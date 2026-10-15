Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40

PREPARTITA

Lugano - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio AIL Arena di Lugano.

Arbitro di Lugano - Stella Rossa sarà Florian Badstübner. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente il Lugano si trova 13° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Stella Rossa si trova 7° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Lugano ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; la Stella Rossa ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Lugano e Stella Rossa è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: