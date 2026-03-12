Virgilio Sport
Rijeka-Strasburgo: 1-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

12 Marzo 2026 ore 18:45
Rijeka
1
Strasburgo
2
Partita finita
Arbitro: Vasilis Fotias
  1. 2' 0-1 Joaquín Panichelli
  2. 72' 0-2 Martial Godo
  3. 76' 1-2 Ante Majstorovic
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Rijeka 1, Strasburgo 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Rijeka 1, Strasburgo 2.20:41

  3. 90'+4'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:40

  4. 90'+4'

    Fallo di Ante Juric (Rijeka).20:40

  5. 90'+3'

    Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).20:39

  6. 90'+3'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:39

  7. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).20:38

  9. 90'+2'

    Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:38

  10. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Samir El Mourabet (Strasburgo).20:37

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:37

  12. 90'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Ben Chilwell (Strasburgo).20:37

  13. 90'

    Fallo di Ben Chilwell (Strasburgo).20:36

  15. 90'

    Ante Juric (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  16. 89'

    Fuorigioco. Martin Zlomislic(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Ante Juric e' colto in fuorigioco.20:35

  17. 88'

    Mike Penders (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  18. 88'

    Fallo di Duje Cop (Rijeka).20:34

  19. 88'

    Tiro parato. Ante Juric (Rijeka) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Tiago Dantas con cross.20:34

  21. 87'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Lucas Høgsberg (Strasburgo).20:34

  22. 87'

    Tiro respinto. Ante Juric (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:34

  23. 87'

    Ben Chilwell (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:33

  24. 87'

    Fallo di Duje Cop (Rijeka).20:33

  25. 86'

    Sostituzione, Strasburgo. Gessime Yassine sostituisce Sam Amo-Ameyaw.20:32

  27. 85'

    Tentativo fallito. Duje Cop (Rijeka) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.20:32

  28. 84'

    Guéla Doué (Strasburgo) e' ammonito per fallo.20:30

  29. 84'

    Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).20:30

  30. 84'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30

  31. 80'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Lucas Høgsberg (Strasburgo).20:26

  33. 80'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).20:26

  34. 78'

    Fuorigioco. Dejan Petrovic(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Tiago Dantas e' colto in fuorigioco.20:24

  35. 77'

    Tiro parato. Ante Orec (Rijeka) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ante Juric.20:24

  36. 77'

    Sostituzione, Strasburgo. David Datro Fofana sostituisce Joaquín Panichelli.20:23

  37. 76'

    Gol! Rijeka 1, Strasburgo 2. Ante Majstorovic (Rijeka) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tiago Dantas con cross in seguito a un calcio da fermo.20:22

  39. 75'

    Fallo di mano di Ben Chilwell (Strasburgo).20:21

  40. 74'

    Sostituzione, Rijeka. Justas Lasickas sostituisce Mladen Devetak.20:20

  41. 74'

    Sostituzione, Rijeka. Ante Juric sostituisce Daniel Adu-Adjei.20:20

  42. 72'

    Gol! Rijeka 0, Strasburgo 2. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in seguito a un contropiede.20:18

  43. 71'

    Tiro parato. Guéla Doué (Strasburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joaquín Panichelli.20:18

  45. 70'

    Fuorigioco. Valentín Barco(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Martial Godo e' colto in fuorigioco.20:16

  46. 68'

    Fallo di Martial Godo (Strasburgo).20:15

  47. 68'

    Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  48. 67'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  49. 67'

    Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).20:14

  51. 67'

    Tiro parato. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ante Orec.20:14

  52. 66'

    Sostituzione, Rijeka. Duje Cop sostituisce Amer Gojak.20:13

  53. 66'

    Sostituzione, Rijeka. Dejan Petrovic sostituisce Merveil Ndockyt.20:12

  54. 66'

    Sostituzione, Strasburgo. Abdoul Ouattara sostituisce Julio Enciso.20:12

  55. 65'

    Sostituzione, Strasburgo. Martial Godo sostituisce Sebastian Nanasi.20:12

  57. 64'

    Fuorigioco. Julio Enciso(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Sebastian Nanasi e' colto in fuorigioco.20:10

  58. 63'

    Tentativo fallito. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Stjepan Radeljic in seguito a un contropiede.20:09

  59. 61'

    Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Rijeka) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Amer Gojak da calcio d'angolo.20:07

  60. 61'

    Tiro parato. Tiago Dantas (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Toni Fruk.20:07

  61. 60'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Lucas Høgsberg (Strasburgo).20:06

  63. 59'

    Tentativo fallito. Merveil Ndockyt (Rijeka) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:05

  64. 58'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).20:05

  65. 58'

    Fuorigioco. Joaquín Panichelli(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Valentín Barco e' colto in fuorigioco.20:04

  66. 58'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  67. 58'

    Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).20:04

  69. 57'

    Fallo di Julio Enciso (Strasburgo).20:03

  70. 57'

    Alfonso Barco (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  71. 53'

    Tentativo fallito. Andrew Omobamidele (Strasburgo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Guéla Doué con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.20:00

  72. 52'

    Ante Majstorovic (Rijeka) e' ammonito per fallo.19:59

  73. 52'

    Joaquín Panichelli (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59

  75. 52'

    Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).19:59

  76. 51'

    Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).19:58

  77. 51'

    Amer Gojak (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58

  78. 50'

    Sebastian Nanasi (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  79. 50'

    Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).19:56

  81. 49'

    Tiro parato. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Valentín Barco.19:55

  82. 48'

    Fallo di Stjepan Radeljic (Rijeka).19:55

  83. 48'

    Joaquín Panichelli (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  84. 48'

    Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).19:54

  85. 48'

    Andrew Omobamidele (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  87. 47'

    Andrew Omobamidele (Strasburgo) e' ammonito per fallo.19:54

  88. 47'

    Daniel Adu-Adjei (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:53

  89. 47'

    Fallo di Andrew Omobamidele (Strasburgo).19:53

  90. Inizia il Secondo tempo Rijeka 0, Strasburgo 1.19:52

  91. 45'

    Sostituzione, Strasburgo. Andrew Omobamidele sostituisce Ismaël Doukouré.19:51

  93. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Rijeka 0, Strasburgo 1.19:36

  94. 45'+3'

    Fuorigioco. Valentín Barco(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Sebastian Nanasi e' colto in fuorigioco.19:35

  95. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:32

  96. 45'

    Toni Fruk (Rijeka) e' ammonito per fallo.19:32

  97. 45'

    Fallo di Toni Fruk (Rijeka).19:32

  99. 45'

    Guéla Doué (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  100. 44'

    Gara riprende.19:31

  101. 43'

    Gara momentaneamente sospesa, Merveil Ndockyt (Rijeka) per infortunio.19:30

  102. 43'

    Tentativo fallito. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Valentín Barco.19:30

  103. 42'

    Tentativo fallito. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Julio Enciso con cross da calcio d'angolo.19:29

  105. 41'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Amer Gojak (Rijeka).19:28

  106. 39'

    Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).19:26

  107. 39'

    Julio Enciso (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  108. 35'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Samir El Mourabet (Strasburgo).19:22

  109. 34'

    Daniel Adu-Adjei (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:21

  111. 34'

    Fallo di Ismaël Doukouré (Strasburgo).19:21

  112. 34'

    Tiro parato. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Guéla Doué.19:21

  113. 33'

    Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  114. 33'

    Fallo di Ben Chilwell (Strasburgo).19:20

  115. 32'

    Tiro respinto. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro da fuori area. Assist di Merveil Ndockyt.19:19

  117. 29'

    Ismaël Doukouré (Strasburgo) e' ammonito per fallo.19:16

  118. 29'

    Fallo di Ismaël Doukouré (Strasburgo).19:16

  119. 29'

    Daniel Adu-Adjei (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16

  120. 28'

    Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  121. 28'

    Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).19:15

  123. 27'

    Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).19:14

  124. 27'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:14

  125. 26'

    Fuorigioco. Julio Enciso(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Valentín Barco e' colto in fuorigioco.19:13

  126. 25'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Mladen Devetak (Rijeka).19:12

  127. 24'

    Fallo di Sebastian Nanasi (Strasburgo).19:11

  129. 24'

    Merveil Ndockyt (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:11

  130. 23'

    Tentativo fallito. Valentín Barco (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:10

  131. 23'

    Tiro respinto. Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Sebastian Nanasi.19:10

  132. 20'

    Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Merveil Ndockyt.19:07

  133. 19'

    Fallo di Joaquín Panichelli (Strasburgo).19:06

  135. 19'

    Stjepan Radeljic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  136. 18'

    Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Stjepan Radeljic.19:05

  137. 15'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Stjepan Radeljic (Rijeka).19:02

  138. 15'

    Tiro parato. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Nanasi.19:02

  139. 14'

    Tentativo fallito. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Valentín Barco con passaggio filtrante.19:01

  141. 13'

    Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Adu-Adjei in seguito a un contropiede.19:00

  142. 12'

    Joaquín Panichelli (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  143. 12'

    Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).18:59

  144. 11'

    Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Amer Gojak.18:58

  145. 10'

    Joaquín Panichelli (Strasburgo) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area.18:57

  147. 7'

    Tentativo fallito. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Amer Gojak in seguito a un calcio da fermo.18:54

  148. 7'

    Tentativo fallito. Amer Gojak (Rijeka) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Merveil Ndockyt in seguito a un calcio da fermo.18:54

  149. 7'

    Tiro respinto. Stjepan Radeljic (Rijeka) un colpo di testa da centro area. Assist di Tiago Dantas con cross.18:54

  150. 6'

    Fallo di Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo).18:53

  151. 6'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:53

  153. 5'

    Lucas Høgsberg (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  154. 5'

    Fallo di Daniel Adu-Adjei (Rijeka).18:52

  155. 4'

    Fallo di mano di Alfonso Barco (Rijeka).18:51

  156. 2'

    Gol! Rijeka 0, Strasburgo 1. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Nanasi con passaggio filtrante.18:49

  157. Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).18:48

  159. Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  160. Inizia il Primo tempo.18:47

  161. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

Formazioni Rijeka - Strasburgo

Rijeka
Strasburgo
TITOLARI RIJEKA
  • (13) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (45) ANTE MAJSTOROVIC (D)
  • (22) ANTE OREC (D)
  • (34) MLADEN DEVETAK (D)
  • (6) STJEPAN RADELJIC (D)
  • (55) ALFONSO BARCO (C)
  • (20) MERVEIL NDOCKYT (C)
  • (26) TIAGO DANTAS (C)
  • (14) AMER GOJAK (C)
  • (10) TONI FRUK (A)
  • (18) DANIEL ADU-ADJEI (A)
PANCHINA RIJEKA
  • (25) DOMINIK THAQI (A)
  • (77) ANTE JURIC (A)
  • (23) JUSTAS LASICKAS (D)
  • (8) DEJAN PETROVIC (C)
  • (7) TORNIKE MORCHILADZE (C)
  • (9) DUJE COP (A)
  • (11) GABRIEL RUKAVINA (A)
  • (91) NOEL BODETIC (D)
  • (51) ANEL HUSIC (D)
  • (99) ALEKSA TODOROVIC (P)
ALLENATORE RIJEKA
  • Víctor Sánchez del Amo
TITOLARI STRASBURGO
  • (39) MIKE PENDERS (P)
  • (22) GUÉLA DOUÉ (D)
  • (24) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (3) BEN CHILWELL (D)
  • (6) ISMAËL DOUKOURÉ (D)
  • (32) VALENTÍN BARCO (C)
  • (19) JULIO ENCISO (C)
  • (29) SAMIR EL MOURABET (C)
  • (27) SAM AMO-AMEYAW (C)
  • (11) SEBASTIAN NANASI (C)
  • (9) JOAQUÍN PANICHELLI (A)
PANCHINA STRASBURGO
  • (1) KARL-JOHAN JOHNSSON (P)
  • (15) DAVID DATRO FOFANA (A)
  • (37) GHIANNY KODIA (A)
  • (2) ANDREW OMOBAMIDELE (D)
  • (38) JEAN-BAPTISTE BOSEY (A)
  • (17) MATHIS AMOUGOU (C)
  • (20) MARTIAL GODO (A)
  • (60) GABRIEL KERCKAERT (P)
  • (83) RAFAEL LUÍS (C)
  • (46) MAX MARÉCHAL (C)
  • (42) ABDOUL OUATTARA (C)
  • (80) GESSIME YASSINE (A)
ALLENATORE STRASBURGO
  • Gary O'Neil
PREPARTITA

Rijeka - Strasburgo è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.
Arbitro di Rijeka - Strasburgo sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente Rijeka si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Strasburgo si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Rijeka ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; Strasburgo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.

Rijeka e Strasburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

RijekaStrasburgo
Partite giocate86
Numero di partite vinte45
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate31
Gol totali segnati911
Gol totali subiti35
Media gol subiti per partita0.40.8
Percentuale possesso palla50.359.9
Numero totale di passaggi30743773
Numero totale di passaggi riusciti24363365
Tiri nello specchio della porta3340
Percentuale di tiri in porta47.158.8
Numero totale di cross11990
Numero medio di cross riusciti2932
Duelli per partita vinti355242
Duelli per partita persi342260
Corner subiti2829
Corner guadagnati2432
Numero di punizioni a favore9368
Numero di punizioni concesse11252
Tackle totali12675
Percentuale di successo nei tackle60.353.3
Fuorigiochi totali119
Numero totale di cartellini gialli1713
Numero totale di cartellini rossi20

