Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:54

PREPARTITA

Universitatea Craiova - Getafe è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Ion Oblemenco di Craiova.

Arbitro di Universitatea Craiova - Getafe sarà David Smajc. Al VAR invece ci sarà Aleksandar Matkovic.

Attualmente l'Universitatea Craiova si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Getafe si trova 8° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

L'Universitatea Craiova ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Getafe ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Universitatea Craiova e Getafe è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: