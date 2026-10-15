Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47

PREPARTITA

CSKA Sofia - Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia.

Arbitro di CSKA Sofia - Monaco sarà João António Ferreira Gonçalves. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.

Attualmente il CSKA Sofia si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Monaco si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il CSKA Sofia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; il Monaco ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.

CSKA Sofia e Monaco è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: