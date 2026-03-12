PREPARTITA

AZ Alkmaar - Sparta Prague è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.

Attualmente AZ Alkmaar si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Sparta Prague si trova 4° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

AZ Alkmaar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7; Sparta Prague ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3.

AZ Alkmaar e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: