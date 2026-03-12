Incontro terminato, Lech Poznan 1, Shakhtar Donetsk 3.
Secondo tempo terminato, Lech Poznan 1, Shakhtar Donetsk 3.20:41
Tiro parato. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Wojciech Monka.20:41
Fallo di mano di Prosper Obah (Shakhtar Donetsk).20:40
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Fallo di João Moutinho (Lech Poznan).20:39
Tiro parato. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Prosper Obah.20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:35
Isaque (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:34
Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).20:34
Wojciech Monka (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Prosper Obah sostituisce Pedrinho.20:33
Gol! Lech Poznan 1, Shakhtar Donetsk 3. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:30
Antonio Milic (Lech Poznan) e' ammonito.20:29
Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Antonio Milic (Lech Poznan).20:28
Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Pablo Rodríguez.20:27
Tentativo fallito. Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Oleh Ocheretko.20:27
Tentativo fallito. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.20:25
Pedrinho (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24
Fallo di João Moutinho (Lech Poznan).20:24
Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Pedrinho.20:24
Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).20:21
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:21
Tentativo fallito. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Timothy Ouma.20:19
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lucas Ferreira sostituisce Alisson Santana.20:19
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Isaque sostituisce Newerton.20:19
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Yehor Nazaryna sostituisce Marlon Gomes per infortunio.20:18
Newerton (Shakhtar Donetsk) e' ammonito.20:18
Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) e' ammonito.20:17
Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Fallo di Taofeek Ismaheel (Lech Poznan).20:15
Gol! Lech Poznan 1, Shakhtar Donetsk 2. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joel Pereira.20:14
Tentativo fallito. Joel Pereira (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Patrik Wålemark.20:14
Tiro parato. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joel Pereira con cross.20:14
Sostituzione, Lech Poznan. Patrik Wålemark sostituisce Ali Gholizadeh.20:05
Sostituzione, Lech Poznan. Taofeek Ismaheel sostituisce Luis Palma.20:05
Sostituzione, Lech Poznan. João Moutinho sostituisce Michal Gurgul.20:05
Tiro parato. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:03
Tiro respinto. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area.20:03
Ali Gholizadeh (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.20:01
Newerton (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01
Fallo di Ali Gholizadeh (Lech Poznan).20:01
Tiro respinto. Pedrinho (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alisson Santana.19:59
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Antoni Kozubal (Lech Poznan).19:58
Fuorigioco. Pedrinho(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Newerton e' colto in fuorigioco.19:57
Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).19:56
Ali Gholizadeh (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:56
Gol! Lech Poznan 0, Shakhtar Donetsk 2. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:52
Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area.19:52
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Luis Palma (Lech Poznan).19:52
Tentativo fallito. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Newerton.19:50
Inizia il Secondo tempo Lech Poznan 0, Shakhtar Donetsk 1.19:50
Sostituzione, Lech Poznan. Timothy Ouma sostituisce Leo Bengtsson.19:49
Primo tempo terminato, Lech Poznan 0, Shakhtar Donetsk 1.19:34
Tentativo fallito. Pedrinho (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Alisson Santana.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Leo Bengtsson (Lech Poznan).19:29
Fallo di Marlon (Shakhtar Donetsk).19:27
Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area. Assist di Alisson Santana con cross.19:27
Gara riprende.19:25
Tiro respinto. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area.19:25
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.19:21
Gol! Lech Poznan 0, Shakhtar Donetsk 1. Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kauã Elias in seguito a un contropiede.19:20
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Leo Bengtsson (Lech Poznan).19:15
Tiro parato. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Henrique.19:14
Tiro respinto. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Joel Pereira.19:13
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Marlon Gomes sostituisce Dmytro Kryskiv per infortunio.19:12
Gara momentaneamente sospesa, Newerton (Shakhtar Donetsk) per infortunio.19:11
Gara momentaneamente sospesa, Dmytro Kryskiv (Shakhtar Donetsk) per infortunio.19:11
Gara momentaneamente sospesa, Bartosz Mrozek (Lech Poznan) per infortunio.19:11
Tiro parato. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:05
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Leo Bengtsson (Lech Poznan).19:03
Tentativo fallito. Joel Pereira (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ali Gholizadeh.19:02
Pedrinho (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).18:59
Marlon (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Luis Palma (Lech Poznan).18:54
Fallo di Marlon (Shakhtar Donetsk).18:50
Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Newerton (Shakhtar Donetsk).18:50
Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).18:48
Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39
Lech Poznan - Shakhtar Donetsk è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Enea Stadion di Poznan.
Attualmente Lech Poznan si trova 11° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Lech Poznan ha segnato 12 gol e ne ha subiti 8; Shakhtar Donetsk ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5.
Lech Poznan e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lech Poznan
|Shakhtar Donetsk
|Partite giocate
|8
|6
|Numero di partite vinte
|5
|4
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|15
|10
|Gol totali subiti
|8
|5
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.8
|Percentuale possesso palla
|55.9
|68.0
|Numero totale di passaggi
|3988
|3483
|Numero totale di passaggi riusciti
|3300
|3067
|Tiri nello specchio della porta
|49
|32
|Percentuale di tiri in porta
|52.1
|55.2
|Numero totale di cross
|145
|83
|Numero medio di cross riusciti
|37
|18
|Duelli per partita vinti
|335
|259
|Duelli per partita persi
|341
|223
|Corner subiti
|34
|18
|Corner guadagnati
|33
|31
|Numero di punizioni a favore
|95
|53
|Numero di punizioni concesse
|72
|50
|Tackle totali
|106
|102
|Percentuale di successo nei tackle
|67.9
|67.6
|Fuorigiochi totali
|8
|17
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
