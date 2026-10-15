Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50

PREPARTITA

Panathinaikos - Borac Banja Luka è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.

Arbitro di Panathinaikos - Borac Banja Luka sarà Bence Csonka. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.

Attualmente il Panathinaikos si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Borac Banja Luka si trova 4° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Panathinaikos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Borac Banja Luka ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Panathinaikos e Borac Banja Luka è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: