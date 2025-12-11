Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04

PREPARTITA

SK Rapid - Omonia Nicosia è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadion di Wien.

Arbitro di SK Rapid - Omonia Nicosia sarà Joey Kooij. Al VAR invece ci sarà Erwin Blank.

Attualmente SK Rapid si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Omonia Nicosia si trova 23° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

SK Rapid ha segnato 2 gol e ne ha subiti 12; Omonia Nicosia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

SK Rapid e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: