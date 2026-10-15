Incontro terminato, Sint-Truiden 2, Iberia 1999 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Sint-Truiden 2, Iberia 1999 0.
Secondo tempo terminato, Sint-Truiden 2, Iberia 1999 0.22:53
Joedrick Pupe (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Giorgi Kobuladze (Iberia 1999).22:51
Sostituzione, Sint-Truiden. Shion Shinkawa sostituisce Ilias Sebaoui.22:51
Fallo di Visar Musliu (Sint-Truiden).22:50
Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50
Gol! Sint-Truiden 2, Iberia 1999 0. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di destro da oltre 25 metri sotto la traversa. Assist di Frederic Soèllé Soèllé.22:48
Tentativo fallito. Stephen Ende (Iberia 1999) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:47
Fallo di Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden).22:46
Andria Bartishvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Tiro parato. Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stephen Ende.22:44
Sostituzione, Iberia 1999. Giorgi Kutsia sostituisce Nikoloz Dadiani.22:44
Sostituzione, Iberia 1999. Giorgi Kobuladze sostituisce Phillip Cancar.22:43
Sostituzione, Sint-Truiden. Kaito Matsuzawa sostituisce Nathanaël Mbuku.22:43
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Phillip Cancar (Iberia 1999).22:41
Tentativo fallito. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Joedrick Pupe.22:41
Tentativo fallito. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Frederic Soèllé Soèllé.22:40
Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Nikoloz Dadiani (Iberia 1999).22:39
Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).22:39
Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden).22:38
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Sostituzione, Sint-Truiden. Frederic Soèllé Soèllé sostituisce Samed Bazdar.22:38
Sostituzione, Iberia 1999. Andria Bartishvili sostituisce Amiran Dzagania.22:38
Tentativo fallito. Samed Bazdar (Sint-Truiden) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ilias Sebaoui.22:34
Visar Musliu (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Stephen Ende (Iberia 1999).22:33
Sostituzione, Iberia 1999. Jean-Marc Tiboue sostituisce Lucas Café.22:30
Sostituzione, Iberia 1999. Stephen Ende sostituisce Zviad Natchkebia.22:30
Tentativo fallito. Samed Bazdar (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Joedrick Pupe.22:29
Tentativo fallito. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nelson Ishiwatari.22:27
Tentativo fallito. Joedrick Pupe (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ryan Merlen.22:27
Tentativo fallito. Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Vahid Selimovic.22:24
Fallo di Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden).22:22
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Tiro respinto. Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden) un tiro di destro da centro area. Assist di Ilias Sebaoui.22:22
Tiro parato. Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ryan Merlen.22:20
Fallo di Visar Musliu (Sint-Truiden).22:19
Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Fallo di Samed Bazdar (Sint-Truiden).22:19
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Joedrick Pupe (Sint-Truiden).22:17
Lucas Café (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17
Fallo di Joedrick Pupe (Sint-Truiden).22:17
Zviad Natchkebia (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Fallo di Nikoloz Dadiani (Iberia 1999).22:13
Fallo di Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden).22:12
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Tiro respinto. Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) un tiro di destro da centro area. Assist di Samed Bazdar.22:11
Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Bakar Kardava (Iberia 1999).22:09
Fuorigioco. Ryan Merlen(Sint-Truiden) prova il lancio lungo, ma Samed Bazdar e' colto in fuorigioco.22:07
Fallo di Samed Bazdar (Sint-Truiden).22:06
Phillip Cancar (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Ilias Sebaoui (Sint-Truiden).22:05
Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Inizia il Secondo tempo Sint-Truiden 1, Iberia 1999 0.22:05
Primo tempo terminato, Sint-Truiden 1, Iberia 1999 0.21:49
Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).21:48
Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Fallo di Joedrick Pupe (Sint-Truiden).21:44
Zviad Natchkebia (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44
Fallo di Shogo Taniguchi (Sint-Truiden).21:44
Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:42
Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).21:42
Samed Bazdar (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Vahid Selimovic (Iberia 1999).21:41
Fallo di Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden).21:40
Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Tentativo fallito. Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:40
Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) e' ammonito per fallo.21:36
Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).21:36
Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Tiro parato. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:35
Fallo di Ilias Sebaoui (Sint-Truiden).21:33
Lucas Café (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Tiro respinto. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ryan Merlen.21:32
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999).21:30
Tentativo fallito. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Merlen.21:28
Tentativo fallito. Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nathanaël Mbuku.21:28
Tiro parato. Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Samed Bazdar con passaggio filtrante.21:28
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Phillip Cancar (Iberia 1999).21:26
Fallo di Shogo Taniguchi (Sint-Truiden).21:24
Zviad Natchkebia (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Tentativo fallito. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Samed Bazdar.21:23
Joedrick Pupe (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Aleksandre Amisulashvili (Iberia 1999).21:19
Fallo di Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden).21:18
Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Joedrick Pupe (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Phillip Cancar (Iberia 1999).21:17
Tentativo fallito. Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:14
Fallo di Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden).21:14
Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Gol! Sint-Truiden 1, Iberia 1999 0. Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Samed Bazdar.21:12
Tentativo fallito. Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nathanaël Mbuku con cross da calcio d'angolo.21:10
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Bakar Kardava (Iberia 1999).21:10
Tiro respinto. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Samed Bazdar.21:10
Fallo di Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden).21:09
Giorgi Makaridze (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Aleksandre Amisulashvili (Iberia 1999).21:09
Shogo Taniguchi (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09
Fallo di Nika Sikharulashvili (Iberia 1999).21:09
Decisione VAR: no gol Sint-Truiden 0-0 Iberia 1999.21:04
GOL CANCELLATO DAL VAR: Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:04
Fuorigioco. Robert-Jan Vanwesemael(Sint-Truiden) prova il lancio lungo, ma Nelson Ishiwatari e' colto in fuorigioco.21:04
Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).21:03
Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Samed Bazdar (Sint-Truiden).21:01
Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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