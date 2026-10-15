Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

PREPARTITA

Gent - AGF è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Planet Group Arena di Ghent.

Arbitro di Gent - AGF sarà Bulat Sariyev. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Attualmente il Gent si trova 11° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'AGF si trova 1° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Gent ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'AGF ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Gent e AGF è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: