Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Rijeka - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.

Arbitro di Rijeka - Celje sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 113 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 7.5 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0 13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3 21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3 05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2 26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0 08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1

Attualmente Rijeka si trova 25° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Celje si trova 8° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Rijeka ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Celje ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

Rijeka e Celje è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: