Incontro terminato, Samsunspor 1, AEK Atene 2.
Secondo tempo terminato, Samsunspor 1, AEK Atene 2.20:38
Tentativo fallito. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Emre Kilinç da calcio d'angolo.20:37
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Lazaros Rota (AEK Atene).20:37
Tiro respinto. Ebrima Ceesay (Samsunspor) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.20:37
Sostituzione, AEK Atene. James Penrice sostituisce Razvan Marin.20:35
Tentativo fallito. Niclas Eliasson (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.20:34
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Marius Mouandilmadji (Samsunspor).20:34
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Joe Mendes (Samsunspor).20:33
Tiro respinto. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Niclas Eliasson.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:33
Gara riprende.20:32
Gara momentaneamente sospesa, Marko Grujic (AEK Atene) per infortunio.20:31
Fallo di Tahsin Bulbul (Samsunspor).20:28
Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (AEK Atene).20:27
Sostituzione, Samsunspor. Ebrima Ceesay sostituisce Logi Tómasson.20:27
Sostituzione, AEK Atene. Niclas Eliasson sostituisce Aboubakary Koïta.20:26
Sostituzione, AEK Atene. Marko Grujic sostituisce Petros Mantalos.20:24
Tentativo fallito. Rick van Drongelen (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Carlo Holse.20:23
Sostituzione, Samsunspor. Joe Mendes sostituisce Zeki Yavru.20:20
Sostituzione, Samsunspor. Soner Aydogdu sostituisce Olivier Ntcham.20:20
Luka Jovic (AEK Atene) e' ammonito.20:18
Tahsin Bulbul (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di Luka Jovic (AEK Atene).20:18
Sostituzione, Samsunspor. Tahsin Bulbul sostituisce Anthony Musaba.20:16
Tiro respinto. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area.20:15
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Aboubakary Koïta (AEK Atene).20:15
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Orbelín Pineda (AEK Atene).20:15
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Zeki Yavru (Samsunspor).20:11
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Orbelín Pineda (AEK Atene).20:10
Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petros Mantalos.20:09
Tiro respinto. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Logi Tómasson.20:07
Gol! Samsunspor 1, AEK Atene 2. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lazaros Rota.20:05
Tiro parato. Anthony Musaba (Samsunspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Carlo Holse.20:04
Tiro respinto. Stavros Pilios (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:03
Tiro respinto. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di destro da centro area. Assist di Roberto Pereyra.20:03
Fuorigioco. Razvan Marin(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Orbelín Pineda e' colto in fuorigioco.20:01
Gara riprende.20:00
Gara momentaneamente sospesa, Antoine Makoumbou (Samsunspor) per infortunio.20:00
Orbelín Pineda (AEK Atene) e' ammonito.19:59
Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Luka Jovic (AEK Atene).19:59
Gol! Samsunspor 1, AEK Atene 1. Razvan Marin (AEK Atene) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.19:54
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).19:53
Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Zeki Yavru.19:52
Tentativo fallito. Domagoj Vida (AEK Atene) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Petros Mantalos con cross da calcio d'angolo.19:50
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Logi Tómasson (Samsunspor).19:49
Tiro parato. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luka Jovic.19:49
Anthony Musaba (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:48
Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).19:48
Inizia il Secondo tempo Samsunspor 1, AEK Atene 0.19:47
Sostituzione, AEK Atene. Domagoj Vida sostituisce Harold Moukoudi.19:47
Primo tempo terminato, Samsunspor 1, AEK Atene 0.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Petros Mantalos (AEK Atene) e' ammonito per fallo.19:29
Emre Kilinç (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Petros Mantalos (AEK Atene).19:29
Tentativo fallito. Roberto Pereyra (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luka Jovic con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.19:27
Tiro respinto. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marius Mouandilmadji.19:25
Tiro respinto. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area. Assist di Carlo Holse con cross.19:25
Olivier Ntcham (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).19:24
Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).19:23
Harold Moukoudi (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Anthony Musaba (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:20
Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).19:20
Tentativo fallito. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Petros Mantalos con cross in seguito a un calcio da fermo.19:18
Lubomír Satka (Samsunspor) e' ammonito per fallo.19:17
Fallo di Lubomír Satka (Samsunspor).19:17
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17
Tentativo fallito. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Marius Mouandilmadji con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:16
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Thomas Strakosha (AEK Atene).19:15
Tiro parato. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Marius Mouandilmadji.19:15
Tiro parato. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marius Mouandilmadji.19:13
Tiro respinto. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un colpo di testa da centro area. Assist di Anthony Musaba.19:13
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Lazaros Rota (AEK Atene).19:11
Tentativo fallito. Carlo Holse (Samsunspor) un colpo di testa da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Lubomír Satka.19:09
Tentativo fallito. Carlo Holse (Samsunspor) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Logi Tómasson con cross.19:07
Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Anthony Musaba (Samsunspor).19:06
Tentativo fallito. Roberto Pereyra (AEK Atene) un tiro di destro da centro area tira alto.19:03
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da centro area.19:03
Fuorigioco. Rick van Drongelen(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.18:59
Roberto Pereyra (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).18:57
Tentativo fallito. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Anthony Musaba.18:57
Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).18:56
Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Petros Mantalos (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Emre Kilinç (Samsunspor).18:54
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54
Fallo di Olivier Ntcham (Samsunspor).18:54
Tentativo fallito. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Carlo Holse in seguito a un calcio da fermo.18:52
Razvan Marin (AEK Atene) e' ammonito per fallo.18:51
Fallo di Razvan Marin (AEK Atene).18:51
Anthony Musaba (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:51
Autorete di Harold Moukoudi, AEK Atene. Samsunspor 1, AEK Atene 0..18:48
Fallo di Luka Jovic (AEK Atene).18:48
Rick van Drongelen (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Samsunspor - AEK Athens è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun.
Arbitro di Samsunspor - AEK Athens sarà Jeremie Pignard. Al VAR invece ci sarà Mathieu Vernice.
Attualmente Samsunspor si trova 1° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece AEK Athens si trova 13° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Samsunspor ha segnato 10 gol e ne ha subiti 2; AEK Athens ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.
Samsunspor e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Samsunspor
|AEK Athens
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|3
|2
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|9
|9
|Gol totali subiti
|2
|4
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|50.7
|60.2
|Numero totale di passaggi
|1832
|2058
|Numero totale di passaggi riusciti
|1482
|1784
|Tiri nello specchio della porta
|21
|27
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|40.3
|Numero totale di cross
|49
|84
|Numero medio di cross riusciti
|12
|22
|Duelli per partita vinti
|185
|179
|Duelli per partita persi
|183
|169
|Corner subiti
|20
|18
|Corner guadagnati
|17
|22
|Numero di punizioni a favore
|36
|48
|Numero di punizioni concesse
|44
|46
|Tackle totali
|72
|64
|Percentuale di successo nei tackle
|72.2
|70.3
|Fuorigiochi totali
|10
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
