Shelbourne-Crystal Palace: 0-3 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 21:00
Shelbourne
0
Crystal Palace
3
Partita finita
Arbitro: Martin Matosa
  1. 11' 0-1 Christantus Uche
  2. 25' 0-2 Eddie Nketiah
  3. 37' 0-3 Yéremy Pino
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Shelbourne 0, Crystal Palace 3.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Shelbourne 0, Crystal Palace 3.22:51

  3. 90'+2'

    Ben Casey (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  4. 90'+2'

    Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).22:50

  5. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Walter Benítez (Crystal Palace).22:50

  6. 90'+2'

    Tiro parato. Daniel Kelly (Shelbourne) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Seán Boyd con suggerimento di testa.22:50

  7. 90'+1'

    Fallo di Ben Casey (Crystal Palace).22:49

  9. 90'+1'

    Seán Gannon (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:49

  11. 89'

    Tiro respinto. Borna Sosa (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area.22:47

  12. 88'

    Tyreke Wilson (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:46

  13. 88'

    Romain Esse (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46

  15. 88'

    Fallo di Tyreke Wilson (Shelbourne).22:46

  16. 86'

    Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).22:45

  17. 86'

    Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45

  18. 85'

    Tentativo fallito. Seán Boyd (Shelbourne) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto.22:43

  19. 84'

    Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).22:42

  21. 84'

    Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  22. 83'

    Tiro parato. Ben Casey (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:42

  23. 83'

    Borna Sosa (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:41

  24. 83'

    Fallo di Lewis Temple (Shelbourne).22:41

  25. 82'

    Sostituzione, Crystal Palace. Ben Casey sostituisce Justin Devenny per infortunio.22:40

  27. 82'

    Gara riprende.22:40

  28. 81'

    Sostituzione, Shelbourne. Lewis Temple sostituisce Milan Mbeng.22:39

  29. 81'

    Sostituzione, Shelbourne. Ellis Chapman sostituisce Harry Wood.22:39

  30. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Justin Devenny (Crystal Palace) per infortunio.22:39

  31. 77'

    Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).22:35

  33. 77'

    Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  34. 75'

    Sostituzione, Shelbourne. Seán Gannon sostituisce Mark Coyle.22:33

  35. 72'

    Tentativo fallito. Christantus Uche (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Justin Devenny.22:30

  36. 71'

    Tiro parato. Romain Esse (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christantus Uche.22:30

  37. 69'

    Fallo di Borna Sosa (Crystal Palace).22:27

  39. 69'

    Milan Mbeng (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  40. 67'

    Sostituzione, Crystal Palace. Nathaniel Clyne sostituisce Eddie Nketiah.22:25

  41. 67'

    Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).22:25

  42. 67'

    Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  43. 66'

    Romain Esse (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  45. 66'

    Fallo di Tyreke Wilson (Shelbourne).22:24

  46. 64'

    Fallo di Romain Esse (Crystal Palace).22:22

  47. 64'

    Harry Wood (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  48. 62'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).22:20

  49. 61'

    Maxence Lacroix (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  51. 61'

    Fallo di Daniel Kelly (Shelbourne).22:19

  52. 59'

    Sostituzione, Shelbourne. Daniel Kelly sostituisce John Martin.22:17

  53. 59'

    Sostituzione, Shelbourne. Tyreke Wilson sostituisce Kameron Ledwidge.22:17

  54. 58'

    Tentativo fallito. Romain Esse (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Eddie Nketiah.22:17

  55. 57'

    Tentativo fallito. Chris Richards (Crystal Palace) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Borna Sosa con cross da calcio d'angolo.22:15

  57. 57'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).22:15

  58. 57'

    Tiro parato. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Romain Esse.22:15

  59. 55'

    Fuorigioco. Kerr McInroy(Shelbourne) prova il lancio lungo, ma Seán Boyd e' colto in fuorigioco.22:13

  60. 54'

    Fallo di Justin Devenny (Crystal Palace).22:12

  61. 54'

    John Martin (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12

  63. 52'

    Tentativo fallito. Jefferson Lerma (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Borna Sosa con cross da calcio d'angolo.22:10

  64. 52'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).22:10

  65. 51'

    Tiro respinto. Romain Esse (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Will Hughes.22:09

  66. 48'

    Mark Coyle (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:06

  67. 48'

    Eddie Nketiah (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  69. 48'

    Fallo di Mark Coyle (Shelbourne).22:06

  70. 47'

    Fallo di Romain Esse (Crystal Palace).22:05

  71. 47'

    Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  72. 46'

    Tiro parato. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Romain Esse.22:05

  73. 46'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).22:05

  75. 46'

    Fallo di Christantus Uche (Crystal Palace).22:04

  76. 46'

    Milan Mbeng (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  77. Inizia il Secondo tempo Shelbourne 0, Crystal Palace 3.22:04

  78. 45'

    Sostituzione, Crystal Palace. Romain Esse sostituisce Yéremy Pino.22:03

  79. 45'

    Sostituzione, Crystal Palace. Jefferson Lerma sostituisce Adam Wharton.22:03

  81. 45'

    Sostituzione, Crystal Palace. Will Hughes sostituisce Daichi Kamada.22:03

  82. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Shelbourne 0, Crystal Palace 3.21:48

  83. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47

  84. 45'+1'

    Tiro parato. Borna Sosa (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Christantus Uche.21:46

  85. 44'

    Fallo di Borna Sosa (Crystal Palace).21:45

  87. 44'

    Milan Mbeng (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45

  88. 44'

    Tentativo fallito. Justin Devenny (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:44

  89. 43'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Harry Wood (Shelbourne).21:43

  90. 41'

    Tentativo fallito. Justin Devenny (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Yéremy Pino in seguito a un contropiede.21:42

  91. 41'

    Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Christantus Uche (Crystal Palace).21:41

  93. 41'

    Tiro respinto. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jack Henry-Francis.21:41

  94. 40'

    Fallo di Marc Guéhi (Crystal Palace).21:40

  95. 40'

    Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  96. 39'

    Fallo di Daichi Kamada (Crystal Palace).21:39

  97. 39'

    Kerr McInroy (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  99. 37'

    Gol! Shelbourne 0, Crystal Palace 3. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Daichi Kamada.21:37

  100. 36'

    Tiro parato. Christantus Uche (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Wharton.21:37

  101. 36'

    Tentativo fallito. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.21:36

  102. 35'

    Chris Richards (Crystal Palace) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Adam Wharton con cross da calcio d'angolo.21:36

  103. 35'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).21:35

  105. 35'

    Tentativo fallito. Christantus Uche (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yéremy Pino.21:35

  106. 34'

    Fallo di Kameron Ledwidge (Shelbourne).21:34

  107. 34'

    Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:34

  108. 32'

    Tentativo fallito. Christantus Uche (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Eddie Nketiah con cross.21:32

  109. 31'

    Tentativo fallito. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Milan Mbeng.21:31

  111. 29'

    Gara riprende.21:30

  112. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Kameron Ledwidge (Shelbourne) per infortunio.21:28

  113. 27'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Mark Coyle (Shelbourne).21:27

  114. 27'

    Tiro respinto. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Yéremy Pino con cross.21:27

  115. 25'

    Gol! Shelbourne 0, Crystal Palace 2. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:26

  117. 25'

    Christantus Uche (Crystal Palace) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Yéremy Pino con passaggio filtrante.21:26

  118. 22'

    Tiro parato. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chris Richards.21:22

  119. 20'

    Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  120. 20'

    Fallo di Kameron Ledwidge (Shelbourne).21:21

  121. 20'

    Tentativo fallito. Paddy Barrett (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Mark Coyle in seguito a un calcio da fermo.21:20

  123. 19'

    Fallo di Justin Devenny (Crystal Palace).21:19

  124. 19'

    Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19

  125. 16'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).21:17

  126. 15'

    Mark Coyle (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  127. 15'

    Fallo di Eddie Nketiah (Crystal Palace).21:16

  129. 14'

    Tentativo fallito. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Daichi Kamada.21:15

  130. 13'

    Tentativo fallito. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:14

  131. 13'

    Fuorigioco. Christantus Uche(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Eddie Nketiah e' colto in fuorigioco.21:13

  132. 11'

    Gol! Shelbourne 0, Crystal Palace 1. Christantus Uche (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eddie Nketiah.21:11

  133. 3'

    Fuorigioco. Marc Guéhi(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Daichi Kamada e' colto in fuorigioco.21:03

  135. 3'

    Tentativo fallito. Marc Guéhi (Crystal Palace) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yéremy Pino con suggerimento di testa.21:03

  136. 2'

    Tentativo fallito. Chris Richards (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yéremy Pino con cross da calcio d'angolo.21:03

  137. Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).21:02

  138. Inizia il Primo tempo.21:01

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:12

Formazioni Shelbourne - Crystal Palace

Shelbourne
Crystal Palace
TITOLARI SHELBOURNE
  • (13) WESSEL SPEEL (P)
  • (8) MARK COYLE (D)
  • (29) PADDY BARRETT (D)
  • (4) KAMERON LEDWIDGE (D)
  • (25) MILAN MBENG (D)
  • (21) JACK HENRY-FRANCIS (C)
  • (23) KERR MCINROY (C)
  • (27) EVAN CAFFREY (C)
  • (9) SEÁN BOYD (A)
  • (7) HARRY WOOD (A)
  • (10) JOHN MARTIN (A)
PANCHINA SHELBOURNE
  • (19) LORCAN HEALY (P)
  • (46) AARON MOLONEY (C)
  • (6) JONATHAN LUNNEY (C)
  • (5) ELLIS CHAPMAN (C)
  • (24) LEWIS TEMPLE (D)
  • (2) SEÁN GANNON (D)
  • (50) ALI TOPCU (P)
  • (17) DANIEL KELLY (A)
  • (3) TYREKE WILSON (D)
  • (44) DANIEL RING (A)
ALLENATORE SHELBOURNE
  • Joseph O'Brien
TITOLARI CRYSTAL PALACE
  • (44) WALTER BENÍTEZ (P)
  • (5) MAXENCE LACROIX (D)
  • (6) MARC GUÉHI (D)
  • (26) CHRIS RICHARDS (D)
  • (20) ADAM WHARTON (C)
  • (24) BORNA SOSA (C)
  • (55) JUSTIN DEVENNY (C)
  • (18) DAICHI KAMADA (C)
  • (10) YÉREMY PINO (A)
  • (9) EDDIE NKETIAH (A)
  • (12) CHRISTANTUS UCHE (A)
PANCHINA CRYSTAL PALACE
  • (31) REMI MATTHEWS (P)
  • (73) BEN CASEY (A)
  • (1) DEAN HENDERSON (P)
  • (21) ROMAIN ESSE (C)
  • (19) WILL HUGHES (C)
  • (3) TYRICK MITCHELL (D)
  • (42) KADEN RODNEY (C)
  • (17) NATHANIEL CLYNE (D)
  • (8) JEFFERSON LERMA (C)
  • (86) JOÉL DRAKES-THOMAS (A)
ALLENATORE CRYSTAL PALACE
  • Oliver Glasner
PREPARTITA

Shelbourne - Crystal Palace è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.
Arbitro di Shelbourne - Crystal Palace sarà Martin Matosa. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.

Attualmente Shelbourne si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Crystal Palace si trova 21° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; Crystal Palace ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.

Shelbourne e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ShelbourneCrystal Palace
Partite giocate44
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati06
Gol totali subiti44
Media gol subiti per partita1.01.0
Percentuale possesso palla35.649.4
Numero totale di passaggi13261699
Numero totale di passaggi riusciti10201354
Tiri nello specchio della porta619
Percentuale di tiri in porta31.641.3
Numero totale di cross5070
Numero medio di cross riusciti1016
Duelli per partita vinti172218
Duelli per partita persi193167
Corner subiti2010
Corner guadagnati1620
Numero di punizioni a favore3539
Numero di punizioni concesse5657
Tackle totali6599
Percentuale di successo nei tackle56.969.7
Fuorigiochi totali410
Numero totale di cartellini gialli87
Numero totale di cartellini rossi11

