Samsunspor-AEK Athens: 1-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 18:45
Samsunspor
1
AEK Athens
2
Partita finita
Arbitro: Jeremie Pignard
  1. 4' 1-0 Harold Moukoudi (A)
  2. 52' 1-1 Razvan Marin
  3. 63' 1-2 Aboubakary Koïta
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Samsunspor 1, AEK Atene 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Samsunspor 1, AEK Atene 2.20:38

  3. 90'+6'

    Tentativo fallito. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Emre Kilinç da calcio d'angolo.20:37

  4. 90'+6'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Lazaros Rota (AEK Atene).20:37

  5. 90'+6'

    Tiro respinto. Ebrima Ceesay (Samsunspor) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.20:37

  6. 90'+3'

    Sostituzione, AEK Atene. James Penrice sostituisce Razvan Marin.20:35

  7. 90'+3'

    Tentativo fallito. Niclas Eliasson (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.20:34

  9. 90'+2'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Marius Mouandilmadji (Samsunspor).20:34

  10. 90'+1'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Joe Mendes (Samsunspor).20:33

  11. 90'+1'

    Tiro respinto. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Niclas Eliasson.20:33

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:33

  13. 90'

    Gara riprende.20:32

  15. 89'

    Gara momentaneamente sospesa, Marko Grujic (AEK Atene) per infortunio.20:31

  16. 87'

    Fallo di Tahsin Bulbul (Samsunspor).20:28

  17. 87'

    Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  18. 86'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (AEK Atene).20:27

  19. 85'

    Sostituzione, Samsunspor. Ebrima Ceesay sostituisce Logi Tómasson.20:27

  21. 85'

    Sostituzione, AEK Atene. Niclas Eliasson sostituisce Aboubakary Koïta.20:26

  22. 83'

    Sostituzione, AEK Atene. Marko Grujic sostituisce Petros Mantalos.20:24

  23. 82'

    Tentativo fallito. Rick van Drongelen (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Carlo Holse.20:23

  24. 78'

    Sostituzione, Samsunspor. Joe Mendes sostituisce Zeki Yavru.20:20

  25. 78'

    Sostituzione, Samsunspor. Soner Aydogdu sostituisce Olivier Ntcham.20:20

  27. 76'

    Luka Jovic (AEK Atene) e' ammonito.20:18

  28. 76'

    Tahsin Bulbul (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  29. 76'

    Fallo di Luka Jovic (AEK Atene).20:18

  30. 74'

    Sostituzione, Samsunspor. Tahsin Bulbul sostituisce Anthony Musaba.20:16

  31. 74'

    Tiro respinto. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area.20:15

  33. 73'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Aboubakary Koïta (AEK Atene).20:15

  34. 73'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Orbelín Pineda (AEK Atene).20:15

  35. 69'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Zeki Yavru (Samsunspor).20:11

  36. 68'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Orbelín Pineda (AEK Atene).20:10

  37. 67'

    Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petros Mantalos.20:09

  39. 66'

    Tiro respinto. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Logi Tómasson.20:07

  40. 63'

    Gol! Samsunspor 1, AEK Atene 2. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lazaros Rota.20:05

  41. 62'

    Tiro parato. Anthony Musaba (Samsunspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Carlo Holse.20:04

  42. 61'

    Tiro respinto. Stavros Pilios (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:03

  43. 61'

    Tiro respinto. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di destro da centro area. Assist di Roberto Pereyra.20:03

  45. 60'

    Fuorigioco. Razvan Marin(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Orbelín Pineda e' colto in fuorigioco.20:01

  46. 58'

    Gara riprende.20:00

  47. 58'

    Gara momentaneamente sospesa, Antoine Makoumbou (Samsunspor) per infortunio.20:00

  48. 57'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) e' ammonito.19:59

  49. 57'

    Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  51. 57'

    Fallo di Luka Jovic (AEK Atene).19:59

  52. 52'

    Gol! Samsunspor 1, AEK Atene 1. Razvan Marin (AEK Atene) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.19:54

  53. 51'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53

  54. 51'

    Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).19:53

  55. 51'

    Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Zeki Yavru.19:52

  57. 49'

    Tentativo fallito. Domagoj Vida (AEK Atene) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Petros Mantalos con cross da calcio d'angolo.19:50

  58. 48'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Logi Tómasson (Samsunspor).19:49

  59. 47'

    Tiro parato. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luka Jovic.19:49

  60. 46'

    Anthony Musaba (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:48

  61. 46'

    Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).19:48

  63. Inizia il Secondo tempo Samsunspor 1, AEK Atene 0.19:47

  64. 45'

    Sostituzione, AEK Atene. Domagoj Vida sostituisce Harold Moukoudi.19:47

  65. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Samsunspor 1, AEK Atene 0.19:31

  66. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  67. 44'

    Petros Mantalos (AEK Atene) e' ammonito per fallo.19:29

  69. 44'

    Emre Kilinç (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  70. 44'

    Fallo di Petros Mantalos (AEK Atene).19:29

  71. 43'

    Tentativo fallito. Roberto Pereyra (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luka Jovic con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.19:27

  72. 40'

    Tiro respinto. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marius Mouandilmadji.19:25

  73. 40'

    Tiro respinto. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area. Assist di Carlo Holse con cross.19:25

  75. 39'

    Olivier Ntcham (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  76. 39'

    Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).19:24

  77. 38'

    Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).19:23

  78. 38'

    Harold Moukoudi (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  79. 35'

    Anthony Musaba (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:20

  81. 35'

    Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).19:20

  82. 34'

    Tentativo fallito. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Petros Mantalos con cross in seguito a un calcio da fermo.19:18

  83. 33'

    Lubomír Satka (Samsunspor) e' ammonito per fallo.19:17

  84. 33'

    Fallo di Lubomír Satka (Samsunspor).19:17

  85. 33'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17

  87. 31'

    Tentativo fallito. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Marius Mouandilmadji con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:16

  88. 31'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Thomas Strakosha (AEK Atene).19:15

  89. 31'

    Tiro parato. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Marius Mouandilmadji.19:15

  90. 28'

    Tiro parato. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marius Mouandilmadji.19:13

  91. 28'

    Tiro respinto. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un colpo di testa da centro area. Assist di Anthony Musaba.19:13

  93. 26'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Lazaros Rota (AEK Atene).19:11

  94. 25'

    Tentativo fallito. Carlo Holse (Samsunspor) un colpo di testa da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Lubomír Satka.19:09

  95. 23'

    Tentativo fallito. Carlo Holse (Samsunspor) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Logi Tómasson con cross.19:07

  96. 21'

    Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  97. 21'

    Fallo di Anthony Musaba (Samsunspor).19:06

  99. 18'

    Tentativo fallito. Roberto Pereyra (AEK Atene) un tiro di destro da centro area tira alto.19:03

  100. 18'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da centro area.19:03

  101. 15'

    Fuorigioco. Rick van Drongelen(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.18:59

  102. 12'

    Roberto Pereyra (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  103. 12'

    Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).18:57

  105. 12'

    Tentativo fallito. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Anthony Musaba.18:57

  106. 11'

    Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).18:56

  107. 11'

    Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  108. 9'

    Petros Mantalos (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  109. 9'

    Fallo di Emre Kilinç (Samsunspor).18:54

  111. 9'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54

  112. 9'

    Fallo di Olivier Ntcham (Samsunspor).18:54

  113. 8'

    Tentativo fallito. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Carlo Holse in seguito a un calcio da fermo.18:52

  114. 7'

    Razvan Marin (AEK Atene) e' ammonito per fallo.18:51

  115. 7'

    Fallo di Razvan Marin (AEK Atene).18:51

  117. 7'

    Anthony Musaba (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:51

  118. 4'

    Autorete di Harold Moukoudi, AEK Atene. Samsunspor 1, AEK Atene 0..18:48

  119. 3'

    Fallo di Luka Jovic (AEK Atene).18:48

  120. 3'

    Rick van Drongelen (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  121. Inizia il Primo tempo.18:45

  123. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

Formazioni Samsunspor - AEK Athens

Samsunspor
AEK Athens
TITOLARI SAMSUNSPOR
  • (1) OKAN KOCUK (P)
  • (4) RICK VAN DRONGELEN (D)
  • (37) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (18) ZEKI YAVRU (D)
  • (17) LOGI TÓMASSON (D)
  • (29) ANTOINE MAKOUMBOU (C)
  • (21) CARLO HOLSE (C)
  • (11) EMRE KILINÇ (C)
  • (10) OLIVIER NTCHAM (C)
  • (7) ANTHONY MUSABA (C)
  • (9) MARIUS MOUANDILMADJI (A)
PANCHINA SAMSUNSPOR
  • (2) JOE MENDES (D)
  • (28) SONER GÖNÜL (D)
  • (99) EBRIMA CEESAY (C)
  • (16) TAHSIN BULBUL (C)
  • (12) ALBERT POSIADALA (P)
  • (22) POLAT YALDIR (A)
  • (24) TONI BOREVKOVIC (D)
  • (8) SONER AYDOGDU (C)
  • (48) EFE BERAT TÖRUZ (P)
  • (55) YUNUS EMRE ÇIFT (D)
ALLENATORE SAMSUNSPOR
  • Thomas Reis
TITOLARI AEK ATHENS
  • (1) THOMAS STRAKOSHA (P)
  • (3) STAVROS PILIOS (D)
  • (2) HAROLD MOUKOUDI (D)
  • (12) LAZAROS ROTA (D)
  • (44) FILIPE RELVAS (D)
  • (13) ORBELÍN PINEDA (C)
  • (37) ROBERTO PEREYRA (C)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (9) LUKA JOVIC (A)
  • (11) ABOUBAKARY KOÏTA (A)
PANCHINA AEK ATHENS
  • (81) ANGELOS ANGELOPOULOS (P)
  • (29) JAMES PENRICE (D)
  • (91) ALBERTO BRIGNOLI (P)
  • (19) NICLAS ELIASSON (C)
  • (55) KONSTANTINOS CHRYSOPOULOS (D)
  • (4) MARKO GRUJIC (C)
  • (7) DERECK KUTESA (C)
  • (34) CHRISTOS KOSIDIS (D)
  • (21) DOMAGOJ VIDA (D)
ALLENATORE AEK ATHENS
  • Marko Nikolic
PREPARTITA

Samsunspor - AEK Athens è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun.
Arbitro di Samsunspor - AEK Athens sarà Jeremie Pignard. Al VAR invece ci sarà Mathieu Vernice.

Attualmente Samsunspor si trova 1° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece AEK Athens si trova 13° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Samsunspor ha segnato 10 gol e ne ha subiti 2; AEK Athens ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.

Samsunspor e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SamsunsporAEK Athens
Partite giocate44
Numero di partite vinte32
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati99
Gol totali subiti24
Media gol subiti per partita0.51.0
Percentuale possesso palla50.760.2
Numero totale di passaggi18322058
Numero totale di passaggi riusciti14821784
Tiri nello specchio della porta2127
Percentuale di tiri in porta50.040.3
Numero totale di cross4984
Numero medio di cross riusciti1222
Duelli per partita vinti185179
Duelli per partita persi183169
Corner subiti2018
Corner guadagnati1722
Numero di punizioni a favore3648
Numero di punizioni concesse4446
Tackle totali7264
Percentuale di successo nei tackle72.270.3
Fuorigiochi totali108
Numero totale di cartellini gialli49
Numero totale di cartellini rossi00

