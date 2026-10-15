Tre reti, tre punti e tanto gioco per festeggiare i 119 anni di storia. Monologo atalantino con gli uomini di Sarri che usano la ripresa come allenamento per provare schemi e intese. Pochi cali di tensione e grande prestazione di Bernasconi sulla sinistra e De Ketelaere, subentrato a Raspadori infortunato, che si dimostra di un altro pianeta per tecnica e visione di gioco a questi livelli. Ora per la Dea prima la sfida al Milan e poi trasferta di Conference in casa del mitico Ajax, oggi sconfitto dall'Hajduk Spalato.

Elmas, Raspadori e Scamacca regalano i tre punti all'Atalanta contro un Pafos approssimativo nelle marcature nel primo tempo e sempre in difficoltà sull'intensità della mediana nerazzurra. Gol della bandiera per i ciprioti con Biel a fine secondo tempo.

Non ci sono precedenti fra i due club, con l’Atalanta che ha giocato una sola partita contro squadre cipriote nella sua storia, sconfiggendo l’Apollon Limassol per 3-1 nell’Europa League 2017-18.13:26

Alla New Balance Arena l’Atalanta fa il suo esordio in questa competizione dopo un avvio di stagione altalenante condito da tre vittorie e altrettante sconfitte nelle ultime sei partite. Un risultato positivo aiuterebbe ad arrivare con il morale alto al 119° compleanno del club sabato 17 ottobre.13:30

Al cospetto della Dea si presenta il Pafos, squadra alla seconda partecipazione in Conference che lo scorso anno era con l’Atalanta in Champions League, torneo in cui ha collezionato 4 pareggi e 4 sconfitte.13:30

Nella compagine cipriota spiccano i nomi di David Luiz, difensore brasiliano dalla lunghissima carriera in nazionale e, fra le altre, Chelsea, PSG, Benfica e Arsenal e Ken Sema, svedese ex Udinese, che però parte dalla panchina. Occhio anche al centravanti brasiliano Lele a segno nei playoff.20:47

Le compagini si affronteranno agli ordini dello svedese Adam Ladebaek, coadiuvato dai connazionali Mehmet Culum, Daniel Yng e dal quarto uomo Oscar Johnson. Coppia VAR dal passaporto belga con Jan Boterberg e l’assistente Bert Put.13:33

Curiosità: tra gli ospiti l'unico cipriota è il terzino sinistro Nicholas Ioannou che vanta esperienze recenti in Serie B con Como e Sampdoria.21:08

Il belga lo scorso anno in Champions League è stato il giocatore della Dea con più coinvolgimenti nelle reti nerazzurre: quattro, ovvero due reti e due assist.21:25

E infatti David Luiz lascia il campo allo svedese Ken Sema, ex laterale sinistro di Udinese e Watford.21:38

Sema subito nel vivo dell'azione. Cross dalla sinistra e Lele di testa non approfitta della provvisoria libertà e incoccia a lato.21:39

L'Atalanta, data per favorita dai bookmakers al pari del Brighton per vittoria finale, in questa prima frazione ha dimostrato di meritarsi tali attenzioni. Manovra pulita con Bernasconi ed Elmas sugli scudi e gli schemi di Sarri che cominciano a farsi notare con costanza. Peccato per il guaio muscolare che Raspadori si è procurato segnando il rigore. Sporadiche le fiammate del Pafos che perde il capitano David Luiz per infortunio. Nella ripresa la Dea avrà l'occasione di amministrare forze e punteggio.21:56

Partita che ormai ha poco da offrire sul piano del punteggio. L'Atalanta continua il suo "allenamento" schiacciando il Pafos nella propria metà campo e facendo girare rapidamente palla.22:25

Cinque minuti più recupero al fischio finale. I ritmi sono calati e affiora un po' di stanchezza da ambo i lati.22:45

Anderson protesta per una spinta in area di Sead Kolasinac, ma il tocco era molto leggero e l'arbitro lascia correre. Sa Pinto su tutte le furie.22:51

PREPARTITA

Atalanta - Pafos è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Pafos sarà Adam Ladebäck. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Attualmente l'Atalanta si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Pafos si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Pafos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Atalanta e Pafos è la prima che si affrontano in campionato.

Atalanta-Pafos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Prima sfida in assoluto tra Atalanta e Pafos; la Dea ha vinto l'unico precedente casalingo contro una squadra cipriota, battendo 3-1 l'Apollon Limassol nella fase a gironi della UEFA Europa League 2017/18.

Il Pafos ha perso entrambi i precedenti contro formazioni italiane nelle coppe europee: 2-3 contro la Fiorentina nella Conference League 2024/25 e 0-2 contro la Juventus nella Champions League 2025/26 (in trasferta in entrambi i casi).

L'Atalanta farà il suo debutto in UEFA Conference League; i bergamaschi sono riusciti a superare la fase a gironi di una competizione europea in sei dei sette tentativi precedenti, mancando l'obiettivo solo nella UEFA Champions League 2021/22.

L'Atalanta ha perso le ultime due partite della fase campionato della scorsa UEFA Champions League (2-3 contro l'Athletic Club e 0-1 contro l'Union Saint-Gilloise) e potrebbe perdere tre match consecutivi nelle fasi a gironi delle coppe europee solo per la seconda volta nella propria storia (tre sconfitte nel 2019).

L'Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle 11 prime partite casalinghe stagionali nelle maggiori competizioni europee, grazie a sei vittorie e quattro pareggi - l'unica eccezione risale al primo match in casa nella Champions League 2019/20, quando la Dea perse 1-2 contro lo Shakhtar Donetsk.

Il Pafos non ha vinto nessuna delle ultime otto trasferte nelle principali competizioni europee (4N, 4P), rimanendo a secco di gol in ciascuna delle ultime cinque.

Dopo la vittoria per 4-2 del 27 agosto contro il Dinamo City, il Pafos potrebbe vincere due match di fila nelle competizioni europee - qualificazioni incluse - per la prima volta dal periodo tra luglio e agosto 2025 (serie di quattro successi in quel caso, tutti nelle qualificazioni alla Champions League).

Nella scorsa Champions League, l'Atalanta ha segnato cinque gol di testa (meno solo dei sei del Newcastle e dei sette dell'Atlético Madrid) ed è stata la squadra che ha registrato il maggior numero di cross su azione riusciti nel torneo (49).

Nessun giocatore dell'Atalanta ha registrato più coinvolgimenti a gol di Charles De Ketelaere nella scorsa UEFA Champions League (quattro - 2G+2A); il belga è stato inoltre il giocatore della Dea che ha partecipato a più tiri nella scorsa stagione di UCL (33 - 11 tiri, 22 occasioni create).

Nella scorsa Champions League, Vlad Dragomir è stato il giocatore del Pafos che ha centrato lo specchio della porta con più conclusioni (sette, tra cui un gol), che ha creato più occasioni su azione per i propri compagni (nove) e che ha intercettato più palloni (10). Inoltre, solo Bruno Felipe (97) ha ingaggiato più duelli nella passata stagione di UCL rispetto al classe 1999 (74) tra i ciprioti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: