Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

Hunor Németh (Copenaghen) e' ammonito per fallo.22:42

Ákos Markgráf (Copenaghen) e' ammonito per fallo.22:28

Fuorigioco. Ákos Markgráf(Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Robert Silva e' colto in fuorigioco.22:23

GOL CANCELLATO DAL VAR: Ricardo Horta (Sporting Braga) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:20

Fuorigioco. Gabriel Silva(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Ricardo Horta e' colto in fuorigioco.22:20

Fuorigioco. William Clem(Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Robert Silva e' colto in fuorigioco.22:10

Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46

Fuorigioco. Bernardo Fontes(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Jonas Wind e' colto in fuorigioco.21:42

Fuorigioco. Diant Ramaj(Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Robert Silva e' colto in fuorigioco.21:36

Tentativo fallito. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Demir Ege Tiknaz con passaggio filtrante.21:20

Fuorigioco. Demir Ege Tiknaz(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Denis Huseinbasic e' colto in fuorigioco.21:12

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51