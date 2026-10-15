Incontro terminato, Egnatia Rrogozhinë 1, Midtjylland 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Egnatia Rrogozhinë 1, Midtjylland 1.
Secondo tempo terminato, Egnatia Rrogozhinë 1, Midtjylland 1.20:36
Eljon Sota (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fallo di Friday Etim (Midtjylland).20:35
Tiro respinto. Geralb Smajli (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:33
Tiro respinto. Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da centro area. Assist di Ibrahim Diabaté.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diao (Midtjylland).20:30
Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Kjell Wätjen (Midtjylland).20:28
Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë) e' ammonito per fallo.20:27
Fallo di Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë).20:27
Mads Bech (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Mikael Uhre (Midtjylland).20:26
Fuorigioco. Mikael Uhre(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Stanley Iheanacho e' colto in fuorigioco.20:25
Mario Dajsinani (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Stanley Iheanacho (Midtjylland).20:23
Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Numan Ajetovikj sostituisce Karim Loukili.20:22
Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Fernando Medeiros sostituisce Ildi Gruda.20:22
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Eljon Sota (Egnatia Rrogozhinë).20:21
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).20:19
Sostituzione, Midtjylland. Mikael Uhre sostituisce Denil Castillo.20:18
Fuorigioco. Ousmane Diao(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Stanley Iheanacho e' colto in fuorigioco.20:18
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Geralb Smajli (Egnatia Rrogozhinë).20:17
Tentativo fallito. Stanley Iheanacho (Midtjylland) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Kjell Wätjen.20:14
Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Jurguens Montenegro sostituisce Daniel Adjessa per infortunio.20:13
Gara riprende.20:11
Gara momentaneamente sospesa, Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) per infortunio.20:10
Tiro respinto. Mads Bech (Midtjylland) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Philip Billing con cross.20:10
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Eljon Sota (Egnatia Rrogozhinë).20:09
Fallo di Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).20:09
Philip Billing (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:09
Tentativo fallito. Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:08
Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Ibrahim Diabaté sostituisce Alessandro Albanese.20:07
Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Geralb Smajli sostituisce Guillem Jaime.20:07
Tentativo fallito. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Daniel Adjessa.20:06
Tentativo fallito. Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Karim Loukili con cross.20:04
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).19:58
Gara riprende.19:57
Gara momentaneamente sospesa, Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) per infortunio.19:57
Sostituzione, Midtjylland. Sofus Johannesen sostituisce Mileta Rajovic.19:57
Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).19:57
Tiro parato. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andrey Yago.19:55
Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Stanley Iheanacho (Midtjylland).19:54
Tentativo fallito. Philip Billing (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:53
Fallo di mano di Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).19:52
Fallo di Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë).19:51
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë).19:50
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Tiro parato. Stanley Iheanacho (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julius Emefile.19:48
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47
Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).19:47
Inizia il Secondo tempo Egnatia Rrogozhinë 1, Midtjylland 1.19:46
Sostituzione, Midtjylland. Stanley Iheanacho sostituisce David Martínez.19:46
Sostituzione, Midtjylland. Kjell Wätjen sostituisce Hong Hyun-Seok.19:46
Sostituzione, Midtjylland. Friday Etim sostituisce Cho Gue-Sung.19:46
Primo tempo terminato, Egnatia Rrogozhinë 1, Midtjylland 1.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Guillem Jaime con cross.19:28
Tiro parato. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ildi Gruda con suggerimento di testa.19:27
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Mads Bech (Midtjylland).19:26
Tentativo fallito. David Martínez (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:26
Fuorigioco. Mads Bech(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Denil Castillo e' colto in fuorigioco.19:24
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Julius Emefile (Midtjylland).19:22
Gol! Egnatia Rrogozhinë 1, Midtjylland 1. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rasmus Kristensen con cross.19:17
Fallo di Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë).19:16
David Martínez (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Julius Emefile (Midtjylland).19:15
Tiro parato. Mileta Rajovic (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:14
Tiro parato. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Albano Aleksi.19:14
Fallo di Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).19:13
Julius Emefile (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:13
Gol! Egnatia Rrogozhinë 1, Midtjylland 0. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Altin Kryeziu con cross.19:10
Fuorigioco. Ildi Gruda(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Daniel Adjessa e' colto in fuorigioco.19:09
Eljon Sota (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).19:08
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).19:08
Tentativo fallito. David Martínez (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Hong Hyun-Seok.19:07
Fallo di Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).19:06
David Martínez (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06
Fallo di Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë).19:04
Philip Billing (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Tiro respinto. David Martínez (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.19:01
Tiro respinto. Julius Emefile (Midtjylland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di David Martínez.19:01
Fallo di Rasmus Kristensen (Midtjylland).18:59
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:59
Tentativo fallito. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Hong Hyun-Seok.18:59
Mads Bech (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58
Fallo di Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).18:58
Fallo di Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).18:57
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:57
Tentativo fallito. Mileta Rajovic (Midtjylland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Philip Billing in seguito a un calcio da fermo.18:55
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54
Fallo di Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë).18:54
Fallo di mano di David Martínez (Midtjylland).18:53
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).18:52
Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Tiro parato. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nel centro della porta.18:50
Tentativo fallito. Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ildi Gruda.18:49
Tiro parato. Mileta Rajovic (Midtjylland) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di David Martínez con cross.18:48
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Julius Emefile (Midtjylland).18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Egnatia Rrogozhinë - Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Arena Kombetare di Tirana.
Arbitro di Egnatia Rrogozhinë - Midtjylland sarà Stefan Ebner. Al VAR invece ci sarà Harald Lechner.
Attualmente l'Egnatia Rrogozhinë si trova 9° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Midtjylland si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Egnatia Rrogozhinë ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Midtjylland ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Egnatia Rrogozhinë e Midtjylland è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Egnatia Rrogozhinë
|Midtjylland
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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