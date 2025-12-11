Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Raków Czestochowa - Zrinjski Mostar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec.

Arbitro di Raków Czestochowa - Zrinjski Mostar sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Miroslav Zelinka.

Attualmente Raków Czestochowa si trova 12° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Zrinjski Mostar si trova 22° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Raków Czestochowa ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; Zrinjski Mostar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8.

Raków Czestochowa e Zrinjski Mostar è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: