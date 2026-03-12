Virgilio Sport
Samsunspor-Rayo Vallecano: 1-3 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

12 Marzo 2026 ore 18:45
Samsunspor
1
Rayo Vallecano
3
Partita finita
Arbitro: Marian Barbu
  1. 15' 0-1 Alemão
  2. 21' 1-1 Marius Mouandilmadji
  3. 40' 1-2 Álvaro García
  4. 78' 1-3 Alemão
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Samsunspor 1, Rayo Vallecano 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Samsunspor 1, Rayo Vallecano 3.20:43

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Rick van Drongelen (Samsunspor) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Zeki Yavru con cross da calcio d'angolo.20:41

  4. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Óscar Valentín (Rayo Vallecano).20:41

  5. 90'+1'

    Tiro respinto. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rick van Drongelen.20:39

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:39

  7. 87'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Gerard Gumbau sostituisce Pathé Ciss.20:36

  9. 83'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Pacha Espino sostituisce Álvaro García.20:31

  10. 82'

    Sostituzione, Samsunspor. Cherif Ndiaye sostituisce Marius Mouandilmadji.20:30

  11. 81'

    Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:30

  12. 81'

    Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).20:30

  13. 81'

    Zeki Yavru (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  15. 81'

    Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).20:29

  16. 80'

    Tentativo fallito. Tanguy Coulibaly (Samsunspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Logi Tómasson con cross.20:28

  17. 78'

    Gol! Samsunspor 1, Rayo Vallecano 3. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Óscar Valentín.20:26

  18. 76'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Pedro Díaz sostituisce Unai López.20:24

  19. 76'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Jorge de Frutos sostituisce Ilias Akhomach.20:24

  21. 76'

    Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) e' ammonito.20:24

  22. 76'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Óscar Valentín sostituisce Isi Palazón.20:24

  23. 72'

    Fallo di Emre Kilinç (Samsunspor).20:20

  24. 72'

    Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:20

  25. 72'

    Tiro parato. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Andrei Ratiu con suggerimento di testa.20:20

  27. 71'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Emre Kilinç (Samsunspor).20:19

  28. 70'

    Gara riprende.20:18

  29. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Augusto Batalla (Rayo Vallecano) per infortunio.20:18

  30. 67'

    Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).20:15

  31. 67'

    Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  33. 66'

    Fuorigioco. Celil Yüksel(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.20:14

  34. 64'

    Sostituzione, Samsunspor. Zeki Yavru sostituisce Joe Mendes.20:12

  35. 64'

    Sostituzione, Samsunspor. Tanguy Coulibaly sostituisce Yunus Emre Çift.20:12

  36. 63'

    Sostituzione, Samsunspor. Emre Kilinç sostituisce Antoine Makoumbou.20:12

  37. 63'

    Joe Mendes (Samsunspor) e' ammonito per fallo.20:11

  39. 63'

    Fallo di Joe Mendes (Samsunspor).20:11

  40. 63'

    Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  41. 62'

    Tiro parato. Antoine Makoumbou (Samsunspor) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:10

  42. 62'

    Tiro parato. Carlo Holse (Samsunspor) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Logi Tómasson con cross.20:10

  43. 60'

    Tiro respinto. Pathé Ciss (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area.20:09

  45. 58'

    Fallo di Celil Yüksel (Samsunspor).20:06

  46. 58'

    Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:06

  47. 57'

    Luiz Felipe (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.20:05

  48. 57'

    Yunus Emre Çift (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:05

  49. 57'

    Fallo di Luiz Felipe (Rayo Vallecano).20:05

  51. 52'

    Joe Mendes (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  52. 52'

    Fallo di Pep Chavarría (Rayo Vallecano).20:00

  53. 51'

    Fallo di Joe Mendes (Samsunspor).19:59

  54. 51'

    Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  55. 49'

    Gara riprende.19:57

  57. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Alemão (Rayo Vallecano) per infortunio.19:57

  58. 48'

    Tiro respinto. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Logi Tómasson.19:56

  59. 46'

    Olivier Ntcham (Samsunspor) e' ammonito per fallo.19:54

  60. 46'

    Fallo di Olivier Ntcham (Samsunspor).19:54

  61. 46'

    Unai López (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  63. Inizia il Secondo tempo Samsunspor 1, Rayo Vallecano 2.19:54

  64. 45'+7'

    Primo tempo terminato, Samsunspor 1, Rayo Vallecano 2.19:36

  65. 45'+6'

    Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).19:35

  66. 45'+6'

    Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:35

  67. 45'+5'

    Tiro parato. Carlo Holse (Samsunspor) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joe Mendes con cross.19:35

  69. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:30

  70. 44'

    Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  71. 44'

    Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).19:28

  72. 43'

    Fuorigioco. Unai López(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Alemão e' colto in fuorigioco.19:27

  73. 42'

    Tentativo fallito. Celil Yüksel (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Joe Mendes in seguito a un contropiede.19:26

  75. 40'

    Gol! Samsunspor 1, Rayo Vallecano 2. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Isi Palazón in seguito a un contropiede.19:24

  76. 38'

    Celil Yüksel (Samsunspor) e' ammonito.19:22

  77. 38'

    Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).19:22

  78. 38'

    Joe Mendes (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:22

  79. 37'

    Tentativo fallito. Antoine Makoumbou (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:21

  81. 36'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Pep Chavarría (Rayo Vallecano).19:20

  82. 35'

    Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).19:19

  83. 35'

    Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  84. 31'

    Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:15

  85. 31'

    Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).19:15

  87. 29'

    Gara riprende.19:14

  88. 28'

    Gara momentaneamente sospesa, Alemão (Rayo Vallecano) per infortunio.19:12

  89. 27'

    Tiro parato. Pep Chavarría (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alemão.19:11

  90. 27'

    Gara riprende.19:11

  91. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Yunus Emre Çift (Samsunspor) per infortunio.19:09

  93. 25'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:09

  94. 25'

    Fallo di Yunus Emre Çift (Samsunspor).19:09

  95. 24'

    Fallo di Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).19:08

  96. 24'

    Logi Tómasson (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08

  97. 21'

    Gol! Samsunspor 1, Rayo Vallecano 1. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Carlo Holse in seguito a un calcio da fermo.19:05

  99. 20'

    Fallo di Pep Chavarría (Rayo Vallecano).19:04

  100. 20'

    Joe Mendes (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:04

  101. 16'

    Carlo Holse (Samsunspor) e' ammonito per fallo.19:00

  102. 16'

    Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00

  103. 16'

    Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).19:00

  105. 15'

    Gol! Samsunspor 0, Rayo Vallecano 1. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Isi Palazón.18:59

  106. 15'

    Tentativo fallito. Isi Palazón (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Unai López.18:59

  107. 13'

    Fuorigioco. Unai López(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Alemão e' colto in fuorigioco.18:57

  108. 12'

    Fallo di Alemão (Rayo Vallecano).18:57

  109. 12'

    Rick van Drongelen (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  111. 11'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Joe Mendes (Samsunspor).18:55

  112. 11'

    Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).18:55

  113. 11'

    Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55

  114. 9'

    Tiro parato. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Celil Yüksel con cross.18:53

  115. 8'

    Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:52

  117. 8'

    Fallo di Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).18:52

  118. 6'

    Fuorigioco. Augusto Batalla(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Alemão e' colto in fuorigioco.18:51

  119. 3'

    Tentativo fallito. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:47

  120. 2'

    Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).18:46

  121. 2'

    Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46

  123. Inizia il Primo tempo.18:45

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

Formazioni Samsunspor - Rayo Vallecano

Samsunspor
Rayo Vallecano
TITOLARI SAMSUNSPOR
  • (1) OKAN KOCUK (P)
  • (55) YUNUS EMRE ÇIFT (D)
  • (17) LOGI TÓMASSON (D)
  • (37) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (4) RICK VAN DRONGELEN (D)
  • (10) OLIVIER NTCHAM (C)
  • (21) CARLO HOLSE (C)
  • (5) CELIL YÜKSEL (C)
  • (2) JOE MENDES (C)
  • (29) ANTOINE MAKOUMBOU (C)
  • (9) MARIUS MOUANDILMADJI (A)
PANCHINA SAMSUNSPOR
  • (71) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)
  • (28) SONER GÖNÜL (D)
  • (24) TONI BOREVKOVIC (D)
  • (48) EFE BERAT TÖRUZ (P)
  • (25) FRANCK ATOEN (C)
  • (70) TANGUY COULIBALY (A)
  • (23) ENES ALBAK (D)
  • (19) CHERIF NDIAYE (A)
  • (11) EMRE KILINÇ (C)
  • (18) ZEKI YAVRU (D)
ALLENATORE SAMSUNSPOR
  • Thorsten Fink
TITOLARI RAYO VALLECANO
  • (13) AUGUSTO BATALLA (P)
  • (24) FLORIAN LEJEUNE (D)
  • (3) PEP CHAVARRÍA (D)
  • (2) ANDREI RATIU (D)
  • (5) LUIZ FELIPE (D)
  • (17) UNAI LÓPEZ (C)
  • (7) ISI PALAZÓN (C)
  • (18) ÁLVARO GARCÍA (C)
  • (6) PATHÉ CISS (C)
  • (12) ILIAS AKHOMACH (C)
  • (9) ALEMÃO (A)
PANCHINA RAYO VALLECANO
  • (30) ADRIÁN MOLINA (P)
  • (19) JORGE DE FRUTOS (A)
  • (15) GERARD GUMBAU (C)
  • (4) PEDRO DÍAZ (C)
  • (10) SERGIO CAMELLO (A)
  • (8) ÓSCAR TREJO (C)
  • (32) NOBEL MENDY (D)
  • (22) PACHA ESPINO (D)
  • (20) IVÁN BALLIU (D)
  • (1) DANI CÁRDENAS (P)
  • (23) ÓSCAR VALENTÍN (C)
ALLENATORE RAYO VALLECANO
  • Iñigo Pérez
PREPARTITA

Samsunspor - Rayo Vallecano è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun.

Attualmente Samsunspor si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Samsunspor ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6; Rayo Vallecano ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

Samsunspor e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SamsunsporRayo Vallecano
Partite giocate86
Numero di partite vinte54
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati1513
Gol totali subiti67
Media gol subiti per partita0.81.2
Percentuale possesso palla55.461.4
Numero totale di passaggi39393117
Numero totale di passaggi riusciti32792694
Tiri nello specchio della porta4335
Percentuale di tiri in porta49.443.2
Numero totale di cross121157
Numero medio di cross riusciti2738
Duelli per partita vinti399255
Duelli per partita persi371273
Corner subiti3032
Corner guadagnati3540
Numero di punizioni a favore7957
Numero di punizioni concesse9689
Tackle totali161102
Percentuale di successo nei tackle65.871.6
Fuorigiochi totali1812
Numero totale di cartellini gialli1120
Numero totale di cartellini rossi01

Virgilio Sport
