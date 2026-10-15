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Gent-AGF: 1-0 - Conference League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

15 Ottobre 2026 ore 18:45
Gent
1
AGF
0
Partita finita
Arbitro: Bulat Sariyev
  1. 87' 1-0 Hyllarion Goore
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Gent 1, AGF 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Gent 1, AGF 0.20:37

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34

  4. 90'

    Michel-Ange Balikwisha (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  5. 90'

    Fallo di Callum McCowatt (AGF).20:34

  6. 90'

    Fuorigioco. Davy Roef(Gent) prova il lancio lungo, ma Ibrahima Cisse e' colto in fuorigioco.20:33

  7. 89'

    Ibrahima Cisse (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32

  9. 89'

    Fallo di Frederik Tingager (AGF).20:32

  10. 87'

    Gol! Gent 1, AGF 0. Hyllarion Goore (Gent) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tiago Araújo con cross.20:31

  11. 86'

    Tibe De Vlieger (Gent) e' ammonito per fallo.20:29

  12. 86'

    Fallo di Tibe De Vlieger (Gent).20:29

  13. 86'

    Callum McCowatt (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  15. 83'

    Fallo di Mamadou Diallo (Gent).20:26

  16. 83'

    Stefen Tchamche (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  17. 80'

    Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Jens Jønsson (AGF).20:23

  18. 80'

    Tiro respinto. Tiago Araújo (Gent) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Momodou Sonko.20:23

  19. 77'

    Sostituzione, Gent. Leonardo Lopes sostituisce Mathias Delorge.20:21

  21. 77'

    Sostituzione, AGF. Jens Jønsson sostituisce Markus Solbakken.20:21

  22. 77'

    Sostituzione, AGF. Frederik Tingager sostituisce Eric Kahl.20:20

  23. 77'

    Tentativo fallito. Mamadou Diallo (Gent) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michel-Ange Balikwisha in seguito a un calcio da fermo.20:20

  24. 77'

    Tentativo fallito. Michel-Ange Balikwisha (Gent) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:20

  25. 76'

    Markus Solbakken (AGF) e' ammonito per fallo.20:19

  27. 76'

    Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:19

  28. 76'

    Fallo di Markus Solbakken (AGF).20:19

  29. 73'

    Mathias Delorge (Gent) e' ammonito.20:17

  30. 73'

    Tentativo fallito. Tibe De Vlieger (Gent) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:17

  31. 73'

    Tiro respinto. Maksim Paskotsi (Gent) un tiro di destro da fuori area.20:17

  33. 73'

    Ibrahima Cisse (Gent) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Momodou Sonko con cross.20:17

  34. 72'

    Tentativo fallito. Stefen Tchamche (AGF) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra.20:15

  35. 70'

    Fallo di Ibrahima Cisse (Gent).20:14

  36. 70'

    Eric Kahl (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  37. 66'

    Sostituzione, Gent. Hyllarion Goore sostituisce Matties Volckaert.20:09

  39. 65'

    Fallo di Mamadou Diallo (Gent).20:09

  40. 65'

    Mads Hedenstad (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09

  41. 65'

    Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Tobias Mølgaard (AGF).20:08

  42. 62'

    Sostituzione, AGF. Magnus Knudsen sostituisce Kristian Arnstad.20:05

  43. 61'

    Tentativo fallito. Momodou Sonko (Gent) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:05

  45. 61'

    Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Jacob Andersen (AGF).20:04

  46. 60'

    Tiro respinto. Christian Burgess (Gent) un colpo di testa da centro area. Assist di Tibe De Vlieger con cross.20:03

  47. 59'

    Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Mads Hedenstad (AGF).20:02

  48. 59'

    Tiro parato. Tiago Araújo (Gent) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mathias Delorge.20:02

  49. 58'

    Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Kristian Arnstad (AGF).20:02

  51. 58'

    James Bogere (AGF) e' ammonito per fallo.20:01

  52. 58'

    Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01

  53. 58'

    Fallo di James Bogere (AGF).20:01

  54. 57'

    Tentativo fallito. Mathias Delorge (Gent) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matties Volckaert con cross.20:00

  55. 55'

    Tiro parato. Momodou Sonko (Gent) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mathias Delorge con passaggio filtrante.19:58

  57. 54'

    Fallo di Ibrahima Cisse (Gent).19:57

  58. 54'

    Colin Rösler (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  59. 52'

    Fallo di mano di Callum McCowatt (AGF).19:55

  60. 50'

    Tentativo fallito. Stefen Tchamche (AGF) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Tobias Mølgaard con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.19:53

  61. 49'

    Mathias Delorge (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  63. 49'

    Fallo di Callum McCowatt (AGF).19:53

  64. 49'

    Tiro respinto. James Bogere (AGF) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Frederik Emmery.19:52

  65. 48'

    Fallo di Maksim Paskotsi (Gent).19:51

  66. 48'

    Markus Solbakken (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  67. 45'

    Sostituzione, Gent. Mamadou Diallo sostituisce Siebe Van der Heyden.19:48

  69. Inizia il Secondo tempo Gent 0, AGF 0.19:49

  70. 45'

    Sostituzione, AGF. Tobias Mølgaard sostituisce Daníel Grétarsson.19:48

  71. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Gent 0, AGF 0.19:33

  72. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31

  73. 45'

    Fallo di Christian Burgess (Gent).19:30

  75. 45'

    Eric Kahl (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  76. 43'

    Momodou Sonko (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  77. 43'

    Fallo di Jacob Andersen (AGF).19:28

  78. 42'

    Tentativo fallito. Ibrahima Cisse (Gent) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tiago Araújo con cross.19:27

  79. 41'

    Tentativo fallito. Siebe Van der Heyden (Gent) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.19:27

  81. 39'

    Tentativo fallito. Christian Burgess (Gent) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mathias Delorge con cross da calcio d'angolo.19:25

  82. 39'

    Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Jacob Andersen (AGF).19:24

  83. 39'

    Tentativo fallito. Tibe De Vlieger (Gent) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michel-Ange Balikwisha con cross da calcio d'angolo.19:24

  84. 39'

    Tiro respinto. Tiago Araújo (Gent) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tibe De Vlieger.19:24

  85. 38'

    Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Daníel Grétarsson (AGF).19:23

  87. 37'

    Fallo di mano di Stefen Tchamche (AGF).19:22

  88. 34'

    Tentativo fallito. Ibrahima Cisse (Gent) un tiro di sinistro da centro area tira alto.19:19

  89. 32'

    Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Eric Kahl (AGF).19:18

  90. 32'

    Tiro respinto. Momodou Sonko (Gent) un tiro di destro da fuori area. Assist di Michel-Ange Balikwisha con suggerimento di testa.19:17

  91. 31'

    Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Markus Solbakken (AGF).19:17

  93. 26'

    Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  94. 26'

    Fallo di Colin Rösler (AGF).19:12

  95. 26'

    Tiro respinto. Daníel Grétarsson (AGF) un colpo di testa da centro area. Assist di Kristian Arnstad con cross.19:12

  96. 25'

    Calcio d'angolo,AGF. Calcio d'angolo causato da Matties Volckaert (Gent).19:11

  97. 24'

    Ibrahima Cisse (Gent) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.19:09

  99. 24'

    Tiro parato. Michel-Ange Balikwisha (Gent) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa.19:09

  100. 23'

    Fallo di Ibrahima Cisse (Gent).19:09

  101. 23'

    Daníel Grétarsson (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  102. 23'

    Fallo di Matties Volckaert (Gent).19:08

  103. 23'

    Markus Solbakken (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  105. 22'

    Christian Burgess (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  106. 22'

    Fallo di Stefen Tchamche (AGF).19:07

  107. 21'

    Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  108. 21'

    Fallo di Kristian Arnstad (AGF).19:06

  109. 21'

    Sostituzione, AGF. Frederik Emmery sostituisce Mikael Anderson per infortunio.19:06

  111. 20'

    Tentativo fallito. Christian Burgess (Gent) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Siebe Van der Heyden.19:05

  112. 18'

    Gara riprende.19:04

  113. 17'

    Gara momentaneamente sospesa, Mikael Anderson (AGF) per infortunio.19:03

  114. 16'

    Michel-Ange Balikwisha (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  115. 16'

    Fallo di Mikael Anderson (AGF).19:02

  117. 15'

    Calcio d'angolo,AGF. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Gent).19:01

  118. 14'

    Fallo di Michel-Ange Balikwisha (Gent).19:00

  119. 14'

    Eric Kahl (AGF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00

  120. 12'

    Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Eric Kahl (AGF).18:57

  121. 11'

    Siebe Van der Heyden (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  123. 11'

    Fallo di Stefen Tchamche (AGF).18:56

  124. 10'

    Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Mikael Anderson (AGF).18:55

  125. 9'

    Christian Burgess (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  126. 9'

    Fallo di Stefen Tchamche (AGF).18:54

  127. 5'

    Fallo di Callum McCowatt (AGF).18:50

  129. 5'

    Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  130. Inizia il Primo tempo.18:46

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

Formazioni Gent - AGF

Gent
AGF
TITOLARI GENT
  • (33) DAVY ROEF (P)
  • (16) CHRISTIAN BURGESS (D)
  • (44) SIEBE VAN DER HEYDEN (D)
  • (3) MAKSIM PASKOTSI (D)
  • (57) MATTIES VOLCKAERT (C)
  • (27) TIBE DE VLIEGER (C)
  • (17) MATHIAS DELORGE (C)
  • (7) MICHEL-ANGE BALIKWISHA (C)
  • (20) TIAGO ARAÚJO (C)
  • (11) MOMODOU SONKO (A)
  • (75) IBRAHIMA CISSE (A)
PANCHINA GENT
  • (37) ABDELKAHAR KADRI (C)
  • (30) KJELL PEERSMAN (P)
  • (18) MATISSE SAMOISE (C)
  • (10) AIMÉ OMGBA (C)
  • (14) KYRELL WILSON (A)
  • (56) MAMADOU DIALLO (D)
  • (8) LÁSZLÓ BÉNES (C)
  • (39) ABDOUL AYINDÉ (D)
  • (28) MOHAMMED EL ÂDFAOUI (C)
  • (45) HYLLARION GOORE (A)
  • (59) EL HADJI SECK (A)
  • (22) LEONARDO LOPES (C)
ALLENATORE GENT
  • Rik De Mil
TITOLARI AGF
  • (21) MADS HEDENSTAD (P)
  • (3) DANÍEL GRÉTARSSON (D)
  • (25) COLIN RÖSLER (D)
  • (19) ERIC KAHL (D)
  • (26) JACOB ANDERSEN (C)
  • (18) CALLUM MCCOWATT (C)
  • (7) MARKUS SOLBAKKEN (C)
  • (23) MIKAEL ANDERSON (C)
  • (10) KRISTIAN ARNSTAD (C)
  • (27) STEFEN TCHAMCHE (A)
  • (28) JAMES BOGERE (A)
PANCHINA AGF
  • (14) TOBIAS MØLGAARD (D)
  • (4) MAGNUS KNUDSEN (C)
  • (31) TOBIAS BECH (A)
  • (29) RASMUS CARSTENSEN (D)
  • (8) SEBASTIAN JØRGENSEN (C)
  • (5) FREDERIK TINGAGER (D)
  • (13) JANNI SERRA (A)
  • (42) MARIUS VAN DER RAAD (P)
  • (33) LUKA CALLØ (D)
  • (39) FREDERIK EMMERY (A)
  • (16) JENS JØNSSON (C)
  • (1) JESPER HANSEN (P)
ALLENATORE AGF
  • Jakob Poulsen
PREPARTITA

Gent - AGF è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Planet Group Arena di Ghent.
Arbitro di Gent - AGF sarà Bulat Sariyev. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Attualmente il Gent si trova 11° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'AGF si trova 1° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Gent ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'AGF ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Gent e AGF è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

GentAGF
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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