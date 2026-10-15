Incontro terminato, Copenaghen 3, Sporting Braga 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Copenaghen 3, Sporting Braga 0.
Secondo tempo terminato, Copenaghen 3, Sporting Braga 0.22:53
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).22:52
Marvin Nasnas (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Jovan Milosevic (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Junnosuke Suzuki (Copenaghen).22:50
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Andreas Cornelius (Copenaghen).22:48
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).22:48
Ákos Markgráf (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Fallo di Gabriel Silva (Sporting Braga).22:47
Thapelo Maseko (Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47
Gol! Copenaghen 3, Sporting Braga 0. Andreas Cornelius (Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Thapelo Maseko in seguito a un contropiede.22:43
Tentativo fallito. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:43
Hunor Németh (Copenaghen) e' ammonito per fallo.22:42
Mario Dorgeles (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Fallo di Hunor Németh (Copenaghen).22:42
Sostituzione, Sporting Braga. Mario Dorgeles sostituisce Diogo Travassos.22:41
Sostituzione, Copenaghen. Hunor Németh sostituisce William Clem.22:41
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Andreas Cornelius (Copenaghen).22:40
Fallo di Gabriel Silva (Sporting Braga).22:39
Rodrigo Huescas (Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:39
Tentativo fallito. Gabriel Silva (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:38
Gol! Copenaghen 2, Sporting Braga 0. Andreas Cornelius (Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Birger Meling.22:36
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).22:34
Thapelo Maseko (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Sostituzione, Sporting Braga. Jovan Milosevic sostituisce João Moutinho.22:33
Sostituzione, Sporting Braga. Víctor Gómez sostituisce Sergio Barcia.22:32
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Huescas (Copenaghen).22:31
Tiro respinto. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area.22:30
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Felix Beijmo (Copenaghen).22:29
Tiro respinto. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area. Assist di Ricardo Horta con cross.22:29
Ákos Markgráf (Copenaghen) e' ammonito per fallo.22:28
Diogo Travassos (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28
Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).22:28
Sostituzione, Copenaghen. Thomas Delaney sostituisce Alex Král.22:27
Sostituzione, Copenaghen. Rodrigo Huescas sostituisce Robert Silva.22:27
Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).22:26
Ákos Markgráf (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).22:25
William Clem (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).22:25
Fuorigioco. Ákos Markgráf(Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Robert Silva e' colto in fuorigioco.22:23
Decisione VAR: no gol Copenaghen 1-0 Sporting Braga.22:20
GOL CANCELLATO DAL VAR: Ricardo Horta (Sporting Braga) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:20
Fuorigioco. Gabriel Silva(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Ricardo Horta e' colto in fuorigioco.22:20
Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Alex Král (Copenaghen).22:19
Sostituzione, Copenaghen. Marvin Nasnas sostituisce Mohamed Elyounoussi.22:19
Sostituzione, Copenaghen. Andreas Cornelius sostituisce Viktor Dadason.22:18
Fallo di Sergio Barcia (Sporting Braga).22:18
Viktor Dadason (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Sostituzione, Sporting Braga. Pau Víctor sostituisce Jonas Wind.22:17
Sostituzione, Sporting Braga. Gabriel Silva sostituisce Denis Huseinbasic.22:17
Jonas Wind (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).22:15
Fuorigioco. William Clem(Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Robert Silva e' colto in fuorigioco.22:10
Gol! Copenaghen 1, Sporting Braga 0. Mohamed Elyounoussi (Copenaghen) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa.22:06
Tiro parato. Viktor Dadason (Copenaghen) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa.22:06
Tiro respinto. Thapelo Maseko (Copenaghen) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:06
Tiro parato. Junnosuke Suzuki (Copenaghen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Birger Meling.22:06
Fallo di Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).22:05
Mohamed Elyounoussi (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Fallo di Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).22:04
Thapelo Maseko (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Inizia il Secondo tempo Copenaghen 0, Sporting Braga 0.22:03
Primo tempo terminato, Copenaghen 0, Sporting Braga 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46
Denis Huseinbasic (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).21:43
Tiro respinto. Thapelo Maseko (Copenaghen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di William Clem.21:43
Fuorigioco. Bernardo Fontes(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Jonas Wind e' colto in fuorigioco.21:42
Fallo di Sergio Barcia (Sporting Braga).21:41
Viktor Dadason (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Tiro parato. Diogo Travassos (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Denis Huseinbasic.21:40
Fuorigioco. Diant Ramaj(Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Robert Silva e' colto in fuorigioco.21:36
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Sergio Barcia (Sporting Braga).21:35
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Diogo Travassos (Sporting Braga).21:35
Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34
Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).21:34
Jonas Wind (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).21:33
Jonas Wind (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).21:32
Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Alex Král (Copenaghen).21:31
Fallo di Jonas Wind (Sporting Braga).21:30
Ákos Markgráf (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).21:28
Mohamed Elyounoussi (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Diogo Travassos (Sporting Braga).21:26
Robert Silva (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Denis Huseinbasic (Sporting Braga).21:23
Diant Ramaj (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tentativo fallito. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Demir Ege Tiknaz con passaggio filtrante.21:20
Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Robert Silva (Copenaghen).21:19
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).21:19
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Birger Meling (Copenaghen).21:15
Fuorigioco. Demir Ege Tiknaz(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Denis Huseinbasic e' colto in fuorigioco.21:12
Diogo Travassos (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Robert Silva (Copenaghen).21:11
Tentativo fallito. William Clem (Copenaghen) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.21:09
Fallo di Diogo Travassos (Sporting Braga).21:07
Robert Silva (Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07
Tentativo fallito. Robert Silva (Copenaghen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Birger Meling.21:06
Fallo di Sergio Barcia (Sporting Braga).21:05
Viktor Dadason (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Fallo di mano di Denis Huseinbasic (Sporting Braga).21:04
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
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