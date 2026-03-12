Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

Rijeka - Strasburgo è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.

Arbitro di Rijeka - Strasburgo sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente Rijeka si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Strasburgo si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Rijeka ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; Strasburgo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.

Rijeka e Strasburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: