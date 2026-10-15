Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:10

PREPARTITA

Heart of Midlothian - Nordsjælland è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tynecastle Park di Edinburgh.

Arbitro di Heart of Midlothian - Nordsjælland sarà Damian Kos. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Attualmente il Heart of Midlothian si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Nordsjælland si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Heart of Midlothian ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Nordsjælland ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Heart of Midlothian e Nordsjælland è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: