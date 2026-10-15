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København-Sporting Braga: 3-0 - Conference League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

15 Ottobre 2026 ore 21:00
København
3
Sporting Braga
0
Partita finita
Arbitro: Joey Kooij
  1. 49' 1-0 Mohamed Elyounoussi
  2. 79' 2-0 Andreas Cornelius
  3. 86' 3-0 Andreas Cornelius
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Copenaghen 3, Sporting Braga 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Copenaghen 3, Sporting Braga 0.22:53

  3. 90'+5'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).22:52

  4. 90'+5'

    Marvin Nasnas (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  5. 90'+3'

    Jovan Milosevic (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  6. 90'+3'

    Fallo di Junnosuke Suzuki (Copenaghen).22:50

  7. 90'+1'

    Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  9. 90'+1'

    Fallo di Andreas Cornelius (Copenaghen).22:48

  10. 90'+1'

    Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).22:48

  11. 90'+1'

    Ákos Markgráf (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

  13. 90'

    Fallo di Gabriel Silva (Sporting Braga).22:47

  15. 90'

    Thapelo Maseko (Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47

  16. 86'

    Gol! Copenaghen 3, Sporting Braga 0. Andreas Cornelius (Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Thapelo Maseko in seguito a un contropiede.22:43

  17. 86'

    Tentativo fallito. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:43

  18. 85'

    Hunor Németh (Copenaghen) e' ammonito per fallo.22:42

  19. 85'

    Mario Dorgeles (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42

  21. 85'

    Fallo di Hunor Németh (Copenaghen).22:42

  22. 84'

    Sostituzione, Sporting Braga. Mario Dorgeles sostituisce Diogo Travassos.22:41

  23. 84'

    Sostituzione, Copenaghen. Hunor Németh sostituisce William Clem.22:41

  24. 83'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  25. 83'

    Fallo di Andreas Cornelius (Copenaghen).22:40

  27. 81'

    Fallo di Gabriel Silva (Sporting Braga).22:39

  28. 81'

    Rodrigo Huescas (Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:39

  29. 81'

    Tentativo fallito. Gabriel Silva (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:38

  30. 79'

    Gol! Copenaghen 2, Sporting Braga 0. Andreas Cornelius (Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Birger Meling.22:36

  31. 77'

    Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).22:34

  33. 77'

    Thapelo Maseko (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  34. 75'

    Sostituzione, Sporting Braga. Jovan Milosevic sostituisce João Moutinho.22:33

  35. 75'

    Sostituzione, Sporting Braga. Víctor Gómez sostituisce Sergio Barcia.22:32

  36. 74'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Huescas (Copenaghen).22:31

  37. 73'

    Tiro respinto. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area.22:30

  39. 72'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Felix Beijmo (Copenaghen).22:29

  40. 72'

    Tiro respinto. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area. Assist di Ricardo Horta con cross.22:29

  41. 71'

    Ákos Markgráf (Copenaghen) e' ammonito per fallo.22:28

  42. 71'

    Diogo Travassos (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28

  43. 71'

    Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).22:28

  45. 70'

    Sostituzione, Copenaghen. Thomas Delaney sostituisce Alex Král.22:27

  46. 70'

    Sostituzione, Copenaghen. Rodrigo Huescas sostituisce Robert Silva.22:27

  47. 69'

    Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).22:26

  48. 69'

    Ákos Markgráf (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  49. 68'

    Fallo di Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).22:25

  51. 68'

    William Clem (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  52. 67'

    Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  53. 67'

    Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).22:25

  54. 66'

    Fuorigioco. Ákos Markgráf(Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Robert Silva e' colto in fuorigioco.22:23

  55. 63'

    Decisione VAR: no gol Copenaghen 1-0 Sporting Braga.22:20

  57. 63'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Ricardo Horta (Sporting Braga) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:20

  58. 63'

    Fuorigioco. Gabriel Silva(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Ricardo Horta e' colto in fuorigioco.22:20

  59. 62'

    Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  60. 62'

    Fallo di Alex Král (Copenaghen).22:19

  61. 62'

    Sostituzione, Copenaghen. Marvin Nasnas sostituisce Mohamed Elyounoussi.22:19

  63. 61'

    Sostituzione, Copenaghen. Andreas Cornelius sostituisce Viktor Dadason.22:18

  64. 61'

    Fallo di Sergio Barcia (Sporting Braga).22:18

  65. 61'

    Viktor Dadason (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  66. 60'

    Sostituzione, Sporting Braga. Pau Víctor sostituisce Jonas Wind.22:17

  67. 60'

    Sostituzione, Sporting Braga. Gabriel Silva sostituisce Denis Huseinbasic.22:17

  69. 58'

    Jonas Wind (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15

  70. 58'

    Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).22:15

  71. 53'

    Fuorigioco. William Clem(Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Robert Silva e' colto in fuorigioco.22:10

  72. 49'

    Gol! Copenaghen 1, Sporting Braga 0. Mohamed Elyounoussi (Copenaghen) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa.22:06

  73. 49'

    Tiro parato. Viktor Dadason (Copenaghen) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa.22:06

  75. 49'

    Tiro respinto. Thapelo Maseko (Copenaghen) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:06

  76. 49'

    Tiro parato. Junnosuke Suzuki (Copenaghen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Birger Meling.22:06

  77. 48'

    Fallo di Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).22:05

  78. 48'

    Mohamed Elyounoussi (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05

  79. 47'

    Fallo di Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).22:04

  81. 47'

    Thapelo Maseko (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  82. Inizia il Secondo tempo Copenaghen 0, Sporting Braga 0.22:03

  83. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Copenaghen 0, Sporting Braga 0.21:46

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46

  85. 43'

    Denis Huseinbasic (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  87. 43'

    Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).21:43

  88. 42'

    Tiro respinto. Thapelo Maseko (Copenaghen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di William Clem.21:43

  89. 42'

    Fuorigioco. Bernardo Fontes(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Jonas Wind e' colto in fuorigioco.21:42

  90. 40'

    Fallo di Sergio Barcia (Sporting Braga).21:41

  91. 40'

    Viktor Dadason (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  93. 40'

    Tiro parato. Diogo Travassos (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Denis Huseinbasic.21:40

  94. 36'

    Fuorigioco. Diant Ramaj(Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Robert Silva e' colto in fuorigioco.21:36

  95. 35'

    Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Sergio Barcia (Sporting Braga).21:35

  96. 35'

    Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Diogo Travassos (Sporting Braga).21:35

  97. 33'

    Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34

  99. 33'

    Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).21:34

  100. 33'

    Jonas Wind (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  101. 33'

    Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).21:33

  102. 32'

    Jonas Wind (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  103. 32'

    Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).21:32

  105. 31'

    Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  106. 31'

    Fallo di Alex Král (Copenaghen).21:31

  107. 29'

    Fallo di Jonas Wind (Sporting Braga).21:30

  108. 29'

    Ákos Markgráf (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  109. 27'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).21:28

  111. 27'

    Mohamed Elyounoussi (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  112. 26'

    Fallo di Diogo Travassos (Sporting Braga).21:26

  113. 26'

    Robert Silva (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  114. 23'

    Fallo di Denis Huseinbasic (Sporting Braga).21:23

  115. 23'

    Diant Ramaj (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  117. 20'

    Tentativo fallito. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Demir Ege Tiknaz con passaggio filtrante.21:20

  118. 19'

    Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  119. 19'

    Fallo di Robert Silva (Copenaghen).21:19

  120. 18'

    Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).21:19

  121. 15'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Birger Meling (Copenaghen).21:15

  123. 12'

    Fuorigioco. Demir Ege Tiknaz(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Denis Huseinbasic e' colto in fuorigioco.21:12

  124. 11'

    Diogo Travassos (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  125. 11'

    Fallo di Robert Silva (Copenaghen).21:11

  126. 9'

    Tentativo fallito. William Clem (Copenaghen) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.21:09

  127. 7'

    Fallo di Diogo Travassos (Sporting Braga).21:07

  129. 7'

    Robert Silva (Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07

  130. 6'

    Tentativo fallito. Robert Silva (Copenaghen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Birger Meling.21:06

  131. 5'

    Fallo di Sergio Barcia (Sporting Braga).21:05

  132. 5'

    Viktor Dadason (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

  133. 4'

    Fallo di mano di Denis Huseinbasic (Sporting Braga).21:04

  135. Inizia il Primo tempo.21:01

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

Formazioni København - Sporting Braga

København
Sporting Braga
TITOLARI KøBENHAVN
  • (1) DIANT RAMAJ (P)
  • (6) ÁKOS MARKGRÁF (D)
  • (24) BIRGER MELING (D)
  • (2) FELIX BEIJMO (D)
  • (20) JUNNOSUKE SUZUKI (D)
  • (16) ROBERT SILVA (C)
  • (12) THAPELO MASEKO (C)
  • (33) ALEX KRÁL (C)
  • (36) WILLIAM CLEM (C)
  • (10) MOHAMED ELYOUNOUSSI (A)
  • (39) VIKTOR DADASON (A)
PANCHINA KøBENHAVN
  • (13) RODRIGO HUESCAS (D)
  • (15) MARCOS LÓPEZ (D)
  • (4) ASGER SØRENSEN (D)
  • (28) HUNOR NÉMETH (C)
  • (51) TOBIAS BREUM-HARILD (P)
  • (31) RÚNAR RÚNARSSON (P)
  • (14) ANDREAS CORNELIUS (A)
  • (45) GUNNAR OLSEN (C)
  • (27) THOMAS DELANEY (C)
  • (7) MAHER CARRIZO (A)
  • (34) MARVIN NASNAS (C)
  • (44) GEOVANNI VIANNEY NDJEE (A)
ALLENATORE KøBENHAVN
  • Bo Svensson
TITOLARI SPORTING BRAGA
  • (31) BERNARDO FONTES (P)
  • (26) BRIGHT ARREY-MBI (D)
  • (22) SERGIO BARCIA (D)
  • (14) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (21) RICARDO HORTA (C)
  • (8) JOÃO MOUTINHO (C)
  • (7) DIOGO TRAVASSOS (C)
  • (29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)
  • (19) JONAS WIND (A)
  • (23) DENIS HUSEINBASIC (A)
  • (34) DEMIR EGE TIKNAZ (A)
PANCHINA SPORTING BRAGA
  • (16) TOMÁS MARQUÉS (C)
  • (20) MARIO DORGELES (C)
  • (17) JOVAN MILOSEVIC (A)
  • (50) DIEGO RODRIGUES (C)
  • (10) PAU VÍCTOR (A)
  • (44) ADRIAN BAJRAMI (D)
  • (37) ADRIAN BARISIC (D)
  • (9) FRAN NAVARRO (A)
  • (11) GABRIEL SILVA (A)
  • (2) VÍCTOR GÓMEZ (D)
  • (6) VÍTOR CARVALHO (C)
  • (12) TIAGO SÁ (P)
ALLENATORE SPORTING BRAGA
  • Carlos Vicens

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