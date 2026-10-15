Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

PREPARTITA

Egnatia Rrogozhinë - Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Arena Kombetare di Tirana.

Arbitro di Egnatia Rrogozhinë - Midtjylland sarà Stefan Ebner. Al VAR invece ci sarà Harald Lechner.

Attualmente l'Egnatia Rrogozhinë si trova 9° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Midtjylland si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Egnatia Rrogozhinë ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Midtjylland ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Egnatia Rrogozhinë e Midtjylland è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: