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Sint-Truiden-Iberia 1999: 2-0 - Conference League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

15 Ottobre 2026 ore 21:00
Sint-Truiden
2
Iberia 1999
0
Partita finita
Arbitro: Mehmet Türkmen
  1. 11' 1-0 Robert-Jan Vanwesemael
  2. 88' 2-0 Ilias Sebaoui
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Sint-Truiden 2, Iberia 1999 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Sint-Truiden 2, Iberia 1999 0.22:53

  3. 90'+2'

    Joedrick Pupe (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  4. 90'+2'

    Fallo di Giorgi Kobuladze (Iberia 1999).22:51

  5. 90'+2'

    Sostituzione, Sint-Truiden. Shion Shinkawa sostituisce Ilias Sebaoui.22:51

  6. 90'+1'

    Fallo di Visar Musliu (Sint-Truiden).22:50

  7. 90'+1'

    Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  10. 88'

    Gol! Sint-Truiden 2, Iberia 1999 0. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di destro da oltre 25 metri sotto la traversa. Assist di Frederic Soèllé Soèllé.22:48

  11. 88'

    Tentativo fallito. Stephen Ende (Iberia 1999) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:47

  12. 87'

    Fallo di Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden).22:46

  13. 87'

    Andria Bartishvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  15. 85'

    Tiro parato. Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stephen Ende.22:44

  16. 84'

    Sostituzione, Iberia 1999. Giorgi Kutsia sostituisce Nikoloz Dadiani.22:44

  17. 84'

    Sostituzione, Iberia 1999. Giorgi Kobuladze sostituisce Phillip Cancar.22:43

  18. 84'

    Sostituzione, Sint-Truiden. Kaito Matsuzawa sostituisce Nathanaël Mbuku.22:43

  19. 82'

    Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Phillip Cancar (Iberia 1999).22:41

  21. 82'

    Tentativo fallito. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Joedrick Pupe.22:41

  22. 80'

    Tentativo fallito. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Frederic Soèllé Soèllé.22:40

  23. 80'

    Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  24. 80'

    Fallo di Nikoloz Dadiani (Iberia 1999).22:39

  25. 79'

    Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).22:39

  27. 79'

    Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  28. 79'

    Fallo di Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden).22:38

  29. 79'

    Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  30. 79'

    Sostituzione, Sint-Truiden. Frederic Soèllé Soèllé sostituisce Samed Bazdar.22:38

  31. 79'

    Sostituzione, Iberia 1999. Andria Bartishvili sostituisce Amiran Dzagania.22:38

  33. 75'

    Tentativo fallito. Samed Bazdar (Sint-Truiden) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ilias Sebaoui.22:34

  34. 74'

    Visar Musliu (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  35. 74'

    Fallo di Stephen Ende (Iberia 1999).22:33

  36. 71'

    Sostituzione, Iberia 1999. Jean-Marc Tiboue sostituisce Lucas Café.22:30

  37. 71'

    Sostituzione, Iberia 1999. Stephen Ende sostituisce Zviad Natchkebia.22:30

  39. 70'

    Tentativo fallito. Samed Bazdar (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Joedrick Pupe.22:29

  40. 68'

    Tentativo fallito. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nelson Ishiwatari.22:27

  41. 67'

    Tentativo fallito. Joedrick Pupe (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ryan Merlen.22:27

  42. 65'

    Tentativo fallito. Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Vahid Selimovic.22:24

  43. 63'

    Fallo di Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden).22:22

  45. 63'

    Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  46. 63'

    Tiro respinto. Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden) un tiro di destro da centro area. Assist di Ilias Sebaoui.22:22

  47. 61'

    Tiro parato. Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ryan Merlen.22:20

  48. 60'

    Fallo di Visar Musliu (Sint-Truiden).22:19

  49. 60'

    Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

  51. 59'

    Fallo di Samed Bazdar (Sint-Truiden).22:19

  52. 59'

    Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  53. 58'

    Fallo di Joedrick Pupe (Sint-Truiden).22:17

  54. 58'

    Lucas Café (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17

  55. 58'

    Fallo di Joedrick Pupe (Sint-Truiden).22:17

  57. 58'

    Zviad Natchkebia (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  58. 54'

    Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

  59. 54'

    Fallo di Nikoloz Dadiani (Iberia 1999).22:13

  60. 53'

    Fallo di Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden).22:12

  61. 53'

    Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  63. 51'

    Tiro respinto. Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) un tiro di destro da centro area. Assist di Samed Bazdar.22:11

  64. 50'

    Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  65. 50'

    Fallo di Bakar Kardava (Iberia 1999).22:09

  66. 48'

    Fuorigioco. Ryan Merlen(Sint-Truiden) prova il lancio lungo, ma Samed Bazdar e' colto in fuorigioco.22:07

  67. 47'

    Fallo di Samed Bazdar (Sint-Truiden).22:06

  69. 47'

    Phillip Cancar (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  70. 46'

    Fallo di Ilias Sebaoui (Sint-Truiden).22:05

  71. 46'

    Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  72. Inizia il Secondo tempo Sint-Truiden 1, Iberia 1999 0.22:05

  73. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Sint-Truiden 1, Iberia 1999 0.21:49

  75. 45'+2'

    Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).21:48

  76. 45'+2'

    Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  77. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  78. 44'

    Fallo di Joedrick Pupe (Sint-Truiden).21:44

  79. 44'

    Zviad Natchkebia (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44

  81. 44'

    Fallo di Shogo Taniguchi (Sint-Truiden).21:44

  82. 44'

    Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  83. 42'

    Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:42

  84. 42'

    Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).21:42

  85. 41'

    Samed Bazdar (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  87. 41'

    Fallo di Vahid Selimovic (Iberia 1999).21:41

  88. 40'

    Fallo di Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden).21:40

  89. 40'

    Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  90. 40'

    Tentativo fallito. Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:40

  91. 36'

    Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) e' ammonito per fallo.21:36

  93. 36'

    Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).21:36

  94. 36'

    Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36

  95. 35'

    Tiro parato. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:35

  96. 33'

    Fallo di Ilias Sebaoui (Sint-Truiden).21:33

  97. 33'

    Lucas Café (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  99. 31'

    Tiro respinto. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ryan Merlen.21:32

  100. 30'

    Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  101. 30'

    Fallo di Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999).21:30

  102. 28'

    Tentativo fallito. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Merlen.21:28

  103. 28'

    Tentativo fallito. Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nathanaël Mbuku.21:28

  105. 28'

    Tiro parato. Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Samed Bazdar con passaggio filtrante.21:28

  106. 26'

    Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Phillip Cancar (Iberia 1999).21:26

  107. 24'

    Fallo di Shogo Taniguchi (Sint-Truiden).21:24

  108. 24'

    Zviad Natchkebia (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  109. 23'

    Tentativo fallito. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Samed Bazdar.21:23

  111. 19'

    Joedrick Pupe (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  112. 19'

    Fallo di Aleksandre Amisulashvili (Iberia 1999).21:19

  113. 18'

    Fallo di Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden).21:18

  114. 18'

    Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  115. 17'

    Joedrick Pupe (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  117. 17'

    Fallo di Phillip Cancar (Iberia 1999).21:17

  118. 14'

    Tentativo fallito. Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:14

  119. 13'

    Fallo di Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden).21:14

  120. 13'

    Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  121. 11'

    Gol! Sint-Truiden 1, Iberia 1999 0. Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Samed Bazdar.21:12

  123. 10'

    Tentativo fallito. Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nathanaël Mbuku con cross da calcio d'angolo.21:10

  124. 10'

    Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Bakar Kardava (Iberia 1999).21:10

  125. 10'

    Tiro respinto. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Samed Bazdar.21:10

  126. 9'

    Fallo di Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden).21:09

  127. 9'

    Giorgi Makaridze (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  129. 9'

    Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Aleksandre Amisulashvili (Iberia 1999).21:09

  130. 8'

    Shogo Taniguchi (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09

  131. 8'

    Fallo di Nika Sikharulashvili (Iberia 1999).21:09

  132. 4'

    Decisione VAR: no gol Sint-Truiden 0-0 Iberia 1999.21:04

  133. 4'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:04

  135. 4'

    Fuorigioco. Robert-Jan Vanwesemael(Sint-Truiden) prova il lancio lungo, ma Nelson Ishiwatari e' colto in fuorigioco.21:04

  136. 3'

    Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).21:03

  137. 3'

    Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  138. Fallo di Samed Bazdar (Sint-Truiden).21:01

  139. Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  141. Inizia il Primo tempo.21:01

  142. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

Formazioni Sint-Truiden - Iberia 1999

Sint-Truiden
Iberia 1999
TITOLARI SINT-TRUIDEN
  • (16) LEO KOKUBO (P)
  • (5) SHOGO TANIGUCHI (D)
  • (26) VISAR MUSLIU (D)
  • (23) JOEDRICK PUPE (D)
  • (60) ROBERT-JAN VANWESEMAEL (D)
  • (8) ABDOULAYE SISSAKO (C)
  • (11) NATHANAËL MBUKU (C)
  • (14) RYAN MERLEN (C)
  • (10) ILIAS SEBAOUI (C)
  • (18) NELSON ISHIWATARI (C)
  • (9) SAMED BAZDAR (A)
PANCHINA SINT-TRUIDEN
  • (35) NKIMA NGOY (P)
  • (99) SHION SHINKAWA (C)
  • (27) JEREMY MBAMBI (D)
  • (77) OUMAR DIOUF (A)
  • (38) KAITO MATSUZAWA (A)
  • (19) FREDERIC SOÈLLÉ SOÈLLÉ (A)
  • (21) MATT LENDFERS (P)
  • (4) KOTA TAKAI (D)
  • (33) ALOUIS DIRIKEN (C)
  • (71) RYOTARO ARAKI (C)
  • (3) TAIGA HATA (D)
  • (22) WOLKE JANSSENS (D)
ALLENATORE SINT-TRUIDEN
  • Frédéric De Meyer
TITOLARI IBERIA 1999
  • (31) GIORGI MAKARIDZE (P)
  • (4) VAHID SELIMOVIC (D)
  • (5) JEMALI-GIORGI JINJOLAVA (D)
  • (3) PHILLIP CANCAR (D)
  • (25) ALEKSANDRE AMISULASHVILI (D)
  • (8) BAKAR KARDAVA (C)
  • (6) NIKOLOZ DADIANI (C)
  • (18) LUCAS CAFÉ (C)
  • (10) ZVIAD NATCHKEBIA (C)
  • (9) AMIRAN DZAGANIA (A)
  • (19) NIKA SIKHARULASHVILI (A)
PANCHINA IBERIA 1999
  • (30) NIKOLOZ BOTCHORISHVILI (D)
  • (17) STEPHEN ENDE (A)
  • (33) JEAN-MARC TIBOUE (D)
  • (11) ANDRIA BARTISHVILI (C)
  • (29) LADO CHIKHRADZE (A)
  • (22) SEBASTIÁN FIGUEREDO (D)
  • (16) REVAZ KURTANIDZE (P)
  • (23) ELDAR KULIIEV (C)
  • (1) TORNIKE MEGRELISHVILI (P)
  • (40) GIORGI KOBULADZE (C)
  • (14) IBRAHIM ALHASSAN (C)
  • (27) GIORGI KUTSIA (C)
ALLENATORE IBERIA 1999
  • Levan Korghalidze

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