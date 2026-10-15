Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

PREPARTITA

Hajduk Split - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Poljud di Split.

Arbitro di Hajduk Split - Ajax sarà Christian-Petru Ciochirca. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Attualmente il Hajduk Split si trova 10° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'Ajax si trova 3° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Hajduk Split ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'Ajax ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Hajduk Split e Ajax è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: