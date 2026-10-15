Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:52

PREPARTITA

KuPS - Trabzonspor è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.

Arbitro di KuPS - Trabzonspor sarà Ishmael Barbara. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente il KuPS si trova 12° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Trabzonspor si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il KuPS ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Trabzonspor ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

KuPS e Trabzonspor è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: