Incontro terminato, Shkëndija Tetovo 2, Slovan Bratislava 0.
Vetro e arredamento
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
Incontro terminato, Shkëndija Tetovo 2, Slovan Bratislava 0.
Secondo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 2, Slovan Bratislava 0.20:38
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Anes Meliqi sostituisce Arbin Zejnullai.20:38
Nino Marcelli (Slovan Bratislava) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Kyriakos Savvidis.20:37
Artur Gajdos (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:35
Fallo di Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo).20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:34
Fallo di Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava).20:33
Atdhe Mazari (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:33
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Atdhe Mazari (Shkëndija Tetovo).20:30
Fallo di Alen Mustafic (Slovan Bratislava).20:30
Florent Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fiton Ademi (Shkëndija Tetovo) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Arbin Zejnullai in seguito a un contropiede.20:29
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Atdhe Mazari sostituisce Liridon Latifi.20:29
Sostituzione, Slovan Bratislava. Alen Mustafic sostituisce César Blackman.20:28
Sostituzione, Slovan Bratislava. Kyriakos Savvidis sostituisce Róbert Mak.20:28
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Florent Ramadani sostituisce Sebastjan Spahiu.20:27
Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito.20:27
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) e' ammonito.20:26
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) e' ammonito.20:26
Tentativo fallito. Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vladimír Weiss con cross in seguito a un calcio da fermo.20:24
Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:23
Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).20:23
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:21
Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).20:21
Tiro parato. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Endrit Krasniqi.20:20
Tentativo fallito. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Endrit Krasniqi con cross in seguito a un calcio da fermo.20:19
Fallo di Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).20:18
Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:18
Fallo di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).20:15
Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Fallo di Artur Gajdos (Slovan Bratislava).20:14
Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Sostituzione, Slovan Bratislava. Tigran Barseghyan sostituisce Guram Kashia.20:14
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Fiton Ademi sostituisce Besart Ibraimi.20:14
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Endrit Krasniqi sostituisce Kamer Qaka.20:13
Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12
Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).20:12
Fallo di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).20:11
Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.20:10
Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).20:10
Gara riprende.20:09
Gara momentaneamente sospesa, Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) per infortunio.20:08
Tentativo fallito. Kenan Bajric (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Nino Marcelli.20:08
Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).20:05
Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).20:03
Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03
Sostituzione, Slovan Bratislava. Alasana Yirajang sostituisce Rahim Ibrahim.20:00
Sostituzione, Slovan Bratislava. Artur Gajdos sostituisce Peter Pokorny.19:59
Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.19:57
Peter Pokorny (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo).19:57
Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).19:55
Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:53
Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).19:53
Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).19:52
Tiro parato. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:52
Gara riprende.19:51
Gara momentaneamente sospesa, Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) per infortunio.19:50
Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).19:49
Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Fuorigioco. Besart Ibraimi(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Liridon Latifi e' colto in fuorigioco.19:47
Inizia il Secondo tempo Shkëndija Tetovo 2, Slovan Bratislava 0.19:47
Primo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 2, Slovan Bratislava 0.19:32
Gol! Shkëndija Tetovo 2, Slovan Bratislava 0. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ronaldo Webster in seguito a un contropiede.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Dominik Takác (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).19:28
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) e' ammonito.19:27
Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).19:27
Klisman Cake (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di mano di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:26
Fallo di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).19:23
Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:23
Tiro respinto. Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area.19:23
Fuorigioco. Dominik Takác(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Rahim Ibrahim e' colto in fuorigioco.19:21
Tentativo fallito. Peter Pokorny (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Vladimír Weiss da calcio d'angolo.19:20
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).19:20
Gol! Shkëndija Tetovo 1, Slovan Bratislava 0. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Besart Ibraimi con cross da calcio d'angolo.19:17
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Guram Kashia (Slovan Bratislava).19:16
Tiro respinto. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Besart Ibraimi.19:16
Tentativo fallito. Guram Kashia (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:14
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Klisman Cake (Shkëndija Tetovo).19:14
Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).19:12
Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:12
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:11
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).19:10
Tiro respinto. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Guram Kashia con suggerimento di testa.19:10
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).19:09
Tiro respinto. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vladimír Weiss.19:05
Fuorigioco. Kamer Qaka(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Arbin Zejnullai e' colto in fuorigioco.19:00
Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).18:58
Tentativo fallito. Kenan Bajric (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Sandro Cruz con cross in seguito a un calcio da fermo.18:57
Fallo di Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo).18:56
Peter Pokorny (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56
Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).18:56
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Tentativo fallito. Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ronaldo Webster.18:55
Tiro parato. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kamer Qaka.18:53
Tentativo fallito. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandër Trumçi.18:50
Fuorigioco. Vladimír Weiss(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Róbert Mak e' colto in fuorigioco.18:49
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:53
Shkendija - SK Slovan Bratislava è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.
Arbitro di Shkendija - SK Slovan Bratislava sarà Ivar Kristjansson. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.
Attualmente Shkendija si trova 26° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece SK Slovan Bratislava si trova 28° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Shkendija ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; SK Slovan Bratislava ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7.
Shkendija e SK Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shkendija
|SK Slovan Bratislava
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|2
|4
|Gol totali subiti
|4
|7
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.8
|Percentuale possesso palla
|45.5
|47.2
|Numero totale di passaggi
|1520
|1782
|Numero totale di passaggi riusciti
|1231
|1492
|Tiri nello specchio della porta
|8
|12
|Percentuale di tiri in porta
|30.8
|38.7
|Numero totale di cross
|55
|58
|Numero medio di cross riusciti
|8
|17
|Duelli per partita vinti
|213
|175
|Duelli per partita persi
|211
|178
|Corner subiti
|19
|24
|Corner guadagnati
|16
|16
|Numero di punizioni a favore
|69
|52
|Numero di punizioni concesse
|51
|46
|Tackle totali
|63
|56
|Percentuale di successo nei tackle
|50.8
|50.0
|Fuorigiochi totali
|5
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI