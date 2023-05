PREPARTITA

Fiorentina-Basilea è valevole per l'andata della Semifinale di Conference League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 11 maggio alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina-Basilea sarà François Letexier coadiuvato da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

La Fiorentina arriva in semifinale grazie alla vittoria contro il Lech Poznan: vittoria in trasferta per 1-4 e sconfitta in casa per 2-3. Il Basilea invece ha avuto la meglio sul Nizza grazie alla vittoria in trasferta per 1-2 e pareggio casalingo per 2-2.

Fiorentina-Basilea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sono due i precedenti tra Fiorentina e Basilea nelle competizioni europee: un successo per la squadra svizzera (2-1 in Italia nella gara di andata) e un pareggio (2-2 al ritorno) nella fase a gironi dell’Europa League 2015-16.

La Fiorentina ha raggiunto la semifinale nelle maggiori competizioni europee per l’ottava volta, venendo eliminata nelle ultime tre occasioni. L’ultima volta che la Viola ha raggiunto una finale europea è stata in Coppa Uefa nella stagione 1989/90 (persa contro la Juventus).

Il Basilea ha raggiunto la semifinale nelle maggiori competizioni europee per la seconda volta nella sua storia (la prima nel 2012-13 in Europa League in cui venne eliminato) e potrebbe diventare la prima squadra svizzera a raggiungere la finale nelle maggiori competizioni europee.

La Fiorentina ha realizzato almeno un gol nelle ultime 14 partite interne in Europa (esclusi i preliminari) - serie più lunga per la Viola. L’ultima volta che il club gigliato non ha segnato in una gara casalinga nelle comeptizioni europee è stata nella semifinale di Europa League nel 2014/15 (0-2 contro il Siviglia).

La Fiorentina è la squadra che ha realizzato più gol (32), che ha effettuato più conclusioni (219) e tocchi nell’area avversaria (406) in questa Conference League.

Cristiano Biraghi è il giocatore che ha servito più assist in questa Europa League (cinque). Inoltre il difensore della Fiorentina è anche quello che ha creato più occasioni (26) e che ha effettuato più passaggi nell’area avversaria (97) nel torneo in corso.

Zeki Amdouni è il giocatore che ha segnato più gol in questa Conference League dopo la conclusione della fase a gironi (cinque reti come Arthur Cabral and Gift Orban), nel periodo considerato è anche quello che ha effettuato più conclusioni (20) e che ha completato più dribbling (16) nella competizione.

Arthur Cabral, che ha giocato per tre stagioni con il Basilea prima di trasferirsi alla Fiorentina, è il giocatore che ha segnato più gol in questa Conference League: sei come il compagno di squadra Luka Jovic e Hugo Cuypers.

Dove vedere Fiorentina-Basilea di Conference League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Fiorentina-Basilea si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 maggio.in TV il match sarà visibile in esclusiva su Sky e Dazn.

