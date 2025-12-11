Incontro terminato, Raków Czestochowa 1, Zrinjski 0.
Incontro terminato, Raków Czestochowa 1, Zrinjski 0.
Secondo tempo terminato, Raków Czestochowa 1, Zrinjski 0.22:54
Fuorigioco. Imad Rondic(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Patryk Makuch e' colto in fuorigioco.22:53
Tentativo fallito. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Matej Sakota.22:51
Sostituzione, Zrinjski. Karlo Abramovic sostituisce Kerim Memija.22:50
Fallo di Stratos Svarnas (Raków Czestochowa).22:50
Tyler Burey (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Tiro respinto. Péter Baráth (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area. Assist di Michael Ameyaw con cross.22:49
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Slobodan Jakovljevic (Zrinjski).22:49
Tiro respinto. Péter Baráth (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Imad Rondic.22:49
Tentativo fallito. Imad Rondic (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bogdan Mircetic in seguito a un contropiede.22:47
Sostituzione, Raków Czestochowa. Bogdan Mircetic sostituisce Tomasz Pienko.22:46
Fallo di Tomasz Pienko (Raków Czestochowa).22:46
Igor Savic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:46
Fallo di Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).22:45
Goran Karacic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Slobodan Jakovljevic (Zrinjski).22:44
Matej Sakota (Zrinjski) e' ammonito per fallo.22:43
Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Matej Sakota (Zrinjski).22:43
Tiro respinto. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area.22:43
Sostituzione, Raków Czestochowa. Jean Carlos Silva sostituisce Adriano.22:43
Sostituzione, Raków Czestochowa. Imad Rondic sostituisce Jonatan Braut Brunes.22:42
Fallo di Stratos Svarnas (Raków Czestochowa).22:41
Matej Sakota (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Tiro parato. Matej Sakota (Zrinjski) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Antonio Ivancic.22:41
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Matej Sakota (Zrinjski).22:40
Tiro parato. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Matej Sakota con cross.22:38
Fallo di Karol Struski (Raków Czestochowa).22:38
Antonio Ivancic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Tentativo fallito. Duje Dujmovic (Zrinjski) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Igor Savic con cross da calcio d'angolo.22:35
Sostituzione, Raków Czestochowa. Patryk Makuch sostituisce Lamine Diaby-Fadiga.22:35
Sostituzione, Raków Czestochowa. Péter Baráth sostituisce Oskar Repka.22:35
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).22:34
Tiro parato. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Antonio Ivancic.22:29
Tentativo fallito. Stratos Svarnas (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michael Ameyaw con cross da calcio d'angolo.22:25
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Goran Karacic (Zrinjski).22:25
Tiro parato. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tomasz Pienko.22:25
Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Tyler Burey (Zrinjski).22:24
Gara riprende.22:22
Sostituzione, Zrinjski. Tyler Burey sostituisce Jakov Pranjic.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Kerim Memija (Zrinjski) per infortunio.22:21
Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Nemanja Bilbija (Zrinjski).22:20
Fran Tudor (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Fallo di Jakov Pranjic (Zrinjski).22:18
Sostituzione, Zrinjski. Antonio Ivancic sostituisce Neven Djurasek.22:16
Sostituzione, Zrinjski. Matej Sakota sostituisce Leo Mikic.22:16
Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Ilija Masic (Zrinjski).22:16
Fallo di Fran Tudor (Raków Czestochowa).22:15
Jakov Pranjic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15
Tiro parato. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kerim Memija con cross.22:14
Tentativo fallito. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Oskar Repka da calcio d'angolo.22:13
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Kerim Memija (Zrinjski).22:12
Neven Djurasek (Zrinjski) e' ammonito per fallo.22:11
Karol Struski (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).22:11
Tiro parato. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leo Mikic.22:10
Inizia il Secondo tempo Raków Czestochowa 1, Zrinjski 0.22:05
Primo tempo terminato, Raków Czestochowa 1, Zrinjski 0.21:50
Gol! Raków Czestochowa 1, Zrinjski 0. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:49
Decisione VAR: rigore Raków Czestochowa.21:48
Rigore concesso da Nemanja Bilbija (Zrinjski) per un fallo di mano in area.21:47
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Slobodan Jakovljevic (Zrinjski).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Oliwier Zych (Raków Czestochowa).21:45
Tiro parato. Petar Mamic (Zrinjski) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jakov Pranjic.21:45
Tentativo fallito. Karol Struski (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michael Ameyaw con cross.21:43
Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).21:41
Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Petar Mamic (Zrinjski).21:40
Tentativo fallito. Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Oskar Repka da calcio d'angolo.21:39
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Goran Karacic (Zrinjski).21:38
Tiro parato. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Michael Ameyaw con cross.21:38
Karol Struski (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38
Fallo di Slobodan Jakovljevic (Zrinjski).21:38
Kerim Memija (Zrinjski) e' ammonito per fallo.21:36
Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:35
Fallo di Kerim Memija (Zrinjski).21:35
Oskar Repka (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Gioco pericoloso di Igor Savic (Zrinjski).21:35
Fuorigioco. Oskar Repka(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Tomasz Pienko e' colto in fuorigioco.21:33
Karol Struski (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Nemanja Bilbija (Zrinjski).21:32
Fuorigioco. Neven Djurasek(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Jakov Pranjic e' colto in fuorigioco.21:31
Tentativo fallito. Igor Savic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Slobodan Jakovljevic in seguito a un calcio da fermo.21:29
Tiro respinto. Jakov Pranjic (Zrinjski) un tiro di destro da oltre 25 metri.21:29
Fallo di mano di Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa).21:28
Fallo di Tomasz Pienko (Raków Czestochowa).21:27
Kerim Memija (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27
Tentativo fallito. Karol Struski (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:25
Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Kerim Memija (Zrinjski).21:21
Tiro parato. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jakov Pranjic.21:21
Fallo di Stratos Svarnas (Raków Czestochowa).21:19
Leo Mikic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Stratos Svarnas (Raków Czestochowa).21:15
Tiro respinto. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:15
Fallo di Michael Ameyaw (Raków Czestochowa).21:14
Petar Mamic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Tiro respinto. Karol Struski (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Fran Tudor.21:13
Tentativo fallito. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Petar Mamic.21:12
Tentativo fallito. Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:05
Fallo di Ilija Masic (Zrinjski).21:04
Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01
Fallo di Ilija Masic (Zrinjski).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Raków Czestochowa - Zrinjski Mostar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec.
Arbitro di Raków Czestochowa - Zrinjski Mostar sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Miroslav Zelinka.
Attualmente Raków Czestochowa si trova 12° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Zrinjski Mostar si trova 22° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Raków Czestochowa ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; Zrinjski Mostar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8.
Raków Czestochowa e Zrinjski Mostar è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Raków Czestochowa
|Zrinjski Mostar
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|7
|7
|Gol totali subiti
|2
|8
|Media gol subiti per partita
|0.5
|2.0
|Percentuale possesso palla
|50.8
|40.5
|Numero totale di passaggi
|1708
|1344
|Numero totale di passaggi riusciti
|1389
|1014
|Tiri nello specchio della porta
|22
|19
|Percentuale di tiri in porta
|57.9
|55.9
|Numero totale di cross
|71
|56
|Numero medio di cross riusciti
|20
|12
|Duelli per partita vinti
|203
|178
|Duelli per partita persi
|199
|175
|Corner subiti
|13
|22
|Corner guadagnati
|22
|15
|Numero di punizioni a favore
|52
|42
|Numero di punizioni concesse
|34
|47
|Tackle totali
|52
|69
|Percentuale di successo nei tackle
|69.2
|59.4
|Fuorigiochi totali
|7
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
