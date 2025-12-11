Incontro terminato, Rapid Vienna 0, Omónia Nicosia 1.
Vetro e arredamento
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
Incontro terminato, Rapid Vienna 0, Omónia Nicosia 1.
Secondo tempo terminato, Rapid Vienna 0, Omónia Nicosia 1.22:55
Tiro respinto. Janis Antiste (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area.22:54
Ange Ahoussou (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Stevan Jovetic (Omónia Nicosia).22:53
Fuorigioco. Saad Agouzoul(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Stevan Jovetic e' colto in fuorigioco.22:51
Jakob Schöller (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:50
Fallo di Fotis Kitsos (Omónia Nicosia).22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50
Sostituzione, Omónia Nicosia. Stevan Jovetic sostituisce Angelos Neophytou.22:48
Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).22:47
Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Jakob Schöller (Rapid Vienna).22:43
Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fuorigioco. Francis Uzoho(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Willy Semedo e' colto in fuorigioco.22:42
Gara riprende.22:39
Gara momentaneamente sospesa, Louis Schaub (Rapid Vienna) per infortunio.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Francis Uzoho (Omónia Nicosia) per infortunio.22:38
Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).22:37
Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Romeo Amané (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Giannis Masouras (Omónia Nicosia).22:36
Fallo di Tobias Gulliksen (Rapid Vienna).22:35
Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Tiro parato. Romeo Amané (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Claudy Mbuyi.22:35
Ange Ahoussou (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Angelos Neophytou (Omónia Nicosia).22:33
Fallo di Janis Antiste (Rapid Vienna).22:31
Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31
Fallo di Claudy Mbuyi (Rapid Vienna).22:31
Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Sostituzione, Rapid Vienna. Claudy Mbuyi sostituisce Ercan Kara.22:31
Tentativo fallito. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra.22:30
Sostituzione, Omónia Nicosia. Tasos Chatzigiovanis sostituisce Evangelos Andreou.22:29
Sostituzione, Omónia Nicosia. Giannis Masouras sostituisce Alpha Diounkou.22:29
Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).22:28
Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Tentativo fallito. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:26
Romeo Amané (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:26
Fallo di Evangelos Andreou (Omónia Nicosia).22:26
Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Fallo di Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).22:24
Sostituzione, Rapid Vienna. Janis Antiste sostituisce Matthias Seidl.22:24
Sostituzione, Rapid Vienna. Tobias Gulliksen sostituisce Lukas Grgic.22:23
Sostituzione, Rapid Vienna. Jakob Schöller sostituisce Amìn-Elias Gröller.22:23
Fallo di Romeo Amané (Rapid Vienna).22:21
Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21
Fallo di Louis Schaub (Rapid Vienna).22:19
Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Francis Uzoho (Omónia Nicosia) e' ammonito.22:17
Tentativo fallito. Ercan Kara (Rapid Vienna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Furkan Demir con cross.22:16
Gara riprende.22:15
Gara momentaneamente sospesa, Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) per infortunio.22:15
Fuorigioco. Ange Ahoussou(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Ercan Kara e' colto in fuorigioco.22:14
Sostituzione, Omónia Nicosia. Carel Eiting sostituisce Ewandro.22:13
Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).22:11
Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tentativo fallito. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di destro da centro area tira alto.22:10
Tiro parato. Louis Schaub (Rapid Vienna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:10
Tiro parato. Ercan Kara (Rapid Vienna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Louis Schaub.22:10
Louis Schaub (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Willy Semedo (Omónia Nicosia).22:10
Tentativo fallito. Romeo Amané (Rapid Vienna) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Louis Schaub con cross.22:09
Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).22:06
Novica Erakovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Inizia il Secondo tempo Rapid Vienna 0, Omónia Nicosia 1.22:05
Primo tempo terminato, Rapid Vienna 0, Omónia Nicosia 1.21:49
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Amìn-Elias Gröller (Rapid Vienna).21:48
Fallo di Ange Ahoussou (Rapid Vienna).21:48
Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48
Fallo di Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna).21:46
Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Francis Uzoho (Omónia Nicosia).21:45
Tiro parato. Furkan Demir (Rapid Vienna) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Nikolaus Wurmbrand con cross.21:45
Fuorigioco. Ewandro(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Willy Semedo e' colto in fuorigioco.21:44
Fallo di Ercan Kara (Rapid Vienna).21:42
Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Tiro respinto. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Furkan Demir con cross.21:40
Ange Ahoussou (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).21:36
Tiro parato. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:35
Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Saad Agouzoul (Omónia Nicosia).21:34
Fallo di mano di Louis Schaub (Rapid Vienna).21:32
Novica Erakovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Nenad Cvetkovic (Rapid Vienna).21:30
Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Matthias Seidl (Rapid Vienna).21:30
Furkan Demir (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.21:29
Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).21:29
Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Nenad Cvetkovic con suggerimento di testa.21:29
Fuorigioco. Amìn-Elias Gröller(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Ercan Kara e' colto in fuorigioco.21:27
Tiro respinto. Amìn-Elias Gröller (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Matthias Seidl.21:27
Fuorigioco. Matthias Seidl(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Ercan Kara e' colto in fuorigioco.21:26
Fallo di Novica Erakovic (Omónia Nicosia).21:25
Romeo Amané (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Tiro respinto. Ercan Kara (Rapid Vienna) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.21:25
Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Alpha Diounkou (Omónia Nicosia).21:24
Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).21:24
Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).21:23
Fallo di Willy Semedo (Omónia Nicosia).21:21
Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Gol! Rapid Vienna 0, Omónia Nicosia 1. Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:18
Tiro respinto. Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Fotis Kitsos.21:18
Novica Erakovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fallo di Nenad Cvetkovic (Rapid Vienna).21:18
Matthias Seidl (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.21:17
Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Fallo di Matthias Seidl (Rapid Vienna).21:17
Tiro respinto. Matthias Seidl (Rapid Vienna) un tiro di destro da centro area. Assist di Ercan Kara.21:17
Ewandro (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.21:15
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).21:15
Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Alpha Diounkou (Omónia Nicosia).21:11
Sostituzione, Rapid Vienna. Nikolaus Wurmbrand sostituisce Petter Nosa Dahl per infortunio.21:10
Gara riprende.21:09
Gara momentaneamente sospesa, Ercan Kara (Rapid Vienna) per infortunio.21:06
Fallo di Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).21:06
Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06
Gara riprende.21:06
Gara momentaneamente sospesa, Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) per infortunio.21:04
Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).21:04
Mateo Maric (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Tiro parato. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mateo Maric.21:03
Tiro respinto. Petter Nosa Dahl (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area.21:03
Fallo di Romeo Amané (Rapid Vienna).21:02
Ewandro (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Francis Uzoho (Omónia Nicosia).21:01
Tiro parato. Ercan Kara (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lukas Grgic.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04
SK Rapid - Omonia Nicosia è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadion di Wien.
Arbitro di SK Rapid - Omonia Nicosia sarà Joey Kooij. Al VAR invece ci sarà Erwin Blank.
Attualmente SK Rapid si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Omonia Nicosia si trova 23° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
SK Rapid ha segnato 2 gol e ne ha subiti 12; Omonia Nicosia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.
SK Rapid e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|SK Rapid
|Omonia Nicosia
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|4
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|2
|4
|Gol totali subiti
|12
|3
|Media gol subiti per partita
|3.0
|0.8
|Percentuale possesso palla
|47.0
|46.5
|Numero totale di passaggi
|1536
|1596
|Numero totale di passaggi riusciti
|1181
|1294
|Tiri nello specchio della porta
|9
|16
|Percentuale di tiri in porta
|32.1
|50.0
|Numero totale di cross
|77
|65
|Numero medio di cross riusciti
|22
|21
|Duelli per partita vinti
|212
|179
|Duelli per partita persi
|191
|173
|Corner subiti
|18
|24
|Corner guadagnati
|11
|20
|Numero di punizioni a favore
|52
|43
|Numero di punizioni concesse
|57
|46
|Tackle totali
|80
|77
|Percentuale di successo nei tackle
|71.2
|59.7
|Fuorigiochi totali
|6
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI