Incontro terminato, Friburgo 3, Jablonec 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Friburgo 3, Jablonec 2.
Secondo tempo terminato, Friburgo 3, Jablonec 2.22:53
Fallo di Keisuke Goto (Friburgo).22:53
Dusan Pavlovic (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).22:51
Dusan Pavlovic (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Gol! Friburgo 3, Jablonec 2. Garang Kuol (Jablonec) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.22:50
Tentativo fallito. Dominik Holly (Jablonec) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Garang Kuol con cross.22:49
Tiro respinto. Jan Chramosta (Jablonec) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Vakhtang Tchanturishvili.22:49
Tentativo fallito. Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).22:47
Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tiro respinto. Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sebastian Nebyla.22:46
Matthias Ginter (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Jan Chramosta (Jablonec).22:45
Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Garang Kuol (Jablonec).22:44
Fuorigioco. Nemanja Tekijaski(Jablonec) prova il lancio lungo, ma Jan Chramosta e' colto in fuorigioco.22:43
Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).22:42
Martin Cedidla (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Sostituzione, Friburgo. Philipp Treu sostituisce Lukas Kübler.22:42
Sostituzione, Jablonec. Jan Chramosta sostituisce Matej Polidar.22:41
Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).22:41
Matej Polidar (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Keisuke Goto (Friburgo).22:40
Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40
Philipp Lienhart (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Dominik Holly (Jablonec).22:39
Fallo di mano di Jordy Makengo (Friburgo).22:38
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Jan Hanus (Jablonec).22:37
Tiro parato. Jordy Makengo (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Igor Matanovic.22:37
Fallo di Keisuke Goto (Friburgo).22:35
Nemanja Tekijaski (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Dominik Holly (Jablonec) e' ammonito per fallo.22:34
Lukas Kübler (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Dominik Holly (Jablonec).22:34
Sostituzione, Jablonec. Daniel Soucek sostituisce Richard Sedlácek.22:34
Sostituzione, Jablonec. Dominik Holly sostituisce Antonín Rusek.22:33
Tiro respinto. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vincenzo Grifo.22:33
Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Keisuke Goto.22:31
Tentativo fallito. Dusan Pavlovic (Jablonec) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:30
Tiro respinto. Sebastian Nebyla (Jablonec) un tiro di destro da centro area. Assist di Martin Cedidla con suggerimento di testa.22:30
Patrick Osterhage (Friburgo) e' ammonito per fallo.22:29
Fallo di Patrick Osterhage (Friburgo).22:29
Garang Kuol (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Sostituzione, Friburgo. Keisuke Goto sostituisce Cyriaque Irié.22:29
Sostituzione, Friburgo. Philipp Lienhart sostituisce Max Rosenfelder.22:28
Tentativo fallito. Richard Sedlácek (Jablonec) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:27
Sostituzione, Jablonec. Sebastian Nebyla sostituisce Nelson Okeke.22:24
Sostituzione, Jablonec. Garang Kuol sostituisce Saidou Alioum.22:23
Gol! Friburgo 3, Jablonec 1. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukas Kübler con suggerimento di testa.22:22
Tiro respinto. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da centro area.22:22
Nelson Okeke (Jablonec) e' ammonito.22:20
Nelson Okeke (Jablonec) cade ma ha simulato.22:20
Tentativo fallito. Matthias Ginter (Friburgo) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Vincenzo Grifo con cross da calcio d'angolo.22:19
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Jirí Sláma (Jablonec).22:19
Tiro respinto. Cyriaque Irié (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Matthias Ginter.22:18
Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Nemanja Tekijaski (Jablonec).22:17
Sostituzione, Friburgo. Jordy Makengo sostituisce Christian Günter.22:16
Sostituzione, Friburgo. Igor Matanovic sostituisce Lucas Höler.22:16
Tentativo fallito. Saidou Alioum (Jablonec) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Richard Sedlácek con cross da calcio d'angolo.22:15
Calcio d'angolo,Jablonec. Calcio d'angolo causato da Christian Günter (Friburgo).22:15
Tiro respinto. Saidou Alioum (Jablonec) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Vakhtang Tchanturishvili.22:15
Decisione VAR: Gol Friburgo 2-1 Jablonec (Matthias Ginter).22:11
Autorete di Dusan Pavlovic, Jablonec. Friburgo 2, Jablonec 1..Rete assegnata dopo revisione del VAR.22:10
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Jan Hanus (Jablonec).22:10
Tiro parato. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:10
Yuito Suzuki (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Nelson Okeke (Jablonec).22:08
Tiro respinto. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Lucas Höler con suggerimento di testa.22:07
Tiro parato. Matthias Ginter (Friburgo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cyriaque Irié.22:06
Max Rosenfelder (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Fallo di Saidou Alioum (Jablonec).22:06
Fuorigioco. Antonín Rusek(Jablonec) prova il lancio lungo, ma Saidou Alioum e' colto in fuorigioco.22:03
Inizia il Secondo tempo Friburgo 1, Jablonec 1.22:03
Primo tempo terminato, Friburgo 1, Jablonec 1.21:47
Tiro respinto. Cyriaque Irié (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:47
Lucas Höler (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:46
Fallo di Dusan Pavlovic (Jablonec).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Fallo di mano di Christian Günter (Friburgo).21:44
Fallo di Cyriaque Irié (Friburgo).21:42
Nelson Okeke (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Tiro respinto. Lucas Höler (Friburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Lukas Kübler.21:41
Tiro parato. Lucas Höler (Friburgo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Yuito Suzuki.21:40
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Nelson Okeke (Jablonec).21:39
Fallo di Lucas Höler (Friburgo).21:39
Jirí Sláma (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).21:38
Nemanja Tekijaski (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Matej Polidar (Jablonec).21:37
Tiro respinto. Cyriaque Irié (Friburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Patrick Osterhage.21:37
Tiro parato. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Christian Günter.21:36
Cyriaque Irié (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35
Fallo di Jirí Sláma (Jablonec).21:35
Fallo di Max Rosenfelder (Friburgo).21:33
Saidou Alioum (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Tiro respinto. Matthias Ginter (Friburgo) un colpo di testa da centro area. Assist di Christian Günter con cross.21:33
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Nemanja Tekijaski (Jablonec).21:32
Fallo di Lukas Kübler (Friburgo).21:30
Antonín Rusek (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Gol! Friburgo 1, Jablonec 1. Antonín Rusek (Jablonec) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jirí Sláma con cross.21:28
Tentativo fallito. Lukas Kübler (Friburgo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Vincenzo Grifo con cross.21:27
Lucas Höler (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Nemanja Tekijaski (Jablonec).21:27
Fallo di Max Rosenfelder (Friburgo).21:25
Saidou Alioum (Jablonec) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25
Fallo di Patrick Osterhage (Friburgo).21:20
Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Tiro parato. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christian Günter.21:19
Gol! Friburgo 1, Jablonec 0. Vincenzo Grifo (Friburgo) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.21:15
Nemanja Tekijaski (Jablonec) e' ammonito per fallo.21:14
Max Rosenfelder (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Nemanja Tekijaski (Jablonec).21:13
Tentativo fallito. Lucas Höler (Friburgo) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Patrick Osterhage con cross.21:12
Lukas Kübler (Friburgo) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Cyriaque Irié con cross.21:12
Tiro parato. Cyriaque Irié (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Maximilian Eggestein.21:11
Fallo di Patrick Osterhage (Friburgo).21:07
Nelson Okeke (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Cyriaque Irié (Friburgo) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Maximilian Eggestein.21:07
Fallo di Jirí Sláma (Jablonec).21:02
Cyriaque Irié (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Saidou Alioum (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Patrick Osterhage (Friburgo).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Friburgo - Jablonec è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.
Arbitro di Friburgo - Jablonec sarà Edgars Malcevs. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.
Attualmente il Friburgo si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Jablonec si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Friburgo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Jablonec ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.
Friburgo e Jablonec è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Friburgo
|Jablonec
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI