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Egnatia Rrogozhinë-Midtjylland: 1-1 - Conference League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

15 Ottobre 2026 ore 18:45
Egnatia Rrogozhinë
1
Midtjylland
1
Partita finita
Arbitro: Stefan Ebner
  1. 26' 1-0 Ildi Gruda
  2. 33' 1-1 Cho Gue-Sung
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Egnatia Rrogozhinë 1, Midtjylland 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Egnatia Rrogozhinë 1, Midtjylland 1.20:36

  3. 90'+4'

    Eljon Sota (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  4. 90'+4'

    Fallo di Friday Etim (Midtjylland).20:35

  5. 90'+2'

    Tiro respinto. Geralb Smajli (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:33

  6. 90'+2'

    Tiro respinto. Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da centro area. Assist di Ibrahim Diabaté.20:33

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32

  9. 89'

    Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diao (Midtjylland).20:30

  10. 87'

    Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  11. 87'

    Fallo di Kjell Wätjen (Midtjylland).20:28

  12. 86'

    Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë) e' ammonito per fallo.20:27

  13. 86'

    Fallo di Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë).20:27

  15. 86'

    Mads Bech (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  16. 85'

    Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  17. 85'

    Fallo di Mikael Uhre (Midtjylland).20:26

  18. 84'

    Fuorigioco. Mikael Uhre(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Stanley Iheanacho e' colto in fuorigioco.20:25

  19. 82'

    Mario Dajsinani (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  21. 82'

    Fallo di Stanley Iheanacho (Midtjylland).20:23

  22. 81'

    Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Numan Ajetovikj sostituisce Karim Loukili.20:22

  23. 81'

    Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Fernando Medeiros sostituisce Ildi Gruda.20:22

  24. 80'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Eljon Sota (Egnatia Rrogozhinë).20:21

  25. 78'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).20:19

  27. 77'

    Sostituzione, Midtjylland. Mikael Uhre sostituisce Denil Castillo.20:18

  28. 77'

    Fuorigioco. Ousmane Diao(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Stanley Iheanacho e' colto in fuorigioco.20:18

  29. 76'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Geralb Smajli (Egnatia Rrogozhinë).20:17

  30. 73'

    Tentativo fallito. Stanley Iheanacho (Midtjylland) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Kjell Wätjen.20:14

  31. 72'

    Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Jurguens Montenegro sostituisce Daniel Adjessa per infortunio.20:13

  33. 70'

    Gara riprende.20:11

  34. 69'

    Gara momentaneamente sospesa, Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) per infortunio.20:10

  35. 69'

    Tiro respinto. Mads Bech (Midtjylland) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Philip Billing con cross.20:10

  36. 68'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Eljon Sota (Egnatia Rrogozhinë).20:09

  37. 68'

    Fallo di Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).20:09

  39. 68'

    Philip Billing (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:09

  40. 67'

    Tentativo fallito. Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:08

  41. 66'

    Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Ibrahim Diabaté sostituisce Alessandro Albanese.20:07

  42. 66'

    Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Geralb Smajli sostituisce Guillem Jaime.20:07

  43. 65'

    Tentativo fallito. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Daniel Adjessa.20:06

  45. 63'

    Tentativo fallito. Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Karim Loukili con cross.20:04

  46. 57'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).19:58

  47. 56'

    Gara riprende.19:57

  48. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) per infortunio.19:57

  49. 56'

    Sostituzione, Midtjylland. Sofus Johannesen sostituisce Mileta Rajovic.19:57

  51. 56'

    Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  52. 56'

    Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).19:57

  53. 54'

    Tiro parato. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andrey Yago.19:55

  54. 53'

    Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  55. 53'

    Fallo di Stanley Iheanacho (Midtjylland).19:54

  57. 52'

    Tentativo fallito. Philip Billing (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:53

  58. 51'

    Fallo di mano di Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).19:52

  59. 50'

    Fallo di Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë).19:51

  60. 50'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  61. 49'

    Fallo di Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë).19:50

  63. 49'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  64. 47'

    Tiro parato. Stanley Iheanacho (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julius Emefile.19:48

  65. 46'

    Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47

  66. 46'

    Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).19:47

  67. Inizia il Secondo tempo Egnatia Rrogozhinë 1, Midtjylland 1.19:46

  69. 45'

    Sostituzione, Midtjylland. Stanley Iheanacho sostituisce David Martínez.19:46

  70. 45'

    Sostituzione, Midtjylland. Kjell Wätjen sostituisce Hong Hyun-Seok.19:46

  71. 45'

    Sostituzione, Midtjylland. Friday Etim sostituisce Cho Gue-Sung.19:46

  72. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Egnatia Rrogozhinë 1, Midtjylland 1.19:31

  73. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  75. 44'

    Tentativo fallito. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Guillem Jaime con cross.19:28

  76. 43'

    Tiro parato. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ildi Gruda con suggerimento di testa.19:27

  77. 42'

    Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Mads Bech (Midtjylland).19:26

  78. 42'

    Tentativo fallito. David Martínez (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:26

  79. 39'

    Fuorigioco. Mads Bech(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Denil Castillo e' colto in fuorigioco.19:24

  81. 38'

    Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  82. 38'

    Fallo di Julius Emefile (Midtjylland).19:22

  83. 33'

    Gol! Egnatia Rrogozhinë 1, Midtjylland 1. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rasmus Kristensen con cross.19:17

  84. 32'

    Fallo di Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë).19:16

  85. 32'

    David Martínez (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16

  87. 31'

    Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  88. 31'

    Fallo di Julius Emefile (Midtjylland).19:15

  89. 30'

    Tiro parato. Mileta Rajovic (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:14

  90. 30'

    Tiro parato. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Albano Aleksi.19:14

  91. 28'

    Fallo di Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).19:13

  93. 28'

    Julius Emefile (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:13

  94. 26'

    Gol! Egnatia Rrogozhinë 1, Midtjylland 0. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Altin Kryeziu con cross.19:10

  95. 25'

    Fuorigioco. Ildi Gruda(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Daniel Adjessa e' colto in fuorigioco.19:09

  96. 24'

    Eljon Sota (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  97. 24'

    Fallo di Philip Billing (Midtjylland).19:08

  99. 23'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).19:08

  100. 23'

    Tentativo fallito. David Martínez (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Hong Hyun-Seok.19:07

  101. 22'

    Fallo di Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).19:06

  102. 22'

    David Martínez (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06

  103. 20'

    Fallo di Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë).19:04

  105. 20'

    Philip Billing (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  106. 17'

    Tiro respinto. David Martínez (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.19:01

  107. 17'

    Tiro respinto. Julius Emefile (Midtjylland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di David Martínez.19:01

  108. 15'

    Fallo di Rasmus Kristensen (Midtjylland).18:59

  109. 15'

    Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:59

  111. 15'

    Tentativo fallito. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Hong Hyun-Seok.18:59

  112. 13'

    Mads Bech (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58

  113. 13'

    Fallo di Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).18:58

  114. 13'

    Fallo di Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).18:57

  115. 13'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:57

  117. 11'

    Tentativo fallito. Mileta Rajovic (Midtjylland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Philip Billing in seguito a un calcio da fermo.18:55

  118. 9'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54

  119. 9'

    Fallo di Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë).18:54

  120. 9'

    Fallo di mano di David Martínez (Midtjylland).18:53

  121. 8'

    Fallo di Philip Billing (Midtjylland).18:52

  123. 8'

    Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  124. 6'

    Tiro parato. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nel centro della porta.18:50

  125. 5'

    Tentativo fallito. Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ildi Gruda.18:49

  126. 4'

    Tiro parato. Mileta Rajovic (Midtjylland) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di David Martínez con cross.18:48

  127. 2'

    Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  129. 2'

    Fallo di Julius Emefile (Midtjylland).18:46

  130. Inizia il Primo tempo.18:45

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

Formazioni Egnatia Rrogozhinë - Midtjylland

Egnatia Rrogozhinë
Midtjylland
TITOLARI EGNATIA RROGOZHINë
  • (98) MARIO DAJSINANI (P)
  • (29) ANDREY YAGO (D)
  • (28) ELJON SOTA (D)
  • (33) ENEO BITRI (D)
  • (22) GUILLEM JAIME (D)
  • (20) KARIM LOUKILI (C)
  • (17) ALTIN KRYEZIU (C)
  • (6) ALBANO ALEKSI (C)
  • (10) ALESSANDRO ALBANESE (A)
  • (77) ILDI GRUDA (A)
  • (2) DANIEL ADJESSA (A)
PANCHINA EGNATIA RROGOZHINë
  • (12) BRUNO PUJA (P)
  • (99) JURGUENS MONTENEGRO (A)
  • (1) LEVAN TANDILASHVILI (P)
  • (4) ZAMIQ ALIYEV (D)
  • (7) FERNANDO MEDEIROS (C)
  • (55) GERALB SMAJLI (D)
  • (13) ALESSANDRO KACBUFI (D)
  • (16) EDISON NDRECA (D)
  • (8) IBRAHIM DIABATÉ (C)
  • (24) NUMAN AJETOVIKJ (D)
ALLENATORE EGNATIA RROGOZHINë
  • Nevil Dede
TITOLARI MIDTJYLLAND
  • (25) NORDIN BAKKER (P)
  • (5) RASMUS KRISTENSEN (D)
  • (22) MADS BECH (D)
  • (4) OUSMANE DIAO (D)
  • (8) PHILIP BILLING (C)
  • (38) JULIUS EMEFILE (C)
  • (98) DAVID MARTÍNEZ (C)
  • (21) DENIL CASTILLO (C)
  • (20) HONG HYUN-SEOK (C)
  • (10) CHO GUE-SUNG (A)
  • (9) MILETA RAJOVIC (A)
PANCHINA MIDTJYLLAND
  • (19) PEDRO BRAVO (C)
  • (90) FRIDAY ETIM (A)
  • (29) KJELL WÄTJEN (C)
  • (30) OVIE EJEHERI (P)
  • (60) MARK UGBOH (P)
  • (27) SOFUS JOHANNESEN (C)
  • (18) STANLEY IHEANACHO (A)
  • (15) BENI JUNIOR (D)
  • (34) ABDOU AZIZ NDIAYE (D)
  • (17) MIKAEL UHRE (A)
ALLENATORE MIDTJYLLAND
  • Mike Tullberg
PREPARTITA

Egnatia Rrogozhinë - Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Arena Kombetare di Tirana.
Arbitro di Egnatia Rrogozhinë - Midtjylland sarà Stefan Ebner. Al VAR invece ci sarà Harald Lechner.

Attualmente l'Egnatia Rrogozhinë si trova 9° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Midtjylland si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Egnatia Rrogozhinë ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Midtjylland ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Egnatia Rrogozhinë e Midtjylland è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Egnatia RrogozhinëMidtjylland
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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