Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

Fuorigioco. Ryan Merlen(Sint-Truiden) prova il lancio lungo, ma Samed Bazdar e' colto in fuorigioco.22:07

Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) e' ammonito per fallo.21:36

GOL CANCELLATO DAL VAR: Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:04

Fuorigioco. Robert-Jan Vanwesemael(Sint-Truiden) prova il lancio lungo, ma Nelson Ishiwatari e' colto in fuorigioco.21:04

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59