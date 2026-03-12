Virgilio Sport
AZ Alkmaar-Sparta Prague: 2-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

12 Marzo 2026 ore 18:45
AZ Alkmaar
2
Sparta Prague
1
Partita finita
Arbitro: Sebastian Gishamer
  1. 29' 1-0 Troy Parrott
  2. 50' 1-1 Matyás Vojta
  3. 87' 2-1 Troy Parrott
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, AZ 2, Sparta Praga 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, AZ 2, Sparta Praga 1.20:37

  3. 90'+6'

    Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Sven Mijnans con cross in seguito a un calcio da fermo.20:37

  4. 90'+5'

    Pavel Kaderábek (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.20:36

  5. 90'+5'

    Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:36

  6. 90'+5'

    Fallo di Pavel Kaderábek (Sparta Praga).20:36

  7. 90'+1'

    Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  9. 90'+1'

    Fallo di Oliver Sonne (Sparta Praga).20:32

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32

  11. 89'

    Troy Parrott (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:31

  12. 89'

    Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).20:31

  13. 87'

    Gol! AZ 2, Sparta Praga 1. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Ro-Zangelo Daal.20:28

  15. 86'

    Tiro parato. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ro-Zangelo Daal.20:28

  16. 85'

    Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  17. 85'

    Fallo di Jan Kuchta (Sparta Praga).20:26

  18. 83'

    Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).20:25

  19. 83'

    Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25

  21. 83'

    Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  22. 83'

    Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).20:24

  23. 81'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Jakub Surovcík (Sparta Praga).20:23

  24. 81'

    Tiro parato. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.20:23

  25. 80'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).20:22

  27. 80'

    Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  28. 80'

    Tentativo fallito. Mees de Wit (AZ) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Peer Koopmeiners con passaggio filtrante.20:21

  29. 79'

    Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.20:20

  30. 79'

    Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20

  31. 79'

    Fallo di Jaroslav Zeleny (Sparta Praga).20:20

  33. 77'

    Fallo di Troy Parrott (AZ).20:18

  34. 77'

    Adam Sevínsky (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  35. 76'

    Sostituzione, Sparta Praga. Pavel Kaderábek sostituisce Matyás Vojta.20:17

  36. 76'

    Sostituzione, Sparta Praga. Jan Kuchta sostituisce Lukás Haraslín.20:17

  37. 74'

    Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.20:15

  39. 74'

    Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elijah Dijkstra.20:15

  40. 73'

    Tiro parato. Kees Smit (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Weslley Patati.20:15

  41. 73'

    Tiro respinto. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Elijah Dijkstra.20:14

  42. 72'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).20:13

  43. 72'

    Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.20:13

  45. 72'

    Weslley Patati (AZ) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area.20:13

  46. 71'

    Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Peer Koopmeiners.20:12

  47. 69'

    Sostituzione, AZ. Weslley Patati sostituisce Isak Jensen.20:10

  48. 69'

    Fuorigioco. Peer Koopmeiners(AZ) prova il lancio lungo, ma Mees de Wit e' colto in fuorigioco.20:10

  49. 66'

    Tiro respinto. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Peer Koopmeiners con cross.20:07

  51. 66'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Uchenna (Sparta Praga).20:07

  52. 65'

    Tiro respinto. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Sven Mijnans.20:07

  53. 64'

    Peer Koopmeiners (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  54. 64'

    Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).20:05

  55. 63'

    Tentativo fallito. Isak Jensen (AZ) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Wouter Goes.20:05

  57. 61'

    Fallo di Emmanuel Uchenna (Sparta Praga).20:02

  58. 61'

    Troy Parrott (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02

  59. 59'

    Sostituzione, AZ. Elijah Dijkstra sostituisce Denso Kasius.20:00

  60. 58'

    Tentativo fallito. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Peer Koopmeiners.19:59

  61. 56'

    Andy Irving (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  63. 56'

    Fallo di Kees Smit (AZ).19:57

  64. 54'

    Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Sven Mijnans in seguito a un calcio da fermo.19:56

  65. 54'

    Fallo di mano di John Mercado (Sparta Praga).19:56

  66. 52'

    Fallo di Oliver Sonne (Sparta Praga).19:53

  67. 52'

    Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:53

  69. 50'

    Gol! AZ 1, Sparta Praga 1. Matyás Vojta (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andy Irving in seguito a un calcio da fermo.19:52

  70. 50'

    Tentativo fallito. Andy Irving (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:52

  71. 49'

    Denso Kasius (AZ) e' ammonito per fallo.19:51

  72. 49'

    Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:51

  73. 49'

    Fallo di Denso Kasius (AZ).19:51

  75. 48'

    Kaan Kairinen (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.19:49

  76. 48'

    Troy Parrott (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:49

  77. 48'

    Fallo di Kaan Kairinen (Sparta Praga).19:49

  78. 47'

    Fuorigioco. Kees Smit(AZ) prova il lancio lungo, ma Isak Jensen e' colto in fuorigioco.19:49

  79. Inizia il Secondo tempo AZ 1, Sparta Praga 0.19:47

  81. 45'

    Sostituzione, Sparta Praga. Sivert Mannsverk sostituisce Filip Panák.19:46

  82. 45'

    Sostituzione, Sparta Praga. John Mercado sostituisce Garang Kuol.19:46

  83. 45'+1'

    Primo tempo terminato, AZ 1, Sparta Praga 0.19:32

  84. 45'+1'

    Fallo di Isak Jensen (AZ).19:31

  85. 45'+1'

    Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  88. 44'

    Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30

  89. 44'

    Fallo di Andy Irving (Sparta Praga).19:30

  90. 42'

    Fallo di Denso Kasius (AZ).19:27

  91. 42'

    Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  93. 39'

    Denso Kasius (AZ) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Kees Smit da calcio d'angolo.19:24

  94. 38'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).19:24

  95. 38'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Jakub Surovcík (Sparta Praga).19:23

  96. 37'

    Fuorigioco. Adam Sevínsky(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Lukás Haraslín e' colto in fuorigioco.19:22

  97. 34'

    Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19

  99. 34'

    Fallo di Matyás Vojta (Sparta Praga).19:19

  100. 33'

    Tentativo fallito. Denso Kasius (AZ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:18

  101. 32'

    Sostituzione, Sparta Praga. Emmanuel Uchenna sostituisce Matej Rynes per infortunio.19:17

  102. 31'

    Gara riprende.19:17

  103. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Matej Rynes (Sparta Praga) per infortunio.19:16

  105. 30'

    Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).19:15

  106. 30'

    Matyás Vojta (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  107. 29'

    Gol! AZ 1, Sparta Praga 0. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ro-Zangelo Daal.19:14

  108. 28'

    Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13

  109. 28'

    Fallo di Andy Irving (Sparta Praga).19:13

  111. 26'

    Tentativo fallito. Denso Kasius (AZ) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Peer Koopmeiners da calcio d'angolo.19:11

  112. 26'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Filip Panák (Sparta Praga).19:11

  113. 26'

    Tiro respinto. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Sven Mijnans.19:11

  114. 25'

    Tiro parato. Denso Kasius (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Troy Parrott.19:10

  115. 24'

    Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Isak Jensen con cross.19:09

  117. 22'

    Fallo di Isak Jensen (AZ).19:07

  118. 22'

    Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07

  119. 21'

    Fallo di mano di Isak Jensen (AZ).19:06

  120. 20'

    Gara riprende.19:05

  121. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Ro-Zangelo Daal (AZ) per infortunio.19:05

  123. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Jakub Surovcík (Sparta Praga) per infortunio.19:05

  124. 18'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Jakub Surovcík (Sparta Praga).19:03

  125. 18'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Jaroslav Zeleny (Sparta Praga).19:03

  126. 15'

    Fallo di Oliver Sonne (Sparta Praga).19:00

  127. 15'

    Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:00

  129. 14'

    Tiro respinto. Kees Smit (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Isak Jensen.18:59

  130. 11'

    Tiro respinto. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da centro area.18:56

  131. 11'

    Tiro respinto. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di destro da centro area. Assist di Troy Parrott.18:56

  132. 10'

    Filip Panák (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  133. 10'

    Fallo di Sven Mijnans (AZ).18:55

  135. 9'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ).18:54

  136. 9'

    Tiro parato. Andy Irving (Sparta Praga) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukás Haraslín.18:54

  137. 6'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Wouter Goes (AZ).18:51

  138. 6'

    Tiro respinto. Matyás Vojta (Sparta Praga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.18:51

  139. 6'

    Tiro respinto. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matyás Vojta.18:51

  141. 2'

    Tiro respinto. Oliver Sonne (Sparta Praga) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Jaroslav Zeleny con cross.18:47

  142. Inizia il Primo tempo.18:46

  143. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

Formazioni AZ Alkmaar - Sparta Prague

AZ Alkmaar
Sparta Prague
TITOLARI AZ ALKMAAR
  • (1) ROME-JAYDEN OWUSU-ODURO (P)
  • (5) ALEXANDRE PENETRA (D)
  • (34) MEES DE WIT (D)
  • (3) WOUTER GOES (D)
  • (30) DENSO KASIUS (D)
  • (10) SVEN MIJNANS (C)
  • (26) KEES SMIT (C)
  • (6) PEER KOOPMEINERS (C)
  • (27) RO-ZANGELO DAAL (A)
  • (9) TROY PARROTT (A)
  • (17) ISAK JENSEN (A)
PANCHINA AZ ALKMAAR
  • (11) IBRAHIM SADIQ (A)
  • (35) MEXX MEERDINK (A)
  • (23) BILLY VAN DUIJL (D)
  • (74) KASPER BOOGAARD (C)
  • (12) HOBIE VERHULST (P)
  • (22) ELIJAH DIJKSTRA (D)
  • (19) JIZZ HORNKAMP (A)
  • (31) DANIËL DEEN (P)
  • (7) WESLLEY PATATI (A)
  • (24) AYOUB OUFKIR (A)
  • (33) MATEJ SÍN (C)
  • (18) RION ICHIHARA (D)
ALLENATORE AZ ALKMAAR
  • Leeroy Echteld
TITOLARI SPARTA PRAGUE
  • (44) JAKUB SUROVCÍK (P)
  • (27) FILIP PANÁK (D)
  • (30) JAROSLAV ZELENY (D)
  • (19) ADAM SEVÍNSKY (D)
  • (6) KAAN KAIRINEN (C)
  • (11) MATEJ RYNES (C)
  • (18) ANDY IRVING (C)
  • (17) OLIVER SONNE (C)
  • (36) GARANG KUOL (A)
  • (22) LUKÁS HARASLÍN (A)
  • (29) MATYÁS VOJTA (A)
PANCHINA SPARTA PRAGUE
  • (38) HUGO SOCHUREK (C)
  • (10) JAN KUCHTA (A)
  • (20) SIVERT MANNSVERK (C)
  • (60) PEDRO RODRIGUEZ (P)
  • (16) EMMANUEL UCHENNA (D)
  • (61) DANIEL KERL (P)
  • (7) JOHN MERCADO (A)
  • (3) PAVEL KADERÁBEK (D)
ALLENATORE SPARTA PRAGUE
  • Brian Priske
PREPARTITA

AZ Alkmaar - Sparta Prague è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.

Attualmente AZ Alkmaar si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Sparta Prague si trova 4° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
AZ Alkmaar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7; Sparta Prague ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3.

AZ Alkmaar e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AZ AlkmaarSparta Prague
Partite giocate86
Numero di partite vinte44
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati1110
Gol totali subiti83
Media gol subiti per partita1.00.5
Percentuale possesso palla61.961.4
Numero totale di passaggi43223226
Numero totale di passaggi riusciti37392693
Tiri nello specchio della porta4727
Percentuale di tiri in porta50.549.1
Numero totale di cross127122
Numero medio di cross riusciti2725
Duelli per partita vinti371274
Duelli per partita persi388274
Corner subiti2512
Corner guadagnati5042
Numero di punizioni a favore8756
Numero di punizioni concesse10273
Tackle totali135100
Percentuale di successo nei tackle69.670.0
Fuorigiochi totali1013
Numero totale di cartellini gialli1812
Numero totale di cartellini rossi10

