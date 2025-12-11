Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Raków Czestochowa-Zrinjski Mostar: 1-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 21:00
Raków Czestochowa
1
Zrinjski Mostar
0
Partita finita
Arbitro: Ondrej Berka
  1. 45+5' 1-0 Jonatan Braut Brunes (R)
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Raków Czestochowa 1, Zrinjski 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Raków Czestochowa 1, Zrinjski 0.22:54

  3. 90'+3'

    Fuorigioco. Imad Rondic(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Patryk Makuch e' colto in fuorigioco.22:53

  4. 90'+2'

    Tentativo fallito. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Matej Sakota.22:51

  5. 90'+1'

    Sostituzione, Zrinjski. Karlo Abramovic sostituisce Kerim Memija.22:50

  6. 90'+1'

    Fallo di Stratos Svarnas (Raków Czestochowa).22:50

  7. 90'+1'

    Tyler Burey (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50

  10. 90'

    Tiro respinto. Péter Baráth (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area. Assist di Michael Ameyaw con cross.22:49

  11. 90'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Slobodan Jakovljevic (Zrinjski).22:49

  12. 89'

    Tiro respinto. Péter Baráth (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Imad Rondic.22:49

  13. 88'

    Tentativo fallito. Imad Rondic (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bogdan Mircetic in seguito a un contropiede.22:47

  15. 87'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Bogdan Mircetic sostituisce Tomasz Pienko.22:46

  16. 86'

    Fallo di Tomasz Pienko (Raków Czestochowa).22:46

  17. 86'

    Igor Savic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:46

  18. 86'

    Fallo di Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).22:45

  19. 86'

    Goran Karacic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  21. 84'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Slobodan Jakovljevic (Zrinjski).22:44

  22. 84'

    Matej Sakota (Zrinjski) e' ammonito per fallo.22:43

  23. 84'

    Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  24. 84'

    Fallo di Matej Sakota (Zrinjski).22:43

  25. 84'

    Tiro respinto. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area.22:43

  27. 83'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Jean Carlos Silva sostituisce Adriano.22:43

  28. 83'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Imad Rondic sostituisce Jonatan Braut Brunes.22:42

  29. 82'

    Fallo di Stratos Svarnas (Raków Czestochowa).22:41

  30. 82'

    Matej Sakota (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  31. 81'

    Tiro parato. Matej Sakota (Zrinjski) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Antonio Ivancic.22:41

  33. 80'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Matej Sakota (Zrinjski).22:40

  34. 79'

    Tiro parato. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Matej Sakota con cross.22:38

  35. 78'

    Fallo di Karol Struski (Raków Czestochowa).22:38

  36. 78'

    Antonio Ivancic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  37. 76'

    Tentativo fallito. Duje Dujmovic (Zrinjski) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Igor Savic con cross da calcio d'angolo.22:35

  39. 76'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Patryk Makuch sostituisce Lamine Diaby-Fadiga.22:35

  40. 76'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Péter Baráth sostituisce Oskar Repka.22:35

  41. 75'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).22:34

  42. 70'

    Tiro parato. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Antonio Ivancic.22:29

  43. 66'

    Tentativo fallito. Stratos Svarnas (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michael Ameyaw con cross da calcio d'angolo.22:25

  45. 65'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Goran Karacic (Zrinjski).22:25

  46. 65'

    Tiro parato. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tomasz Pienko.22:25

  47. 65'

    Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  48. 65'

    Fallo di Tyler Burey (Zrinjski).22:24

  49. 63'

    Gara riprende.22:22

  51. 63'

    Sostituzione, Zrinjski. Tyler Burey sostituisce Jakov Pranjic.22:22

  52. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, Kerim Memija (Zrinjski) per infortunio.22:21

  53. 61'

    Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  54. 61'

    Fallo di Nemanja Bilbija (Zrinjski).22:20

  55. 58'

    Fran Tudor (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18

  57. 58'

    Fallo di Jakov Pranjic (Zrinjski).22:18

  58. 57'

    Sostituzione, Zrinjski. Antonio Ivancic sostituisce Neven Djurasek.22:16

  59. 57'

    Sostituzione, Zrinjski. Matej Sakota sostituisce Leo Mikic.22:16

  60. 56'

    Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  61. 56'

    Fallo di Ilija Masic (Zrinjski).22:16

  63. 56'

    Fallo di Fran Tudor (Raków Czestochowa).22:15

  64. 56'

    Jakov Pranjic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15

  65. 55'

    Tiro parato. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kerim Memija con cross.22:14

  66. 54'

    Tentativo fallito. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Oskar Repka da calcio d'angolo.22:13

  67. 53'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Kerim Memija (Zrinjski).22:12

  69. 52'

    Neven Djurasek (Zrinjski) e' ammonito per fallo.22:11

  70. 52'

    Karol Struski (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  71. 52'

    Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).22:11

  72. 50'

    Tiro parato. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leo Mikic.22:10

  73. Inizia il Secondo tempo Raków Czestochowa 1, Zrinjski 0.22:05

  75. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Raków Czestochowa 1, Zrinjski 0.21:50

  76. 45'+5'

    Gol! Raków Czestochowa 1, Zrinjski 0. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:49

  77. 45'+3'

    Decisione VAR: rigore Raków Czestochowa.21:48

  78. 45'+2'

    Rigore concesso da Nemanja Bilbija (Zrinjski) per un fallo di mano in area.21:47

  79. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Slobodan Jakovljevic (Zrinjski).21:46

  81. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  82. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Oliwier Zych (Raków Czestochowa).21:45

  83. 45'+1'

    Tiro parato. Petar Mamic (Zrinjski) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jakov Pranjic.21:45

  84. 43'

    Tentativo fallito. Karol Struski (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michael Ameyaw con cross.21:43

  85. 41'

    Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  87. 41'

    Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).21:41

  88. 40'

    Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  89. 40'

    Fallo di Petar Mamic (Zrinjski).21:40

  90. 39'

    Tentativo fallito. Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Oskar Repka da calcio d'angolo.21:39

  91. 39'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Goran Karacic (Zrinjski).21:38

  93. 39'

    Tiro parato. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Michael Ameyaw con cross.21:38

  94. 38'

    Karol Struski (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38

  95. 38'

    Fallo di Slobodan Jakovljevic (Zrinjski).21:38

  96. 36'

    Kerim Memija (Zrinjski) e' ammonito per fallo.21:36

  97. 36'

    Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:35

  99. 36'

    Fallo di Kerim Memija (Zrinjski).21:35

  100. 35'

    Oskar Repka (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  101. 35'

    Gioco pericoloso di Igor Savic (Zrinjski).21:35

  102. 33'

    Fuorigioco. Oskar Repka(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Tomasz Pienko e' colto in fuorigioco.21:33

  103. 32'

    Karol Struski (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  105. 32'

    Fallo di Nemanja Bilbija (Zrinjski).21:32

  106. 31'

    Fuorigioco. Neven Djurasek(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Jakov Pranjic e' colto in fuorigioco.21:31

  107. 29'

    Tentativo fallito. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Slobodan Jakovljevic in seguito a un calcio da fermo.21:29

  108. 29'

    Tiro respinto. Jakov Pranjic (Zrinjski) un tiro di destro da oltre 25 metri.21:29

  109. 28'

    Fallo di mano di Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa).21:28

  111. 28'

    Fallo di Tomasz Pienko (Raków Czestochowa).21:27

  112. 28'

    Kerim Memija (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27

  113. 26'

    Tentativo fallito. Karol Struski (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:25

  114. 22'

    Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  115. 22'

    Fallo di Kerim Memija (Zrinjski).21:21

  117. 21'

    Tiro parato. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jakov Pranjic.21:21

  118. 20'

    Fallo di Stratos Svarnas (Raków Czestochowa).21:19

  119. 20'

    Leo Mikic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  120. 15'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Stratos Svarnas (Raków Czestochowa).21:15

  121. 15'

    Tiro respinto. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:15

  123. 15'

    Fallo di Michael Ameyaw (Raków Czestochowa).21:14

  124. 15'

    Petar Mamic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14

  125. 13'

    Tiro respinto. Karol Struski (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Fran Tudor.21:13

  126. 12'

    Tentativo fallito. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Petar Mamic.21:12

  127. 5'

    Tentativo fallito. Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:05

  129. 4'

    Fallo di Ilija Masic (Zrinjski).21:04

  130. 4'

    Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04

  131. Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01

  132. Fallo di Ilija Masic (Zrinjski).21:01

  133. Inizia il Primo tempo.21:00

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

Formazioni Raków Czestochowa - Zrinjski Mostar

Raków Czestochowa
Zrinjski Mostar
TITOLARI RAKóW CZESTOCHOWA
  • (48) OLIWIER ZYCH (P)
  • (25) BOGDAN RACOVITAN (D)
  • (7) FRAN TUDOR (D)
  • (4) STRATOS SVARNAS (D)
  • (23) KAROL STRUSKI (C)
  • (6) OSKAR REPKA (C)
  • (11) ADRIANO (C)
  • (19) MICHAEL AMEYAW (C)
  • (8) TOMASZ PIENKO (A)
  • (80) LAMINE DIABY-FADIGA (A)
  • (18) JONATAN BRAUT BRUNES (A)
PANCHINA RAKóW CZESTOCHOWA
  • (88) PÉTER BARÁTH (C)
  • (97) IBRAHIMA SECK (C)
  • (9) PATRYK MAKUCH (A)
  • (66) APOSTOLOS KONSTANTOPOULOS (D)
  • (5) MARKO BULAT (C)
  • (1) KACPER TRELOWSKI (P)
  • (39) JAKUB MADRZYK (P)
  • (99) IMAD RONDIC (A)
  • (20) JEAN CARLOS SILVA (C)
  • (44) BOGDAN MIRCETIC (C)
ALLENATORE RAKóW CZESTOCHOWA
  • Marek Papszun
TITOLARI ZRINJSKI MOSTAR
  • (18) GORAN KARACIC (P)
  • (5) ILIJA MASIC (D)
  • (12) PETAR MAMIC (D)
  • (50) KERIM MEMIJA (D)
  • (55) DUJE DUJMOVIC (D)
  • (27) SLOBODAN JAKOVLJEVIC (D)
  • (30) NEVEN DJURASEK (C)
  • (22) JAKOV PRANJIC (C)
  • (9) LEO MIKIC (C)
  • (21) IGOR SAVIC (C)
  • (99) NEMANJA BILBIJA (A)
PANCHINA ZRINJSKI MOSTAR
  • (23) STEFANO SURDANOVIC (C)
  • (17) ANTE SUSAK (D)
  • (77) KARLO ABRAMOVIC (A)
  • (20) ANTONIO IVANCIC (C)
  • (24) DARKO VELKOVSKI (D)
  • (3) BORNA FILIPOVIC (A)
  • (14) MATEJ SAKOTA (A)
  • (90) TONI MAJIC (A)
  • (42) MARIJAN CAVAR (C)
  • (32) TIN SAJKO (P)
  • (6) DAVID KARACIC (D)
  • (7) TYLER BUREY (A)
ALLENATORE ZRINJSKI MOSTAR
  • Igor Stimac
PREPARTITA

Raków Czestochowa - Zrinjski Mostar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec.
Arbitro di Raków Czestochowa - Zrinjski Mostar sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Miroslav Zelinka.

Attualmente Raków Czestochowa si trova 12° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Zrinjski Mostar si trova 22° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Raków Czestochowa ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; Zrinjski Mostar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8.

Raków Czestochowa e Zrinjski Mostar è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Raków CzestochowaZrinjski Mostar
Partite giocate44
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati77
Gol totali subiti28
Media gol subiti per partita0.52.0
Percentuale possesso palla50.840.5
Numero totale di passaggi17081344
Numero totale di passaggi riusciti13891014
Tiri nello specchio della porta2219
Percentuale di tiri in porta57.955.9
Numero totale di cross7156
Numero medio di cross riusciti2012
Duelli per partita vinti203178
Duelli per partita persi199175
Corner subiti1322
Corner guadagnati2215
Numero di punizioni a favore5242
Numero di punizioni concesse3447
Tackle totali5269
Percentuale di successo nei tackle69.259.4
Fuorigiochi totali78
Numero totale di cartellini gialli510
Numero totale di cartellini rossi01

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio