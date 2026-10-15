Incontro terminato, Lugano 3, Stella Rossa 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Lugano 3, Stella Rossa 2.
Secondo tempo terminato, Lugano 3, Stella Rossa 2.20:39
Matej Gashtarov (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.20:38
Fallo di Matej Gashtarov (Stella Rossa).20:38
Dereck Moncada (Lugano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:38
Tentativo fallito. Ezgjan Alioski (Lugano) un tiro di sinistro dalla lunga distanza tira alto. Assist di Beckham Castro da calcio d'angolo.20:37
Calcio d'angolo,Lugano. Calcio d'angolo causato da Yuta Nakayama (Stella Rossa).20:36
Tiro respinto. Dereck Moncada (Lugano) un tiro di destro da centro area.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34
Gol! Lugano 3, Stella Rossa 2. Anto Grgic (Lugano) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.20:33
Mahmudu Bajo (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.20:32
Rigore concesso da Mahmudu Bajo (Stella Rossa) per un fallo in area.20:32
Rigore per Lugano. Beckham Castro e'stato atterrato in area di rigore.20:32
Tentativo fallito. Mahmudu Bajo (Stella Rossa) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Stefan Gudelj con suggerimento di testa da calcio d'angolo.20:31
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Dereck Moncada (Lugano).20:30
Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Stefan Gudelj.20:30
Gol! Lugano 2, Stella Rossa 2. Dereck Moncada (Lugano) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Yanis Cimignani con cross.20:28
Tiro respinto. Elias Pihlström (Lugano) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dereck Moncada.20:27
Tentativo fallito. Beckham Castro (Lugano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Uran Bislimi in seguito a un calcio da fermo.20:26
Stefan Gudelj (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.20:25
Fallo di Stefan Gudelj (Stella Rossa).20:25
Kevin Behrens (Lugano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25
Sostituzione, Stella Rossa. Marko Arnautovic sostituisce Bamba Dieng.20:25
Sostituzione, Stella Rossa. Mahmudu Bajo sostituisce Rade Krunic.20:25
Tentativo fallito. Bamba Dieng (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Muhammed Cham.20:24
Sostituzione, Lugano. Ezgjan Alioski sostituisce Hannes Delcroix.20:23
Sostituzione, Lugano. Beckham Castro sostituisce Daniel Dos Santos.20:23
Tentativo fallito. Anto Grgic (Lugano) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.20:23
Tiro respinto. Anto Grgic (Lugano) un tiro di destro da fuori area.20:23
Tiro respinto. Anto Grgic (Lugano) un tiro di destro da fuori area.20:23
Fallo di Matej Gashtarov (Stella Rossa).20:22
Daniel Dos Santos (Lugano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Tentativo fallito. Daniel Dos Santos (Lugano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kevin Behrens.20:21
Yuta Nakayama (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Fallo di Dereck Moncada (Lugano).20:21
Tentativo fallito. Bamba Dieng (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Muhammed Cham con cross.20:20
Sostituzione, Stella Rossa. Matej Strika sostituisce Mihailo Ristic.20:19
Sostituzione, Stella Rossa. Kristiyan Balov sostituisce Vladimir Lucic.20:19
Tentativo fallito. Anto Grgic (Lugano) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:18
Gara riprende.20:18
Gara momentaneamente sospesa, (Stella Rossa).20:18
Sostituzione, Lugano. Dereck Moncada sostituisce Bekhruz Karimov.20:17
Fallo di Yuta Nakayama (Stella Rossa).20:17
Elias Pihlström (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Calcio d'angolo,Lugano. Calcio d'angolo causato da Stefan Gudelj (Stella Rossa).20:16
Fuorigioco. Anto Grgic(Lugano) prova il lancio lungo, ma Kevin Behrens e' colto in fuorigioco.20:14
Tentativo fallito. Bamba Dieng (Stella Rossa) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.20:14
Gol! Lugano 1, Stella Rossa 2. Rade Krunic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Muhammed Cham.20:11
Tiro parato. Kevin Behrens (Lugano) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bekhruz Karimov con passaggio filtrante.20:10
Muhammed Cham (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Fallo di Hannes Delcroix (Lugano).20:09
Sostituzione, Stella Rossa. Muhammed Cham sostituisce Tomás Händel.20:08
Fuorigioco. Bekhruz Karimov(Lugano) prova il lancio lungo, ma Elias Pihlström e' colto in fuorigioco.20:08
Sostituzione, Lugano. Kevin Behrens sostituisce Albian Ajeti.20:07
Sostituzione, Lugano. Elias Pihlström sostituisce Renato Steffen.20:07
Tentativo fallito. Bamba Dieng (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tomás Händel con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.20:06
Tiro parato. Mihailo Ristic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Händel.20:00
Lukas Mai (Lugano) e' ammonito per fallo.19:59
Bamba Dieng (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59
Fallo di Lukas Mai (Lugano).19:59
Renato Steffen (Lugano) e' ammonito per fallo.19:57
Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57
Fallo di Renato Steffen (Lugano).19:57
Tentativo fallito. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Matej Gashtarov.19:55
Fallo di Matej Gashtarov (Stella Rossa).19:53
Daniel Dos Santos (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:52
Fallo di Hannes Delcroix (Lugano).19:52
Inizia il Secondo tempo Lugano 1, Stella Rossa 1.19:49
Primo tempo terminato, Lugano 1, Stella Rossa 1.19:33
Tentativo fallito. Bamba Dieng (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Timi Max Elsnik.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32
Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:32
Fallo di Bekhruz Karimov (Lugano).19:32
Tentativo fallito. Bamba Dieng (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mihailo Ristic con cross.19:31
Tiro parato. Albian Ajeti (Lugano) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:31
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Renato Steffen (Lugano).19:30
Bamba Dieng (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Lukas Mai (Lugano).19:30
Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Matej Gashtarov.19:27
Tentativo fallito. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vladimir Lucic.19:26
Fallo di Yuta Nakayama (Stella Rossa).19:21
Renato Steffen (Lugano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21
Vasilije Kostov (Stella Rossa) e' ammonito.19:20
Gol! Lugano 1, Stella Rossa 1. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Matej Gashtarov con cross.19:19
Tiro respinto. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tomás Händel.19:18
Fallo di Mihailo Ristic (Stella Rossa).19:16
Bekhruz Karimov (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Tentativo fallito. Bekhruz Karimov (Lugano) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Daniel Dos Santos.19:15
Gol! Lugano 1, Stella Rossa 0. Albian Ajeti (Lugano) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Renato Steffen con passaggio filtrante.Gol confermato dopo VAR Review.19:12
Tentativo fallito. Yanis Cimignani (Lugano) un tiro di sinistro dalla lunga distanza che esce di molto sulla sinistra. Assist di Uran Bislimi.19:10
Fallo di Vasilije Kostov (Stella Rossa).19:07
Lukas Mai (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:02
Uran Bislimi (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di mano di Renato Steffen (Lugano).19:01
Calcio d'angolo,Lugano. Calcio d'angolo causato da Vladimir Lucic (Stella Rossa).19:01
Tiro respinto. Uran Bislimi (Lugano) un tiro di destro da fuori area.19:01
Calcio d'angolo,Lugano. Calcio d'angolo causato da Vasilije Kostov (Stella Rossa).19:00
Tentativo fallito. Yuta Nakayama (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.18:58
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da David von Ballmoos (Lugano).18:58
Tiro parato. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Yuta Nakayama.18:58
Tentativo fallito. Mihailo Ristic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Timi Max Elsnik con cross da calcio d'angolo.18:58
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da David von Ballmoos (Lugano).18:57
Tiro parato. Matej Gashtarov (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Timi Max Elsnik.18:57
Calcio d'angolo,Lugano. Calcio d'angolo causato da Mihailo Ristic (Stella Rossa).18:55
Fallo di Tomás Händel (Stella Rossa).18:53
Uran Bislimi (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Tiro respinto. Renato Steffen (Lugano) un tiro di sinistro da fuori area.18:52
Tiro respinto. Bamba Dieng (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vasilije Kostov.18:51
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40
Lugano - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio AIL Arena di Lugano.
Arbitro di Lugano - Stella Rossa sarà Florian Badstübner. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Attualmente il Lugano si trova 13° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Stella Rossa si trova 7° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Lugano ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; la Stella Rossa ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Lugano e Stella Rossa è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lugano
|Stella Rossa
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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