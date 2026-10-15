Incontro terminato, Riga FC 1, FK Qairat Almaty 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Riga FC 1, FK Qairat Almaty 1.
Secondo tempo terminato, Riga FC 1, FK Qairat Almaty 1.20:37
Fuorigioco. Iago Siqueira(Riga FC) prova il lancio lungo, ma Coli Saco e' colto in fuorigioco.20:36
Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.20:35
Reginaldo Ramires (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:35
Fallo di Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34
Raivis Jurkovskis (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Oiva Jukkola (FK Qairat Almaty).20:33
Tiro parato. Luís Mata (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:33
Iago Siqueira (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Damir Kasabulat (FK Qairat Almaty).20:31
Fuorigioco. Ahmed Ankrah(Riga FC) prova il lancio lungo, ma Reginaldo Ramires e' colto in fuorigioco.20:30
Fuorigioco. Salah-Eddine Oulad(Riga FC) prova il lancio lungo, ma Reginaldo Ramires e' colto in fuorigioco.20:29
Maksims Tonisevs (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Azamat Tuyakbayev (FK Qairat Almaty).20:29
Sostituzione, Riga FC. Coli Saco sostituisce Meïssa Diop.20:29
Sostituzione, Riga FC. Samuel Pedro sostituisce Raki Aouani.20:29
Tentativo fallito. Ahmed Ankrah (Riga FC) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:28
Tiro respinto. Azamat Tuyakbayev (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area.20:26
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Maksims Tonisevs (Riga FC).20:26
Tiro respinto. Azamat Tuyakbayev (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area.20:25
Fallo di Iago Siqueira (Riga FC).20:24
Azamat Tuyakbayev (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Damir Kasabulat sostituisce Gustavo Mendonça.20:22
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Azamat Tuyakbayev sostituisce Aleksandr Mrynskiy.20:22
Gara riprende.20:21
Gara momentaneamente sospesa, Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) per infortunio.20:21
Tiro parato. Salah-Eddine Oulad (Riga FC) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Reginaldo Ramires.20:20
Fallo di Salah-Eddine Oulad (Riga FC).20:19
Gustavo Mendonça (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Tiro parato. Reginaldo Ramires (Riga FC) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Meïssa Diop.20:18
Tiro parato. Iago Siqueira (Riga FC) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.20:17
Fallo di Baba Musah (Riga FC).20:16
Gustavo Mendonça (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Ismail Bekbolat sostituisce Edmilson.20:15
Tiro parato. Salah-Eddine Oulad (Riga FC) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:15
Iago Siqueira (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14
Fallo di Edmilson (FK Qairat Almaty).20:14
Tiro parato. Reginaldo Ramires (Riga FC) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Meïssa Diop.20:12
Tiro respinto. Jaakko Oksanen (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area.20:12
Tiro respinto. Gustavo Mendonça (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area. Assist di Erkin Tapalov.20:12
Tentativo fallito. Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jaakko Oksanen con suggerimento di testa.20:07
Sostituzione, Riga FC. Reginaldo Ramires sostituisce Muhammed Badamosi.20:04
Fallo di Muhammed Badamosi (Riga FC).20:04
Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Tiro respinto. Raki Aouani (Riga FC) un tiro di destro da fuori area. Assist di Raivis Jurkovskis.20:03
Raivis Jurkovskis (Riga FC) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01
Fallo di Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty).20:01
Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.19:59
Iago Siqueira (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).19:59
Tentativo fallito. Marc Gual (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Edmilson.19:58
Meïssa Diop (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Oiva Jukkola (FK Qairat Almaty).19:55
Ahmed Ankrah (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Marc Gual (FK Qairat Almaty).19:53
Tentativo fallito. Ahmed Ankrah (Riga FC) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:52
Inizia il Secondo tempo Riga FC 1, FK Qairat Almaty 1.19:48
Primo tempo terminato, Riga FC 1, FK Qairat Almaty 1.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Muhammed Badamosi (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty).19:30
Tentativo fallito. Marc Gual (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Gustavo Mendonça.19:30
Fallo di mano di Salah-Eddine Oulad (Riga FC).19:29
Ahmed Ankrah (Riga FC) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27
Fallo di Oiva Jukkola (FK Qairat Almaty).19:27
Tentativo fallito. Muhammed Badamosi (Riga FC) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Salah-Eddine Oulad.19:26
Tentativo fallito. Ahmed Ankrah (Riga FC) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:24
Salah-Eddine Oulad (Riga FC) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:24
Fallo di Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).19:24
Tiro parato. Meïssa Diop (Riga FC) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Raki Aouani.19:23
Tiro respinto. Karl Wassom (Riga FC) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Salah-Eddine Oulad con cross.19:23
Calcio d'angolo,Riga FC. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).19:22
Tiro respinto. Salah-Eddine Oulad (Riga FC) un tiro di destro da centro area. Assist di Muhammed Badamosi.19:22
Tentativo fallito. Oiva Jukkola (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.19:22
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Baba Musah (Riga FC).19:21
Tiro respinto. Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Edmilson.19:21
Calcio d'angolo,Riga FC. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).19:19
Tiro parato. Oiva Jukkola (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:18
Meïssa Diop (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17
Fallo di Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty).19:17
Fallo di Salah-Eddine Oulad (Riga FC).19:16
Gustavo Mendonça (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Rigore parato! Muhammed Badamosi (Riga FC) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:14
Rigore per Riga FC. Muhammed Badamosi e'stato atterrato in area di rigore.19:12
Rigore concesso da Jaakko Oksanen (FK Qairat Almaty) per un fallo in area.19:12
Fuorigioco. Meïssa Diop(Riga FC) prova il lancio lungo, ma Muhammed Badamosi e' colto in fuorigioco.19:11
Tentativo fallito. Raki Aouani (Riga FC) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Kenan Piric.19:09
Jaakko Oksanen (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.19:08
Iago Siqueira (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Jaakko Oksanen (FK Qairat Almaty).19:08
Fallo di Muhammed Badamosi (Riga FC).19:07
Gustavo Mendonça (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Tiro respinto. Muhammed Badamosi (Riga FC) un tiro di destro da centro area. Assist di Raki Aouani.19:07
Gara riprende.19:04
Gara momentaneamente sospesa, Ahmed Ankrah (Riga FC) per infortunio.19:03
Tentativo fallito. Oiva Jukkola (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandr Mrynskiy con cross.18:59
Gol! Riga FC 1, FK Qairat Almaty 1. Salah-Eddine Oulad (Riga FC) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maksims Tonisevs.18:57
Baba Musah (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Edmilson (FK Qairat Almaty).18:56
Tiro parato. Marc Gual (FK Qairat Almaty) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jaakko Oksanen con cross.18:56
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Karl Wassom (Riga FC).18:55
Tentativo fallito. Meïssa Diop (Riga FC) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Raki Aouani.18:52
Gol! Riga FC 0, FK Qairat Almaty 1. Marc Gual (FK Qairat Almaty) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:50
Decisione VAR: rigore FK Qairat Almaty.18:49
Rigore per FK Qairat Almaty. Oiva Jukkola e'stato atterrato in area di rigore.18:48
Rigore concesso da Raivis Jurkovskis (Riga FC) per un fallo in area.18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48
Riga - Kairat è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Skonto Stadions di Riga.
Arbitro di Riga - Kairat sarà Florjan Lata. Al VAR invece ci sarà Kreshnik Barjamaj.
Attualmente il Riga si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Kairat si trova 12° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Riga ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Kairat ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Riga e Kairat è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Riga
|Kairat
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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