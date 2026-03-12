Virgilio Sport
Lech Poznan-Shakhtar Donetsk: 1-3 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

12 Marzo 2026 ore 18:45
Lech Poznan
1
Shakhtar Donetsk
3
Partita finita
Arbitro: Rohit Saggi
  1. 36' 0-1 Marlon Gomes
  2. 48' 0-2 Newerton
  3. 70' 1-2 Mikael Ishak
  4. 85' 1-3 Isaque
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Lech Poznan 1, Shakhtar Donetsk 3.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Lech Poznan 1, Shakhtar Donetsk 3.20:41

  3. 90'+6'

    Tiro parato. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Wojciech Monka.20:41

  4. 90'+6'

    Fallo di mano di Prosper Obah (Shakhtar Donetsk).20:40

  5. 90'+5'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39

  6. 90'+5'

    Fallo di João Moutinho (Lech Poznan).20:39

  7. 90'+3'

    Tiro parato. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Prosper Obah.20:37

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:35

  10. 90'

    Isaque (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:34

  11. 90'

    Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).20:34

  12. 90'

    Wojciech Monka (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34

  13. 89'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Prosper Obah sostituisce Pedrinho.20:33

  15. 85'

    Gol! Lech Poznan 1, Shakhtar Donetsk 3. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:30

  16. 84'

    Antonio Milic (Lech Poznan) e' ammonito.20:29

  17. 84'

    Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  18. 84'

    Fallo di Antonio Milic (Lech Poznan).20:28

  19. 83'

    Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Pablo Rodríguez.20:27

  21. 83'

    Tentativo fallito. Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Oleh Ocheretko.20:27

  22. 81'

    Tentativo fallito. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.20:25

  23. 80'

    Pedrinho (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24

  24. 80'

    Fallo di João Moutinho (Lech Poznan).20:24

  25. 79'

    Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Pedrinho.20:24

  27. 77'

    Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).20:21

  28. 77'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:21

  29. 75'

    Tentativo fallito. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Timothy Ouma.20:19

  30. 75'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lucas Ferreira sostituisce Alisson Santana.20:19

  31. 75'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Isaque sostituisce Newerton.20:19

  33. 74'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Yehor Nazaryna sostituisce Marlon Gomes per infortunio.20:18

  34. 74'

    Newerton (Shakhtar Donetsk) e' ammonito.20:18

  35. 72'

    Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) e' ammonito.20:17

  36. 71'

    Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  37. 71'

    Fallo di Taofeek Ismaheel (Lech Poznan).20:15

  39. 70'

    Gol! Lech Poznan 1, Shakhtar Donetsk 2. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joel Pereira.20:14

  40. 70'

    Tentativo fallito. Joel Pereira (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Patrik Wålemark.20:14

  41. 69'

    Tiro parato. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joel Pereira con cross.20:14

  42. 61'

    Sostituzione, Lech Poznan. Patrik Wålemark sostituisce Ali Gholizadeh.20:05

  43. 61'

    Sostituzione, Lech Poznan. Taofeek Ismaheel sostituisce Luis Palma.20:05

  45. 61'

    Sostituzione, Lech Poznan. João Moutinho sostituisce Michal Gurgul.20:05

  46. 58'

    Tiro parato. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:03

  47. 58'

    Tiro respinto. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area.20:03

  48. 57'

    Ali Gholizadeh (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.20:01

  49. 56'

    Newerton (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01

  51. 56'

    Fallo di Ali Gholizadeh (Lech Poznan).20:01

  52. 54'

    Tiro respinto. Pedrinho (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alisson Santana.19:59

  53. 54'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Antoni Kozubal (Lech Poznan).19:58

  54. 52'

    Fuorigioco. Pedrinho(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Newerton e' colto in fuorigioco.19:57

  55. 52'

    Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).19:56

  57. 52'

    Ali Gholizadeh (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:56

  58. 48'

    Gol! Lech Poznan 0, Shakhtar Donetsk 2. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:52

  59. 48'

    Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area.19:52

  60. 47'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  61. 47'

    Fallo di Luis Palma (Lech Poznan).19:52

  63. 46'

    Tentativo fallito. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Newerton.19:50

  64. Inizia il Secondo tempo Lech Poznan 0, Shakhtar Donetsk 1.19:50

  65. 45'

    Sostituzione, Lech Poznan. Timothy Ouma sostituisce Leo Bengtsson.19:49

  66. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Lech Poznan 0, Shakhtar Donetsk 1.19:34

  67. 45'+4'

    Tentativo fallito. Pedrinho (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Alisson Santana.19:33

  69. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30

  70. 44'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  71. 44'

    Fallo di Leo Bengtsson (Lech Poznan).19:29

  72. 42'

    Fallo di Marlon (Shakhtar Donetsk).19:27

  73. 42'

    Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  75. 42'

    Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area. Assist di Alisson Santana con cross.19:27

  76. 41'

    Gara riprende.19:25

  77. 40'

    Tiro respinto. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area.19:25

  78. 36'

    Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.19:21

  79. 36'

    Gol! Lech Poznan 0, Shakhtar Donetsk 1. Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kauã Elias in seguito a un contropiede.19:20

  81. 30'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  82. 30'

    Fallo di Leo Bengtsson (Lech Poznan).19:15

  83. 29'

    Tiro parato. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Henrique.19:14

  84. 28'

    Tiro respinto. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Joel Pereira.19:13

  85. 27'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Marlon Gomes sostituisce Dmytro Kryskiv per infortunio.19:12

  87. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Newerton (Shakhtar Donetsk) per infortunio.19:11

  88. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Dmytro Kryskiv (Shakhtar Donetsk) per infortunio.19:11

  89. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Bartosz Mrozek (Lech Poznan) per infortunio.19:11

  90. 20'

    Tiro parato. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:05

  91. 18'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  93. 18'

    Fallo di Leo Bengtsson (Lech Poznan).19:03

  94. 17'

    Tentativo fallito. Joel Pereira (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ali Gholizadeh.19:02

  95. 15'

    Pedrinho (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  96. 15'

    Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).18:59

  97. 9'

    Marlon (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  99. 9'

    Fallo di Luis Palma (Lech Poznan).18:54

  100. 6'

    Fallo di Marlon (Shakhtar Donetsk).18:50

  101. 6'

    Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  102. 5'

    Fallo di Newerton (Shakhtar Donetsk).18:50

  103. 5'

    Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  105. 4'

    Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).18:48

  106. 4'

    Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  107. Inizia il Primo tempo.18:45

  108. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

Formazioni Lech Poznan - Shakhtar Donetsk

Lech Poznan
Shakhtar Donetsk
TITOLARI LECH POZNAN
  • (41) BARTOSZ MROZEK (P)
  • (16) ANTONIO MILIC (D)
  • (2) JOEL PEREIRA (D)
  • (27) WOJCIECH MONKA (D)
  • (15) MICHAL GURGUL (D)
  • (77) LUIS PALMA (C)
  • (99) PABLO RODRÍGUEZ (C)
  • (43) ANTONI KOZUBAL (C)
  • (14) LEO BENGTSSON (C)
  • (8) ALI GHOLIZADEH (C)
  • (9) MIKAEL ISHAK (A)
PANCHINA LECH POZNAN
  • (72) MATEUSZ SKRZYPCZAK (D)
  • (7) YANNICK AGNERO (A)
  • (20) ROBERT GUMNY (D)
  • (23) GÍSLI THÓRDARSON (C)
  • (1) PLAMEN ANDREEV (P)
  • (10) PATRIK WÅLEMARK (C)
  • (6) TIMOTHY OUMA (C)
  • (33) MATEUSZ PRUCHNIEWSKI (P)
  • (88) TAOFEEK ISMAHEEL (C)
  • (4) JOÃO MOUTINHO (D)
ALLENATORE LECH POZNAN
  • Niels Frederiksen
TITOLARI SHAKHTAR DONETSK
  • (31) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (4) MARLON (D)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (13) PEDRO HENRIQUE (D)
  • (17) VINÍCIUS TOBIAS (D)
  • (10) PEDRINHO (C)
  • (27) OLEH OCHERETKO (C)
  • (8) DMYTRO KRYSKIV (C)
  • (19) KAUÃ ELIAS (A)
  • (30) ALISSON SANTANA (A)
  • (11) NEWERTON (A)
PANCHINA SHAKHTAR DONETSK
  • (68) PROSPER OBAH (C)
  • (21) ARTEM BONDARENKO (C)
  • (2) LASSINA TRAORÉ (A)
  • (49) LUCA MEIRELLES (A)
  • (29) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (23) KIRIL FESIUN (P)
  • (26) YUKHYM KONOPLIA (D)
  • (9) MARIAN SHVED (C)
  • (37) LUCAS FERREIRA (C)
  • (16) IRAKLI AZAROVI (D)
  • (14) ISAQUE (C)
  • (6) MARLON GOMES (C)
ALLENATORE SHAKHTAR DONETSK
  • Arda Turan
PREPARTITA

Lech Poznan - Shakhtar Donetsk è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Enea Stadion di Poznan.

Attualmente Lech Poznan si trova 11° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Lech Poznan ha segnato 12 gol e ne ha subiti 8; Shakhtar Donetsk ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5.

Lech Poznan e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Lech PoznanShakhtar Donetsk
Partite giocate86
Numero di partite vinte54
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati1510
Gol totali subiti85
Media gol subiti per partita1.00.8
Percentuale possesso palla55.968.0
Numero totale di passaggi39883483
Numero totale di passaggi riusciti33003067
Tiri nello specchio della porta4932
Percentuale di tiri in porta52.155.2
Numero totale di cross14583
Numero medio di cross riusciti3718
Duelli per partita vinti335259
Duelli per partita persi341223
Corner subiti3418
Corner guadagnati3331
Numero di punizioni a favore9553
Numero di punizioni concesse7250
Tackle totali106102
Percentuale di successo nei tackle67.967.6
Fuorigiochi totali817
Numero totale di cartellini gialli1211
Numero totale di cartellini rossi00

