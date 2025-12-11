Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:53

PREPARTITA

Shkendija - SK Slovan Bratislava è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.

Arbitro di Shkendija - SK Slovan Bratislava sarà Ivar Kristjansson. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Attualmente Shkendija si trova 26° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece SK Slovan Bratislava si trova 28° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Shkendija ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; SK Slovan Bratislava ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7.

Shkendija e SK Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: