20:24
Bartosz Kapustka (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24
Sostituzione, Legia Varsavia. Antonio Colak sostituisce Mileta Rajovic.20:23
Sostituzione, Legia Varsavia. Vahan Bichakhchyan sostituisce Ermal Krasniqi.20:23
Tiro respinto. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nardin Mulahusejnovic.20:23
Alen Grgic (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fallo di Pawel Wszolek (Legia Varsavia).20:22
Tentativo fallito. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nardin Mulahusejnovic.20:21
Damian Szymanski (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.20:20
Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fallo di Damian Szymanski (Legia Varsavia).20:20
Sostituzione, Legia Varsavia. Rafal Augustyniak sostituisce Claude Gonçalves.20:18
Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di Ermal Krasniqi (Legia Varsavia).20:18
Sostituzione, FC Noah. Gustavo Sangaré sostituisce Matheus Aiás.20:14
Sostituzione, FC Noah. Alen Grgic sostituisce Marin Jakolis.20:14
Sostituzione, Legia Varsavia. Kacper Chodyna sostituisce Rúben Vinagre.20:14
Sostituzione, Legia Varsavia. Bartosz Kapustka sostituisce Kacper Urbanski.20:13
Fallo di Takuto Oshima (FC Noah).20:13
Kacper Urbanski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Kamil Piatkowski (Legia Varsavia).20:11
Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marin Jakolis.20:11
Tiro respinto. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ermal Krasniqi.20:09
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Kacper Urbanski (Legia Varsavia).20:08
Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da centro area.20:08
Tiro parato. Marin Jakolis (FC Noah) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hélder Ferreira.20:08
Tiro respinto. Marin Jakolis (FC Noah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hélder Ferreira.20:06
Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:04
Fallo di Steve Kapuadi (Legia Varsavia).20:04
Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Kamil Piatkowski (Legia Varsavia).20:03
Gara riprende.20:01
Gara momentaneamente sospesa, (FC Noah).20:00
Gol! FC Noah 1, Legia Varsavia 1. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nardin Mulahusejnovic.19:58
Tentativo fallito. Mileta Rajovic (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Pawel Wszolek con cross.19:57
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Nathanaël Saintini (FC Noah).19:55
Fuorigioco. Rúben Vinagre(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Ermal Krasniqi e' colto in fuorigioco.19:54
Nathanaël Saintini (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Mileta Rajovic (Legia Varsavia).19:53
Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Hélder Ferreira.19:53
Tentativo fallito. Damian Szymanski (Legia Varsavia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Kacper Urbanski con cross da calcio d'angolo.19:52
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Eric Boakye (FC Noah).19:52
Fallo di Gudmundur Thórarinsson (FC Noah).19:51
Claude Gonçalves (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51
Fallo di Nardin Mulahusejnovic (FC Noah).19:50
Kamil Piatkowski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fallo di mano di Matheus Aiás (FC Noah).19:48
Inizia il Secondo tempo FC Noah 0, Legia Varsavia 1.19:47
Primo tempo terminato, FC Noah 0, Legia Varsavia 1.19:31
Fuorigioco. Gonçalo Silva(FC Noah) prova il lancio lungo, ma Matheus Aiás e' colto in fuorigioco.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Marin Jakolis (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Pawel Wszolek (Legia Varsavia).19:28
Tentativo fallito. Takuto Oshima (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:27
Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da centro area.19:25
Tiro respinto. Eric Boakye (FC Noah) un tiro di destro da fuori area.19:25
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Ermal Krasniqi (Legia Varsavia).19:25
Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Rúben Vinagre (Legia Varsavia).19:24
Timothy Fayulu (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Mileta Rajovic (Legia Varsavia).19:23
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da David Sualehe (FC Noah).19:22
Matheus Aiás (FC Noah) e' ammonito.19:21
Fuorigioco. Hélder Ferreira(FC Noah) prova il lancio lungo, ma Matheus Aiás e' colto in fuorigioco.19:21
Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20
Fallo di Damian Szymanski (Legia Varsavia).19:20
Nathanaël Saintini (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Claude Gonçalves (Legia Varsavia).19:17
Fallo di Takuto Oshima (FC Noah).19:17
Kacper Urbanski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17
Tentativo fallito. Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Claude Gonçalves in seguito a un contropiede.19:15
Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Damian Szymanski (Legia Varsavia).19:14
Tentativo fallito. Gudmundur Thórarinsson (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Takuto Oshima con suggerimento di testa.19:14
Tiro parato. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Eric Boakye con cross.19:08
Tentativo fallito. Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:05
Tentativo fallito. Nathanaël Saintini (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Takuto Oshima.19:04
Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da centro area.19:04
Tiro parato. Marin Jakolis (FC Noah) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eric Boakye con cross.19:04
Fallo di mano di Takuto Oshima (FC Noah).19:02
Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Damian Szymanski (Legia Varsavia).19:01
Tentativo fallito. Gudmundur Thórarinsson (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Matheus Aiás.19:00
Fallo di Eric Boakye (FC Noah).18:58
Rúben Vinagre (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58
Tentativo fallito. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nardin Mulahusejnovic.18:56
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Claude Gonçalves (Legia Varsavia).18:54
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Kamil Piatkowski (Legia Varsavia).18:53
Tiro respinto. David Sualehe (FC Noah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gudmundur Thórarinsson.18:53
Fallo di Gudmundur Thórarinsson (FC Noah).18:52
Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Tentativo fallito. Kamil Piatkowski (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Rúben Vinagre con cross da calcio d'angolo.18:51
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Hélder Ferreira (FC Noah).18:51
Tiro respinto. Mileta Rajovic (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ermal Krasniqi.18:51
Gol! FC Noah 0, Legia Varsavia 1. Mileta Rajovic (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.18:48
Tentativo fallito. Mileta Rajovic (Legia Varsavia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra.18:46
Tiro parato. Claude Gonçalves (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ermal Krasniqi con cross.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43
Noah - Legia Warsaw è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Arbitro di Noah - Legia Warsaw sarà Bulat Sariyev. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.
Attualmente Noah si trova 25° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Legia Warsaw si trova 21° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Noah ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; Legia Warsaw ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.
Noah e Legia Warsaw è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Noah
|Legia Warsaw
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|1
|3
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|4
|3
|Gol totali subiti
|4
|5
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.2
|Percentuale possesso palla
|57.1
|45.1
|Numero totale di passaggi
|1968
|1513
|Numero totale di passaggi riusciti
|1668
|1223
|Tiri nello specchio della porta
|12
|19
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|39.6
|Numero totale di cross
|66
|81
|Numero medio di cross riusciti
|20
|21
|Duelli per partita vinti
|200
|181
|Duelli per partita persi
|201
|176
|Corner subiti
|8
|18
|Corner guadagnati
|13
|20
|Numero di punizioni a favore
|64
|36
|Numero di punizioni concesse
|59
|43
|Tackle totali
|70
|65
|Percentuale di successo nei tackle
|58.6
|64.6
|Fuorigiochi totali
|7
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
