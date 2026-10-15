Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Friburgo - Jablonec è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Arbitro di Friburgo - Jablonec sarà Edgars Malcevs. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Attualmente il Friburgo si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Jablonec si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Friburgo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Jablonec ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Friburgo e Jablonec è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: