Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

PREPARTITA

Noah - Legia Warsaw è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.

Arbitro di Noah - Legia Warsaw sarà Bulat Sariyev. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Attualmente Noah si trova 25° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Legia Warsaw si trova 21° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Noah ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; Legia Warsaw ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.

Noah e Legia Warsaw è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: