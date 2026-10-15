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Brighton and Hove Albion-Kauno Žalgiris: 4-0 - Conference League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

15 Ottobre 2026 ore 21:00
Brighton and Hove Albion
4
Kauno Žalgiris
0
Partita finita
Arbitro: Mikkel Redder
  1. 41' 1-0 Georginio Rutter
  2. 45+2' 2-0 Jack Hinshelwood
  3. 53' 3-0 Georginio Rutter
  4. 67' 4-0 Matt O'Riley
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Brighton & Hove Albion 4, Kauno Žalgiris 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Brighton & Hove Albion 4, Kauno Žalgiris 0.22:55

  3. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Kauno Žalgiris. Calcio d'angolo causato da Luka Vuskovic (Brighton & Hove Albion).22:55

  4. 90'+4'

    Tiro respinto. Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Joris Moutachy.22:55

  5. 90'+2'

    Fallo di Michael Svoboda (Brighton & Hove Albion).22:53

  6. 90'+2'

    Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:53

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:52

  9. 90'

    Tiro parato. Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joris Moutachy.22:51

  10. 90'

    Tentativo fallito. Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:51

  11. 89'

    Fallo di Michael Svoboda (Brighton & Hove Albion).22:50

  12. 89'

    Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  13. 86'

    Tentativo fallito. Promise David (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Maxim De Cuyper con cross.22:47

  15. 86'

    Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47

  16. 86'

    Fallo di Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris).22:47

  17. 84'

    Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris).22:45

  18. 82'

    Tentativo fallito. Promise David (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yasin Ayari.22:43

  19. 82'

    Tiro respinto. Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area. Assist di Malick Yalcouyé.22:43

  21. 82'

    Tentativo fallito. Promise David (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Maxim De Cuyper con cross.22:43

  22. 82'

    Tiro parato. Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Promise David.22:43

  23. 79'

    Tentativo fallito. Costinha (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Younes Ibrahim con cross.22:40

  24. 79'

    Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris).22:40

  25. 79'

    Tiro parato. Costinha (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Maxim De Cuyper con cross.22:40

  27. 77'

    Tentativo fallito. Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:39

  28. 77'

    Tiro respinto. Younes Ibrahim (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area. Assist di Costinha con cross.22:39

  29. 77'

    Gara riprende.22:38

  30. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris) per infortunio.22:37

  31. 72'

    Fallo di Michael Svoboda (Brighton & Hove Albion).22:33

  33. 72'

    Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  34. 69'

    Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30

  35. 69'

    Fallo di Leon Krekovic (Kauno Žalgiris).22:30

  36. 69'

    Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  37. 69'

    Fallo di Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).22:30

  39. 67'

    Gol! Brighton & Hove Albion 4, Kauno Žalgiris 0. Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Younes Ibrahim con cross in seguito a un calcio da fermo.22:28

  40. 67'

    Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Maxim De Cuyper in seguito a un calcio da fermo.22:28

  41. 67'

    Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Younes Ibrahim sostituisce Ibrahim Osman per infortunio.22:28

  42. 66'

    Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27

  43. 66'

    Fallo di Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris).22:27

  45. 65'

    Fallo di Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion).22:26

  46. 65'

    Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  47. 64'

    Luka Vuskovic (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  48. 64'

    Fallo di Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris).22:25

  49. 61'

    Sostituzione, Kauno Žalgiris. Vykintas Slivka sostituisce Amine Benchaib per infortunio.22:22

  51. 61'

    Gara riprende.22:22

  52. 60'

    Gara momentaneamente sospesa, Amine Benchaib (Kauno Žalgiris) per infortunio.22:21

  53. 59'

    Fallo di Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion).22:21

  54. 59'

    Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  55. 58'

    Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Anton Tolordava (Kauno Žalgiris).22:20

  57. 58'

    Tiro respinto. Promise David (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Georginio Rutter con passaggio filtrante.22:20

  58. 57'

    Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Promise David sostituisce Jack Hinshelwood.22:18

  59. 57'

    Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Yasin Ayari sostituisce Pascal Groß.22:18

  60. 57'

    Sostituzione, Kauno Žalgiris. Gabriel Debeljuh sostituisce Renan Oliveira.22:18

  61. 57'

    Sostituzione, Kauno Žalgiris. Anthony Kalik sostituisce Franco Baldassarra.22:18

  63. 53'

    Gol! Brighton & Hove Albion 3, Kauno Žalgiris 0. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ibrahim Osman.22:15

  64. 53'

    Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Maxim De Cuyper.22:14

  65. 51'

    Fallo di Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion).22:12

  66. 51'

    Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  67. 49'

    Tentativo fallito. Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pascal Groß.22:10

  69. 49'

    Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Renan Oliveira (Kauno Žalgiris).22:10

  70. 49'

    Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Kauno Žalgiris).22:10

  71. 49'

    Tiro parato. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Maxim De Cuyper.22:10

  72. 48'

    Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  73. 48'

    Fallo di Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris).22:09

  75. 47'

    Tentativo fallito. Luka Vuskovic (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Pascal Groß con cross da calcio d'angolo.22:08

  76. 47'

    Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Anton Tolordava (Kauno Žalgiris).22:08

  77. 47'

    Tiro respinto. Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area. Assist di Pascal Groß.22:08

  78. 45'

    Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Maxim De Cuyper sostituisce Olivier Boscagli.22:06

  79. 45'

    Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Luka Vuskovic sostituisce Lewis Dunk.22:06

  81. Inizia il Secondo tempo Brighton & Hove Albion 2, Kauno Žalgiris 0.22:07

  82. 45'

    Sostituzione, Kauno Žalgiris. Rokas Lekiatas sostituisce Fabien Ourega.22:06

  83. 45'

    Sostituzione, Kauno Žalgiris. Leon Krekovic sostituisce Léo Ribeiro.22:06

  84. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Brighton & Hove Albion 2, Kauno Žalgiris 0.21:50

  85. 45'+2'

    Gol! Brighton & Hove Albion 2, Kauno Žalgiris 0. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Georginio Rutter.21:49

  87. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:48

  88. 44'

    Tentativo fallito. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Pascal Groß con cross.21:47

  89. 41'

    Decisione VAR: Gol Brighton & Hove Albion 1-0 Kauno Žalgiris (Georginio Rutter).21:43

  90. 41'

    Gol! Brighton & Hove Albion 1, Kauno Žalgiris 0. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ibrahim Osman.Rete assegnata dopo revisione del VAR.21:43

  91. 40'

    Tiro respinto. Costinha (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Olivier Boscagli con cross.21:42

  93. 39'

    Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Malick Yalcouyé con suggerimento di testa.21:41

  94. 39'

    Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lewis Dunk con cross.21:41

  95. 38'

    Tiro respinto. Costinha (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pascal Groß.21:40

  96. 37'

    Gara riprende.21:40

  97. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) per infortunio.21:39

  99. 35'

    Tiro respinto. Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Malick Yalcouyé.21:38

  100. 34'

    Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Kauno Žalgiris).21:37

  101. 34'

    Tiro parato. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Pascal Groß con cross.21:37

  102. 34'

    Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  103. 34'

    Fallo di Franco Baldassarra (Kauno Žalgiris).21:36

  105. 32'

    Fallo di Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion).21:35

  106. 32'

    Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  107. 31'

    Tentativo fallito. Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Pascal Groß.21:33

  108. 25'

    Tentativo fallito. Franco Baldassarra (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:28

  109. 25'

    Fallo di Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion).21:27

  111. 25'

    Franco Baldassarra (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  112. 23'

    Tentativo fallito. Michael Svoboda (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra di poco alto. Assist di Pascal Groß con cross da calcio d'angolo.21:25

  113. 22'

    Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Yukiyoshi Karashima (Kauno Žalgiris).21:25

  114. 22'

    Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).21:24

  115. 19'

    Fallo di Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion).21:22

  117. 19'

    Franco Baldassarra (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  118. 16'

    Tentativo fallito. Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Léo Ribeiro con cross in seguito a un calcio da fermo.21:19

  119. 16'

    Fallo di Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion).21:18

  120. 16'

    Yukiyoshi Karashima (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  121. 15'

    Fallo di Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion).21:17

  123. 15'

    Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  124. 14'

    Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Kauno Žalgiris).21:16

  125. 14'

    Tiro parato. Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.21:16

  126. 12'

    Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.21:14

  127. 12'

    Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14

  129. 12'

    Fallo di Fabien Ourega (Kauno Žalgiris).21:14

  130. 11'

    Tiro respinto. Olivier Boscagli (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area.21:14

  131. 11'

    Tiro respinto. Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:14

  132. 11'

    Tiro respinto. Olivier Boscagli (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Pascal Groß.21:14

  133. 11'

    Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Anton Tolordava (Kauno Žalgiris).21:13

  135. 10'

    Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).21:13

  136. 5'

    Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).21:08

  137. 2'

    Tentativo fallito. Costinha (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Olivier Boscagli con cross.21:04

  138. Inizia il Primo tempo.21:03

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

Formazioni Brighton and Hove Albion - Kauno Žalgiris

Brighton and Hove Albion
Kauno Žalgiris
TITOLARI BRIGHTON AND HOVE ALBION
  • (1) BART VERBRUGGEN (P)
  • (5) LEWIS DUNK (D)
  • (21) OLIVIER BOSCAGLI (D)
  • (30) MICHAEL SVOBODA (D)
  • (20) COSTINHA (D)
  • (13) PASCAL GROSS (C)
  • (35) MALICK YALCOUYÉ (C)
  • (8) JACK HINSHELWOOD (C)
  • (10) GEORGINIO RUTTER (A)
  • (33) MATT O'RILEY (A)
  • (15) IBRAHIM OSMAN (A)
PANCHINA BRIGHTON AND HOVE ALBION
  • (24) FERDI KADIOGLU (D)
  • (29) MAXIM DE CUYPER (D)
  • (26) YASIN AYARI (C)
  • (25) DIEGO GÓMEZ (C)
  • (38) TOM MCGILL (P)
  • (12) PROMISE DAVID (A)
  • (14) CHEMA ANDRÉS (C)
  • (50) SHANE NTI (C)
  • (44) LUKA VUSKOVIC (D)
  • (23) JASON STEELE (P)
  • (19) CHARALAMPOS KOSTOULAS (A)
  • (59) YOUNES IBRAHIM (C)
ALLENATORE BRIGHTON AND HOVE ALBION
  • Fabian Hürzeler
TITOLARI KAUNO ŽALGIRIS
  • (55) TOMAS SVEDKAUSKAS (P)
  • (23) ALDAYR HERNÁNDEZ (D)
  • (45) JORIS MOUTACHY (D)
  • (37) NOSA IYOBOSA EDOKPOLOR (D)
  • (3) ANTON TOLORDAVA (D)
  • (8) YUKIYOSHI KARASHIMA (C)
  • (7) AMINE BENCHAIB (C)
  • (15) LÉO RIBEIRO (C)
  • (70) FABIEN OUREGA (C)
  • (32) FRANCO BALDASSARRA (C)
  • (19) RENAN OLIVEIRA (A)
PANCHINA KAUNO ŽALGIRIS
  • (27) GABRIEL DEBELJUH (A)
  • (77) ROKAS LEKIATAS (D)
  • (24) MOTIEJUS BURBA (A)
  • (33) MARKO KONATAR (D)
  • (9) LEON KREKOVIC (A)
  • (62) LIRIM KASTRATI (D)
  • (22) DEIVIDAS MIKELIONIS (P)
  • (20) ANTHONY KALIK (C)
  • (17) IVAN FIOLIC (C)
  • (10) GRATAS SIRGEDAS (C)
  • (14) VYKINTAS SLIVKA (C)
ALLENATORE KAUNO ŽALGIRIS
  • Zeljko Sopic
PREPARTITA

Brighton and Hove Albion - Kauno Žalgiris è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio American Express Stadium di Falmer.
Arbitro di Brighton and Hove Albion - Kauno Žalgiris sarà Mikkel Redder. Al VAR invece ci sarà Jonas Hansen.

Attualmente il Brighton and Hove Albion si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Kauno Žalgiris si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Brighton and Hove Albion ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; il Kauno Žalgiris ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4.

Brighton and Hove Albion e Kauno Žalgiris è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Brighton and Hove AlbionKauno Žalgiris
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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