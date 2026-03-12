Incontro terminato, AZ 2, Sparta Praga 1.
“Sound Experience – la musica, sentila davvero”
L'auto che diventa l'ambiente ideale per una vera e propria immersione sensorialeLEGGI
Incontro terminato, AZ 2, Sparta Praga 1.
Secondo tempo terminato, AZ 2, Sparta Praga 1.20:37
Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Sven Mijnans con cross in seguito a un calcio da fermo.20:37
Pavel Kaderábek (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.20:36
Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:36
Fallo di Pavel Kaderábek (Sparta Praga).20:36
Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Oliver Sonne (Sparta Praga).20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32
Troy Parrott (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:31
Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).20:31
Gol! AZ 2, Sparta Praga 1. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Ro-Zangelo Daal.20:28
Tiro parato. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ro-Zangelo Daal.20:28
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Jan Kuchta (Sparta Praga).20:26
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).20:25
Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).20:24
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Jakub Surovcík (Sparta Praga).20:23
Tiro parato. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.20:23
Fallo di Weslley Patati (AZ).20:22
Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Tentativo fallito. Mees de Wit (AZ) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Peer Koopmeiners con passaggio filtrante.20:21
Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.20:20
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20
Fallo di Jaroslav Zeleny (Sparta Praga).20:20
Fallo di Troy Parrott (AZ).20:18
Adam Sevínsky (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Sostituzione, Sparta Praga. Pavel Kaderábek sostituisce Matyás Vojta.20:17
Sostituzione, Sparta Praga. Jan Kuchta sostituisce Lukás Haraslín.20:17
Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.20:15
Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elijah Dijkstra.20:15
Tiro parato. Kees Smit (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Weslley Patati.20:15
Tiro respinto. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Elijah Dijkstra.20:14
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).20:13
Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.20:13
Weslley Patati (AZ) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area.20:13
Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Peer Koopmeiners.20:12
Sostituzione, AZ. Weslley Patati sostituisce Isak Jensen.20:10
Fuorigioco. Peer Koopmeiners(AZ) prova il lancio lungo, ma Mees de Wit e' colto in fuorigioco.20:10
Tiro respinto. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Peer Koopmeiners con cross.20:07
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Uchenna (Sparta Praga).20:07
Tiro respinto. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Sven Mijnans.20:07
Peer Koopmeiners (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).20:05
Tentativo fallito. Isak Jensen (AZ) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Wouter Goes.20:05
Fallo di Emmanuel Uchenna (Sparta Praga).20:02
Troy Parrott (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02
Sostituzione, AZ. Elijah Dijkstra sostituisce Denso Kasius.20:00
Tentativo fallito. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Peer Koopmeiners.19:59
Andy Irving (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Kees Smit (AZ).19:57
Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Sven Mijnans in seguito a un calcio da fermo.19:56
Fallo di mano di John Mercado (Sparta Praga).19:56
Fallo di Oliver Sonne (Sparta Praga).19:53
Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:53
Gol! AZ 1, Sparta Praga 1. Matyás Vojta (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andy Irving in seguito a un calcio da fermo.19:52
Tentativo fallito. Andy Irving (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:52
Denso Kasius (AZ) e' ammonito per fallo.19:51
Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:51
Fallo di Denso Kasius (AZ).19:51
Kaan Kairinen (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.19:49
Troy Parrott (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:49
Fallo di Kaan Kairinen (Sparta Praga).19:49
Fuorigioco. Kees Smit(AZ) prova il lancio lungo, ma Isak Jensen e' colto in fuorigioco.19:49
Inizia il Secondo tempo AZ 1, Sparta Praga 0.19:47
Sostituzione, Sparta Praga. Sivert Mannsverk sostituisce Filip Panák.19:46
Sostituzione, Sparta Praga. John Mercado sostituisce Garang Kuol.19:46
Primo tempo terminato, AZ 1, Sparta Praga 0.19:32
Fallo di Isak Jensen (AZ).19:31
Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Fallo di Andy Irving (Sparta Praga).19:30
Fallo di Denso Kasius (AZ).19:27
Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Denso Kasius (AZ) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Kees Smit da calcio d'angolo.19:24
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).19:24
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Jakub Surovcík (Sparta Praga).19:23
Fuorigioco. Adam Sevínsky(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Lukás Haraslín e' colto in fuorigioco.19:22
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19
Fallo di Matyás Vojta (Sparta Praga).19:19
Tentativo fallito. Denso Kasius (AZ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:18
Sostituzione, Sparta Praga. Emmanuel Uchenna sostituisce Matej Rynes per infortunio.19:17
Gara riprende.19:17
Gara momentaneamente sospesa, Matej Rynes (Sparta Praga) per infortunio.19:16
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).19:15
Matyás Vojta (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Gol! AZ 1, Sparta Praga 0. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ro-Zangelo Daal.19:14
Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13
Fallo di Andy Irving (Sparta Praga).19:13
Tentativo fallito. Denso Kasius (AZ) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Peer Koopmeiners da calcio d'angolo.19:11
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Filip Panák (Sparta Praga).19:11
Tiro respinto. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Sven Mijnans.19:11
Tiro parato. Denso Kasius (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Troy Parrott.19:10
Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Isak Jensen con cross.19:09
Fallo di Isak Jensen (AZ).19:07
Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07
Fallo di mano di Isak Jensen (AZ).19:06
Gara riprende.19:05
Gara momentaneamente sospesa, Ro-Zangelo Daal (AZ) per infortunio.19:05
Gara momentaneamente sospesa, Jakub Surovcík (Sparta Praga) per infortunio.19:05
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Jakub Surovcík (Sparta Praga).19:03
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Jaroslav Zeleny (Sparta Praga).19:03
Fallo di Oliver Sonne (Sparta Praga).19:00
Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:00
Tiro respinto. Kees Smit (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Isak Jensen.18:59
Tiro respinto. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da centro area.18:56
Tiro respinto. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di destro da centro area. Assist di Troy Parrott.18:56
Filip Panák (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Sven Mijnans (AZ).18:55
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ).18:54
Tiro parato. Andy Irving (Sparta Praga) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukás Haraslín.18:54
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Wouter Goes (AZ).18:51
Tiro respinto. Matyás Vojta (Sparta Praga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.18:51
Tiro respinto. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matyás Vojta.18:51
Tiro respinto. Oliver Sonne (Sparta Praga) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Jaroslav Zeleny con cross.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
AZ Alkmaar - Sparta Prague è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.
Attualmente AZ Alkmaar si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Sparta Prague si trova 4° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
AZ Alkmaar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7; Sparta Prague ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3.
In casa la Lazio ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).
La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Cagliari e il Torino ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Verona e l'Atalanta ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 2-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato l'Atalanta vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 7 gol.
AZ Alkmaar e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AZ Alkmaar
|Sparta Prague
|Partite giocate
|8
|6
|Numero di partite vinte
|4
|4
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|11
|10
|Gol totali subiti
|8
|3
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.5
|Percentuale possesso palla
|61.9
|61.4
|Numero totale di passaggi
|4322
|3226
|Numero totale di passaggi riusciti
|3739
|2693
|Tiri nello specchio della porta
|47
|27
|Percentuale di tiri in porta
|50.5
|49.1
|Numero totale di cross
|127
|122
|Numero medio di cross riusciti
|27
|25
|Duelli per partita vinti
|371
|274
|Duelli per partita persi
|388
|274
|Corner subiti
|25
|12
|Corner guadagnati
|50
|42
|Numero di punizioni a favore
|87
|56
|Numero di punizioni concesse
|102
|73
|Tackle totali
|135
|100
|Percentuale di successo nei tackle
|69.6
|70.0
|Fuorigiochi totali
|10
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|18
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
L'auto che diventa l'ambiente ideale per una vera e propria immersione sensorialeLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND