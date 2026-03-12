Incontro terminato, Samsunspor 1, Rayo Vallecano 3.
Secondo tempo terminato, Samsunspor 1, Rayo Vallecano 3.20:43
Tentativo fallito. Rick van Drongelen (Samsunspor) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Zeki Yavru con cross da calcio d'angolo.20:41
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Óscar Valentín (Rayo Vallecano).20:41
Tiro respinto. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rick van Drongelen.20:39
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:39
Sostituzione, Rayo Vallecano. Gerard Gumbau sostituisce Pathé Ciss.20:36
Sostituzione, Rayo Vallecano. Pacha Espino sostituisce Álvaro García.20:31
Sostituzione, Samsunspor. Cherif Ndiaye sostituisce Marius Mouandilmadji.20:30
Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:30
Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).20:30
Zeki Yavru (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).20:29
Tentativo fallito. Tanguy Coulibaly (Samsunspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Logi Tómasson con cross.20:28
Gol! Samsunspor 1, Rayo Vallecano 3. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Óscar Valentín.20:26
Sostituzione, Rayo Vallecano. Pedro Díaz sostituisce Unai López.20:24
Sostituzione, Rayo Vallecano. Jorge de Frutos sostituisce Ilias Akhomach.20:24
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) e' ammonito.20:24
Sostituzione, Rayo Vallecano. Óscar Valentín sostituisce Isi Palazón.20:24
Fallo di Emre Kilinç (Samsunspor).20:20
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:20
Tiro parato. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Andrei Ratiu con suggerimento di testa.20:20
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Emre Kilinç (Samsunspor).20:19
Gara riprende.20:18
Gara momentaneamente sospesa, Augusto Batalla (Rayo Vallecano) per infortunio.20:18
Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).20:15
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Fuorigioco. Celil Yüksel(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.20:14
Sostituzione, Samsunspor. Zeki Yavru sostituisce Joe Mendes.20:12
Sostituzione, Samsunspor. Tanguy Coulibaly sostituisce Yunus Emre Çift.20:12
Sostituzione, Samsunspor. Emre Kilinç sostituisce Antoine Makoumbou.20:12
Joe Mendes (Samsunspor) e' ammonito per fallo.20:11
Fallo di Joe Mendes (Samsunspor).20:11
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Tiro parato. Antoine Makoumbou (Samsunspor) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:10
Tiro parato. Carlo Holse (Samsunspor) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Logi Tómasson con cross.20:10
Tiro respinto. Pathé Ciss (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area.20:09
Fallo di Celil Yüksel (Samsunspor).20:06
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:06
Luiz Felipe (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.20:05
Yunus Emre Çift (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:05
Fallo di Luiz Felipe (Rayo Vallecano).20:05
Joe Mendes (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fallo di Pep Chavarría (Rayo Vallecano).20:00
Fallo di Joe Mendes (Samsunspor).19:59
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Gara riprende.19:57
Gara momentaneamente sospesa, Alemão (Rayo Vallecano) per infortunio.19:57
Tiro respinto. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Logi Tómasson.19:56
Olivier Ntcham (Samsunspor) e' ammonito per fallo.19:54
Fallo di Olivier Ntcham (Samsunspor).19:54
Unai López (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Inizia il Secondo tempo Samsunspor 1, Rayo Vallecano 2.19:54
Primo tempo terminato, Samsunspor 1, Rayo Vallecano 2.19:36
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).19:35
Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:35
Tiro parato. Carlo Holse (Samsunspor) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joe Mendes con cross.19:35
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:30
Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).19:28
Fuorigioco. Unai López(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Alemão e' colto in fuorigioco.19:27
Tentativo fallito. Celil Yüksel (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Joe Mendes in seguito a un contropiede.19:26
Gol! Samsunspor 1, Rayo Vallecano 2. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Isi Palazón in seguito a un contropiede.19:24
Celil Yüksel (Samsunspor) e' ammonito.19:22
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).19:22
Joe Mendes (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:22
Tentativo fallito. Antoine Makoumbou (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:21
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Pep Chavarría (Rayo Vallecano).19:20
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).19:19
Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:15
Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).19:15
Gara riprende.19:14
Gara momentaneamente sospesa, Alemão (Rayo Vallecano) per infortunio.19:12
Tiro parato. Pep Chavarría (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alemão.19:11
Gara riprende.19:11
Gara momentaneamente sospesa, Yunus Emre Çift (Samsunspor) per infortunio.19:09
Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:09
Fallo di Yunus Emre Çift (Samsunspor).19:09
Fallo di Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).19:08
Logi Tómasson (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08
Gol! Samsunspor 1, Rayo Vallecano 1. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Carlo Holse in seguito a un calcio da fermo.19:05
Fallo di Pep Chavarría (Rayo Vallecano).19:04
Joe Mendes (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:04
Carlo Holse (Samsunspor) e' ammonito per fallo.19:00
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00
Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).19:00
Gol! Samsunspor 0, Rayo Vallecano 1. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Isi Palazón.18:59
Tentativo fallito. Isi Palazón (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Unai López.18:59
Fuorigioco. Unai López(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Alemão e' colto in fuorigioco.18:57
Fallo di Alemão (Rayo Vallecano).18:57
Rick van Drongelen (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Joe Mendes (Samsunspor).18:55
Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).18:55
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55
Tiro parato. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Celil Yüksel con cross.18:53
Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:52
Fallo di Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).18:52
Fuorigioco. Augusto Batalla(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Alemão e' colto in fuorigioco.18:51
Tentativo fallito. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:47
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).18:46
Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49
Samsunspor - Rayo Vallecano è valevole per gli ottavi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun.
Attualmente Samsunspor si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Samsunspor ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6; Rayo Vallecano ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.
Samsunspor e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Samsunspor
|Rayo Vallecano
|Partite giocate
|8
|6
|Numero di partite vinte
|5
|4
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|15
|13
|Gol totali subiti
|6
|7
|Media gol subiti per partita
|0.8
|1.2
|Percentuale possesso palla
|55.4
|61.4
|Numero totale di passaggi
|3939
|3117
|Numero totale di passaggi riusciti
|3279
|2694
|Tiri nello specchio della porta
|43
|35
|Percentuale di tiri in porta
|49.4
|43.2
|Numero totale di cross
|121
|157
|Numero medio di cross riusciti
|27
|38
|Duelli per partita vinti
|399
|255
|Duelli per partita persi
|371
|273
|Corner subiti
|30
|32
|Corner guadagnati
|35
|40
|Numero di punizioni a favore
|79
|57
|Numero di punizioni concesse
|96
|89
|Tackle totali
|161
|102
|Percentuale di successo nei tackle
|65.8
|71.6
|Fuorigiochi totali
|18
|12
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|20
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
