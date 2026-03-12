Incontro terminato, Rijeka 1, Strasburgo 2.
Secondo tempo terminato, Rijeka 1, Strasburgo 2.20:41
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:40
Fallo di Ante Juric (Rijeka).20:40
Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).20:39
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:39
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).20:38
Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:38
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Samir El Mourabet (Strasburgo).20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:37
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Ben Chilwell (Strasburgo).20:37
Fallo di Ben Chilwell (Strasburgo).20:36
Ante Juric (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fuorigioco. Martin Zlomislic(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Ante Juric e' colto in fuorigioco.20:35
Mike Penders (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Fallo di Duje Cop (Rijeka).20:34
Tiro parato. Ante Juric (Rijeka) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Tiago Dantas con cross.20:34
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Lucas Høgsberg (Strasburgo).20:34
Tiro respinto. Ante Juric (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:34
Ben Chilwell (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:33
Fallo di Duje Cop (Rijeka).20:33
Sostituzione, Strasburgo. Gessime Yassine sostituisce Sam Amo-Ameyaw.20:32
Tentativo fallito. Duje Cop (Rijeka) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.20:32
Guéla Doué (Strasburgo) e' ammonito per fallo.20:30
Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).20:30
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Lucas Høgsberg (Strasburgo).20:26
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).20:26
Fuorigioco. Dejan Petrovic(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Tiago Dantas e' colto in fuorigioco.20:24
Tiro parato. Ante Orec (Rijeka) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ante Juric.20:24
Sostituzione, Strasburgo. David Datro Fofana sostituisce Joaquín Panichelli.20:23
Gol! Rijeka 1, Strasburgo 2. Ante Majstorovic (Rijeka) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tiago Dantas con cross in seguito a un calcio da fermo.20:22
Fallo di mano di Ben Chilwell (Strasburgo).20:21
Sostituzione, Rijeka. Justas Lasickas sostituisce Mladen Devetak.20:20
Sostituzione, Rijeka. Ante Juric sostituisce Daniel Adu-Adjei.20:20
Gol! Rijeka 0, Strasburgo 2. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in seguito a un contropiede.20:18
Tiro parato. Guéla Doué (Strasburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joaquín Panichelli.20:18
Fuorigioco. Valentín Barco(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Martial Godo e' colto in fuorigioco.20:16
Fallo di Martial Godo (Strasburgo).20:15
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).20:14
Tiro parato. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ante Orec.20:14
Sostituzione, Rijeka. Duje Cop sostituisce Amer Gojak.20:13
Sostituzione, Rijeka. Dejan Petrovic sostituisce Merveil Ndockyt.20:12
Sostituzione, Strasburgo. Abdoul Ouattara sostituisce Julio Enciso.20:12
Sostituzione, Strasburgo. Martial Godo sostituisce Sebastian Nanasi.20:12
Fuorigioco. Julio Enciso(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Sebastian Nanasi e' colto in fuorigioco.20:10
Tentativo fallito. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Stjepan Radeljic in seguito a un contropiede.20:09
Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Rijeka) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Amer Gojak da calcio d'angolo.20:07
Tiro parato. Tiago Dantas (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Toni Fruk.20:07
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Lucas Høgsberg (Strasburgo).20:06
Tentativo fallito. Merveil Ndockyt (Rijeka) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:05
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).20:05
Fuorigioco. Joaquín Panichelli(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Valentín Barco e' colto in fuorigioco.20:04
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).20:04
Fallo di Julio Enciso (Strasburgo).20:03
Alfonso Barco (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Tentativo fallito. Andrew Omobamidele (Strasburgo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Guéla Doué con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.20:00
Ante Majstorovic (Rijeka) e' ammonito per fallo.19:59
Joaquín Panichelli (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59
Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).19:59
Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).19:58
Amer Gojak (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58
Sebastian Nanasi (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).19:56
Tiro parato. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Valentín Barco.19:55
Fallo di Stjepan Radeljic (Rijeka).19:55
Joaquín Panichelli (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).19:54
Andrew Omobamidele (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Andrew Omobamidele (Strasburgo) e' ammonito per fallo.19:54
Daniel Adu-Adjei (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:53
Fallo di Andrew Omobamidele (Strasburgo).19:53
Inizia il Secondo tempo Rijeka 0, Strasburgo 1.19:52
Sostituzione, Strasburgo. Andrew Omobamidele sostituisce Ismaël Doukouré.19:51
Primo tempo terminato, Rijeka 0, Strasburgo 1.19:36
Fuorigioco. Valentín Barco(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Sebastian Nanasi e' colto in fuorigioco.19:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:32
Toni Fruk (Rijeka) e' ammonito per fallo.19:32
Fallo di Toni Fruk (Rijeka).19:32
Guéla Doué (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Gara riprende.19:31
Gara momentaneamente sospesa, Merveil Ndockyt (Rijeka) per infortunio.19:30
Tentativo fallito. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Valentín Barco.19:30
Tentativo fallito. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Julio Enciso con cross da calcio d'angolo.19:29
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Amer Gojak (Rijeka).19:28
Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).19:26
Julio Enciso (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Samir El Mourabet (Strasburgo).19:22
Daniel Adu-Adjei (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:21
Fallo di Ismaël Doukouré (Strasburgo).19:21
Tiro parato. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Guéla Doué.19:21
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Ben Chilwell (Strasburgo).19:20
Tiro respinto. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro da fuori area. Assist di Merveil Ndockyt.19:19
Ismaël Doukouré (Strasburgo) e' ammonito per fallo.19:16
Fallo di Ismaël Doukouré (Strasburgo).19:16
Daniel Adu-Adjei (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16
Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).19:15
Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).19:14
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:14
Fuorigioco. Julio Enciso(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Valentín Barco e' colto in fuorigioco.19:13
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Mladen Devetak (Rijeka).19:12
Fallo di Sebastian Nanasi (Strasburgo).19:11
Merveil Ndockyt (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:11
Tentativo fallito. Valentín Barco (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:10
Tiro respinto. Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Sebastian Nanasi.19:10
Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Merveil Ndockyt.19:07
Fallo di Joaquín Panichelli (Strasburgo).19:06
Stjepan Radeljic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Stjepan Radeljic.19:05
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Stjepan Radeljic (Rijeka).19:02
Tiro parato. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Nanasi.19:02
Tentativo fallito. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Valentín Barco con passaggio filtrante.19:01
Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Adu-Adjei in seguito a un contropiede.19:00
Joaquín Panichelli (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).18:59
Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Amer Gojak.18:58
Joaquín Panichelli (Strasburgo) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area.18:57
Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Amer Gojak in seguito a un calcio da fermo.18:54
Tentativo fallito. Amer Gojak (Rijeka) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Merveil Ndockyt in seguito a un calcio da fermo.18:54
Tiro respinto. Stjepan Radeljic (Rijeka) un colpo di testa da centro area. Assist di Tiago Dantas con cross.18:54
Fallo di Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo).18:53
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:53
Lucas Høgsberg (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Daniel Adu-Adjei (Rijeka).18:52
Fallo di mano di Alfonso Barco (Rijeka).18:51
Gol! Rijeka 0, Strasburgo 1. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Nanasi con passaggio filtrante.18:49
Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).18:48
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Rijeka - Strasburgo è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.
Arbitro di Rijeka - Strasburgo sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.
Attualmente Rijeka si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Strasburgo si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Rijeka ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; Strasburgo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.
Rijeka e Strasburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Rijeka
|Strasburgo
|Partite giocate
|8
|6
|Numero di partite vinte
|4
|5
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|3
|1
|Gol totali segnati
|9
|11
|Gol totali subiti
|3
|5
|Media gol subiti per partita
|0.4
|0.8
|Percentuale possesso palla
|50.3
|59.9
|Numero totale di passaggi
|3074
|3773
|Numero totale di passaggi riusciti
|2436
|3365
|Tiri nello specchio della porta
|33
|40
|Percentuale di tiri in porta
|47.1
|58.8
|Numero totale di cross
|119
|90
|Numero medio di cross riusciti
|29
|32
|Duelli per partita vinti
|355
|242
|Duelli per partita persi
|342
|260
|Corner subiti
|28
|29
|Corner guadagnati
|24
|32
|Numero di punizioni a favore
|93
|68
|Numero di punizioni concesse
|112
|52
|Tackle totali
|126
|75
|Percentuale di successo nei tackle
|60.3
|53.3
|Fuorigiochi totali
|11
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|17
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|0
