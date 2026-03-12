Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

PREPARTITA

Lech Poznan - Shakhtar Donetsk è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Enea Stadion di Poznan.

Attualmente Lech Poznan si trova 11° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Lech Poznan ha segnato 12 gol e ne ha subiti 8; Shakhtar Donetsk ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5.

Lech Poznan e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: