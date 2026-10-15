Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48

PREPARTITA

Riga - Kairat è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Skonto Stadions di Riga.

Arbitro di Riga - Kairat sarà Florjan Lata. Al VAR invece ci sarà Kreshnik Barjamaj.

Attualmente il Riga si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Kairat si trova 12° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Riga ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Kairat ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Riga e Kairat è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: