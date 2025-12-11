Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Universitatea Craiova-Sparta Prague: 1-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 18:45
Universitatea Craiova
1
Sparta Prague
2
Partita finita
Arbitro: Jasper Vergoote
  1. 50' 0-1 Albion Rrahmani
  2. 79' 1-1 Steven Nsimba
  3. 89' 1-2 Matej Rynes
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, CS U Craiova 1, Sparta Praga 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, CS U Craiova 1, Sparta Praga 2.20:41

  3. 90'+5'

    Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).20:40

  4. 90'+5'

    Steven Nsimba (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:40

  5. 90'+4'

    Tiro parato. Lyes Houri (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Steven Nsimba.20:39

  6. 90'+2'

    Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.20:37

  7. 90'+2'

    Santiago Eneme (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:37

  9. 90'+2'

    Fallo di Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).20:37

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:37

  11. 90'+1'

    Garang Kuol (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.20:36

  12. 90'+1'

    Fallo di Garang Kuol (Sparta Praga).20:36

  13. 90'+1'

    Juraj Badelj (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  15. 89'

    Gol! CS U Craiova 1, Sparta Praga 2. Matej Rynes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ángelo Preciado.20:34

  16. 84'

    Sostituzione, Sparta Praga. Garang Kuol sostituisce John Mercado.20:30

  17. 84'

    Tentativo fallito. Ángelo Preciado (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:29

  18. 83'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).20:29

  19. 83'

    Tiro respinto. Matej Rynes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area.20:29

  21. 83'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Vasile Mogos (CS U Craiova).20:28

  22. 82'

    Sostituzione, CS U Craiova. Nikola Stevanovic sostituisce Stefan Baiaram.20:28

  23. 79'

    Gol! CS U Craiova 1, Sparta Praga 1. Steven Nsimba (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Alexandru Cretu.20:24

  24. 78'

    Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).20:23

  25. 78'

    Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  27. 74'

    Tiro respinto. Ángelo Preciado (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area.20:20

  28. 73'

    Veljko Birmancevic (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19

  29. 73'

    Fallo di Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).20:19

  30. 72'

    Sostituzione, Sparta Praga. Veljko Birmancevic sostituisce Lukás Haraslín.20:17

  31. 71'

    Sostituzione, CS U Craiova. Luca Basceanu sostituisce Monday Etim.20:17

  33. 71'

    Sostituzione, CS U Craiova. Lyes Houri sostituisce Samuel Teles.20:17

  34. 71'

    Fallo di Ángelo Preciado (Sparta Praga).20:16

  35. 71'

    Samuel Teles (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  36. 67'

    Sostituzione, Sparta Praga. Santiago Eneme sostituisce Sivert Mannsverk.20:13

  37. 67'

    Sostituzione, Sparta Praga. Jan Kuchta sostituisce Albion Rrahmani.20:13

  39. 62'

    Fuorigioco. Lukás Haraslín(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Sivert Mannsverk e' colto in fuorigioco.20:08

  40. 60'

    Tiro respinto. Vasile Mogos (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area. Assist di Monday Etim.20:05

  41. 58'

    Tentativo fallito. Patrik Vydra (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Lukás Haraslín in seguito a un calcio da fermo.20:04

  42. 57'

    John Mercado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03

  43. 57'

    Fallo di Juraj Badelj (CS U Craiova).20:03

  45. 57'

    Fuorigioco. Matej Rynes(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Albion Rrahmani e' colto in fuorigioco.20:02

  46. 57'

    Sostituzione, CS U Craiova. Steven Nsimba sostituisce Anzor Mekvabishvili.20:02

  47. 55'

    Fallo di John Mercado (Sparta Praga).20:01

  48. 55'

    Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  49. 54'

    Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  51. 54'

    Fallo di Adrian Rus (CS U Craiova).20:00

  52. 54'

    Tiro parato. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.19:59

  53. 53'

    Asger Sørensen (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.19:58

  54. 53'

    Fallo di Asger Sørensen (Sparta Praga).19:58

  55. 53'

    Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58

  57. 52'

    Fallo di Patrik Vydra (Sparta Praga).19:57

  58. 52'

    Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  59. 50'

    Gol! CS U Craiova 0, Sparta Praga 1. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lukás Haraslín.19:56

  60. 49'

    Fuorigioco. Pavlo Isenko(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Monday Etim e' colto in fuorigioco.19:55

  61. 48'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).19:53

  63. 48'

    Tiro respinto. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di John Mercado.19:53

  64. Inizia il Secondo tempo CS U Craiova 0, Sparta Praga 0.19:51

  65. 45'+5'

    Primo tempo terminato, CS U Craiova 0, Sparta Praga 0.19:35

  66. 45'+5'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Vasile Mogos (CS U Craiova).19:35

  67. 45'+4'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Pavlo Isenko (CS U Craiova).19:34

  69. 45'+4'

    Tiro parato. Adam Sevínsky (Sparta Praga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lukás Haraslín con cross.19:34

  70. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).19:33

  71. 45'+2'

    Tentativo fallito. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di John Mercado con cross.19:32

  72. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31

  73. 45'

    Gara riprende.19:30

  75. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Albion Rrahmani (Sparta Praga) per infortunio.19:30

  76. 41'

    Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26

  77. 41'

    Fallo di Alexandru Cretu (CS U Craiova).19:26

  78. 38'

    Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova) un tiro di destro che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Anzor Mekvabishvili sara' molto deluso con se stesso.19:23

  79. 37'

    Decisione VAR: rigore CS U Craiova.19:22

  81. 34'

    Rigore concesso da Adam Sevínsky (Sparta Praga) per un fallo in area.19:19

  82. 34'

    Rigore per CS U Craiova. Monday Etim e'stato atterrato in area di rigore.19:19

  83. 33'

    Tentativo fallito. Monday Etim (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Anzor Mekvabishvili.19:18

  84. 31'

    Ángelo Preciado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  85. 31'

    Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).19:16

  87. 30'

    Fallo di Lukás Haraslín (Sparta Praga).19:15

  88. 30'

    Vasile Mogos (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  89. 27'

    Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).19:12

  90. 27'

    Monday Etim (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12

  91. 26'

    Fallo di mano di Stefan Baiaram (CS U Craiova).19:11

  93. 26'

    John Mercado (Sparta Praga) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area in seguito a un calcio da fermo.19:11

  94. 25'

    Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10

  95. 25'

    Fallo di Alexandru Cretu (CS U Craiova).19:10

  96. 24'

    Fallo di Patrik Vydra (Sparta Praga).19:09

  97. 24'

    Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  99. 20'

    Tentativo fallito. Adam Sevínsky (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un contropiede.19:05

  100. 20'

    Tiro respinto. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area.19:05

  101. 20'

    Tiro respinto. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area.19:05

  102. 17'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).19:02

  103. 17'

    Tiro respinto. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Peter Vindahl.19:02

  105. 16'

    Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:01

  106. 16'

    Fallo di Vasile Mogos (CS U Craiova).19:01

  107. 14'

    Tiro respinto. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matej Rynes.18:59

  108. 12'

    Gara riprende.18:57

  109. 10'

    Gara momentaneamente sospesa, Pavlo Isenko (CS U Craiova) per infortunio.18:55

  111. 10'

    Ángelo Preciado (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.18:55

  112. 10'

    Fallo di Ángelo Preciado (Sparta Praga).18:55

  113. 10'

    Pavlo Isenko (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  114. 9'

    Tiro parato. Monday Etim (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:54

  115. 9'

    Fuorigioco. Asger Sørensen(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Albion Rrahmani e' colto in fuorigioco.18:54

  117. 8'

    Ángelo Preciado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  118. 8'

    Fallo di Stefan Baiaram (CS U Craiova).18:53

  119. 7'

    Fallo di John Mercado (Sparta Praga).18:52

  120. 7'

    Adrian Rus (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:52

  121. 4'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).18:49

  123. 2'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Stefan Baiaram (CS U Craiova).18:47

  124. Fallo di Alexandru Cretu (CS U Craiova).18:46

  125. Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  126. Inizia il Primo tempo.18:45

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

Formazioni Universitatea Craiova - Sparta Prague

Universitatea Craiova
Sparta Prague
TITOLARI UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • (77) PAVLO ISENKO (P)
  • (28) ADRIAN RUS (D)
  • (15) JURAJ BADELJ (D)
  • (3) OLEKSANDR ROMANCHUK (D)
  • (23) SAMUEL TELES (C)
  • (5) ANZOR MEKVABISHVILI (C)
  • (4) ALEXANDRU CRETU (C)
  • (19) VASILE MOGOS (C)
  • (12) MONDAY ETIM (A)
  • (10) STEFAN BAIARAM (A)
  • (20) ALEXANDRU CICÂLDAU (A)
PANCHINA UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • (21) LAURENTIU POPESCU (P)
  • (1) SILVIU LUNG (P)
  • (39) STEVEN NSIMBA (A)
  • (2) FLORIN STEFAN (D)
  • (30) DAVID MATEI (C)
  • (38) DENYS MUNTEAN (C)
  • (9) ASSAD AL HAMLAWI (A)
  • (14) LYES HOURI (C)
  • (24) NIKOLA STEVANOVIC (D)
  • (29) LUCA BASCEANU (C)
ALLENATORE UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • Filipe Amaral Rino Coelho
TITOLARI SPARTA PRAGUE
  • (1) PETER VINDAHL (P)
  • (25) ASGER SØRENSEN (D)
  • (26) PATRIK VYDRA (D)
  • (19) ADAM SEVÍNSKY (D)
  • (6) KAAN KAIRINEN (C)
  • (20) SIVERT MANNSVERK (C)
  • (17) ÁNGELO PRECIADO (C)
  • (11) MATEJ RYNES (C)
  • (22) LUKÁS HARASLÍN (A)
  • (7) JOHN MERCADO (A)
  • (9) ALBION RRAHMANI (A)
PANCHINA SPARTA PRAGUE
  • (5) SANTIAGO ENEME (C)
  • (44) JAKUB SUROVCÍK (P)
  • (18) LUKÁS SADÍLEK (C)
  • (28) KEVIN-PRINCE MILLA (A)
  • (14) VELJKO BIRMANCEVIC (C)
  • (10) JAN KUCHTA (A)
  • (2) MARTIN SUCHOMEL (D)
  • (27) FILIP PANÁK (D)
  • (36) GARANG KUOL (A)
  • (30) JAROSLAV ZELENY (D)
  • (52) ONDREJ PENXA (C)
  • (3) PAVEL KADERÁBEK (D)
ALLENATORE SPARTA PRAGUE
  • Brian Priske
PREPARTITA

Universitatea Craiova - Sparta Prague è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Ion Oblemenco di Craiova.
Arbitro di Universitatea Craiova - Sparta Prague sarà Jasper Vergoote. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Attualmente Universitatea Craiova si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Sparta Prague si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Universitatea Craiova ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; Sparta Prague ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Universitatea Craiova e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Universitatea CraiovaSparta Prague
Partite giocate44
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati35
Gol totali subiti32
Media gol subiti per partita0.80.5
Percentuale possesso palla45.562.1
Numero totale di passaggi15122164
Numero totale di passaggi riusciti11391788
Tiri nello specchio della porta1218
Percentuale di tiri in porta48.048.6
Numero totale di cross2182
Numero medio di cross riusciti719
Duelli per partita vinti212180
Duelli per partita persi215179
Corner subiti2311
Corner guadagnati727
Numero di punizioni a favore4239
Numero di punizioni concesse7647
Tackle totali5864
Percentuale di successo nei tackle62.173.4
Fuorigiochi totali410
Numero totale di cartellini gialli119
Numero totale di cartellini rossi10

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio