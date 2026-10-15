Incontro terminato, Mjällby 2, Inter Club Escaldes 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Mjällby 2, Inter Club Escaldes 0.
Secondo tempo terminato, Mjällby 2, Inter Club Escaldes 0.20:35
Tiro respinto. Villiam Granath (Mjällby) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Olle Lindberg.20:34
Rafinha (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:33
Fallo di Martin Agnarsson (Mjällby).20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:32
Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).20:32
Olle Lindberg (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32
Tentativo fallito. Borja Arellano (Inter Club Escaldes) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di David López con cross da calcio d'angolo.20:31
Calcio d'angolo,Inter Club Escaldes. Calcio d'angolo causato da Villiam Granath (Mjällby).20:31
Sostituzione, Inter Club Escaldes. Rafinha sostituisce Pablo Molina.20:30
Sostituzione, Inter Club Escaldes. Dacu sostituisce Jilmar Torres.20:30
Sostituzione, Mjällby. Ludvig Tidstrand sostituisce Jeppe Kjær.20:30
Sostituzione, Mjällby. Tom Pettersson sostituisce Abdullah Iqbal.20:30
Mamadou Diaby (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Olle Lindberg (Mjällby).20:29
Tiro respinto. Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes) un tiro di destro dalla lunga distanza. Assist di Robin Lafarge.20:28
Tentativo fallito. Borja Arellano (Inter Club Escaldes) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Jilmar Torres.20:27
Fallo di Pablo Molina (Inter Club Escaldes).20:25
Martin Agnarsson (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Tentativo fallito. Villiam Granath (Mjällby) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Áki Samuelsen.20:25
Fallo di Mamadou Diaby (Inter Club Escaldes).20:23
Jeppe Kjær (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Tentativo fallito. Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Maurizio Pochettino.20:19
Fallo di David López (Inter Club Escaldes).20:18
Jeppe Kjær (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Sostituzione, Mjällby. Olle Lindberg sostituisce Viktor Gustafson.20:17
Tentativo fallito. Jeppe Kjær (Mjällby) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Villiam Granath.20:15
Sostituzione, Inter Club Escaldes. Robin Lafarge sostituisce Álex Sánchez.20:15
Sostituzione, Inter Club Escaldes. Mamadou Diaby sostituisce Víctor Alonso.20:14
Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).20:14
Jesper Gustavsson (Mjällby) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:14
Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).20:13
Martin Agnarsson (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Calcio d'angolo,Inter Club Escaldes. Calcio d'angolo causato da Abdullah Iqbal (Mjällby).20:11
Calcio d'angolo,Inter Club Escaldes. Calcio d'angolo causato da Axel Norén (Mjällby).20:11
Tiro parato. Áki Samuelsen (Mjällby) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Agnarsson.20:10
Tentativo fallito. Borja Arellano (Inter Club Escaldes) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Maurizio Pochettino con cross.20:08
Tiro respinto. Borja Arellano (Inter Club Escaldes) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jilmar Torres.20:08
Gol! Mjällby 2, Inter Club Escaldes 0. Axel Norén (Mjällby) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Abdullah Iqbal con cross da calcio d'angolo.20:06
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Borja Arellano (Inter Club Escaldes).20:05
Fallo di Anwar Hernández (Inter Club Escaldes).20:04
Jacob Bergström (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Sostituzione, Mjällby. Áki Samuelsen sostituisce Mads Enggård.20:03
Fallo di Álex Sánchez (Inter Club Escaldes).20:02
Jacob Bergström (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Sostituzione, Inter Club Escaldes. Borja Arellano sostituisce Souleymane Sidibé.20:02
Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01
Fallo di Axel Norén (Mjällby).20:01
Villiam Granath (Mjällby) e' ammonito per fallo.20:00
Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00
Fallo di Villiam Granath (Mjällby).20:00
Fallo di Abdullah Iqbal (Mjällby).19:59
Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:59
Tiro parato. Jeppe Kjær (Mjällby) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jacob Bergström.19:58
Viktor Gustafson (Mjällby) e' ammonito per fallo.19:57
Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:57
Fallo di Viktor Gustafson (Mjällby).19:57
Gol! Mjällby 1, Inter Club Escaldes 0. Jacob Bergström (Mjällby) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:55
Tiro parato. Jeppe Kjær (Mjällby) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jesper Gustavsson.19:55
Tiro respinto. Jacob Bergström (Mjällby) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.19:51
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Álex Sánchez (Inter Club Escaldes).19:50
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes).19:47
Inizia il Secondo tempo Mjällby 0, Inter Club Escaldes 0.19:47
Primo tempo terminato, Mjällby 0, Inter Club Escaldes 0.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Gara riprende.19:30
Gara momentaneamente sospesa, Jacob Bergström (Mjällby) per infortunio.19:29
Gara momentaneamente sospesa, Álex Sánchez (Inter Club Escaldes) per infortunio.19:29
Mads Enggård (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27
Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:27
Fuorigioco. Tony Miettinen(Mjällby) prova il lancio lungo, ma Jeppe Kjær e' colto in fuorigioco.19:26
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes).19:24
Tentativo fallito. Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Maurizio Pochettino con cross.19:23
Tiro respinto. Jacob Bergström (Mjällby) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:20
Mads Enggård (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:20
Tentativo fallito. Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Souleymane Sidibé.19:16
Tentativo fallito. David López (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:12
Mads Enggård (Mjällby) e' ammonito per fallo.19:11
Fallo di Mads Enggård (Mjällby).19:11
Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11
Fallo di mano di Jacob Bergström (Mjällby).19:10
Jeppe Kjær (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Fallo di Anwar Hernández (Inter Club Escaldes).19:09
Tentativo fallito. Villiam Granath (Mjällby) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mads Enggård con cross in seguito a un calcio da fermo.19:04
Jilmar Torres (Inter Club Escaldes) e' ammonito per fallo.19:02
Jeppe Kjær (Mjällby) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:02
Fallo di Jilmar Torres (Inter Club Escaldes).19:02
Jeppe Kjær (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:00
Fallo di Martin Agnarsson (Mjällby).18:58
Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fuorigioco. David López(Inter Club Escaldes) prova il lancio lungo, ma Souleymane Sidibé e' colto in fuorigioco.18:58
Fuorigioco. Axel Norén(Mjällby) prova il lancio lungo, ma Martin Agnarsson e' colto in fuorigioco.18:57
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Álex Sánchez (Inter Club Escaldes).18:56
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Jilmar Torres (Inter Club Escaldes).18:55
Tiro respinto. Jeppe Kjær (Mjällby) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Viktor Gustafson.18:55
Tentativo fallito. Jacob Bergström (Mjällby) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Villiam Granath.18:52
Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).18:49
Villiam Granath (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42
Mjällby - Inter Club D'Escaldes è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Olympia di Helsingborg.
Arbitro di Mjällby - Inter Club D'Escaldes sarà Antoniou Menelaus. Al VAR invece ci sarà Dimitris Solomou.
Attualmente il Mjällby si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Inter Club D'Escaldes si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Mjällby ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'Inter Club D'Escaldes ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Mjällby e Inter Club D'Escaldes è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Mjällby
|Inter Club D'Escaldes
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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