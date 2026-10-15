Incontro terminato, Brann 2, Lincoln Red Imps 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Brann 2, Lincoln Red Imps 1.
Secondo tempo terminato, Brann 2, Lincoln Red Imps 1.22:53
Tentativo fallito. Manuel Toledano (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Graeme Torrilla da calcio d'angolo.22:52
Tentativo fallito. Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Facundo Álvarez con cross da calcio d'angolo.22:52
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Simen Nilsen (Brann).22:51
Tiro parato. Manuel Toledano (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa.22:51
Fuorigioco. Christian Rutjens(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Nano e' colto in fuorigioco.22:50
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Joachim Soltvedt (Brann).22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).22:48
Fallo di mano di Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).22:46
Fallo di Sævar Magnússon (Brann).22:46
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps).22:45
Tiro parato. Jonas Torsvik (Brann) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Noah Holm.22:45
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Nico Pinto sostituisce Mandi.22:42
Tiro parato. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jacob Sørensen con cross.22:42
Fallo di Noah Holm (Brann).22:41
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Sostituzione, Brann. Kristian Eriksen sostituisce Niklas Castro per infortunio.22:40
Gol! Brann 2, Lincoln Red Imps 1. Niklas Castro (Brann) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jonas Torsvik da calcio d'angolo.22:39
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Joe (Lincoln Red Imps).22:39
Gara riprende.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) per infortunio.22:38
Tiro parato. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joachim Soltvedt.22:37
Tentativo fallito. Joachim Soltvedt (Brann) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Eggert Gudmundsson.22:37
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Facundo Álvarez sostituisce Álvaro Romero.22:35
Tiro respinto. Noah Holm (Brann) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Eggert Gudmundsson.22:35
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).22:34
Tiro respinto. Joachim Soltvedt (Brann) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Eggert Gudmundsson.22:34
Tiro parato. Kristall Ingason (Brann) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sævar Magnússon.22:33
Niklas Castro (Brann) e' ammonito per fallo.22:32
Fallo di Niklas Castro (Brann).22:32
Yussef Flalhi Idrissi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Joachim Soltvedt con cross.22:31
Tiro respinto. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area. Assist di Niklas Castro con cross.22:29
Sostituzione, Brann. Noah Holm sostituisce Niklas Jensen Wassberg.22:29
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Joe (Lincoln Red Imps).22:29
Tiro respinto. Kristall Ingason (Brann) un tiro di destro da centro area. Assist di Eggert Gudmundsson.22:26
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Yussef Flalhi Idrissi sostituisce Toni García.22:25
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Manuel Toledano sostituisce Kike Gómez.22:25
Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).22:25
Sostituzione, Brann. Jonas Torsvik sostituisce Thore Pedersen.22:24
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).22:24
Gol! Brann 1, Lincoln Red Imps 1. Niklas Castro (Brann) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:22
Secondo cartellino giallo per Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps) per fallo.22:19
Sævar Magnússon (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Fallo di Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps).22:19
Gol! Brann 0, Lincoln Red Imps 1. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:17
Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).22:17
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps).22:15
Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.22:14
Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:14
Fallo di Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps).22:14
Fuorigioco. Kristall Ingason(Brann) prova il lancio lungo, ma Sævar Magnússon e' colto in fuorigioco.22:11
Fuorigioco. Kristall Ingason(Brann) prova il lancio lungo, ma Niklas Castro e' colto in fuorigioco.22:10
Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).22:10
Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).22:10
Fallo di Niklas Jensen Wassberg (Brann).22:06
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Nano (Lincoln Red Imps).22:05
Tiro parato. Jacob Sørensen (Brann) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristall Ingason.22:05
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).22:05
Tentativo fallito. Fredrik Knudsen (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joachim Soltvedt con cross da calcio d'angolo.22:05
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).22:04
Eggert Gudmundsson (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Mandi (Lincoln Red Imps).22:04
Inizia il Secondo tempo Brann 0, Lincoln Red Imps 0.22:04
Primo tempo terminato, Brann 0, Lincoln Red Imps 0.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Eggert Gudmundsson (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).21:45
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps).21:44
Tiro respinto. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di destro da centro area.21:44
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).21:42
Tiro respinto. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di destro da centro area.21:42
Fuorigioco. Kike Gómez(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Álvaro Romero e' colto in fuorigioco.21:41
Fuorigioco. Kristall Ingason(Brann) prova il lancio lungo, ma Sævar Magnússon e' colto in fuorigioco.21:39
Fuorigioco. Niklas Jensen Wassberg(Brann) prova il lancio lungo, ma Niklas Castro e' colto in fuorigioco.21:35
Fallo di Eggert Gudmundsson (Brann).21:34
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tentativo fallito. Joachim Soltvedt (Brann) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:34
Joachim Soltvedt (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Fallo di Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).21:33
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Joe (Lincoln Red Imps).21:31
Fallo di Niklas Jensen Wassberg (Brann).21:29
Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Sævar Magnússon (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28
Fallo di Mandi (Lincoln Red Imps).21:28
Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Mandi (Lincoln Red Imps).21:25
Gara riprende.21:25
Gara momentaneamente sospesa, Mandi (Lincoln Red Imps) per infortunio.21:23
Neraysho Kasanwirjo (Brann) e' stato espulso per rissa.21:23
Fallo di Neraysho Kasanwirjo (Brann).21:23
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Nano (Lincoln Red Imps).21:22
Neraysho Kasanwirjo (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).21:21
Fallo di Joachim Soltvedt (Brann).21:21
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Tiro respinto. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area. Assist di Álvaro Romero.21:19
Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).21:19
Fuorigioco. Kristall Ingason(Brann) prova il lancio lungo, ma Sævar Magnússon e' colto in fuorigioco.21:15
Tiro parato. Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Toni García.21:15
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps).21:14
Tiro parato. Fredrik Knudsen (Brann) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Joachim Soltvedt con cross.21:14
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps).21:13
Joachim Soltvedt (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).21:13
Tiro parato. Kristall Ingason (Brann) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Eggert Gudmundsson.21:12
Fallo di mano di Álvaro Romero (Lincoln Red Imps).21:11
Fuorigioco. Eggert Gudmundsson(Brann) prova il lancio lungo, ma Niklas Castro e' colto in fuorigioco.21:10
Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).21:09
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Tentativo fallito. Nano (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:07
Neraysho Kasanwirjo (Brann) e' ammonito per fallo.21:06
Fallo di Neraysho Kasanwirjo (Brann).21:06
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).21:02
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Brann - Lincoln Red Imps è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Brann Stadium di Bergen.
Arbitro di Brann - Lincoln Red Imps sarà Dalibor Cerny. Al VAR invece ci sarà Tomás Kocourek.
Attualmente il Brann si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Lincoln Red Imps si trova 23° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Brann ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Lincoln Red Imps ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Brann e Lincoln Red Imps è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Brann
|Lincoln Red Imps
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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