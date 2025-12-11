Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

Universitatea Craiova - Sparta Prague è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Ion Oblemenco di Craiova.

Arbitro di Universitatea Craiova - Sparta Prague sarà Jasper Vergoote. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Attualmente Universitatea Craiova si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Sparta Prague si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Universitatea Craiova ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; Sparta Prague ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Universitatea Craiova e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: