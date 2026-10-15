Incontro terminato, Heart of Midlothian 1, Nordsjælland 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Heart of Midlothian 1, Nordsjælland 1.
Secondo tempo terminato, Heart of Midlothian 1, Nordsjælland 1.22:49
Tiro respinto. Villum Berthelsen (Nordsjælland) un tiro di sinistro da fuori area.22:49
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian).22:48
Tiro respinto. Hjalte Boe Rasmussen (Nordsjælland) un tiro di destro da centro area. Assist di Juho Lähteenmäki.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:46
Prince Amoako (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Sabah Kerjota (Heart of Midlothian).22:46
Tentativo fallito. JJ Williams (Heart of Midlothian) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Malachi Fagan-Walcott con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:45
Juho Lähteenmäki (Nordsjælland) e' ammonito per fallo.22:44
Fallo di Juho Lähteenmäki (Nordsjælland).22:44
Rogers Mato (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:44
Fallo di Villum Berthelsen (Nordsjælland).22:44
Calvin Miller (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Sostituzione, Heart of Midlothian. Jordi Altena sostituisce Oisin McEntee.22:43
Sostituzione, Heart of Midlothian. Rogers Mato sostituisce Josh McPake.22:43
Sostituzione, Heart of Midlothian. Stephen Kingsley sostituisce Harry Milne.22:43
Gol! Heart of Midlothian 1, Nordsjælland 1. Nicklas Røjkjær (Nordsjælland) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Juho Lähteenmäki.22:42
Nicklas Røjkjær (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Oisin McEntee (Heart of Midlothian).22:40
Calcio d'angolo,Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Justin Janssen (Nordsjælland).22:39
Sostituzione, Nordsjælland. Villum Berthelsen sostituisce Victor Nelsson.22:39
Fallo di Nicklas Røjkjær (Nordsjælland).22:38
Josh McPake (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Sostituzione, Heart of Midlothian. JJ Williams sostituisce James Wilson.22:33
Prince Amoako (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32
Fallo di Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian).22:32
Ibrahim Adel (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Oisin McEntee (Heart of Midlothian).22:31
Tentativo fallito. Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Calvin Miller con cross in seguito a un calcio da fermo.22:29
Fallo di Noah Markmann (Nordsjælland).22:28
Oisin McEntee (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Sostituzione, Nordsjælland. Hjalte Boe Rasmussen sostituisce Alexander Lind.22:27
Fallo di Justin Janssen (Nordsjælland).22:27
James Wilson (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Tiro parato. Prince Amoako (Nordsjælland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Lind.22:27
Victor Nelsson (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Calvin Miller (Heart of Midlothian).22:26
Sostituzione, Heart of Midlothian. Sabah Kerjota sostituisce Cláudio Braga.22:26
Fallo di Juho Lähteenmäki (Nordsjælland).22:25
Josh McPake (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Nicklas Røjkjær (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian).22:24
Fallo di Tobias Salquist (Nordsjælland).22:23
James Wilson (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Harry Milne (Heart of Midlothian) e' ammonito per fallo.22:22
Ibrahim Adel (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Fallo di Harry Milne (Heart of Midlothian).22:22
Sostituzione, Nordsjælland. Nicklas Røjkjær sostituisce Mark Brink.22:20
Sostituzione, Nordsjælland. Mamadou Sadio sostituisce Runar Norheim.22:20
Ibrahim Adel (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:19
Fallo di Harry Milne (Heart of Midlothian).22:19
Juho Lähteenmäki (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Cláudio Braga (Heart of Midlothian).22:19
Tentativo fallito. Oisin McEntee (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Josh McPake.22:16
Tiro respinto. Alexander Lind (Nordsjælland) un tiro di destro da centro area. Assist di Ibrahim Adel.22:15
Calcio d'angolo,Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Tobias Salquist (Nordsjælland).22:12
Ibrahim Adel (Nordsjælland) e' ammonito per fallo.22:10
Fallo di Ibrahim Adel (Nordsjælland).22:10
Jamie McCart (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Tiro parato. Alexander Lind (Nordsjælland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Ibrahim Adel con passaggio filtrante.22:10
Tentativo fallito. Josh McPake (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.22:09
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Harry Milne (Heart of Midlothian).22:09
Tiro parato. Calvin Miller (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Laurent Mendy.22:08
Fuorigioco. James Wilson(Heart of Midlothian) prova il lancio lungo, ma Laurent Mendy e' colto in fuorigioco.22:07
Fallo di Cláudio Braga (Heart of Midlothian).22:05
Mark Brink (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
James Wilson (Heart of Midlothian) e' ammonito per fallo.22:03
Fallo di James Wilson (Heart of Midlothian).22:02
Justin Janssen (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:02
Inizia il Secondo tempo Heart of Midlothian 1, Nordsjælland 0.22:01
Primo tempo terminato, Heart of Midlothian 1, Nordsjælland 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Andreas Hansen (Nordsjælland).21:45
Tiro parato. Josh McPake (Heart of Midlothian) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Harry Milne.21:45
Tiro parato. Jamie McCart (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:44
Tiro parato. Oisin McEntee (Heart of Midlothian) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christian Borchgrevink con cross.21:44
Calcio d'angolo,Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Justin Janssen (Nordsjælland).21:44
Tiro respinto. Josh McPake (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area. Assist di Cláudio Braga.21:44
Victor Nelsson (Nordsjælland) e' ammonito per fallo di mano.21:43
Fallo di mano di Victor Nelsson (Nordsjælland).21:43
Tentativo fallito. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Christian Borchgrevink in seguito a un contropiede.21:42
Harry Milne (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Ibrahim Adel (Nordsjælland).21:39
Calvin Miller (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35
Fallo di Noah Markmann (Nordsjælland).21:35
Gol! Heart of Midlothian 1, Nordsjælland 0. Oisin McEntee (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jamie McCart con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:32
Tiro respinto. Laurent Mendy (Heart of Midlothian) un tiro di destro da centro area. Assist di Calvin Miller con cross.21:32
Calcio d'angolo,Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Victor Nelsson (Nordsjælland).21:32
Tiro respinto. Harry Milne (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Josh McPake.21:31
Tentativo fallito. James Wilson (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:31
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Harry Milne (Heart of Midlothian).21:30
Tiro respinto. Ibrahim Adel (Nordsjælland) un tiro di destro da fuori area. Assist di Prince Amoako.21:30
Tiro parato. Josh McPake (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:28
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Jamie McCart (Heart of Midlothian).21:26
Fallo di Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian).21:23
Ibrahim Adel (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tentativo fallito. Laurent Mendy (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:23
Prince Amoako (Nordsjælland) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ibrahim Adel in seguito a un contropiede.21:22
Tentativo fallito. Laurent Mendy (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:21
Fallo di Laurent Mendy (Heart of Midlothian).21:20
Alexander Lind (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Harry Milne (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19
Fallo di Ibrahim Adel (Nordsjælland).21:19
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Laurent Mendy (Heart of Midlothian).21:16
Tiro respinto. Runar Norheim (Nordsjælland) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alexander Lind.21:15
Josh McPake (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13
Fallo di Runar Norheim (Nordsjælland).21:13
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian).21:11
Tiro respinto. Prince Amoako (Nordsjælland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Justin Janssen.21:11
Tiro parato. Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:09
Tiro respinto. Josh McPake (Heart of Midlothian) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Oisin McEntee.21:06
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) e' ammonito per fallo.21:04
Justin Janssen (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Cláudio Braga (Heart of Midlothian).21:04
Tiro respinto. Prince Amoako (Nordsjælland) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ibrahim Adel.21:04
Tiro respinto. Calvin Miller (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da fuori area.21:03
Calcio d'angolo,Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Justin Janssen (Nordsjælland).21:03
Fallo di Noah Markmann (Nordsjælland).21:01
James Wilson (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Harry Milne (Heart of Midlothian).21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:10
Heart of Midlothian - Nordsjælland è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tynecastle Park di Edinburgh.
Arbitro di Heart of Midlothian - Nordsjælland sarà Damian Kos. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.
Attualmente il Heart of Midlothian si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Nordsjælland si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Heart of Midlothian ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Nordsjælland ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Heart of Midlothian e Nordsjælland è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Heart of Midlothian
|Nordsjælland
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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