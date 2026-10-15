Incontro terminato, CSKA Sofia 1, Monaco 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, CSKA Sofia 1, Monaco 2.
Secondo tempo terminato, CSKA Sofia 1, Monaco 2.20:39
Ángelo Martino (CSKA Sofia) e' ammonito.20:39
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Anis Soubeir (Monaco).20:39
Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).20:38
Teodor Ivanov (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Tiro respinto. Catalin Itu (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da centro area.20:37
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Christian Mawissa (Monaco).20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34
Fuorigioco. Sadibou Sané(Monaco) prova il lancio lungo, ma Matthis Abline e' colto in fuorigioco.20:33
Flávio Nazinho (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:31
Fallo di James Eto'o (CSKA Sofia).20:31
Paris Brunner (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:31
Fallo di Ángelo Martino (CSKA Sofia).20:31
Sostituzione, CSKA Sofia. Isaac Solet sostituisce Ioannis Pittas.20:28
Sostituzione, CSKA Sofia. Teodor Ivanov sostituisce Dinis Almeida.20:28
Sostituzione, CSKA Sofia. James Eto'o sostituisce Max Ebong.20:28
Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Max Ebong (CSKA Sofia).20:28
Fallo di Sadibou Sané (Monaco).20:26
Ioannis Pittas (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).20:26
Stefano Sensi (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Anis Soubeir (Monaco).20:25
Bruno Jordão (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Fallo di Matthis Abline (Monaco).20:24
Facundo Rodríguez (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Edan Diop (Monaco) e' ammonito per fallo.20:21
Fallo di Edan Diop (Monaco).20:21
Catalin Itu (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:21
Sostituzione, Monaco. Anis Soubeir sostituisce Ansu Fati.20:21
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Catalin Itu (CSKA Sofia).20:20
Gol! CSKA Sofia 1, Monaco 2. Joël Zwarts (CSKA Sofia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stefano Sensi con cross da calcio d'angolo.20:19
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Edan Diop (Monaco).20:19
Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).20:18
Ángelo Martino (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:18
Tiro respinto. Joël Zwarts (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Max Ebong.20:18
Sostituzione, CSKA Sofia. Catalin Itu sostituisce Léo Pereira.20:16
Sostituzione, CSKA Sofia. Joël Zwarts sostituisce Leandro Godoy.20:16
Tentativo fallito. Ángelo Martino (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Stefano Sensi.20:16
Denis Zakaria (Monaco) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Aleksandr Golovin.20:13
Max Ebong (CSKA Sofia) e' ammonito per fallo.20:13
Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Max Ebong (CSKA Sofia).20:13
Tiro parato. Edan Diop (Monaco) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matthis Abline.20:11
Tiro parato. Facundo Rodríguez (CSKA Sofia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stefano Sensi con cross.20:10
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Christian Mawissa (Monaco).20:09
Tiro parato. Ángelo Martino (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stefano Sensi.20:08
Gara riprende.20:07
Sostituzione, Monaco. Matthis Abline sostituisce Stanis Idumbo per infortunio.20:07
Gara momentaneamente sospesa, Stanis Idumbo (Monaco) per infortunio.20:07
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Sadibou Sané (Monaco).20:06
Tiro parato. Ioannis Pittas (CSKA Sofia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bruno Jordão.20:02
Sostituzione, Monaco. Aleksandr Golovin sostituisce Takumi Minamino.20:02
Sostituzione, Monaco. Denis Zakaria sostituisce Lamine Camara per infortunio.20:02
Sostituzione, Monaco. Flávio Nazinho sostituisce Mohammed Salisu.20:02
Gara riprende.20:01
Gara momentaneamente sospesa, Lamine Camara (Monaco) per infortunio.20:00
Tiro parato. Ioannis Pittas (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stefano Sensi.19:59
Fallo di Ansu Fati (Monaco).19:57
Stefano Sensi (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Lamine Camara (Monaco).19:57
Max Ebong (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Gara riprende.19:55
Gara momentaneamente sospesa, Lamine Camara (Monaco) per infortunio.19:54
Stefano Sensi (CSKA Sofia) e' ammonito per fallo.19:54
Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Stefano Sensi (CSKA Sofia).19:54
Paris Brunner (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:54
Fallo di Facundo Rodríguez (CSKA Sofia).19:54
Tentativo fallito. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:53
Tiro respinto. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un colpo di testa da centro area. Assist di Ángelo Martino con cross.19:50
Tentativo fallito. Bruno Jordão (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:50
Fallo di Jordan Teze (Monaco).19:49
Léo Pereira (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49
Inizia il Secondo tempo CSKA Sofia 0, Monaco 2.19:49
Primo tempo terminato, CSKA Sofia 0, Monaco 2.19:33
Fuorigioco. Takumi Minamino(Monaco) prova il lancio lungo, ma Paris Brunner e' colto in fuorigioco.19:31
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Christian Mawissa (Monaco).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Fallo di Edan Diop (Monaco).19:30
Bruno Jordão (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Gol! CSKA Sofia 0, Monaco 2. Ansu Fati (Monaco) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Paris Brunner in seguito a un contropiede.Gol confermato dopo VAR Review.19:29
Tentativo fallito. Ángelo Martino (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:26
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Mohammed Salisu (Monaco).19:25
Tiro respinto. Sadibou Sané (Monaco) un tiro di destro da centro area.19:25
Tiro respinto. Mohammed Salisu (Monaco) un colpo di testa da centro area. Assist di Lamine Camara.19:25
Ansu Fati (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Fallo di Ángelo Martino (CSKA Sofia).19:24
Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Leandro Godoy (CSKA Sofia).19:22
Tentativo fallito. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pastor con cross.19:21
Tiro parato. Paris Brunner (Monaco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jordan Teze con cross.19:21
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Sadibou Sané (Monaco).19:15
Tiro respinto. Ángelo Martino (CSKA Sofia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:15
Tiro parato. Paris Brunner (Monaco) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jordan Teze con cross.19:13
Tentativo fallito. Bruno Jordão (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.19:10
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Jordan Teze (Monaco).19:09
Tentativo fallito. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Stefano Sensi con cross da calcio d'angolo.19:08
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Mohammed Salisu (Monaco).19:08
Paris Brunner (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Facundo Rodríguez (CSKA Sofia).19:05
Tentativo fallito. Paris Brunner (Monaco) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ansu Fati in seguito a un contropiede.19:04
Paris Brunner (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:02
Fallo di Facundo Rodríguez (CSKA Sofia).19:02
Edan Diop (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Stefano Sensi (CSKA Sofia).19:00
Tiro respinto. Ioannis Pittas (CSKA Sofia) un tiro di destro da centro area.18:59
Tiro respinto. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ángelo Martino.18:59
Tentativo fallito. Stefano Sensi (CSKA Sofia) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Max Ebong con cross.18:57
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Mohammed Salisu (Monaco).18:57
Tentativo fallito. Bruno Jordão (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.18:56
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Sadibou Sané (Monaco).18:56
Tiro respinto. Ioannis Pittas (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Max Ebong.18:55
Takumi Minamino (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Ángelo Martino (CSKA Sofia).18:55
Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Léo Pereira (CSKA Sofia).18:54
Fuorigioco. Pastor(CSKA Sofia) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.18:51
Gol! CSKA Sofia 0, Monaco 1. Paris Brunner (Monaco) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Stanis Idumbo in seguito a un contropiede.18:48
Tiro respinto. Stanis Idumbo (Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Takumi Minamino.18:48
Fallo di Sadibou Sané (Monaco).18:47
Léo Pereira (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47
CSKA Sofia - Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia.
Arbitro di CSKA Sofia - Monaco sarà João António Ferreira Gonçalves. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.
Attualmente il CSKA Sofia si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Monaco si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il CSKA Sofia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; il Monaco ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.
CSKA Sofia e Monaco è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|CSKA Sofia
|Monaco
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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