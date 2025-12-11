Virgilio Sport
Rijeka-Celje: 3-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 21:00
Rijeka
3
Celje
0
Partita finita
Arbitro: Andrea Colombo
  1. 55' 1-0 Daniel Adu-Adjei
  2. 71' 2-0 Dejan Petrovic
  3. 78' 3-0 Toni Fruk
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Rijeka 3, Celje 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Rijeka 3, Celje 0.22:51

  3. 90'+3'

    Tiro parato. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Danijel Sturm.22:49

  4. 90'+1'

    Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).22:48

  5. 90'+1'

    Florjan Jevsenak (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47

  7. 90'

    Luka Menalo (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47

  9. 90'

    Fallo di Florjan Jevsenak (Celje).22:47

  10. 88'

    Gara riprende.22:45

  11. 88'

    Sostituzione, Celje. Andrej Kotnik sostituisce Ivica Vidovic.22:45

  12. 88'

    Sostituzione, Celje. David Castro sostituisce Mario Kvesic.22:44

  13. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, Juanjo Nieto (Celje) per infortunio.22:44

  15. 84'

    Gara riprende.22:41

  16. 84'

    Gara momentaneamente sospesa, Ante Juric (Rijeka) per infortunio.22:41

  17. 84'

    Sostituzione, Rijeka. Niko Jankovic sostituisce Toni Fruk.22:40

  18. 83'

    Sostituzione, Rijeka. Justas Lasickas sostituisce Samuele Vignato.22:40

  19. 83'

    Sostituzione, Rijeka. Merveil Ndockyt sostituisce Dejan Petrovic.22:40

  21. 83'

    Tentativo fallito. Luka Menalo (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Ante Orec.22:39

  22. 80'

    Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Rijeka) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:37

  23. 78'

    Gol! Rijeka 3, Celje 0. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Samuele Vignato.22:34

  24. 77'

    Fuorigioco. Toni Fruk(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Luka Menalo e' colto in fuorigioco.22:34

  25. 77'

    Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tiago Dantas da calcio d'angolo.22:34

  27. 76'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).22:33

  28. 76'

    Tiro parato. Ante Majstorovic (Rijeka) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Samuele Vignato con cross.22:33

  29. 75'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) e' stato espulso.22:32

  30. 75'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).22:32

  31. 75'

    Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32

  33. 75'

    Sostituzione, Rijeka. Luka Menalo sostituisce Amer Gojak.22:31

  34. 74'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  35. 74'

    Fallo di Amer Gojak (Rijeka).22:31

  36. 73'

    Fallo di Lukasz Bejger (Celje).22:30

  37. 73'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  39. 73'

    Sostituzione, Celje. Florjan Jevsenak sostituisce Papa Daniel.22:29

  40. 73'

    Sostituzione, Celje. Milot Avdyli sostituisce Damjan Vuklisevic.22:29

  41. 71'

    Gol! Rijeka 2, Celje 0. Dejan Petrovic (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stjepan Radeljic da calcio d'angolo.22:27

  42. 70'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).22:27

  43. 70'

    Tiro parato. Ante Juric (Rijeka) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Samuele Vignato con cross.22:27

  45. 70'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Damjan Vuklisevic (Celje).22:26

  46. 70'

    Tiro respinto. Ante Juric (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Tiago Dantas.22:26

  47. 69'

    Tiro respinto. Ante Orec (Rijeka) un tiro di destro da fuori area.22:26

  48. 69'

    Gara riprende.22:26

  49. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Papa Daniel (Celje) per infortunio.22:24

  51. 67'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).22:24

  52. 67'

    Tiro parato. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ante Juric.22:24

  53. 66'

    Gara riprende.22:23

  54. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Zan-Luk Leban (Celje) per infortunio.22:22

  55. 65'

    Fallo di Nikita Iosifov (Celje).22:21

  57. 65'

    Stjepan Radeljic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  58. 61'

    Sostituzione, Rijeka. Ante Juric sostituisce Daniel Adu-Adjei.22:18

  59. 61'

    Fallo di mano di Mario Kvesic (Celje).22:17

  60. 60'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  61. 60'

    Fallo di Daniel Adu-Adjei (Rijeka).22:17

  63. 55'

    Gol! Rijeka 1, Celje 0. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stjepan Radeljic da calcio d'angolo.22:12

  64. 55'

    Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Rijeka) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Samuele Vignato con cross da calcio d'angolo.22:12

  65. 54'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).22:11

  66. 54'

    Tiro parato. Ante Orec (Rijeka) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Samuele Vignato.22:11

  67. 54'

    Tiro respinto. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Amer Gojak.22:11

  69. 53'

    Fallo di Damjan Vuklisevic (Celje).22:09

  70. 53'

    Daniel Adu-Adjei (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  71. 51'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08

  72. 51'

    Fallo di Amer Gojak (Rijeka).22:08

  73. 50'

    Tentativo fallito. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ivica Vidovic con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:07

  75. 50'

    Tentativo fallito. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Juanjo Nieto.22:06

  76. 48'

    Gara riprende.22:04

  77. 47'

    Gara momentaneamente sospesa, Artemijus Tutyskinas (Celje) per infortunio.22:04

  78. Inizia il Secondo tempo Rijeka 0, Celje 0.22:02

  79. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Rijeka 0, Celje 0.21:46

  81. 45'+1'

    Dejan Petrovic (Rijeka) e' ammonito per fallo.21:45

  82. 45'+1'

    Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:45

  83. 45'+1'

    Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).21:45

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  85. 43'

    Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel Adu-Adjei in seguito a un contropiede.21:42

  87. 40'

    Juanjo Nieto (Celje) e' ammonito.21:39

  88. 40'

    Fallo di Juanjo Nieto (Celje).21:39

  89. 40'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:39

  90. 37'

    Gara riprende.21:36

  91. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Amer Gojak (Rijeka) per infortunio.21:35

  93. 35'

    Fuorigioco. Samuele Vignato(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Daniel Adu-Adjei e' colto in fuorigioco.21:35

  94. 34'

    Fallo di Damjan Vuklisevic (Celje).21:34

  95. 34'

    Daniel Adu-Adjei (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34

  96. 30'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Mladen Devetak (Rijeka).21:29

  97. 30'

    Tiro respinto. Ivica Vidovic (Celje) un tiro di destro da centro area.21:29

  99. 30'

    Nikita Iosifov (Celje) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Danijel Sturm in seguito a un contropiede.21:29

  100. 28'

    Fuorigioco. Amer Gojak(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Toni Fruk e' colto in fuorigioco.21:28

  101. 28'

    Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  102. 28'

    Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).21:27

  103. 27'

    Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Toni Fruk.21:26

  105. 23'

    Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).21:22

  106. 23'

    Nikita Iosifov (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22

  107. 22'

    Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).21:22

  108. 22'

    Danijel Sturm (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  109. 21'

    Fallo di mano di Nikita Iosifov (Celje).21:21

  111. 20'

    Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).21:20

  112. 20'

    Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  113. 19'

    Ante Majstorovic (Rijeka) e' ammonito per fallo.21:18

  114. 19'

    Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).21:18

  115. 19'

    Franko Kovacevic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  117. 18'

    Tentativo fallito. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro da centro area tira alto.21:17

  118. 18'

    Tiro parato. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:17

  119. 17'

    Fuorigioco. Juanjo Nieto(Celje) prova il lancio lungo, ma Franko Kovacevic e' colto in fuorigioco.21:16

  120. 17'

    Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Papa Daniel.21:16

  121. 16'

    Tentativo fallito. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.21:15

  123. 14'

    Fallo di Stjepan Radeljic (Rijeka).21:14

  124. 14'

    Franko Kovacevic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  125. 13'

    Fallo di Amer Gojak (Rijeka).21:12

  126. 13'

    Danijel Sturm (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  127. 11'

    Stjepan Radeljic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  129. 11'

    Fallo di Ivica Vidovic (Celje).21:11

  130. 11'

    Tiro parato. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tiago Dantas.21:10

  131. 10'

    Tiro parato. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mario Kvesic con passaggio filtrante.21:09

  132. 8'

    Fallo di Danijel Sturm (Celje).21:07

  133. 8'

    Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07

  135. 7'

    Tiro parato. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mladen Devetak.21:07

  136. 5'

    Fallo di Amer Gojak (Rijeka).21:04

  137. 5'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  138. 3'

    Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).21:03

  139. 3'

    Franko Kovacevic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  141. 2'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Ante Orec (Rijeka).21:01

  142. Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:00

  143. Inizia il Primo tempo.21:00

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

Formazioni Rijeka - Celje

Rijeka
Celje
TITOLARI RIJEKA
  • (13) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (22) ANTE OREC (D)
  • (45) ANTE MAJSTOROVIC (D)
  • (6) STJEPAN RADELJIC (D)
  • (34) MLADEN DEVETAK (D)
  • (10) TONI FRUK (C)
  • (14) AMER GOJAK (C)
  • (19) SAMUELE VIGNATO (C)
  • (8) DEJAN PETROVIC (C)
  • (26) TIAGO DANTAS (C)
  • (18) DANIEL ADU-ADJEI (A)
PANCHINA RIJEKA
  • (99) ALEKSA TODOROVIC (P)
  • (91) NOEL BODETIC (D)
  • (4) NIKO JANKOVIC (C)
  • (2) LOVRO KITIN (D)
  • (20) MERVEIL NDOCKYT (C)
  • (9) DUJE COP (A)
  • (25) DOMINIK THAQI (A)
  • (51) ANEL HUSIC (D)
  • (17) LUKA MENALO (A)
  • (77) ANTE JURIC (A)
  • (23) JUSTAS LASICKAS (D)
  • (30) BRUNO BOGOJEVIC (C)
ALLENATORE RIJEKA
  • Víctor Sánchez del Amo
TITOLARI CELJE
  • (1) ZAN-LUK LEBAN (P)
  • (3) DAMJAN VUKLISEVIC (D)
  • (6) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (44) LUKASZ BEJGER (D)
  • (2) JUANJO NIETO (D)
  • (13) PAPA DANIEL (C)
  • (8) MARIO KVESIC (C)
  • (20) NIKITA IOSIFOV (C)
  • (16) IVICA VIDOVIC (C)
  • (10) DANIJEL STURM (C)
  • (9) FRANKO KOVACEVIC (A)
PANCHINA CELJE
  • (71) VITALI LISAKOVICH (A)
  • (5) GASPER VODEB (D)
  • (11) MILOT AVDYLI (C)
  • (42) MATIJA BOBEN (D)
  • (99) MATEJ POPLATNIK (A)
  • (94) RUDI POZEG VANCAS (C)
  • (15) DAVID CASTRO (D)
  • (17) ANDREJ KOTNIK (C)
  • (12) LUKA KOLAR (P)
  • (7) FLORJAN JEVSENAK (C)
ALLENATORE CELJE
  • Albert Riera
PREPARTITA

Rijeka - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.
Arbitro di Rijeka - Celje sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Andrea Colombo

Statistiche Stagionali
Partite dirette4
Falli fischiati113
Fuorigioco7
Rigori assegnati1
Ammonizioni15
Espulsioni0
Cartellini per partita3.7
Falli per cartellino7.5

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 4 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0
13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3
21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3
05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2
26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0
08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1

Attualmente Rijeka si trova 25° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Celje si trova 8° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Rijeka ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Celje ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

Rijeka e Celje è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

RijekaCelje
Partite giocate44
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati28
Gol totali subiti24
Media gol subiti per partita0.51.0
Percentuale possesso palla52.061.3
Numero totale di passaggi16342003
Numero totale di passaggi riusciti12721738
Tiri nello specchio della porta1322
Percentuale di tiri in porta44.853.7
Numero totale di cross7054
Numero medio di cross riusciti1613
Duelli per partita vinti198167
Duelli per partita persi170135
Corner subiti1017
Corner guadagnati1420
Numero di punizioni a favore5665
Numero di punizioni concesse5947
Tackle totali6851
Percentuale di successo nei tackle60.354.9
Fuorigiochi totali610
Numero totale di cartellini gialli98
Numero totale di cartellini rossi10

Virgilio Sport
