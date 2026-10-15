Elmas, Raspadori e Scamacca regalano i tre punti all'Atalanta contro un Pafos approssimativo nelle marcature nel primo tempo e sempre in difficoltà sull'intensità della mediana nerazzurra. Gol della bandiera per i ciprioti con Biel a fine secondo tempo.
Tre reti, tre punti e tanto gioco per festeggiare i 119 anni di storia. Monologo atalantino con gli uomini di Sarri che usano la ripresa come allenamento per provare schemi e intese. Pochi cali di tensione e grande prestazione di Bernasconi sulla sinistra e De Ketelaere, subentrato a Raspadori infortunato, che si dimostra di un altro pianeta per tecnica e visione di gioco a questi livelli. Ora per la Dea prima la sfida al Milan e poi trasferta di Conference in casa del mitico Ajax, oggi sconfitto dall'Hajduk Spalato.
Cronaca
Formazioni
Grazie per aver seguito la diretta di Atalanta-Pafos 3-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti di UEFA Conference League.23:00
Finale palpitante. Gaetano di sinistro trova il palo!22:53
90'+3'
De Ketelaere impacchetta un altro regalo per Elmas ma il macedone, in ombra nella ripresa, scaglia il sinistro alto da posizione defilata.22:53
90'+2'
Anderson protesta per una spinta in area di Sead Kolasinac, ma il tocco era molto leggero e l'arbitro lascia correre. Sa Pinto su tutte le furie.22:51
90'+1'
Rinfrancato dal gol della bandiera il Pafos termina in avanti. Atalanta con il baricentro più basso nel finale.22:50
90'+1'
Saranno tre i minuti di recupero.22:50
88'
GOL Atalanta-PAFOS 3-1! Allo scadere Biel trova un pertugio al termine di belle triangolazioni e con un potente destro fredda Carnesecchi.22:49
88'
Assist Anderson Oliveira Silva22:48
86'
Cinque minuti più recupero al fischio finale. I ritmi sono calati e affiora un po' di stanchezza da ambo i lati.22:45
83'
Idele si piazza sulla destra con Zappacosta centrale e subito prova un cross deviato in angolo.22:42
80'
Sostituzione Atalanta. Thomas Kristensen lascia il campo. Entra Javison Idele, difensore della nazionale under 19, al suo debutto in prima squadra.22:43
77'
Intervento difensivo maiuscolo del marocchino Mmaee che anticipa di un soffio in scivolata Scamacca. L'attaccante era pronto al facile tap-in su ennesima intuizione di De Ketelaere.22:37
77'
15 minuti più recupero al termine. Atmosfera di festa a Bergamo. 22:36
76'
De Ketelaere fa tutto da solo. Discesa al centro dell'esposta difesa avversaria e sinistro da buona posizione che termina di poco alto.22:36
74'
Anderson di sinistro dal vertice dell'area, Carnesecchi si distende ma perde il contatto con la sfera. Poi è bravo a recuperarla sull'arrivo di Biel. Brivido.22:33
72'
Sul corner ancora il centravanti azzurro di testa non trova lo specchio.22:31
71'
Ancora Scamacca, sempre imbeccato da De Ketelaere, prova la conclusione ma il bosniaco Ivan Sunjic lo contra in angolo all'ultimo secondo.22:32
70'
Prima sortita offensiva della ripresa per il Pafos ma il taglio di Correia viene letto alla perfezione da Carnesecchi.22:30
69'
Sostituzione Leanderson da Silva Genésio Anderson Oliveira Silva22:28
69'
Sostituzione Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues22:28
69'
Continuano le sostituzioni. Il portoghese Pepe lascia il campo per Anderson Silva mentre Guga, prodotto delle giovanili del Benfica, rimpiazza il lento Lele.22:29
68'
Sarri mette in campo Lazar Samardzic per Zalewski ed Ederson per capitano Pasalic. Il brasiliano eredita la fascia dal croato.22:27
67'
Sostituzione Nicola Zalewski Lazar Samardzic22:26
67'
Sostituzione Mario Pasalic Éderson José dos Santos Lourenço da Silva22:26
67'
Sull'angolo De Ketelaere ci arriva di testa ma la palla sfila a lato.22:26
66'
Gaetano ci prova ancora con il destro dal limite, una schiena avversaria sancisce il corner per l'Atalanta.22:26
65'
Partita che ormai ha poco da offrire sul piano del punteggio. L'Atalanta continua il suo "allenamento" schiacciando il Pafos nella propria metà campo e facendo girare rapidamente palla.22:25
60'
Gianluca Gaetano di destro a giro non va troppo lontano dall'incrocio.22:20
59'
Monologo nerazzurro. Atalanta in completo controllo del possesso a centrocampo. Punizione pochi metri fuori dal limite per la Dea.22:19
55'
Dieci minuti nella ripresa con l'Atalanta che mantiene i ritmi alti al cospetto di un avversario al momento alquanto demotivato.22:15
54'
Grande filtrante di Scamacca per capitan Pasalic che subisce il rientro in scivolata di Sammy Mmaee a tu per tu con l'estremo difensore. Quarto gol a un passo.22:14
52'
Altra trappola del fuorigioco fallita dai ciprioti, stavolta Scamacca non controlla bene il lancio dalla retrovie.22:12
49'
Fiammata di sinistro di Zalewski ed ennesima parata di classe di Majecki, in prestito dai francesi del Monaco. Atalanta non sazia.22:09
48'
Si riparte con una doppia sostituzione nella fila del Pafos. Joao Correia rileva Bruno Felipe e Alexandre Brito l'evanescente Domingos Quina.22:08
46'
Sostituzione Domingos Quina Alexandre Miguel Soares Carvalho Brito22:07
46'
Sostituzione Bruno Felipe Souza da Silva João Pedro Araújo Correia22:04
L'Atalanta, data per favorita dai bookmakers al pari del Brighton per vittoria finale, in questa prima frazione ha dimostrato di meritarsi tali attenzioni. Manovra pulita con Bernasconi ed Elmas sugli scudi e gli schemi di Sarri che cominciano a farsi notare con costanza. Peccato per il guaio muscolare che Raspadori si è procurato segnando il rigore. Sporadiche le fiammate del Pafos che perde il capitano David Luiz per infortunio. Nella ripresa la Dea avrà l'occasione di amministrare forze e punteggio.21:56
Avvio bruciante dell'Atalanta che nel primo minuto di gioco insacca con Elmas sul cross rasoterra di Raspadori. Il raddoppio lo segna proprio il bomber tascabile ex Sassuolo al 18' su rigore procurato da Zalewski. Nonostante qualche fiammata estemporanea del Pafos, De Ketelaere inventa al 44' e Scamacca non perdona. Triplo vantaggio nerazzurro al riposo.21:52
Si riparte con una doppia sostituzione nelle fila del Pafos con Joao Correia che sostituisce Bruno Felipe, autore del fallo da rigore su Zalewski, e con Alexandre Brito che rileva un evanescente Domingos Quina.22:06
45'+3'
Il primo tempo termina qui. Atalanta in controllo totale sul punteggio di 3-0.21:49
45'+1'
Saranno due i minuti di recupero in questa prima frazione.21:47
44'
GOL ATALANTA-Pafos 3-0! Gianluca Scamacca riceve un invito a nozze da De Ketelaere e a tu per tu con il portiere lo fredda di piatto destro. Partita in discesa per gli uomini di Sarri.
Il Pafos ci prova ancora. Biel di destro dalla posizione in cui Doué ieri sera ha punito Donnarumma, ma Carnesecchi blocca senza affanni.21:43
41'
Proprio Dragomir di sinistro indirizza un calcio piazzato dalla distanza. Carnesecchi fa buona guardia e in tuffo la mette in angolo.21:42
40'
La fascia di capitano del Pafos è ora sul braccio del rumeno Vlad Dragomir.21:41
38'
Sema subito nel vivo dell'azione. Cross dalla sinistra e Lele di testa non approfitta della provvisoria libertà e incoccia a lato.21:39
37'
E infatti David Luiz lascia il campo allo svedese Ken Sema, ex laterale sinistro di Udinese e Watford.21:38
35'
Qualche problemino muscolare per il capitano del Pafos, David Luiz. A breve potrebbe chiedere il cambio.21:36
34'
Break della Dea con Elmas che trova libero De Keteleare, ma il sinistro da posizione defilata del belga viene respinto dalla difesa.21:36
31'
Gianluca Scamacca ci prova con il destro dal limite. Majecki ci mette i pugni.21:32
30'
Torna a farsi vedere il Pafos. Apertura illuminante di David Luiz, combinazione di classe fra Biel e Lele, poi un rimpallo favorisce Marco Carnesecchi.21:32
28'
Un'altra proiezione offensiva di Bernasconi che però cerca un dribbling di troppo e se l'allunga a favore del portiere avversario.21:29
24'
CHE OCCASIONE PER LELE! Contropiede rapido del Pafos con Biel sulla sinistra. Il brasiliano trova il connazionale solo davanti a Carnesecchi, ma Lele col piattone l'allarga troppo. Che occasione per dimezzare lo svantaggio!21:27
23'
Il belga lo scorso anno in Champions League è stato il giocatore della Dea con più coinvolgimenti nelle reti nerazzurre: quattro, ovvero due reti e due assist.21:25
21'
Ed ecco la sostituzione. Raspadori non ce la fa lascia il campo in favore di De Ketelaere21:23
20'
Problemi muscolari per Raspadori che pare essersi infortunato nell'esecuzione dal dischetto. Pronto Charles De Ketelaere a subentrare.21:22
18'
GOL ATALANTA-Pafos 2-0! Raspadori dal dischetto spiazza il portiere polacco e fissa il raddoppio.
RIGORE PER L'ATALANTA! Bruno Felipe spinge da dietro Nicola Zalewski in area. Nessun dubbio per l'arbitro.21:21
17'
Sul corner seguente Thomas Kristensen svetta ma la mette fuori.21:18
16'
Grande girata di sinistro di Raspadori destinata all'incrocio ma Radoslaw Majecki ci mette la punta delle dita e devia in angolo.21:17
13'
Lorenzo Bernasconi sfonda sulla sinistra ma il suo cross pericoloso viene ribattuto prima di raggiungere Raspadori appostato a centro area come Elmas in occasione del vantaggio. Occasione per il raddoppio sfumata.21:15
13'
Sugli sviluppi del corner il portoghese Pepe ci prova da fuori area. Destro totalmente fuori misura.21:14
12'
Primo corner per il Pafos conquistato dalla punta Lele.21:13
10'
Gianluca Scamacca, in ripiegamento difensivo, alleggerisce la pressione di testa sullo spiovente dei ciprioti.21:12
10'
Zappacosta sgambetta Biel. Punizione insidiosa dalla trequarti per gli ospiti. 21:11
9'
Avvio da incubo per il Pafos che piano piano cerca di riorganizzare possesso e palleggio con i suoi giocatori brasiliani. L'Atalanta controlla.21:10
6'
Curiosità: tra gli ospiti l'unico cipriota è il terzino sinistro Nicholas Ioannou che vanta esperienze recenti in Serie B con Como e Sampdoria.21:08
4'
Discesa tambureggiante di Gianluca Gaetano sulla destra. Chiuso dalla difesa cipriota sulla linea di fondo ma l'Atalanta ha cominciato come meglio non si può.21:06
1'
GOL ATALANTA-Pafos 1-0! Eljif Elmas non perdona di prima sul cross dalla destra di Giacomo 'Jack' Raspadori e trova l'angolino per il vantaggio nerazzurro. Che avvio!
Le compagini si affronteranno agli ordini dello svedese Adam Ladebaek, coadiuvato dai connazionali Mehmet Culum, Daniel Yng e dal quarto uomo Oscar Johnson. Coppia VAR dal passaporto belga con Jan Boterberg e l’assistente Bert Put.13:33
Il portoghese Ricardo Sa Pinto, ex attaccante dello Sporting Lisbona, schiera il Pafos con il 4-3-3: Majecki – Bruno, Mmaee, D. Luiz, Ioannou – Pepe, Sunjic, Quina - Dragomir, Biel, Lele.20:21
Sono ben sette i cambi rispetto all’11 di partenza schierato contro il Venezia lunedì in campionato.20:20
Nella compagine cipriota spiccano i nomi di David Luiz, difensore brasiliano dalla lunghissima carriera in nazionale e, fra le altre, Chelsea, PSG, Benfica e Arsenal e Ken Sema, svedese ex Udinese, che però parte dalla panchina. Occhio anche al centravanti brasiliano Lele a segno nei playoff.20:47
Al cospetto della Dea si presenta il Pafos, squadra alla seconda partecipazione in Conference che lo scorso anno era con l’Atalanta in Champions League, torneo in cui ha collezionato 4 pareggi e 4 sconfitte.13:30
Alla New Balance Arena l’Atalanta fa il suo esordio in questa competizione dopo un avvio di stagione altalenante condito da tre vittorie e altrettante sconfitte nelle ultime sei partite. Un risultato positivo aiuterebbe ad arrivare con il morale alto al 119° compleanno del club sabato 17 ottobre.13:30
Non ci sono precedenti fra i due club, con l’Atalanta che ha giocato una sola partita contro squadre cipriote nella sua storia, sconfiggendo l’Apollon Limassol per 3-1 nell’Europa League 2017-18.13:26
Benvenuti alla diretta scritta della sfida fra Atalanta e Pafos, partita valida per il primo turno della sesta edizione di UEFA Conference League.20:24
Formazioni Atalanta - Pafos
Atalanta
Pafos
TITOLARI ATALANTA
(29) MARCO CARNESECCHI (P)
(77) DAVIDE ZAPPACOSTA (D)
(23) SEAD KOLASINAC (D)
(31) THOMAS KRISTENSEN (D)
(47) LORENZO BERNASCONI (D)
(8) MARIO PASALIC (C)
(99) ELJIF ELMAS (C)
(70) GIANLUCA GAETANO (C)
(18) GIACOMO RASPADORI (C)
(59) NICOLA ZALEWSKI (C)
(9) GIANLUCA SCAMACCA (A)
PANCHINA ATALANTA
(41) JAVISON IDELE (C)
(57) MARCO SPORTIELLO (P)
(51) MATTIA SONZOGNI (P)
(40) RELJA OBRIC (D)
(11) JONATHAN ROWE (A)
(10) LAZAR SAMARDZIC (C)
(17) CHARLES DE KETELAERE (A)
(13) ÉDERSON (C)
(90) NIKOLA KRSTOVIC (A)
ALLENATORE ATALANTA
Maurizio Sarri
TITOLARI PAFOS
(99) RADOSLAW MAJECKI (P)
(14) NICHOLAS IOANNOU (D)
(4) DAVID LUIZ (D)
(3) SAMY MMAEE (D)
(7) BRUNO FELIPE (D)
(88) PÊPÊ RODRIGUES (C)
(26) IVAN SUNJIC (C)
(30) VLAD DRAGOMIR (C)
(8) DOMINGOS QUINA (A)
(20) BIEL (A)
(18) LELÊ (A)
PANCHINA PAFOS
(42) GEORGIOS MICHAEL (C)
(61) MELINOS KAIS (D)
(82) PETROS PETROU (P)
(72) KOSMAS IOANNOU (D)
(60) CHRISTOS EFZONA (C)
(50) ALEXANDRE BRITO (C)
(77) JOÃO CORREIA (D)
(33) ANDERSON SILVA (A)
(71) MICHALIS PAPASTYLIANOU (P)
(6) GUGA (C)
(12) KEN SEMA (C)
ALLENATORE PAFOS
Ricardo Manuel Andrade e Silva Sá Pinto
PREPARTITA
Atalanta - Pafos è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Pafos sarà Adam Ladebäck. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.
Attualmente l'Atalanta si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Pafos si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Pafos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Atalanta e Pafos è la prima che si affrontano in campionato.
Atalanta-Pafos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Prima sfida in assoluto tra Atalanta e Pafos; la Dea ha vinto l'unico precedente casalingo contro una squadra cipriota, battendo 3-1 l'Apollon Limassol nella fase a gironi della UEFA Europa League 2017/18.
Il Pafos ha perso entrambi i precedenti contro formazioni italiane nelle coppe europee: 2-3 contro la Fiorentina nella Conference League 2024/25 e 0-2 contro la Juventus nella Champions League 2025/26 (in trasferta in entrambi i casi).
L'Atalanta farà il suo debutto in UEFA Conference League; i bergamaschi sono riusciti a superare la fase a gironi di una competizione europea in sei dei sette tentativi precedenti, mancando l'obiettivo solo nella UEFA Champions League 2021/22.
L'Atalanta ha perso le ultime due partite della fase campionato della scorsa UEFA Champions League (2-3 contro l'Athletic Club e 0-1 contro l'Union Saint-Gilloise) e potrebbe perdere tre match consecutivi nelle fasi a gironi delle coppe europee solo per la seconda volta nella propria storia (tre sconfitte nel 2019).
L'Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle 11 prime partite casalinghe stagionali nelle maggiori competizioni europee, grazie a sei vittorie e quattro pareggi - l'unica eccezione risale al primo match in casa nella Champions League 2019/20, quando la Dea perse 1-2 contro lo Shakhtar Donetsk.
Il Pafos non ha vinto nessuna delle ultime otto trasferte nelle principali competizioni europee (4N, 4P), rimanendo a secco di gol in ciascuna delle ultime cinque.
Dopo la vittoria per 4-2 del 27 agosto contro il Dinamo City, il Pafos potrebbe vincere due match di fila nelle competizioni europee - qualificazioni incluse - per la prima volta dal periodo tra luglio e agosto 2025 (serie di quattro successi in quel caso, tutti nelle qualificazioni alla Champions League).
Nella scorsa Champions League, l'Atalanta ha segnato cinque gol di testa (meno solo dei sei del Newcastle e dei sette dell'Atlético Madrid) ed è stata la squadra che ha registrato il maggior numero di cross su azione riusciti nel torneo (49).
Nessun giocatore dell'Atalanta ha registrato più coinvolgimenti a gol di Charles De Ketelaere nella scorsa UEFA Champions League (quattro - 2G+2A); il belga è stato inoltre il giocatore della Dea che ha partecipato a più tiri nella scorsa stagione di UCL (33 - 11 tiri, 22 occasioni create).
Nella scorsa Champions League, Vlad Dragomir è stato il giocatore del Pafos che ha centrato lo specchio della porta con più conclusioni (sette, tra cui un gol), che ha creato più occasioni su azione per i propri compagni (nove) e che ha intercettato più palloni (10). Inoltre, solo Bruno Felipe (97) ha ingaggiato più duelli nella passata stagione di UCL rispetto al classe 1999 (74) tra i ciprioti.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: