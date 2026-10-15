Incontro terminato, Panathinaikos 2, Borac Banja Luka 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Panathinaikos 2, Borac Banja Luka 1.
Secondo tempo terminato, Panathinaikos 2, Borac Banja Luka 1.20:39
Tiro respinto. Adriano Jagusic (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area.20:38
Adriano Jagusic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38
Fallo di Sandi Ogrinec (Borac Banja Luka).20:38
Tiro respinto. Andrews Tetteh (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kings Kangwa.20:37
Kings Kangwa (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Viktor Rogan (Borac Banja Luka).20:36
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:36
Fallo di Viktor Rogan (Borac Banja Luka).20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:35
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Bart Meijers (Borac Banja Luka).20:35
Elmin Rastoder (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34
Fallo di Bart Meijers (Borac Banja Luka).20:34
Adriano Jagusic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Sebastián Herrera (Borac Banja Luka).20:33
Tentativo fallito. Levi García (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Andrews Tetteh con cross in seguito a un calcio da fermo.20:33
Sostituzione, Borac Banja Luka. Stojan Vranjes sostituisce Luka Juricic.20:32
Rick van Drongelen (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:32
Fallo di Luka Juricic (Borac Banja Luka).20:32
Tiro respinto. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rick van Drongelen.20:32
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Viktor Rogan (Borac Banja Luka).20:31
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Stefan Savic (Borac Banja Luka).20:30
Sostituzione, Borac Banja Luka. David Vukovic sostituisce Branimir Cipetic.20:29
Sostituzione, Panathinaikos. Adriano Jagusic sostituisce Santino Andino.20:25
Sostituzione, Panathinaikos. Elmin Rastoder sostituisce Azzedine Ounahi.20:25
Gol! Panathinaikos 2, Borac Banja Luka 1. Milos Jojic (Borac Banja Luka) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luka Juricic.20:25
Fallo di Levi García (Panathinaikos).20:23
Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:23
Fallo di Kings Kangwa (Panathinaikos).20:23
Branimir Cipetic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Tentativo fallito. Stefan Savic (Borac Banja Luka) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Milos Jojic.20:21
Fallo di Santino Andino (Panathinaikos).20:19
Branimir Cipetic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Sostituzione, Borac Banja Luka. Viktor Rogan sostituisce Ante Roguljic.20:19
Sostituzione, Borac Banja Luka. Matej Deket sostituisce Amer Hiros.20:19
Tiro parato. Azzedine Ounahi (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kings Kangwa.20:18
Gol! Panathinaikos 2, Borac Banja Luka 0. Kings Kangwa (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Santino Andino con cross.20:15
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Bart Meijers (Borac Banja Luka).20:14
Tiro parato. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Étienne Camara.20:13
Tentativo fallito. Santino Andino (Panathinaikos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kings Kangwa.20:13
Sostituzione, Panathinaikos. Andrews Tetteh sostituisce Vicente Taborda.20:12
Sostituzione, Panathinaikos. Levi García sostituisce Cyriel Dessers.20:12
Tentativo fallito. Azzedine Ounahi (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cyriel Dessers.20:11
Tentativo fallito. Cyriel Dessers (Panathinaikos) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra.20:11
Tiro parato. Vicente Taborda (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kings Kangwa.20:11
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Milos Jojic (Borac Banja Luka).20:09
Tiro respinto. Vicente Taborda (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Azzedine Ounahi.20:08
Fallo di Étienne Camara (Panathinaikos).20:07
Stefan Savic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Kings Kangwa (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:06
Fallo di Luka Juricic (Borac Banja Luka).20:06
Azzedine Ounahi (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:03
Fallo di Amer Hiros (Borac Banja Luka).20:03
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Sinisa Sanicanin (Borac Banja Luka).20:03
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Sebastián Herrera (Borac Banja Luka).20:02
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01
Fallo di Branimir Cipetic (Borac Banja Luka).20:01
Santino Andino (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00
Fallo di Branimir Cipetic (Borac Banja Luka).20:00
Fallo di Kings Kangwa (Panathinaikos).19:59
Milos Jojic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Cyriel Dessers (Panathinaikos).19:59
Bart Meijers (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Tiro respinto. Kings Kangwa (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:58
Tentativo fallito. Étienne Camara (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Vicente Taborda.19:58
Tentativo fallito. Sinisa Sanicanin (Borac Banja Luka) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Milos Jojic con cross in seguito a un calcio da fermo.19:56
Fallo di Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).19:55
Ante Roguljic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:55
Fallo di Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).19:53
Ante Roguljic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Étienne Camara (Panathinaikos).19:51
Luka Juricic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:51
Inizia il Secondo tempo Panathinaikos 1, Borac Banja Luka 0.19:50
Primo tempo terminato, Panathinaikos 1, Borac Banja Luka 0.19:34
Fallo di Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).19:33
Amer Hiros (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Branimir Cipetic (Borac Banja Luka).19:32
Tentativo fallito. Cyriel Dessers (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Azzedine Ounahi con cross da calcio d'angolo.19:31
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Sandi Ogrinec (Borac Banja Luka).19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30
Fallo di Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).19:28
Ante Roguljic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).19:27
Milos Jojic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Tentativo fallito. Cyriel Dessers (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Azzedine Ounahi con cross da calcio d'angolo.19:27
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Bart Meijers (Borac Banja Luka).19:27
Fallo di Santino Andino (Panathinaikos).19:25
Branimir Cipetic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).19:24
Ante Roguljic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Tiro respinto. Étienne Camara (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Davide Calabria.19:23
Tiro parato. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vicente Taborda.19:23
Azzedine Ounahi (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:22
Fallo di Bart Meijers (Borac Banja Luka).19:22
Tentativo fallito. Cyriel Dessers (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Santino Andino con cross.19:21
Tiro respinto. Azzedine Ounahi (Panathinaikos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Davide Calabria.19:19
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Sinisa Sanicanin (Borac Banja Luka).19:19
Tiro respinto. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Étienne Camara.19:19
Tiro parato. Vicente Taborda (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Azzedine Ounahi.19:18
Tentativo fallito. Kings Kangwa (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Georgios Kyriakopoulos con cross.19:16
Tiro respinto. Azzedine Ounahi (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area. Assist di Vicente Taborda.19:16
Amer Hiros (Borac Banja Luka) e' ammonito per fallo.19:13
Santino Andino (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Amer Hiros (Borac Banja Luka).19:13
Tiro respinto. Kings Kangwa (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area. Assist di Santino Andino con cross.19:12
Fallo di Rick van Drongelen (Panathinaikos).19:09
Stefan Savic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Tiro parato. Azzedine Ounahi (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vicente Taborda.19:08
Fallo di Cyriel Dessers (Panathinaikos).19:07
Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Stefan de Vrij (Panathinaikos).19:06
Luka Juricic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fuorigioco. Kings Kangwa(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Cyriel Dessers e' colto in fuorigioco.19:05
Fuorigioco. Santino Andino(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Cyriel Dessers e' colto in fuorigioco.19:04
Fallo di Étienne Camara (Panathinaikos).19:03
Amer Hiros (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Tiro parato. Stefan Savic (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luka Juricic.19:01
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:00
Fallo di Sandi Ogrinec (Borac Banja Luka).19:00
Fallo di Kings Kangwa (Panathinaikos).18:57
Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Gol! Panathinaikos 1, Borac Banja Luka 0. Cyriel Dessers (Panathinaikos) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:55
Bart Meijers (Borac Banja Luka) e' ammonito per fallo.18:54
Decisione VAR: rigore Panathinaikos.18:52
Rigore per Panathinaikos. Cyriel Dessers e'stato atterrato in area di rigore.18:52
Rigore concesso da Bart Meijers (Borac Banja Luka) per un fallo in area.18:52
Tiro respinto. Santino Andino (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area. Assist di Cyriel Dessers.18:51
Tentativo fallito. Cyriel Dessers (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Azzedine Ounahi con cross da calcio d'angolo.18:51
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Mladen Jurkas (Borac Banja Luka).18:51
Rigore parato! Vicente Taborda (Panathinaikos) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:51
Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) e' ammonito per fallo.18:50
Decisione VAR: rigore Panathinaikos.18:48
Rigore per Panathinaikos. Cyriel Dessers e'stato atterrato in area di rigore.18:48
Rigore concesso da Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) per un fallo in area.18:48
Tentativo fallito. Kings Kangwa (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.18:47
Azzedine Ounahi (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46
Fallo di Sandi Ogrinec (Borac Banja Luka).18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50
Panathinaikos - Borac Banja Luka è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.
Arbitro di Panathinaikos - Borac Banja Luka sarà Bence Csonka. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.
Attualmente il Panathinaikos si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Borac Banja Luka si trova 4° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Panathinaikos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Borac Banja Luka ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Panathinaikos e Borac Banja Luka è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Panathinaikos
|Borac Banja Luka
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI