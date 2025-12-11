Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

PREPARTITA

Samsunspor - AEK Athens è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun.

Arbitro di Samsunspor - AEK Athens sarà Jeremie Pignard. Al VAR invece ci sarà Mathieu Vernice.

Attualmente Samsunspor si trova 1° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece AEK Athens si trova 13° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Samsunspor ha segnato 10 gol e ne ha subiti 2; AEK Athens ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.

Samsunspor e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: