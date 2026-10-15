Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

GOL CANCELLATO DAL VAR: Daouda Weidmann (Twente) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:24

PREPARTITA

Twente - Thun è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede.

Arbitro di Twente - Thun sarà Genc Nuza. Al VAR invece ci sarà Fábio Melo.

Attualmente il Twente si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Thun si trova 28° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Twente ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Thun ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Twente e Thun è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: