Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

Brann - Lincoln Red Imps è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Brann Stadium di Bergen.

Arbitro di Brann - Lincoln Red Imps sarà Dalibor Cerny. Al VAR invece ci sarà Tomás Kocourek.

Attualmente il Brann si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Lincoln Red Imps si trova 23° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Brann ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Lincoln Red Imps ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Brann e Lincoln Red Imps è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: