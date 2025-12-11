Virgilio Sport
SK Rapid-Omonia Nicosia: 0-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 21:00
SK Rapid
0
Omonia Nicosia
1
Partita finita
Arbitro: Joey Kooij
  1. 19' 0-1 Angelos Neophytou
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Rapid Vienna 0, Omónia Nicosia 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Rapid Vienna 0, Omónia Nicosia 1.22:55

  3. 90'+5'

    Tiro respinto. Janis Antiste (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area.22:54

  4. 90'+4'

    Ange Ahoussou (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  5. 90'+4'

    Fallo di Stevan Jovetic (Omónia Nicosia).22:53

  6. 90'+2'

    Fuorigioco. Saad Agouzoul(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Stevan Jovetic e' colto in fuorigioco.22:51

  7. 90'+1'

    Jakob Schöller (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:50

  9. 90'+1'

    Fallo di Fotis Kitsos (Omónia Nicosia).22:50

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50

  11. 89'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Stevan Jovetic sostituisce Angelos Neophytou.22:48

  12. 88'

    Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).22:47

  13. 88'

    Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  15. 84'

    Fallo di Jakob Schöller (Rapid Vienna).22:43

  16. 84'

    Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  17. 83'

    Fuorigioco. Francis Uzoho(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Willy Semedo e' colto in fuorigioco.22:42

  18. 80'

    Gara riprende.22:39

  19. 79'

    Gara momentaneamente sospesa, Louis Schaub (Rapid Vienna) per infortunio.22:38

  21. 79'

    Gara momentaneamente sospesa, Francis Uzoho (Omónia Nicosia) per infortunio.22:38

  22. 78'

    Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).22:37

  23. 78'

    Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  24. 77'

    Romeo Amané (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  25. 77'

    Fallo di Giannis Masouras (Omónia Nicosia).22:36

  27. 76'

    Fallo di Tobias Gulliksen (Rapid Vienna).22:35

  28. 76'

    Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  29. 76'

    Tiro parato. Romeo Amané (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Claudy Mbuyi.22:35

  30. 74'

    Ange Ahoussou (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  31. 74'

    Fallo di Angelos Neophytou (Omónia Nicosia).22:33

  33. 72'

    Fallo di Janis Antiste (Rapid Vienna).22:31

  34. 72'

    Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31

  35. 72'

    Fallo di Claudy Mbuyi (Rapid Vienna).22:31

  36. 72'

    Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  37. 72'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Claudy Mbuyi sostituisce Ercan Kara.22:31

  39. 71'

    Tentativo fallito. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra.22:30

  40. 70'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Tasos Chatzigiovanis sostituisce Evangelos Andreou.22:29

  41. 70'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Giannis Masouras sostituisce Alpha Diounkou.22:29

  42. 69'

    Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).22:28

  43. 69'

    Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  45. 67'

    Tentativo fallito. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:26

  46. 67'

    Romeo Amané (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:26

  47. 67'

    Fallo di Evangelos Andreou (Omónia Nicosia).22:26

  48. 65'

    Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  49. 65'

    Fallo di Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).22:24

  51. 64'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Janis Antiste sostituisce Matthias Seidl.22:24

  52. 64'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Tobias Gulliksen sostituisce Lukas Grgic.22:23

  53. 64'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Jakob Schöller sostituisce Amìn-Elias Gröller.22:23

  54. 62'

    Fallo di Romeo Amané (Rapid Vienna).22:21

  55. 62'

    Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21

  57. 60'

    Fallo di Louis Schaub (Rapid Vienna).22:19

  58. 60'

    Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  59. 58'

    Francis Uzoho (Omónia Nicosia) e' ammonito.22:17

  60. 57'

    Tentativo fallito. Ercan Kara (Rapid Vienna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Furkan Demir con cross.22:16

  61. 56'

    Gara riprende.22:15

  63. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) per infortunio.22:15

  64. 55'

    Fuorigioco. Ange Ahoussou(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Ercan Kara e' colto in fuorigioco.22:14

  65. 54'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Carel Eiting sostituisce Ewandro.22:13

  66. 52'

    Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).22:11

  67. 52'

    Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  69. 51'

    Tentativo fallito. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di destro da centro area tira alto.22:10

  70. 51'

    Tiro parato. Louis Schaub (Rapid Vienna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:10

  71. 51'

    Tiro parato. Ercan Kara (Rapid Vienna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Louis Schaub.22:10

  72. 50'

    Louis Schaub (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  73. 50'

    Fallo di Willy Semedo (Omónia Nicosia).22:10

  75. 50'

    Tentativo fallito. Romeo Amané (Rapid Vienna) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Louis Schaub con cross.22:09

  76. 47'

    Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).22:06

  77. 47'

    Novica Erakovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06

  78. Inizia il Secondo tempo Rapid Vienna 0, Omónia Nicosia 1.22:05

  79. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Rapid Vienna 0, Omónia Nicosia 1.21:49

  81. 45'+4'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Amìn-Elias Gröller (Rapid Vienna).21:48

  82. 45'+3'

    Fallo di Ange Ahoussou (Rapid Vienna).21:48

  83. 45'+3'

    Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48

  84. 45'+1'

    Fallo di Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna).21:46

  85. 45'+1'

    Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45

  88. 45'

    Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Francis Uzoho (Omónia Nicosia).21:45

  89. 45'

    Tiro parato. Furkan Demir (Rapid Vienna) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Nikolaus Wurmbrand con cross.21:45

  90. 44'

    Fuorigioco. Ewandro(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Willy Semedo e' colto in fuorigioco.21:44

  91. 43'

    Fallo di Ercan Kara (Rapid Vienna).21:42

  93. 43'

    Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  94. 40'

    Tiro respinto. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Furkan Demir con cross.21:40

  95. 36'

    Ange Ahoussou (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36

  96. 36'

    Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).21:36

  97. 35'

    Tiro parato. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:35

  99. 34'

    Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  100. 34'

    Fallo di Saad Agouzoul (Omónia Nicosia).21:34

  101. 33'

    Fallo di mano di Louis Schaub (Rapid Vienna).21:32

  102. 30'

    Novica Erakovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  103. 30'

    Fallo di Nenad Cvetkovic (Rapid Vienna).21:30

  105. 30'

    Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  106. 30'

    Fallo di Matthias Seidl (Rapid Vienna).21:30

  107. 29'

    Furkan Demir (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.21:29

  108. 29'

    Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  109. 29'

    Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).21:29

  111. 29'

    Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Nenad Cvetkovic con suggerimento di testa.21:29

  112. 28'

    Fuorigioco. Amìn-Elias Gröller(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Ercan Kara e' colto in fuorigioco.21:27

  113. 27'

    Tiro respinto. Amìn-Elias Gröller (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Matthias Seidl.21:27

  114. 26'

    Fuorigioco. Matthias Seidl(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Ercan Kara e' colto in fuorigioco.21:26

  115. 25'

    Fallo di Novica Erakovic (Omónia Nicosia).21:25

  117. 25'

    Romeo Amané (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  118. 25'

    Tiro respinto. Ercan Kara (Rapid Vienna) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.21:25

  119. 25'

    Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Alpha Diounkou (Omónia Nicosia).21:24

  120. 24'

    Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  121. 24'

    Fallo di Furkan Demir (Rapid Vienna).21:24

  123. 23'

    Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  124. 23'

    Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).21:23

  125. 22'

    Fallo di Willy Semedo (Omónia Nicosia).21:21

  126. 22'

    Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  127. 19'

    Gol! Rapid Vienna 0, Omónia Nicosia 1. Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:18

  129. 19'

    Tiro respinto. Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Fotis Kitsos.21:18

  130. 18'

    Novica Erakovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  131. 18'

    Fallo di Nenad Cvetkovic (Rapid Vienna).21:18

  132. 18'

    Matthias Seidl (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.21:17

  133. 18'

    Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17

  135. 18'

    Fallo di Matthias Seidl (Rapid Vienna).21:17

  136. 17'

    Tiro respinto. Matthias Seidl (Rapid Vienna) un tiro di destro da centro area. Assist di Ercan Kara.21:17

  137. 16'

    Ewandro (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.21:15

  138. 16'

    Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).21:15

  139. 16'

    Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  141. 11'

    Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  142. 11'

    Fallo di Alpha Diounkou (Omónia Nicosia).21:11

  143. 11'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Nikolaus Wurmbrand sostituisce Petter Nosa Dahl per infortunio.21:10

  144. 10'

    Gara riprende.21:09

  145. 7'

    Gara momentaneamente sospesa, Ercan Kara (Rapid Vienna) per infortunio.21:06

  147. 7'

    Fallo di Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).21:06

  148. 7'

    Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06

  149. 6'

    Gara riprende.21:06

  150. 5'

    Gara momentaneamente sospesa, Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) per infortunio.21:04

  151. 4'

    Fallo di Lukas Grgic (Rapid Vienna).21:04

  153. 4'

    Mateo Maric (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  154. 3'

    Tiro parato. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mateo Maric.21:03

  155. 3'

    Tiro respinto. Petter Nosa Dahl (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area.21:03

  156. 2'

    Fallo di Romeo Amané (Rapid Vienna).21:02

  157. 2'

    Ewandro (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  159. Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Francis Uzoho (Omónia Nicosia).21:01

  160. Tiro parato. Ercan Kara (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lukas Grgic.21:01

  161. Inizia il Primo tempo.21:00

  162. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04

Formazioni SK Rapid - Omonia Nicosia

SK Rapid
Omonia Nicosia
TITOLARI SK RAPID
  • (1) NIKLAS HEDL (P)
  • (55) NENAD CVETKOVIC (D)
  • (20) ANGE AHOUSSOU (D)
  • (61) FURKAN DEMIR (D)
  • (47) AMÌN-ELIAS GRÖLLER (D)
  • (18) MATTHIAS SEIDL (C)
  • (29) ROMEO AMANÉ (C)
  • (10) PETTER NOSA DAHL (C)
  • (21) LOUIS SCHAUB (C)
  • (8) LUKAS GRGIC (C)
  • (9) ERCAN KARA (A)
PANCHINA SK RAPID
  • (41) DOMINIK WEIXELBRAUN (A)
  • (71) CLAUDY MBUYI (A)
  • (4) JAKOB SCHÖLLER (D)
  • (7) MARCO TILIO (A)
  • (17) TOBIAS GULLIKSEN (C)
  • (90) JANIS ANTISTE (A)
  • (14) MARTIN NDZIE (C)
  • (51) BENJAMIN GÖSCHL (P)
  • (25) PAUL GARTLER (P)
  • (15) NIKOLAUS WURMBRAND (A)
  • (36) JAKOB BRUNNHOFER (D)
ALLENATORE SK RAPID
  • Stefan Kulovits
TITOLARI OMONIA NICOSIA
  • (23) FRANCIS UZOHO (P)
  • (2) ALPHA DIOUNKOU (D)
  • (17) SAAD AGOUZOUL (D)
  • (3) FOTIS KITSOS (D)
  • (5) SENOU COULIBALY (D)
  • (20) EVANGELOS ANDREOU (C)
  • (7) WILLY SEMEDO (C)
  • (11) EWANDRO (C)
  • (14) MATEO MARIC (C)
  • (44) NOVICA ERAKOVIC (C)
  • (85) ANGELOS NEOPHYTOU (A)
PANCHINA OMONIA NICOSIA
  • (98) CHARALAMBOS KYRIAKIDES (P)
  • (91) KONSTANTINOS PANAGI (A)
  • (27) STEFAN SIMIC (D)
  • (74) PANAGIOTIS ANDREOU (C)
  • (21) GIANNIS MASOURAS (D)
  • (30) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
  • (6) CAREL EITING (C)
  • (31) IOANNIS KOUSOULOS (C)
  • (90) CHRISTOS KONSTANTINIDIS (D)
  • (10) TASOS CHATZIGIOVANIS (C)
  • (8) STEVAN JOVETIC (A)
  • (40) FABIANO (P)
ALLENATORE OMONIA NICOSIA
  • Henning Berg
SK Rapid - Omonia Nicosia è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadion di Wien.
Arbitro di SK Rapid - Omonia Nicosia sarà Joey Kooij. Al VAR invece ci sarà Erwin Blank.

Attualmente SK Rapid si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Omonia Nicosia si trova 23° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
SK Rapid ha segnato 2 gol e ne ha subiti 12; Omonia Nicosia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

SK Rapid e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SK RapidOmonia Nicosia
Partite giocate44
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse41
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati24
Gol totali subiti123
Media gol subiti per partita3.00.8
Percentuale possesso palla47.046.5
Numero totale di passaggi15361596
Numero totale di passaggi riusciti11811294
Tiri nello specchio della porta916
Percentuale di tiri in porta32.150.0
Numero totale di cross7765
Numero medio di cross riusciti2221
Duelli per partita vinti212179
Duelli per partita persi191173
Corner subiti1824
Corner guadagnati1120
Numero di punizioni a favore5243
Numero di punizioni concesse5746
Tackle totali8077
Percentuale di successo nei tackle71.259.7
Fuorigiochi totali610
Numero totale di cartellini gialli1010
Numero totale di cartellini rossi00

