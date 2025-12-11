Incontro terminato, Rijeka 3, Celje 0.
Incontro terminato, Rijeka 3, Celje 0.
Secondo tempo terminato, Rijeka 3, Celje 0.22:51
Tiro parato. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Danijel Sturm.22:49
Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).22:48
Florjan Jevsenak (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Luka Menalo (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47
Fallo di Florjan Jevsenak (Celje).22:47
Gara riprende.22:45
Sostituzione, Celje. Andrej Kotnik sostituisce Ivica Vidovic.22:45
Sostituzione, Celje. David Castro sostituisce Mario Kvesic.22:44
Gara momentaneamente sospesa, Juanjo Nieto (Celje) per infortunio.22:44
Gara riprende.22:41
Gara momentaneamente sospesa, Ante Juric (Rijeka) per infortunio.22:41
Sostituzione, Rijeka. Niko Jankovic sostituisce Toni Fruk.22:40
Sostituzione, Rijeka. Justas Lasickas sostituisce Samuele Vignato.22:40
Sostituzione, Rijeka. Merveil Ndockyt sostituisce Dejan Petrovic.22:40
Tentativo fallito. Luka Menalo (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Ante Orec.22:39
Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Rijeka) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:37
Gol! Rijeka 3, Celje 0. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Samuele Vignato.22:34
Fuorigioco. Toni Fruk(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Luka Menalo e' colto in fuorigioco.22:34
Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tiago Dantas da calcio d'angolo.22:34
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).22:33
Tiro parato. Ante Majstorovic (Rijeka) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Samuele Vignato con cross.22:33
Artemijus Tutyskinas (Celje) e' stato espulso.22:32
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).22:32
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32
Sostituzione, Rijeka. Luka Menalo sostituisce Amer Gojak.22:31
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Amer Gojak (Rijeka).22:31
Fallo di Lukasz Bejger (Celje).22:30
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Sostituzione, Celje. Florjan Jevsenak sostituisce Papa Daniel.22:29
Sostituzione, Celje. Milot Avdyli sostituisce Damjan Vuklisevic.22:29
Gol! Rijeka 2, Celje 0. Dejan Petrovic (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stjepan Radeljic da calcio d'angolo.22:27
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).22:27
Tiro parato. Ante Juric (Rijeka) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Samuele Vignato con cross.22:27
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Damjan Vuklisevic (Celje).22:26
Tiro respinto. Ante Juric (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Tiago Dantas.22:26
Tiro respinto. Ante Orec (Rijeka) un tiro di destro da fuori area.22:26
Gara riprende.22:26
Gara momentaneamente sospesa, Papa Daniel (Celje) per infortunio.22:24
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).22:24
Tiro parato. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ante Juric.22:24
Gara riprende.22:23
Gara momentaneamente sospesa, Zan-Luk Leban (Celje) per infortunio.22:22
Fallo di Nikita Iosifov (Celje).22:21
Stjepan Radeljic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Sostituzione, Rijeka. Ante Juric sostituisce Daniel Adu-Adjei.22:18
Fallo di mano di Mario Kvesic (Celje).22:17
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Daniel Adu-Adjei (Rijeka).22:17
Gol! Rijeka 1, Celje 0. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stjepan Radeljic da calcio d'angolo.22:12
Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Rijeka) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Samuele Vignato con cross da calcio d'angolo.22:12
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).22:11
Tiro parato. Ante Orec (Rijeka) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Samuele Vignato.22:11
Tiro respinto. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Amer Gojak.22:11
Fallo di Damjan Vuklisevic (Celje).22:09
Daniel Adu-Adjei (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08
Fallo di Amer Gojak (Rijeka).22:08
Tentativo fallito. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ivica Vidovic con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:07
Tentativo fallito. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Juanjo Nieto.22:06
Gara riprende.22:04
Gara momentaneamente sospesa, Artemijus Tutyskinas (Celje) per infortunio.22:04
Inizia il Secondo tempo Rijeka 0, Celje 0.22:02
Primo tempo terminato, Rijeka 0, Celje 0.21:46
Dejan Petrovic (Rijeka) e' ammonito per fallo.21:45
Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:45
Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel Adu-Adjei in seguito a un contropiede.21:42
Juanjo Nieto (Celje) e' ammonito.21:39
Fallo di Juanjo Nieto (Celje).21:39
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:39
Gara riprende.21:36
Gara momentaneamente sospesa, Amer Gojak (Rijeka) per infortunio.21:35
Fuorigioco. Samuele Vignato(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Daniel Adu-Adjei e' colto in fuorigioco.21:35
Fallo di Damjan Vuklisevic (Celje).21:34
Daniel Adu-Adjei (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Mladen Devetak (Rijeka).21:29
Tiro respinto. Ivica Vidovic (Celje) un tiro di destro da centro area.21:29
Nikita Iosifov (Celje) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Danijel Sturm in seguito a un contropiede.21:29
Fuorigioco. Amer Gojak(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Toni Fruk e' colto in fuorigioco.21:28
Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).21:27
Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Toni Fruk.21:26
Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).21:22
Nikita Iosifov (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22
Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).21:22
Danijel Sturm (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di mano di Nikita Iosifov (Celje).21:21
Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).21:20
Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Ante Majstorovic (Rijeka) e' ammonito per fallo.21:18
Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).21:18
Franko Kovacevic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Tentativo fallito. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro da centro area tira alto.21:17
Tiro parato. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:17
Fuorigioco. Juanjo Nieto(Celje) prova il lancio lungo, ma Franko Kovacevic e' colto in fuorigioco.21:16
Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Papa Daniel.21:16
Tentativo fallito. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.21:15
Fallo di Stjepan Radeljic (Rijeka).21:14
Franko Kovacevic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Fallo di Amer Gojak (Rijeka).21:12
Danijel Sturm (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Stjepan Radeljic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Ivica Vidovic (Celje).21:11
Tiro parato. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tiago Dantas.21:10
Tiro parato. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mario Kvesic con passaggio filtrante.21:09
Fallo di Danijel Sturm (Celje).21:07
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07
Tiro parato. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mladen Devetak.21:07
Fallo di Amer Gojak (Rijeka).21:04
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).21:03
Franko Kovacevic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Ante Orec (Rijeka).21:01
Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Rijeka - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.
Arbitro di Rijeka - Celje sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Andrea Colombo
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|113
|Fuorigioco
|7
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|15
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.7
|Falli per cartellino
|7.5
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2025
|Serie B
|Monza-Mantova 1-0
|13-09-2025
|Serie A
|Juventus-Inter 4-3
|21-09-2025
|Serie A
|Torino-Atalanta 0-3
|05-10-2025
|Serie A
|Fiorentina-Roma 1-2
|26-10-2025
|Serie A
|Lazio-Juventus 1-0
|08-12-2025
|Serie B
|Virtus Entella-Spezia 0-1
Attualmente Rijeka si trova 25° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Celje si trova 8° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Rijeka ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Celje ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.
Rijeka e Celje è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Rijeka
|Celje
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|1
|3
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|2
|8
|Gol totali subiti
|2
|4
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|52.0
|61.3
|Numero totale di passaggi
|1634
|2003
|Numero totale di passaggi riusciti
|1272
|1738
|Tiri nello specchio della porta
|13
|22
|Percentuale di tiri in porta
|44.8
|53.7
|Numero totale di cross
|70
|54
|Numero medio di cross riusciti
|16
|13
|Duelli per partita vinti
|198
|167
|Duelli per partita persi
|170
|135
|Corner subiti
|10
|17
|Corner guadagnati
|14
|20
|Numero di punizioni a favore
|56
|65
|Numero di punizioni concesse
|59
|47
|Tackle totali
|68
|51
|Percentuale di successo nei tackle
|60.3
|54.9
|Fuorigiochi totali
|6
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
