Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

PREPARTITA

Samsunspor - Rayo Vallecano è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun.

Attualmente Samsunspor si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Samsunspor ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6; Rayo Vallecano ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

Samsunspor e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: