Incontro terminato, Shelbourne 0, Crystal Palace 3.
Secondo tempo terminato, Shelbourne 0, Crystal Palace 3.22:51
Ben Casey (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).22:50
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Walter Benítez (Crystal Palace).22:50
Tiro parato. Daniel Kelly (Shelbourne) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Seán Boyd con suggerimento di testa.22:50
Fallo di Ben Casey (Crystal Palace).22:49
Seán Gannon (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:49
Tiro respinto. Borna Sosa (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area.22:47
Tyreke Wilson (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:46
Romain Esse (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46
Fallo di Tyreke Wilson (Shelbourne).22:46
Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).22:45
Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45
Tentativo fallito. Seán Boyd (Shelbourne) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto.22:43
Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).22:42
Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Tiro parato. Ben Casey (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:42
Borna Sosa (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:41
Fallo di Lewis Temple (Shelbourne).22:41
Sostituzione, Crystal Palace. Ben Casey sostituisce Justin Devenny per infortunio.22:40
Gara riprende.22:40
Sostituzione, Shelbourne. Lewis Temple sostituisce Milan Mbeng.22:39
Sostituzione, Shelbourne. Ellis Chapman sostituisce Harry Wood.22:39
Gara momentaneamente sospesa, Justin Devenny (Crystal Palace) per infortunio.22:39
Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).22:35
Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Sostituzione, Shelbourne. Seán Gannon sostituisce Mark Coyle.22:33
Tentativo fallito. Christantus Uche (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Justin Devenny.22:30
Tiro parato. Romain Esse (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christantus Uche.22:30
Fallo di Borna Sosa (Crystal Palace).22:27
Milan Mbeng (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Sostituzione, Crystal Palace. Nathaniel Clyne sostituisce Eddie Nketiah.22:25
Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).22:25
Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Romain Esse (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Tyreke Wilson (Shelbourne).22:24
Fallo di Romain Esse (Crystal Palace).22:22
Harry Wood (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).22:20
Maxence Lacroix (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Daniel Kelly (Shelbourne).22:19
Sostituzione, Shelbourne. Daniel Kelly sostituisce John Martin.22:17
Sostituzione, Shelbourne. Tyreke Wilson sostituisce Kameron Ledwidge.22:17
Tentativo fallito. Romain Esse (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Eddie Nketiah.22:17
Tentativo fallito. Chris Richards (Crystal Palace) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Borna Sosa con cross da calcio d'angolo.22:15
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).22:15
Tiro parato. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Romain Esse.22:15
Fuorigioco. Kerr McInroy(Shelbourne) prova il lancio lungo, ma Seán Boyd e' colto in fuorigioco.22:13
Fallo di Justin Devenny (Crystal Palace).22:12
John Martin (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12
Tentativo fallito. Jefferson Lerma (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Borna Sosa con cross da calcio d'angolo.22:10
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).22:10
Tiro respinto. Romain Esse (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Will Hughes.22:09
Mark Coyle (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:06
Eddie Nketiah (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Mark Coyle (Shelbourne).22:06
Fallo di Romain Esse (Crystal Palace).22:05
Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Tiro parato. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Romain Esse.22:05
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).22:05
Fallo di Christantus Uche (Crystal Palace).22:04
Milan Mbeng (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Inizia il Secondo tempo Shelbourne 0, Crystal Palace 3.22:04
Sostituzione, Crystal Palace. Romain Esse sostituisce Yéremy Pino.22:03
Sostituzione, Crystal Palace. Jefferson Lerma sostituisce Adam Wharton.22:03
Sostituzione, Crystal Palace. Will Hughes sostituisce Daichi Kamada.22:03
Primo tempo terminato, Shelbourne 0, Crystal Palace 3.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47
Tiro parato. Borna Sosa (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Christantus Uche.21:46
Fallo di Borna Sosa (Crystal Palace).21:45
Milan Mbeng (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45
Tentativo fallito. Justin Devenny (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:44
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Harry Wood (Shelbourne).21:43
Tentativo fallito. Justin Devenny (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Yéremy Pino in seguito a un contropiede.21:42
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Christantus Uche (Crystal Palace).21:41
Tiro respinto. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jack Henry-Francis.21:41
Fallo di Marc Guéhi (Crystal Palace).21:40
Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Daichi Kamada (Crystal Palace).21:39
Kerr McInroy (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Gol! Shelbourne 0, Crystal Palace 3. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Daichi Kamada.21:37
Tiro parato. Christantus Uche (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Wharton.21:37
Tentativo fallito. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.21:36
Chris Richards (Crystal Palace) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Adam Wharton con cross da calcio d'angolo.21:36
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).21:35
Tentativo fallito. Christantus Uche (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yéremy Pino.21:35
Fallo di Kameron Ledwidge (Shelbourne).21:34
Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:34
Tentativo fallito. Christantus Uche (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Eddie Nketiah con cross.21:32
Tentativo fallito. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Milan Mbeng.21:31
Gara riprende.21:30
Gara momentaneamente sospesa, Kameron Ledwidge (Shelbourne) per infortunio.21:28
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Mark Coyle (Shelbourne).21:27
Tiro respinto. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Yéremy Pino con cross.21:27
Gol! Shelbourne 0, Crystal Palace 2. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:26
Christantus Uche (Crystal Palace) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Yéremy Pino con passaggio filtrante.21:26
Tiro parato. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chris Richards.21:22
Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Kameron Ledwidge (Shelbourne).21:21
Tentativo fallito. Paddy Barrett (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Mark Coyle in seguito a un calcio da fermo.21:20
Fallo di Justin Devenny (Crystal Palace).21:19
Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).21:17
Mark Coyle (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Eddie Nketiah (Crystal Palace).21:16
Tentativo fallito. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Daichi Kamada.21:15
Tentativo fallito. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:14
Fuorigioco. Christantus Uche(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Eddie Nketiah e' colto in fuorigioco.21:13
Gol! Shelbourne 0, Crystal Palace 1. Christantus Uche (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eddie Nketiah.21:11
Fuorigioco. Marc Guéhi(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Daichi Kamada e' colto in fuorigioco.21:03
Tentativo fallito. Marc Guéhi (Crystal Palace) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yéremy Pino con suggerimento di testa.21:03
Tentativo fallito. Chris Richards (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yéremy Pino con cross da calcio d'angolo.21:03
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:12
Shelbourne - Crystal Palace è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.
Arbitro di Shelbourne - Crystal Palace sarà Martin Matosa. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.
Attualmente Shelbourne si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Crystal Palace si trova 21° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; Crystal Palace ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.
Shelbourne e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shelbourne
|Crystal Palace
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|0
|6
|Gol totali subiti
|4
|4
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|35.6
|49.4
|Numero totale di passaggi
|1326
|1699
|Numero totale di passaggi riusciti
|1020
|1354
|Tiri nello specchio della porta
|6
|19
|Percentuale di tiri in porta
|31.6
|41.3
|Numero totale di cross
|50
|70
|Numero medio di cross riusciti
|10
|16
|Duelli per partita vinti
|172
|218
|Duelli per partita persi
|193
|167
|Corner subiti
|20
|10
|Corner guadagnati
|16
|20
|Numero di punizioni a favore
|35
|39
|Numero di punizioni concesse
|56
|57
|Tackle totali
|65
|99
|Percentuale di successo nei tackle
|56.9
|69.7
|Fuorigiochi totali
|4
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
