Incontro terminato, Brighton & Hove Albion 4, Kauno Žalgiris 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Brighton & Hove Albion 4, Kauno Žalgiris 0.
Secondo tempo terminato, Brighton & Hove Albion 4, Kauno Žalgiris 0.22:55
Calcio d'angolo,Kauno Žalgiris. Calcio d'angolo causato da Luka Vuskovic (Brighton & Hove Albion).22:55
Tiro respinto. Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Joris Moutachy.22:55
Fallo di Michael Svoboda (Brighton & Hove Albion).22:53
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:52
Tiro parato. Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joris Moutachy.22:51
Tentativo fallito. Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:51
Fallo di Michael Svoboda (Brighton & Hove Albion).22:50
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Tentativo fallito. Promise David (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Maxim De Cuyper con cross.22:47
Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47
Fallo di Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris).22:47
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris).22:45
Tentativo fallito. Promise David (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yasin Ayari.22:43
Tiro respinto. Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area. Assist di Malick Yalcouyé.22:43
Tentativo fallito. Promise David (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Maxim De Cuyper con cross.22:43
Tiro parato. Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Promise David.22:43
Tentativo fallito. Costinha (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Younes Ibrahim con cross.22:40
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris).22:40
Tiro parato. Costinha (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Maxim De Cuyper con cross.22:40
Tentativo fallito. Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:39
Tiro respinto. Younes Ibrahim (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area. Assist di Costinha con cross.22:39
Gara riprende.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris) per infortunio.22:37
Fallo di Michael Svoboda (Brighton & Hove Albion).22:33
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Fallo di Leon Krekovic (Kauno Žalgiris).22:30
Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).22:30
Gol! Brighton & Hove Albion 4, Kauno Žalgiris 0. Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Younes Ibrahim con cross in seguito a un calcio da fermo.22:28
Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Maxim De Cuyper in seguito a un calcio da fermo.22:28
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Younes Ibrahim sostituisce Ibrahim Osman per infortunio.22:28
Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Fallo di Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris).22:27
Fallo di Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion).22:26
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Luka Vuskovic (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris).22:25
Sostituzione, Kauno Žalgiris. Vykintas Slivka sostituisce Amine Benchaib per infortunio.22:22
Gara riprende.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Amine Benchaib (Kauno Žalgiris) per infortunio.22:21
Fallo di Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion).22:21
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Anton Tolordava (Kauno Žalgiris).22:20
Tiro respinto. Promise David (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Georginio Rutter con passaggio filtrante.22:20
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Promise David sostituisce Jack Hinshelwood.22:18
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Yasin Ayari sostituisce Pascal Groß.22:18
Sostituzione, Kauno Žalgiris. Gabriel Debeljuh sostituisce Renan Oliveira.22:18
Sostituzione, Kauno Žalgiris. Anthony Kalik sostituisce Franco Baldassarra.22:18
Gol! Brighton & Hove Albion 3, Kauno Žalgiris 0. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ibrahim Osman.22:15
Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Maxim De Cuyper.22:14
Fallo di Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion).22:12
Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Tentativo fallito. Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pascal Groß.22:10
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Renan Oliveira (Kauno Žalgiris).22:10
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Kauno Žalgiris).22:10
Tiro parato. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Maxim De Cuyper.22:10
Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris).22:09
Tentativo fallito. Luka Vuskovic (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Pascal Groß con cross da calcio d'angolo.22:08
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Anton Tolordava (Kauno Žalgiris).22:08
Tiro respinto. Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area. Assist di Pascal Groß.22:08
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Maxim De Cuyper sostituisce Olivier Boscagli.22:06
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Luka Vuskovic sostituisce Lewis Dunk.22:06
Inizia il Secondo tempo Brighton & Hove Albion 2, Kauno Žalgiris 0.22:07
Sostituzione, Kauno Žalgiris. Rokas Lekiatas sostituisce Fabien Ourega.22:06
Sostituzione, Kauno Žalgiris. Leon Krekovic sostituisce Léo Ribeiro.22:06
Primo tempo terminato, Brighton & Hove Albion 2, Kauno Žalgiris 0.21:50
Gol! Brighton & Hove Albion 2, Kauno Žalgiris 0. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Georginio Rutter.21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:48
Tentativo fallito. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Pascal Groß con cross.21:47
Decisione VAR: Gol Brighton & Hove Albion 1-0 Kauno Žalgiris (Georginio Rutter).21:43
Gol! Brighton & Hove Albion 1, Kauno Žalgiris 0. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ibrahim Osman.Rete assegnata dopo revisione del VAR.21:43
Tiro respinto. Costinha (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Olivier Boscagli con cross.21:42
Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Malick Yalcouyé con suggerimento di testa.21:41
Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lewis Dunk con cross.21:41
Tiro respinto. Costinha (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pascal Groß.21:40
Gara riprende.21:40
Gara momentaneamente sospesa, Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) per infortunio.21:39
Tiro respinto. Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Malick Yalcouyé.21:38
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Kauno Žalgiris).21:37
Tiro parato. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Pascal Groß con cross.21:37
Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Franco Baldassarra (Kauno Žalgiris).21:36
Fallo di Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion).21:35
Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tentativo fallito. Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Pascal Groß.21:33
Tentativo fallito. Franco Baldassarra (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:28
Fallo di Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion).21:27
Franco Baldassarra (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Tentativo fallito. Michael Svoboda (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra di poco alto. Assist di Pascal Groß con cross da calcio d'angolo.21:25
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Yukiyoshi Karashima (Kauno Žalgiris).21:25
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).21:24
Fallo di Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion).21:22
Franco Baldassarra (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Tentativo fallito. Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Léo Ribeiro con cross in seguito a un calcio da fermo.21:19
Fallo di Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion).21:18
Yukiyoshi Karashima (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fallo di Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion).21:17
Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Kauno Žalgiris).21:16
Tiro parato. Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.21:16
Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.21:14
Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Fallo di Fabien Ourega (Kauno Žalgiris).21:14
Tiro respinto. Olivier Boscagli (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area.21:14
Tiro respinto. Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:14
Tiro respinto. Olivier Boscagli (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Pascal Groß.21:14
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Anton Tolordava (Kauno Žalgiris).21:13
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).21:13
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).21:08
Tentativo fallito. Costinha (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Olivier Boscagli con cross.21:04
Inizia il Primo tempo.21:03
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Brighton and Hove Albion - Kauno Žalgiris è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio American Express Stadium di Falmer.
Arbitro di Brighton and Hove Albion - Kauno Žalgiris sarà Mikkel Redder. Al VAR invece ci sarà Jonas Hansen.
Attualmente il Brighton and Hove Albion si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Kauno Žalgiris si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Brighton and Hove Albion ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; il Kauno Žalgiris ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4.
Brighton and Hove Albion e Kauno Žalgiris è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Brighton and Hove Albion
|Kauno Žalgiris
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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