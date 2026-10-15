Incontro terminato, Gent 1, AGF 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Gent 1, AGF 0.
Secondo tempo terminato, Gent 1, AGF 0.20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34
Michel-Ange Balikwisha (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Fallo di Callum McCowatt (AGF).20:34
Fuorigioco. Davy Roef(Gent) prova il lancio lungo, ma Ibrahima Cisse e' colto in fuorigioco.20:33
Ibrahima Cisse (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32
Fallo di Frederik Tingager (AGF).20:32
Gol! Gent 1, AGF 0. Hyllarion Goore (Gent) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tiago Araújo con cross.20:31
Tibe De Vlieger (Gent) e' ammonito per fallo.20:29
Fallo di Tibe De Vlieger (Gent).20:29
Callum McCowatt (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Mamadou Diallo (Gent).20:26
Stefen Tchamche (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Jens Jønsson (AGF).20:23
Tiro respinto. Tiago Araújo (Gent) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Momodou Sonko.20:23
Sostituzione, Gent. Leonardo Lopes sostituisce Mathias Delorge.20:21
Sostituzione, AGF. Jens Jønsson sostituisce Markus Solbakken.20:21
Sostituzione, AGF. Frederik Tingager sostituisce Eric Kahl.20:20
Tentativo fallito. Mamadou Diallo (Gent) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michel-Ange Balikwisha in seguito a un calcio da fermo.20:20
Tentativo fallito. Michel-Ange Balikwisha (Gent) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:20
Markus Solbakken (AGF) e' ammonito per fallo.20:19
Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:19
Fallo di Markus Solbakken (AGF).20:19
Mathias Delorge (Gent) e' ammonito.20:17
Tentativo fallito. Tibe De Vlieger (Gent) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:17
Tiro respinto. Maksim Paskotsi (Gent) un tiro di destro da fuori area.20:17
Ibrahima Cisse (Gent) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Momodou Sonko con cross.20:17
Tentativo fallito. Stefen Tchamche (AGF) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra.20:15
Fallo di Ibrahima Cisse (Gent).20:14
Eric Kahl (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Sostituzione, Gent. Hyllarion Goore sostituisce Matties Volckaert.20:09
Fallo di Mamadou Diallo (Gent).20:09
Mads Hedenstad (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Tobias Mølgaard (AGF).20:08
Sostituzione, AGF. Magnus Knudsen sostituisce Kristian Arnstad.20:05
Tentativo fallito. Momodou Sonko (Gent) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:05
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Jacob Andersen (AGF).20:04
Tiro respinto. Christian Burgess (Gent) un colpo di testa da centro area. Assist di Tibe De Vlieger con cross.20:03
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Mads Hedenstad (AGF).20:02
Tiro parato. Tiago Araújo (Gent) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mathias Delorge.20:02
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Kristian Arnstad (AGF).20:02
James Bogere (AGF) e' ammonito per fallo.20:01
Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01
Fallo di James Bogere (AGF).20:01
Tentativo fallito. Mathias Delorge (Gent) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matties Volckaert con cross.20:00
Tiro parato. Momodou Sonko (Gent) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mathias Delorge con passaggio filtrante.19:58
Fallo di Ibrahima Cisse (Gent).19:57
Colin Rösler (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di mano di Callum McCowatt (AGF).19:55
Tentativo fallito. Stefen Tchamche (AGF) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Tobias Mølgaard con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.19:53
Mathias Delorge (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Callum McCowatt (AGF).19:53
Tiro respinto. James Bogere (AGF) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Frederik Emmery.19:52
Fallo di Maksim Paskotsi (Gent).19:51
Markus Solbakken (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Sostituzione, Gent. Mamadou Diallo sostituisce Siebe Van der Heyden.19:48
Inizia il Secondo tempo Gent 0, AGF 0.19:49
Sostituzione, AGF. Tobias Mølgaard sostituisce Daníel Grétarsson.19:48
Primo tempo terminato, Gent 0, AGF 0.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Fallo di Christian Burgess (Gent).19:30
Eric Kahl (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Momodou Sonko (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Jacob Andersen (AGF).19:28
Tentativo fallito. Ibrahima Cisse (Gent) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tiago Araújo con cross.19:27
Tentativo fallito. Siebe Van der Heyden (Gent) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.19:27
Tentativo fallito. Christian Burgess (Gent) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mathias Delorge con cross da calcio d'angolo.19:25
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Jacob Andersen (AGF).19:24
Tentativo fallito. Tibe De Vlieger (Gent) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michel-Ange Balikwisha con cross da calcio d'angolo.19:24
Tiro respinto. Tiago Araújo (Gent) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tibe De Vlieger.19:24
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Daníel Grétarsson (AGF).19:23
Fallo di mano di Stefen Tchamche (AGF).19:22
Tentativo fallito. Ibrahima Cisse (Gent) un tiro di sinistro da centro area tira alto.19:19
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Eric Kahl (AGF).19:18
Tiro respinto. Momodou Sonko (Gent) un tiro di destro da fuori area. Assist di Michel-Ange Balikwisha con suggerimento di testa.19:17
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Markus Solbakken (AGF).19:17
Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Colin Rösler (AGF).19:12
Tiro respinto. Daníel Grétarsson (AGF) un colpo di testa da centro area. Assist di Kristian Arnstad con cross.19:12
Calcio d'angolo,AGF. Calcio d'angolo causato da Matties Volckaert (Gent).19:11
Ibrahima Cisse (Gent) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.19:09
Tiro parato. Michel-Ange Balikwisha (Gent) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa.19:09
Fallo di Ibrahima Cisse (Gent).19:09
Daníel Grétarsson (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Matties Volckaert (Gent).19:08
Markus Solbakken (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Christian Burgess (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Stefen Tchamche (AGF).19:07
Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Kristian Arnstad (AGF).19:06
Sostituzione, AGF. Frederik Emmery sostituisce Mikael Anderson per infortunio.19:06
Tentativo fallito. Christian Burgess (Gent) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Siebe Van der Heyden.19:05
Gara riprende.19:04
Gara momentaneamente sospesa, Mikael Anderson (AGF) per infortunio.19:03
Michel-Ange Balikwisha (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Mikael Anderson (AGF).19:02
Calcio d'angolo,AGF. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Gent).19:01
Fallo di Michel-Ange Balikwisha (Gent).19:00
Eric Kahl (AGF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Eric Kahl (AGF).18:57
Siebe Van der Heyden (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Stefen Tchamche (AGF).18:56
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Mikael Anderson (AGF).18:55
Christian Burgess (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Stefen Tchamche (AGF).18:54
Fallo di Callum McCowatt (AGF).18:50
Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49
Gent - AGF è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Planet Group Arena di Ghent.
Arbitro di Gent - AGF sarà Bulat Sariyev. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.
Attualmente il Gent si trova 11° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'AGF si trova 1° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Gent ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'AGF ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Gent e AGF è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Gent
|AGF
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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