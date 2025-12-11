Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Shkendija-SK Slovan Bratislava: 2-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 18:45
Shkendija
2
SK Slovan Bratislava
0
Partita finita
Arbitro: Ivar Kristjansson
  1. 33' 1-0 Liridon Latifi
  2. 45+1' 2-0 Sebastjan Spahiu
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Shkëndija Tetovo 2, Slovan Bratislava 0.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 2, Slovan Bratislava 0.20:38

  3. 90'+6'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Anes Meliqi sostituisce Arbin Zejnullai.20:38

  4. 90'+6'

    Nino Marcelli (Slovan Bratislava) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Kyriakos Savvidis.20:37

  5. 90'+3'

    Artur Gajdos (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:35

  6. 90'+3'

    Fallo di Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo).20:35

  7. 90'+3'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:34

  9. 90'+1'

    Fallo di Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava).20:33

  10. 90'+1'

    Atdhe Mazari (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:33

  11. 89'

    Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  12. 89'

    Fallo di Atdhe Mazari (Shkëndija Tetovo).20:30

  13. 88'

    Fallo di Alen Mustafic (Slovan Bratislava).20:30

  15. 88'

    Florent Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  16. 88'

    Fiton Ademi (Shkëndija Tetovo) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Arbin Zejnullai in seguito a un contropiede.20:29

  17. 87'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Atdhe Mazari sostituisce Liridon Latifi.20:29

  18. 86'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Alen Mustafic sostituisce César Blackman.20:28

  19. 86'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Kyriakos Savvidis sostituisce Róbert Mak.20:28

  21. 86'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Florent Ramadani sostituisce Sebastjan Spahiu.20:27

  22. 85'

    Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito.20:27

  23. 85'

    Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) e' ammonito.20:26

  24. 85'

    Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) e' ammonito.20:26

  25. 82'

    Tentativo fallito. Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vladimír Weiss con cross in seguito a un calcio da fermo.20:24

  27. 82'

    Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:23

  28. 82'

    Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).20:23

  29. 80'

    Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:21

  30. 80'

    Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).20:21

  31. 79'

    Tiro parato. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Endrit Krasniqi.20:20

  33. 77'

    Tentativo fallito. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Endrit Krasniqi con cross in seguito a un calcio da fermo.20:19

  34. 76'

    Fallo di Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).20:18

  35. 76'

    Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:18

  36. 74'

    Fallo di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).20:15

  37. 74'

    Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  39. 73'

    Fallo di Artur Gajdos (Slovan Bratislava).20:14

  40. 73'

    Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  41. 72'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Tigran Barseghyan sostituisce Guram Kashia.20:14

  42. 72'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Fiton Ademi sostituisce Besart Ibraimi.20:14

  43. 72'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Endrit Krasniqi sostituisce Kamer Qaka.20:13

  45. 71'

    Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12

  46. 71'

    Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).20:12

  47. 70'

    Fallo di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).20:11

  48. 70'

    Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  49. 68'

    Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.20:10

  51. 68'

    Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  52. 68'

    Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).20:10

  53. 68'

    Gara riprende.20:09

  54. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) per infortunio.20:08

  55. 66'

    Tentativo fallito. Kenan Bajric (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Nino Marcelli.20:08

  57. 63'

    Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  58. 63'

    Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).20:05

  59. 62'

    Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).20:03

  60. 62'

    Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03

  61. 58'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Alasana Yirajang sostituisce Rahim Ibrahim.20:00

  63. 58'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Artur Gajdos sostituisce Peter Pokorny.19:59

  64. 56'

    Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.19:57

  65. 55'

    Peter Pokorny (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  66. 55'

    Fallo di Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo).19:57

  67. 54'

    Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).19:55

  69. 54'

    Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  70. 52'

    Fallo di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:53

  71. 52'

    Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53

  72. 52'

    Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).19:53

  73. 52'

    Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  75. 51'

    Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  76. 51'

    Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).19:52

  77. 50'

    Tiro parato. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:52

  78. 50'

    Gara riprende.19:51

  79. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) per infortunio.19:50

  81. 47'

    Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).19:49

  82. 47'

    Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  83. 46'

    Fuorigioco. Besart Ibraimi(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Liridon Latifi e' colto in fuorigioco.19:47

  84. Inizia il Secondo tempo Shkëndija Tetovo 2, Slovan Bratislava 0.19:47

  85. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 2, Slovan Bratislava 0.19:32

  87. 45'+1'

    Gol! Shkëndija Tetovo 2, Slovan Bratislava 0. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ronaldo Webster in seguito a un contropiede.19:30

  88. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  89. 44'

    Dominik Takác (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  90. 44'

    Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).19:28

  91. 43'

    Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) e' ammonito.19:27

  93. 43'

    Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).19:27

  94. 43'

    Klisman Cake (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  95. 42'

    Fallo di mano di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:26

  96. 39'

    Fallo di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).19:23

  97. 39'

    Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:23

  99. 39'

    Tiro respinto. Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area.19:23

  100. 37'

    Fuorigioco. Dominik Takác(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Rahim Ibrahim e' colto in fuorigioco.19:21

  101. 36'

    Tentativo fallito. Peter Pokorny (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Vladimír Weiss da calcio d'angolo.19:20

  102. 35'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).19:20

  103. 33'

    Gol! Shkëndija Tetovo 1, Slovan Bratislava 0. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Besart Ibraimi con cross da calcio d'angolo.19:17

  105. 32'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Guram Kashia (Slovan Bratislava).19:16

  106. 32'

    Tiro respinto. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Besart Ibraimi.19:16

  107. 30'

    Tentativo fallito. Guram Kashia (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:14

  108. 30'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Klisman Cake (Shkëndija Tetovo).19:14

  109. 28'

    Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).19:12

  111. 28'

    Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:12

  112. 27'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:11

  113. 26'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).19:10

  114. 26'

    Tiro respinto. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Guram Kashia con suggerimento di testa.19:10

  115. 25'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).19:09

  117. 20'

    Tiro respinto. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vladimír Weiss.19:05

  118. 16'

    Fuorigioco. Kamer Qaka(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Arbin Zejnullai e' colto in fuorigioco.19:00

  119. 14'

    Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  120. 14'

    Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).18:58

  121. 13'

    Tentativo fallito. Kenan Bajric (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Sandro Cruz con cross in seguito a un calcio da fermo.18:57

  123. 12'

    Fallo di Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo).18:56

  124. 12'

    Peter Pokorny (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56

  125. 12'

    Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).18:56

  126. 12'

    Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  127. 11'

    Tentativo fallito. Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ronaldo Webster.18:55

  129. 9'

    Tiro parato. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kamer Qaka.18:53

  130. 6'

    Tentativo fallito. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandër Trumçi.18:50

  131. 5'

    Fuorigioco. Vladimír Weiss(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Róbert Mak e' colto in fuorigioco.18:49

  132. Inizia il Primo tempo.18:45

  133. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:53

Formazioni Shkendija - SK Slovan Bratislava

Shkendija
SK Slovan Bratislava
TITOLARI SHKENDIJA
  • (24) BABOUCARR GAYE (P)
  • (2) ALEKSANDËR TRUMÇI (D)
  • (15) IMRAN FETAI (D)
  • (11) RONALDO WEBSTER (D)
  • (5) KLISMAN CAKE (D)
  • (4) RESHAT RAMADANI (C)
  • (17) ARBIN ZEJNULLAI (C)
  • (28) KAMER QAKA (C)
  • (7) BESART IBRAIMI (A)
  • (49) SEBASTJAN SPAHIU (A)
  • (77) LIRIDON LATIFI (A)
PANCHINA SHKENDIJA
  • (18) NAZIF CEKA (D)
  • (16) MEVLAN MURATI (D)
  • (9) FITON ADEMI (A)
  • (26) ANES MELIQI (D)
  • (30) FERAT RAMANI (P)
  • (22) NUMAN AJETOVIKJ (D)
  • (20) ATDHE MAZARI (A)
  • (25) ASTRIT AMZAI (P)
  • (8) FLORENT RAMADANI (C)
  • (3) EGZON BELICA (D)
  • (27) LORIK KABA (A)
  • (10) ENDRIT KRASNIQI (C)
ALLENATORE SHKENDIJA
  • Jeton Beqiri
TITOLARI SK SLOVAN BRATISLAVA
  • (71) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (6) KEVIN WIMMER (D)
  • (4) GURAM KASHIA (D)
  • (12) KENAN BAJRIC (D)
  • (57) SANDRO CRUZ (C)
  • (3) PETER POKORNY (C)
  • (28) CÉSAR BLACKMAN (C)
  • (5) RAHIM IBRAHIM (C)
  • (7) VLADIMÍR WEISS (A)
  • (18) NINO MARCELLI (A)
  • (21) RÓBERT MAK (A)
PANCHINA SK SLOVAN BRATISLAVA
  • (14) ALASANA YIRAJANG (C)
  • (88) KYRIAKOS SAVVIDIS (C)
  • (26) FILIP LICHY (C)
  • (31) MARTIN TRNOVSKY (P)
  • (11) TIGRAN BARSEGHYAN (C)
  • (44) MATÚS MACÍK (P)
  • (20) ALEN MUSTAFIC (C)
  • (29) ALEXEJ MAROS (C)
  • (19) SIDOINE FOGNING (D)
  • (8) ARTUR GAJDOS (C)
ALLENATORE SK SLOVAN BRATISLAVA
  • Vladimír Weiss
PREPARTITA

Shkendija - SK Slovan Bratislava è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.
Arbitro di Shkendija - SK Slovan Bratislava sarà Ivar Kristjansson. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Attualmente Shkendija si trova 26° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece SK Slovan Bratislava si trova 28° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Shkendija ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; SK Slovan Bratislava ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7.

Shkendija e SK Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ShkendijaSK Slovan Bratislava
Partite giocate44
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati24
Gol totali subiti47
Media gol subiti per partita1.01.8
Percentuale possesso palla45.547.2
Numero totale di passaggi15201782
Numero totale di passaggi riusciti12311492
Tiri nello specchio della porta812
Percentuale di tiri in porta30.838.7
Numero totale di cross5558
Numero medio di cross riusciti817
Duelli per partita vinti213175
Duelli per partita persi211178
Corner subiti1924
Corner guadagnati1616
Numero di punizioni a favore6952
Numero di punizioni concesse5146
Tackle totali6356
Percentuale di successo nei tackle50.850.0
Fuorigiochi totali55
Numero totale di cartellini gialli1213
Numero totale di cartellini rossi01

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio