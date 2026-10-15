Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

PREPARTITA

Brighton and Hove Albion - Kauno Žalgiris è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio American Express Stadium di Falmer.

Arbitro di Brighton and Hove Albion - Kauno Žalgiris sarà Mikkel Redder. Al VAR invece ci sarà Jonas Hansen.

Attualmente il Brighton and Hove Albion si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Kauno Žalgiris si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Brighton and Hove Albion ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; il Kauno Žalgiris ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4.

Brighton and Hove Albion e Kauno Žalgiris è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: