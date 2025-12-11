Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:12

PREPARTITA

Shelbourne - Crystal Palace è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.

Arbitro di Shelbourne - Crystal Palace sarà Martin Matosa. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.

Attualmente Shelbourne si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Crystal Palace si trova 21° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; Crystal Palace ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.

Shelbourne e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: