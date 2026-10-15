Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

PREPARTITA

Mjällby - Inter Club D'Escaldes è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Olympia di Helsingborg.

Arbitro di Mjällby - Inter Club D'Escaldes sarà Antoniou Menelaus. Al VAR invece ci sarà Dimitris Solomou.

Attualmente il Mjällby si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Inter Club D'Escaldes si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Mjällby ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'Inter Club D'Escaldes ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Mjällby e Inter Club D'Escaldes è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: