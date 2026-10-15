Incontro terminato, Hajduk Spalato 2, Ajax 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Hajduk Spalato 2, Ajax 1.
Secondo tempo terminato, Hajduk Spalato 2, Ajax 1.20:53
Fallo di Marcos Leonardo (Ajax).20:52
Dennis Hadzikadunic (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Tiro parato. Andjelo Sutalo (Hajduk Spalato) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dario Melnjak.20:51
Thilo Kehrer (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:50
Fallo di Carlos Martín (Hajduk Spalato).20:50
Sostituzione, Hajduk Spalato. Carlos Martín sostituisce Michele Sego.20:49
Sostituzione, Hajduk Spalato. Alec Van Hoorenbeeck sostituisce Khalil Fayad per infortunio.20:49
Tolu Arokodare (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:48
Fallo di Dennis Hadzikadunic (Hajduk Spalato).20:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:48
Gara riprende.20:47
Gara momentaneamente sospesa, Khalil Fayad (Hajduk Spalato) per infortunio.20:46
Tentativo fallito. Aaron Bouwman (Ajax) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Tolu Arokodare.20:46
Fuorigioco. Dario Melnjak(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Michele Sego e' colto in fuorigioco.20:44
Sofyan Amrabat (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:42
Fallo di Marin Soticek (Hajduk Spalato).20:42
Marcos Leonardo (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42
Fallo di Leander Dendoncker (Hajduk Spalato).20:42
Tiro respinto. Khalil Fayad (Hajduk Spalato) un tiro di sinistro da fuori area.20:41
Tiro respinto. Michele Sego (Hajduk Spalato) un tiro di destro da fuori area. Assist di Khalil Fayad.20:41
Sofyan Amrabat (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:41
Fallo di Dali (Hajduk Spalato).20:41
Fallo di Jorthy Mokio (Ajax).20:40
Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40
Tiro parato. Tolu Arokodare (Ajax) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julian Brandt.20:40
Tiro respinto. Lucas Rosa (Ajax) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.20:40
Tiro respinto. Marcos Leonardo (Ajax) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Youri Baas.20:40
Sostituzione, Hajduk Spalato. Andjelo Sutalo sostituisce Abdoulie Sanyang.20:39
Sostituzione, Hajduk Spalato. Dario Melnjak sostituisce Simun Hrgovic.20:39
Fuorigioco. Mathieu Acapandié(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Michele Sego e' colto in fuorigioco.20:39
Fuorigioco. Michele Sego(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Abdoulie Sanyang e' colto in fuorigioco.20:38
Tiro parato. Thilo Kehrer (Ajax) un colpo di testa dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julian Brandt.20:34
Gara riprende.20:34
Gara momentaneamente sospesa, (Ajax).20:21
Sostituzione, Ajax. Lucas Rosa sostituisce Viktor Tsygankov.20:20
Sostituzione, Ajax. Marcos Leonardo sostituisce Abdellah Ouazane.20:20
Sostituzione, Ajax. Oscar Gloukh sostituisce Jofre Torrents.20:19
Sostituzione, Ajax. Jorthy Mokio sostituisce Davy Klaassen.20:19
Abdellah Ouazane (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19
Fallo di Leander Dendoncker (Hajduk Spalato).20:19
Tiro parato. Marin Soticek (Hajduk Spalato) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Khalil Fayad.20:17
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Simun Hrgovic (Hajduk Spalato).20:16
Aaron Bouwman (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:15
Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).20:15
Tentativo fallito. Tolu Arokodare (Ajax) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Viktor Tsygankov.20:15
Tiro parato. Michele Sego (Hajduk Spalato) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dali.20:14
Sostituzione, Hajduk Spalato. Leander Dendoncker sostituisce Alberto del Moral.20:13
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Khalil Fayad (Hajduk Spalato).20:12
Fallo di Tolu Arokodare (Ajax).20:11
Toni Silic (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Sofyan Amrabat (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10
Fallo di Alberto del Moral (Hajduk Spalato).20:10
Tentativo fallito. Tolu Arokodare (Ajax) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Davy Klaassen con cross.20:05
Michele Sego (Hajduk Spalato) e' ammonito per fallo.20:04
Sofyan Amrabat (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).20:04
Fallo di Viktor Tsygankov (Ajax).20:02
Dali (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:02
Tiro parato. Dario Maresic (Hajduk Spalato) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:02
Fallo di Youri Baas (Ajax).20:01
Dali (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01
Gol! Hajduk Spalato 2, Ajax 1. Marin Soticek (Hajduk Spalato) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michele Sego.19:59
Fallo di mano di Viktor Tsygankov (Ajax).19:58
Gol! Hajduk Spalato 1, Ajax 1. Davy Klaassen (Ajax) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Thilo Kehrer con cross.19:56
Fallo di Simun Hrgovic (Hajduk Spalato).19:55
Viktor Tsygankov (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:55
Tiro respinto. Viktor Tsygankov (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area.19:55
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Mathieu Acapandié (Hajduk Spalato).19:54
Fuorigioco. Simun Hrgovic(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Marin Soticek e' colto in fuorigioco.19:53
Fallo di Dali (Hajduk Spalato).19:52
Sofyan Amrabat (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fuorigioco. Simun Hrgovic(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Michele Sego e' colto in fuorigioco.19:52
Inizia il Secondo tempo Hajduk Spalato 1, Ajax 0.19:49
Primo tempo terminato, Hajduk Spalato 1, Ajax 0.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Alberto del Moral (Hajduk Spalato) e' ammonito.19:31
Fallo di Mathieu Acapandié (Hajduk Spalato).19:31
Abdellah Ouazane (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:31
Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Viktor Tsygankov (Ajax).19:29
Tiro parato. Davy Klaassen (Ajax) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viktor Tsygankov con cross.19:28
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Marin Soticek (Hajduk Spalato).19:27
Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).19:26
Tolu Arokodare (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fuorigioco. Dennis Hadzikadunic(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Marin Soticek e' colto in fuorigioco.19:25
Gol! Hajduk Spalato 1, Ajax 0. Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marin Soticek in seguito a un contropiede.19:22
Fallo di Marin Soticek (Hajduk Spalato).19:20
Abdellah Ouazane (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Abdellah Ouazane (Ajax).19:19
Marin Soticek (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:18
Fallo di Viktor Tsygankov (Ajax).19:18
Tiro parato. Michele Sego (Hajduk Spalato) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.19:16
Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:15
Fallo di Thilo Kehrer (Ajax).19:15
Tentativo fallito. Khalil Fayad (Hajduk Spalato) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:15
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Aaron Bouwman (Ajax).19:14
Fallo di mano di Tolu Arokodare (Ajax).19:14
Fallo di Mathieu Acapandié (Hajduk Spalato).19:12
Abdellah Ouazane (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Davy Klaassen (Ajax).19:11
Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Julian Brandt (Ajax).19:10
Tiro respinto. Abdellah Ouazane (Ajax) un tiro di destro da fuori area. Assist di Julian Brandt.19:09
Tiro parato. Dali (Hajduk Spalato) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marin Soticek.19:09
Tentativo fallito. Michele Sego (Hajduk Spalato) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Marin Soticek con cross.19:08
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Aaron Bouwman (Ajax).19:03
Tiro respinto. Simun Hrgovic (Hajduk Spalato) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Dali.19:03
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Aaron Bouwman (Ajax).19:02
Tiro respinto. Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Marin Soticek.19:02
Fallo di Khalil Fayad (Hajduk Spalato).18:59
Tolu Arokodare (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59
Marin Soticek (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56
Fallo di Davy Klaassen (Ajax).18:56
Fallo di Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato).18:56
Sofyan Amrabat (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Dennis Hadzikadunic (Hajduk Spalato).18:52
Tiro respinto. Tolu Arokodare (Ajax) un tiro di destro da centro area. Assist di Thilo Kehrer.18:52
Abdellah Ouazane (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:49
Fallo di Mathieu Acapandié (Hajduk Spalato).18:49
Jofre Torrents (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).18:47
Fallo di Simun Hrgovic (Hajduk Spalato).18:46
Viktor Tsygankov (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Hajduk Split - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Poljud di Split.
Arbitro di Hajduk Split - Ajax sarà Christian-Petru Ciochirca. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.
Attualmente il Hajduk Split si trova 10° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'Ajax si trova 3° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Hajduk Split ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'Ajax ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Hajduk Split e Ajax è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Hajduk Split
|Ajax
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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