Incontro terminato, KuPS 2, Trabzonspor 4.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, KuPS 2, Trabzonspor 4.
Secondo tempo terminato, KuPS 2, Trabzonspor 4.20:40
Fallo di Tim Jabol-Folcarelli (Trabzonspor).20:39
Niilo Kujasalo (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Gol! KuPS 2, Trabzonspor 4. Gustav Engvall (KuPS) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:38
Tentativo fallito. Saikou Touray (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.20:36
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Wagner Pina (Trabzonspor).20:36
Gol! KuPS 1, Trabzonspor 4. Franculino Djú (Trabzonspor) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ernest Muçi.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:33
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Wagner Pina (Trabzonspor).20:32
Samet Akaydin (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Jaime Moreno (KuPS).20:31
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Arttu Lötjönen (KuPS).20:30
Tentativo fallito. Franculino Djú (Trabzonspor) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Tim Jabol-Folcarelli in seguito a un contropiede.20:29
Tiro respinto. Tim Jabol-Folcarelli (Trabzonspor) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Wagner Pina.20:29
Fabinho (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28
Fallo di Tommi Jyry (KuPS).20:28
Wagner Pina (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Jaime Moreno (KuPS).20:27
Kasim Adams (KuPS) e' ammonito per fallo.20:27
André Onana (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Kasim Adams (KuPS).20:27
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Benjamin Bouchouari (Trabzonspor).20:26
Tiro respinto. Gustav Engvall (KuPS) un tiro di sinistro da centro area.20:24
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Niilo Kujasalo (KuPS).20:21
Fallo di Tim Jabol-Folcarelli (Trabzonspor).20:19
Tommi Jyry (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Tentativo fallito. Jaime Moreno (KuPS) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:18
Tiro parato. Jaime Moreno (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tommi Jyry.20:18
Sostituzione, Trabzonspor. Ernest Muçi sostituisce Aral Simsir.20:17
Sostituzione, KuPS. Saikou Touray sostituisce Samuel Pasanen.20:16
Sostituzione, KuPS. Jaime Moreno sostituisce Piotr Parzyszek.20:16
Fallo di Wagner Pina (Trabzonspor).20:16
Julius Eskesen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Tiro respinto. Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fabinho.20:14
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Arttu Lötjönen (KuPS).20:14
Tiro respinto. Aral Simsir (Trabzonspor) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Benjamin Bouchouari.20:13
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).20:13
Tiro parato. Aral Simsir (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tim Jabol-Folcarelli.20:13
Noah Saviolo (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Ayman Aiki (KuPS).20:12
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da André Onana (Trabzonspor).20:12
Tiro parato. Gustav Engvall (KuPS) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Niilo Kujasalo con cross.20:12
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da André Onana (Trabzonspor).20:11
Tiro parato. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Samuel Pasanen con passaggio filtrante.20:11
Gara riprende.20:09
Sostituzione, KuPS. Tommi Jyry sostituisce Petteri Pennanen.20:06
Sostituzione, KuPS. Ayman Aiki sostituisce Bob Armah.20:06
Sostituzione, KuPS. Gustav Engvall sostituisce Joslyn Luyeye-Lutumba.20:05
Gara momentaneamente sospesa, (Trabzonspor).20:05
Tentativo fallito. Cenk Özkacar (Trabzonspor) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Noah Saviolo da calcio d'angolo.20:04
Tiro respinto. Aral Simsir (Trabzonspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Melih Kabasakal.20:04
Tiro respinto. Franculino Djú (Trabzonspor) un colpo di testa da centro area. Assist di Noah Saviolo con cross.20:04
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Samuel Pasanen (KuPS).20:03
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Arttu Lötjönen (KuPS).20:03
Tentativo fallito. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di sinistro da centro area di poco alto in seguito a un calcio da fermo.20:01
Rigore parato! Piotr Parzyszek (KuPS) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:01
Rigore concesso da Samet Akaydin (Trabzonspor) per un fallo di mano in area.20:00
Sostituzione, Trabzonspor. Tim Jabol-Folcarelli sostituisce Ozan Tufan.19:57
Sostituzione, Trabzonspor. Fabinho sostituisce Batista Mendy.19:57
Sostituzione, Trabzonspor. Noah Saviolo sostituisce Mohamed Salah.19:57
Gol! KuPS 1, Trabzonspor 3. Petteri Pennanen (KuPS) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! sotto la traversa in alto a destra da calcio d'angolo.19:56
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Batista Mendy (Trabzonspor).19:56
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Franculino Djú (Trabzonspor).19:55
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Samet Akaydin (Trabzonspor).19:55
Fallo di Batista Mendy (Trabzonspor).19:54
Julius Eskesen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:54
Batista Mendy (Trabzonspor) e' ammonito per fallo.19:53
Fallo di Batista Mendy (Trabzonspor).19:53
Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Gol! KuPS 0, Trabzonspor 3. Franculino Djú (Trabzonspor) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.Gol confermato dopo VAR Review.19:49
Tiro parato. Franculino Djú (Trabzonspor) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Wagner Pina.19:49
Inizia il Secondo tempo KuPS 0, Trabzonspor 2.19:48
Primo tempo terminato, KuPS 0, Trabzonspor 2.19:33
Fallo di Benjamin Bouchouari (Trabzonspor).19:32
Bob Armah (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Tiro parato. Samuel Pasanen (KuPS) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Gol! KuPS 0, Trabzonspor 2. Mohamed Salah (Trabzonspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra.19:29
Tiro respinto. Aral Simsir (Trabzonspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Mohamed Salah.19:28
Tiro parato. Bob Armah (KuPS) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:27
Tentativo fallito. Piotr Parzyszek (KuPS) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Akseli Puukko con cross.19:26
Fallo di Ozan Tufan (Trabzonspor).19:24
Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Tentativo fallito. Aral Simsir (Trabzonspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Benjamin Bouchouari in seguito a un contropiede.19:24
Tentativo fallito. Niilo Kujasalo (KuPS) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Piotr Parzyszek.19:22
Tentativo fallito. Cenk Özkacar (Trabzonspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mohamed Salah con cross in seguito a un calcio da fermo.19:21
Piotr Parzyszek (KuPS) e' ammonito per fallo.19:19
Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19
Fallo di Piotr Parzyszek (KuPS).19:19
Tentativo fallito. Ozan Tufan (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.19:18
Aral Simsir (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17
Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).19:17
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Samet Akaydin (Trabzonspor).19:14
Tiro parato. Cenk Özkacar (Trabzonspor) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Samet Akaydin.19:13
Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12
Fallo di Piotr Parzyszek (KuPS).19:12
Fallo di Benjamin Bouchouari (Trabzonspor).19:11
Samuel Pasanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Tentativo fallito. Piotr Parzyszek (KuPS) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Petteri Pennanen con cross in seguito a un calcio da fermo.19:10
Samet Akaydin (Trabzonspor) e' ammonito per fallo.19:09
Fallo di Samet Akaydin (Trabzonspor).19:09
Piotr Parzyszek (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Julius Eskesen (KuPS) e' ammonito per fallo.19:06
Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06
Fallo di Julius Eskesen (KuPS).19:06
Cenk Özkacar (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Piotr Parzyszek (KuPS).19:03
Fallo di Samet Akaydin (Trabzonspor).19:01
Piotr Parzyszek (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:01
Ozan Tufan (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).18:59
Fallo di Arttu Lötjönen (KuPS).18:59
Franculino Djú (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Tentativo fallito. Melih Kabasakal (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra.18:57
Tentativo fallito. Mohamed Salah (Trabzonspor) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.18:56
Tiro parato. Mohamed Salah (Trabzonspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Batista Mendy.18:55
Sostituzione, Trabzonspor. Franculino Djú sostituisce Paul Onuachu per infortunio.18:55
Tentativo fallito. Aral Simsir (Trabzonspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Benjamin Bouchouari in seguito a un contropiede.18:54
Gara riprende.18:52
Gara momentaneamente sospesa, Paul Onuachu (Trabzonspor) per infortunio.18:51
Mohamed Salah (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Piotr Parzyszek (KuPS).18:50
Gol! KuPS 0, Trabzonspor 1. Paul Onuachu (Trabzonspor) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mohamed Salah.18:48
Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:46
Fallo di Ozan Tufan (Trabzonspor).18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:52
KuPS - Trabzonspor è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.
Arbitro di KuPS - Trabzonspor sarà Ishmael Barbara. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Attualmente il KuPS si trova 12° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Trabzonspor si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il KuPS ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Trabzonspor ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
KuPS e Trabzonspor è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|KuPS
|Trabzonspor
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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