Incontro terminato, CS U Craiova 1, Sparta Praga 2.
Vetro e arredamento
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
Incontro terminato, CS U Craiova 1, Sparta Praga 2.
Secondo tempo terminato, CS U Craiova 1, Sparta Praga 2.20:41
Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).20:40
Steven Nsimba (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:40
Tiro parato. Lyes Houri (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Steven Nsimba.20:39
Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.20:37
Santiago Eneme (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:37
Fallo di Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:37
Garang Kuol (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.20:36
Fallo di Garang Kuol (Sparta Praga).20:36
Juraj Badelj (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Gol! CS U Craiova 1, Sparta Praga 2. Matej Rynes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ángelo Preciado.20:34
Sostituzione, Sparta Praga. Garang Kuol sostituisce John Mercado.20:30
Tentativo fallito. Ángelo Preciado (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:29
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).20:29
Tiro respinto. Matej Rynes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area.20:29
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Vasile Mogos (CS U Craiova).20:28
Sostituzione, CS U Craiova. Nikola Stevanovic sostituisce Stefan Baiaram.20:28
Gol! CS U Craiova 1, Sparta Praga 1. Steven Nsimba (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Alexandru Cretu.20:24
Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).20:23
Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Tiro respinto. Ángelo Preciado (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area.20:20
Veljko Birmancevic (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19
Fallo di Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).20:19
Sostituzione, Sparta Praga. Veljko Birmancevic sostituisce Lukás Haraslín.20:17
Sostituzione, CS U Craiova. Luca Basceanu sostituisce Monday Etim.20:17
Sostituzione, CS U Craiova. Lyes Houri sostituisce Samuel Teles.20:17
Fallo di Ángelo Preciado (Sparta Praga).20:16
Samuel Teles (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Sostituzione, Sparta Praga. Santiago Eneme sostituisce Sivert Mannsverk.20:13
Sostituzione, Sparta Praga. Jan Kuchta sostituisce Albion Rrahmani.20:13
Fuorigioco. Lukás Haraslín(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Sivert Mannsverk e' colto in fuorigioco.20:08
Tiro respinto. Vasile Mogos (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area. Assist di Monday Etim.20:05
Tentativo fallito. Patrik Vydra (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Lukás Haraslín in seguito a un calcio da fermo.20:04
John Mercado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03
Fallo di Juraj Badelj (CS U Craiova).20:03
Fuorigioco. Matej Rynes(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Albion Rrahmani e' colto in fuorigioco.20:02
Sostituzione, CS U Craiova. Steven Nsimba sostituisce Anzor Mekvabishvili.20:02
Fallo di John Mercado (Sparta Praga).20:01
Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fallo di Adrian Rus (CS U Craiova).20:00
Tiro parato. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.19:59
Asger Sørensen (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.19:58
Fallo di Asger Sørensen (Sparta Praga).19:58
Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58
Fallo di Patrik Vydra (Sparta Praga).19:57
Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Gol! CS U Craiova 0, Sparta Praga 1. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lukás Haraslín.19:56
Fuorigioco. Pavlo Isenko(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Monday Etim e' colto in fuorigioco.19:55
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).19:53
Tiro respinto. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di John Mercado.19:53
Inizia il Secondo tempo CS U Craiova 0, Sparta Praga 0.19:51
Primo tempo terminato, CS U Craiova 0, Sparta Praga 0.19:35
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Vasile Mogos (CS U Craiova).19:35
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Pavlo Isenko (CS U Craiova).19:34
Tiro parato. Adam Sevínsky (Sparta Praga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lukás Haraslín con cross.19:34
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).19:33
Tentativo fallito. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di John Mercado con cross.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31
Gara riprende.19:30
Gara momentaneamente sospesa, Albion Rrahmani (Sparta Praga) per infortunio.19:30
Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26
Fallo di Alexandru Cretu (CS U Craiova).19:26
Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova) un tiro di destro che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Anzor Mekvabishvili sara' molto deluso con se stesso.19:23
Decisione VAR: rigore CS U Craiova.19:22
Rigore concesso da Adam Sevínsky (Sparta Praga) per un fallo in area.19:19
Rigore per CS U Craiova. Monday Etim e'stato atterrato in area di rigore.19:19
Tentativo fallito. Monday Etim (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Anzor Mekvabishvili.19:18
Ángelo Preciado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).19:16
Fallo di Lukás Haraslín (Sparta Praga).19:15
Vasile Mogos (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).19:12
Monday Etim (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12
Fallo di mano di Stefan Baiaram (CS U Craiova).19:11
John Mercado (Sparta Praga) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area in seguito a un calcio da fermo.19:11
Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10
Fallo di Alexandru Cretu (CS U Craiova).19:10
Fallo di Patrik Vydra (Sparta Praga).19:09
Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Tentativo fallito. Adam Sevínsky (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un contropiede.19:05
Tiro respinto. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area.19:05
Tiro respinto. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area.19:05
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).19:02
Tiro respinto. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Peter Vindahl.19:02
Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:01
Fallo di Vasile Mogos (CS U Craiova).19:01
Tiro respinto. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matej Rynes.18:59
Gara riprende.18:57
Gara momentaneamente sospesa, Pavlo Isenko (CS U Craiova) per infortunio.18:55
Ángelo Preciado (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.18:55
Fallo di Ángelo Preciado (Sparta Praga).18:55
Pavlo Isenko (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Tiro parato. Monday Etim (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:54
Fuorigioco. Asger Sørensen(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Albion Rrahmani e' colto in fuorigioco.18:54
Ángelo Preciado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Fallo di Stefan Baiaram (CS U Craiova).18:53
Fallo di John Mercado (Sparta Praga).18:52
Adrian Rus (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:52
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).18:49
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Stefan Baiaram (CS U Craiova).18:47
Fallo di Alexandru Cretu (CS U Craiova).18:46
Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Universitatea Craiova - Sparta Prague è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Ion Oblemenco di Craiova.
Arbitro di Universitatea Craiova - Sparta Prague sarà Jasper Vergoote. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.
Attualmente Universitatea Craiova si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Sparta Prague si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Universitatea Craiova ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; Sparta Prague ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
Universitatea Craiova e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Universitatea Craiova
|Sparta Prague
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|3
|5
|Gol totali subiti
|3
|2
|Media gol subiti per partita
|0.8
|0.5
|Percentuale possesso palla
|45.5
|62.1
|Numero totale di passaggi
|1512
|2164
|Numero totale di passaggi riusciti
|1139
|1788
|Tiri nello specchio della porta
|12
|18
|Percentuale di tiri in porta
|48.0
|48.6
|Numero totale di cross
|21
|82
|Numero medio di cross riusciti
|7
|19
|Duelli per partita vinti
|212
|180
|Duelli per partita persi
|215
|179
|Corner subiti
|23
|11
|Corner guadagnati
|7
|27
|Numero di punizioni a favore
|42
|39
|Numero di punizioni concesse
|76
|47
|Tackle totali
|58
|64
|Percentuale di successo nei tackle
|62.1
|73.4
|Fuorigiochi totali
|4
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI