Incontro terminato, Twente 1, FC Thun 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Twente 1, FC Thun 0.
Secondo tempo terminato, Twente 1, FC Thun 0.22:53
Kristian Hlynsson (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Nassim Zoukit (FC Thun).22:52
Tiro respinto. Filip Thorvaldsen (Twente) un tiro di destro da centro area. Assist di Wout Weghorst.22:51
Tiro parato. Wout Weghorst (Twente) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marko Pjaca.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Fallo di Filip Thorvaldsen (Twente).22:47
Fabio Fehr (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tentativo fallito. Riccardo Braschi (FC Thun) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Justin Roth.22:46
Tentativo fallito. Filip Thorvaldsen (Twente) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Thomas van den Belt.22:44
Sostituzione, Twente. Thomas van den Belt sostituisce Daouda Weidmann.22:42
Sostituzione, FC Thun. Tom Strannegård sostituisce Olivier Mambwa per infortunio.22:40
Sostituzione, FC Thun. Riccardo Braschi sostituisce Brighton Labeau.22:39
Gara riprende.22:39
Gara momentaneamente sospesa, Olivier Mambwa (FC Thun) per infortunio.22:39
Tiro parato. Daouda Weidmann (Twente) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristian Hlynsson.22:38
Sostituzione, Twente. Filip Thorvaldsen sostituisce Sondre Ørjasæter.22:36
Tentativo fallito. Ruud Nijstad (Twente) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sondre Ørjasæter.22:34
Kristian Hlynsson (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Nico Maier (FC Thun).22:34
Tentativo fallito. Ramiz Zerrouki (Twente) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Marko Pjaca.22:33
Tentativo fallito. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Wout Weghorst.22:31
Sostituzione, Twente. Kristian Hlynsson sostituisce Younes Taha.22:25
Sostituzione, Twente. Marko Pjaca sostituisce Daan Rots.22:25
Fallo di Ramiz Zerrouki (Twente).22:25
Mattias Käit (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Sostituzione, FC Thun. Louis Passavant sostituisce Nils Reichmuth.22:24
Sostituzione, FC Thun. Nico Maier sostituisce Furkan Dursun.22:24
Gol! Twente 1, FC Thun 0. Ramiz Zerrouki (Twente) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Daouda Weidmann.22:23
Tentativo fallito. Younes Taha (Twente) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Bart van Rooij da calcio d'angolo.22:20
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Nicolas Bürgy (FC Thun).22:20
Fallo di Robin Pröpper (Twente).22:19
Justin Roth (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Daouda Weidmann (Twente) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19
Fallo di Brighton Labeau (FC Thun).22:19
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Patrik Kristal (FC Thun).22:18
Patrik Kristal (FC Thun) e' stato espulso per rissa.22:18
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Ramiz Zerrouki (Twente).22:16
Ramiz Zerrouki (Twente) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Fallo di Patrik Kristal (FC Thun).22:15
Ruud Nijstad (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Brighton Labeau (FC Thun).22:11
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Patrik Kristal (FC Thun).22:10
Tiro respinto. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ramiz Zerrouki.22:09
Daouda Weidmann (Twente) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Fallo di Furkan Dursun (FC Thun).22:09
Tentativo fallito. Younes Taha (Twente) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Daan Rots.22:08
Tiro respinto. Aske Adelgaard (Twente) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ramiz Zerrouki.22:08
Inizia il Secondo tempo Twente 0, FC Thun 0.22:03
Sostituzione, FC Thun. Nassim Zoukit sostituisce Jan Bamert.22:03
Primo tempo terminato, Twente 0, FC Thun 0.21:47
Tentativo fallito. Ramiz Zerrouki (Twente) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sondre Ørjasæter.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Fallo di Aske Adelgaard (Twente).21:45
Nicolas Bürgy (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di mano di Jan Bamert (FC Thun).21:44
Tentativo fallito. Patrik Kristal (FC Thun) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:43
Aske Adelgaard (Twente) e' ammonito per fallo.21:43
Fallo di Aske Adelgaard (Twente).21:43
Nils Reichmuth (FC Thun) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:43
Daan Rots (Twente) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40
Fallo di Olivier Mambwa (FC Thun).21:40
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Niklas Steffen (FC Thun).21:39
Tiro parato. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Younes Taha.21:39
Tentativo fallito. Wout Weghorst (Twente) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Younes Taha.21:37
Aske Adelgaard (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Furkan Dursun (FC Thun).21:37
Tentativo fallito. Daouda Weidmann (Twente) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Wout Weghorst.21:36
Tentativo fallito. Patrik Kristal (FC Thun) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mattias Käit.21:36
Daouda Weidmann (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Justin Roth (FC Thun).21:33
Fabio Fehr (FC Thun) e' ammonito per fallo.21:30
Sondre Ørjasæter (Twente) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30
Fallo di Fabio Fehr (FC Thun).21:30
Daouda Weidmann (Twente) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30
Fallo di Nils Reichmuth (FC Thun).21:30
Ramiz Zerrouki (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Furkan Dursun (FC Thun).21:29
Wout Weghorst (Twente) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Nicolas Bürgy (FC Thun).21:27
Decisione VAR: no gol Twente 0-0 FC Thun.21:25
GOL CANCELLATO DAL VAR: Daouda Weidmann (Twente) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:24
Fallo di Daouda Weidmann (Twente).21:24
Mattias Käit (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Daan Rots (Twente) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Olivier Mambwa (FC Thun).21:21
Tentativo fallito. Ramiz Zerrouki (Twente) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:18
Tiro respinto. Ramiz Zerrouki (Twente) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sondre Ørjasæter.21:18
Tentativo fallito. Daan Rots (Twente) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Younes Taha con cross da calcio d'angolo.21:17
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Nils Reichmuth (FC Thun).21:16
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Mattias Käit (FC Thun).21:16
Tiro respinto. Ramiz Zerrouki (Twente) un tiro di destro da fuori area. Assist di Daouda Weidmann.21:16
Aske Adelgaard (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Furkan Dursun (FC Thun).21:15
Tiro respinto. Justin Roth (FC Thun) un tiro di destro da fuori area.21:15
Calcio d'angolo,FC Thun. Calcio d'angolo causato da Ruud Nijstad (Twente).21:14
Tiro respinto. Nils Reichmuth (FC Thun) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Patrik Kristal.21:14
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, (Twente).21:13
Tiro respinto. Furkan Dursun (FC Thun) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Brighton Labeau.21:13
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Olivier Mambwa (FC Thun).21:10
Bart van Rooij (Twente) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09
Fallo di Olivier Mambwa (FC Thun).21:09
Tiro parato. Younes Taha (Twente) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sondre Ørjasæter con passaggio filtrante.21:08
Tiro respinto. Daouda Weidmann (Twente) un tiro di destro da centro area. Assist di Sondre Ørjasæter.21:07
Daouda Weidmann (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Justin Roth (FC Thun).21:06
Fallo di Patrik Kristal (FC Thun).21:03
Aske Adelgaard (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Gara riprende.21:02
Gara momentaneamente sospesa, Furkan Dursun (FC Thun) per infortunio.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Twente - Thun è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede.
Arbitro di Twente - Thun sarà Genc Nuza. Al VAR invece ci sarà Fábio Melo.
Attualmente il Twente si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Thun si trova 28° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Twente ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Thun ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Twente e Thun è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Twente
|Thun
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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