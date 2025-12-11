Virgilio Sport
Noah-Legia Warsaw: 2-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 18:45
Noah
2
Legia Warsaw
1
Partita finita
Arbitro: Bulat Sariyev
  1. 3' 0-1 Mileta Rajovic
  2. 57' 1-1 Matheus Aiás
  3. 84' 2-1 Nardin Mulahusejnovic
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, FC Noah 2, Legia Varsavia 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, FC Noah 2, Legia Varsavia 1.20:39

  3. 90'+7'

    Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38

  4. 90'+7'

    Fallo di Damian Szymanski (Legia Varsavia).20:38

  5. 90'+6'

    Gara riprende.20:38

  6. 90'+6'

    Gara momentaneamente sospesa, Takuto Oshima (FC Noah) per infortunio.20:38

  7. 90'+6'

    Tiro parato. Steve Kapuadi (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kamil Piatkowski con suggerimento di testa.20:37

  9. 90'+2'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Arkadiusz Reca (Legia Varsavia).20:34

  10. 90'+2'

    Sostituzione, FC Noah. Yan Eteki sostituisce Gudmundur Thórarinsson.20:34

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32

  12. 90'

    Fallo di David Sualehe (FC Noah).20:32

  13. 90'

    Vahan Bichakhchyan (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:32

  15. 88'

    Sostituzione, FC Noah. Sergey Muradyan sostituisce Nathanaël Saintini.20:29

  16. 87'

    Fallo di Hélder Ferreira (FC Noah).20:29

  17. 87'

    Pawel Wszolek (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  18. 87'

    Tiro respinto. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.20:29

  19. 84'

    Gol! FC Noah 2, Legia Varsavia 1. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:25

  21. 83'

    Alen Grgic (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25

  22. 83'

    Fallo di Arkadiusz Reca (Legia Varsavia).20:25

  23. 83'

    Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Hélder Ferreira (FC Noah).20:24

  24. 82'

    Fallo di Takuto Oshima (FC Noah).20:24

  25. 82'

    Bartosz Kapustka (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24

  27. 82'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Antonio Colak sostituisce Mileta Rajovic.20:23

  28. 82'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Vahan Bichakhchyan sostituisce Ermal Krasniqi.20:23

  29. 81'

    Tiro respinto. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nardin Mulahusejnovic.20:23

  30. 80'

    Alen Grgic (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  31. 80'

    Fallo di Pawel Wszolek (Legia Varsavia).20:22

  33. 80'

    Tentativo fallito. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nardin Mulahusejnovic.20:21

  34. 79'

    Damian Szymanski (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.20:20

  35. 79'

    Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  36. 79'

    Fallo di Damian Szymanski (Legia Varsavia).20:20

  37. 77'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Rafal Augustyniak sostituisce Claude Gonçalves.20:18

  39. 76'

    Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  40. 76'

    Fallo di Ermal Krasniqi (Legia Varsavia).20:18

  41. 72'

    Sostituzione, FC Noah. Gustavo Sangaré sostituisce Matheus Aiás.20:14

  42. 72'

    Sostituzione, FC Noah. Alen Grgic sostituisce Marin Jakolis.20:14

  43. 72'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Kacper Chodyna sostituisce Rúben Vinagre.20:14

  45. 72'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Bartosz Kapustka sostituisce Kacper Urbanski.20:13

  46. 72'

    Fallo di Takuto Oshima (FC Noah).20:13

  47. 72'

    Kacper Urbanski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13

  48. 69'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Kamil Piatkowski (Legia Varsavia).20:11

  49. 69'

    Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marin Jakolis.20:11

  51. 68'

    Tiro respinto. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ermal Krasniqi.20:09

  52. 66'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Kacper Urbanski (Legia Varsavia).20:08

  53. 66'

    Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da centro area.20:08

  54. 66'

    Tiro parato. Marin Jakolis (FC Noah) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hélder Ferreira.20:08

  55. 65'

    Tiro respinto. Marin Jakolis (FC Noah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hélder Ferreira.20:06

  57. 62'

    Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:04

  58. 62'

    Fallo di Steve Kapuadi (Legia Varsavia).20:04

  59. 61'

    Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  60. 61'

    Fallo di Kamil Piatkowski (Legia Varsavia).20:03

  61. 60'

    Gara riprende.20:01

  63. 58'

    Gara momentaneamente sospesa, (FC Noah).20:00

  64. 57'

    Gol! FC Noah 1, Legia Varsavia 1. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nardin Mulahusejnovic.19:58

  65. 55'

    Tentativo fallito. Mileta Rajovic (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Pawel Wszolek con cross.19:57

  66. 53'

    Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Nathanaël Saintini (FC Noah).19:55

  67. 52'

    Fuorigioco. Rúben Vinagre(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Ermal Krasniqi e' colto in fuorigioco.19:54

  69. 52'

    Nathanaël Saintini (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  70. 52'

    Fallo di Mileta Rajovic (Legia Varsavia).19:53

  71. 51'

    Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Hélder Ferreira.19:53

  72. 51'

    Tentativo fallito. Damian Szymanski (Legia Varsavia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Kacper Urbanski con cross da calcio d'angolo.19:52

  73. 50'

    Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Eric Boakye (FC Noah).19:52

  75. 50'

    Fallo di Gudmundur Thórarinsson (FC Noah).19:51

  76. 50'

    Claude Gonçalves (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51

  77. 48'

    Fallo di Nardin Mulahusejnovic (FC Noah).19:50

  78. 48'

    Kamil Piatkowski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  79. 47'

    Fallo di mano di Matheus Aiás (FC Noah).19:48

  81. Inizia il Secondo tempo FC Noah 0, Legia Varsavia 1.19:47

  82. 45'+2'

    Primo tempo terminato, FC Noah 0, Legia Varsavia 1.19:31

  83. 45'+1'

    Fuorigioco. Gonçalo Silva(FC Noah) prova il lancio lungo, ma Matheus Aiás e' colto in fuorigioco.19:31

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  85. 43'

    Marin Jakolis (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  87. 43'

    Fallo di Pawel Wszolek (Legia Varsavia).19:28

  88. 42'

    Tentativo fallito. Takuto Oshima (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:27

  89. 41'

    Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da centro area.19:25

  90. 40'

    Tiro respinto. Eric Boakye (FC Noah) un tiro di destro da fuori area.19:25

  91. 40'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Ermal Krasniqi (Legia Varsavia).19:25

  93. 39'

    Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  94. 39'

    Fallo di Rúben Vinagre (Legia Varsavia).19:24

  95. 38'

    Timothy Fayulu (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  96. 38'

    Fallo di Mileta Rajovic (Legia Varsavia).19:23

  97. 37'

    Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da David Sualehe (FC Noah).19:22

  99. 36'

    Matheus Aiás (FC Noah) e' ammonito.19:21

  100. 36'

    Fuorigioco. Hélder Ferreira(FC Noah) prova il lancio lungo, ma Matheus Aiás e' colto in fuorigioco.19:21

  101. 36'

    Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20

  102. 36'

    Fallo di Damian Szymanski (Legia Varsavia).19:20

  103. 33'

    Nathanaël Saintini (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  105. 33'

    Fallo di Claude Gonçalves (Legia Varsavia).19:17

  106. 32'

    Fallo di Takuto Oshima (FC Noah).19:17

  107. 32'

    Kacper Urbanski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17

  108. 30'

    Tentativo fallito. Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Claude Gonçalves in seguito a un contropiede.19:15

  109. 30'

    Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  111. 30'

    Fallo di Damian Szymanski (Legia Varsavia).19:14

  112. 29'

    Tentativo fallito. Gudmundur Thórarinsson (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Takuto Oshima con suggerimento di testa.19:14

  113. 23'

    Tiro parato. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Eric Boakye con cross.19:08

  114. 20'

    Tentativo fallito. Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:05

  115. 20'

    Tentativo fallito. Nathanaël Saintini (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Takuto Oshima.19:04

  117. 19'

    Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da centro area.19:04

  118. 19'

    Tiro parato. Marin Jakolis (FC Noah) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eric Boakye con cross.19:04

  119. 18'

    Fallo di mano di Takuto Oshima (FC Noah).19:02

  120. 16'

    Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  121. 16'

    Fallo di Damian Szymanski (Legia Varsavia).19:01

  123. 16'

    Tentativo fallito. Gudmundur Thórarinsson (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Matheus Aiás.19:00

  124. 13'

    Fallo di Eric Boakye (FC Noah).18:58

  125. 13'

    Rúben Vinagre (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58

  126. 11'

    Tentativo fallito. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nardin Mulahusejnovic.18:56

  127. 10'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Claude Gonçalves (Legia Varsavia).18:54

  129. 8'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Kamil Piatkowski (Legia Varsavia).18:53

  130. 8'

    Tiro respinto. David Sualehe (FC Noah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gudmundur Thórarinsson.18:53

  131. 8'

    Fallo di Gudmundur Thórarinsson (FC Noah).18:52

  132. 8'

    Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  133. 7'

    Tentativo fallito. Kamil Piatkowski (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Rúben Vinagre con cross da calcio d'angolo.18:51

  135. 6'

    Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Hélder Ferreira (FC Noah).18:51

  136. 6'

    Tiro respinto. Mileta Rajovic (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ermal Krasniqi.18:51

  137. 3'

    Gol! FC Noah 0, Legia Varsavia 1. Mileta Rajovic (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.18:48

  138. 2'

    Tentativo fallito. Mileta Rajovic (Legia Varsavia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra.18:46

  139. 2'

    Tiro parato. Claude Gonçalves (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ermal Krasniqi con cross.18:46

  141. Inizia il Primo tempo.18:45

  142. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

Formazioni Noah - Legia Warsaw

Noah
Legia Warsaw
TITOLARI NOAH
  • (16) TIMOTHY FAYULU (P)
  • (37) GONÇALO SILVA (D)
  • (39) NATHANAËL SAINTINI (D)
  • (6) ERIC BOAKYE (D)
  • (33) DAVID SUALEHE (D)
  • (14) TAKUTO OSHIMA (C)
  • (47) MARIN JAKOLIS (C)
  • (7) HÉLDER FERREIRA (C)
  • (4) GUDMUNDUR THÓRARINSSON (C)
  • (9) MATHEUS AIÁS (A)
  • (32) NARDIN MULAHUSEJNOVIC (A)
PANCHINA NOAH
  • (27) GOR MANVELYAN (C)
  • (88) YAN ETEKI (C)
  • (3) SERGEY MURADYAN (D)
  • (77) ALEN GRGIC (D)
  • (18) ARTEM AVANESYAN (C)
  • (10) ARTAK DASHYAN (C)
  • (17) GUSTAVO SANGARÉ (C)
  • (22) OGNJEN CANCAREVIC (P)
  • (19) HOVHANNES HAMBARDZUMYAN (D)
ALLENATORE NOAH
  • Sandro Perkovic
TITOLARI LEGIA WARSAW
  • (1) KACPER TOBIASZ (P)
  • (7) PAWEL WSZOLEK (D)
  • (3) STEVE KAPUADI (D)
  • (13) ARKADIUSZ RECA (D)
  • (91) KAMIL PIATKOWSKI (D)
  • (19) RÚBEN VINAGRE (C)
  • (82) KACPER URBANSKI (C)
  • (5) CLAUDE GONÇALVES (C)
  • (44) DAMIAN SZYMANSKI (C)
  • (77) ERMAL KRASNIQI (C)
  • (29) MILETA RAJOVIC (A)
PANCHINA LEGIA WARSAW
  • (21) VAHAN BICHAKHCHYAN (C)
  • (27) GABRIEL KOBYLAK (P)
  • (53) WOJCIECH URBANSKI (C)
  • (4) MARCO BURCH (D)
  • (14) ANTONIO COLAK (A)
  • (20) JAKUB ZEWLAKOW (A)
  • (8) RAFAL AUGUSTYNIAK (D)
  • (50) WOJCIECH BANASIK (P)
  • (30) PETAR STOJANOVIC (D)
  • (67) BARTOSZ KAPUSTKA (C)
  • (11) KACPER CHODYNA (C)
ALLENATORE LEGIA WARSAW
  • Iñaki Astiz
PREPARTITA

Noah - Legia Warsaw è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Arbitro di Noah - Legia Warsaw sarà Bulat Sariyev. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Attualmente Noah si trova 25° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Legia Warsaw si trova 21° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Noah ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; Legia Warsaw ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.

Noah e Legia Warsaw è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NoahLegia Warsaw
Partite giocate44
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati43
Gol totali subiti45
Media gol subiti per partita1.01.2
Percentuale possesso palla57.145.1
Numero totale di passaggi19681513
Numero totale di passaggi riusciti16681223
Tiri nello specchio della porta1219
Percentuale di tiri in porta33.339.6
Numero totale di cross6681
Numero medio di cross riusciti2021
Duelli per partita vinti200181
Duelli per partita persi201176
Corner subiti818
Corner guadagnati1320
Numero di punizioni a favore6436
Numero di punizioni concesse5943
Tackle totali7065
Percentuale di successo nei tackle58.664.6
Fuorigiochi totali711
Numero totale di cartellini gialli611
Numero totale di cartellini rossi00

