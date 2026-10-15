Incontro terminato, CS U Craiova 1, Getafe 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, CS U Craiova 1, Getafe 1.
Secondo tempo terminato, CS U Craiova 1, Getafe 1.20:34
Fallo di Alberto Risco (Getafe).20:34
David Matei (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Tiro parato. Luca Basceanu (CS U Craiova) un tiro di destro dalla lunga distanza parato sotto la traversa in alto a destra.20:32
Fallo di Kiko Femenía (Getafe).20:32
Luca Basceanu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:32
Fallo di Kiko Femenía (Getafe).20:32
Luca Basceanu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:31
Fallo di Sebastián Boselli (Getafe).20:29
Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Tentativo fallito. Vladimir Screciu (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:28
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Jean Valou (Getafe).20:28
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Jean Valou (Getafe).20:27
Tiro respinto. Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area. Assist di Alexandru Cretu con suggerimento di testa.20:27
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Alberto Risco (Getafe).20:26
Sostituzione, CS U Craiova. Luca Basceanu sostituisce Alexandru Cicâldau.20:26
Tiro parato. David Matei (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Samuel Teles con cross.20:24
Sostituzione, Getafe. Sebastián Boselli sostituisce Ramón Terrats.20:23
Gol! CS U Craiova 1, Getafe 1. Nemanja Gudelj (Getafe) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.20:22
Tentativo fallito. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra.20:20
Fallo di Kiko Femenía (Getafe).20:19
David Matei (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Samuel Teles (CS U Craiova).20:19
Tiro respinto. Nemanja Gudelj (Getafe) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alberto Risco.20:19
Vladimir Screciu (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.20:18
Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:18
Fallo di Vladimir Screciu (CS U Craiova).20:18
Tiro parato. Martín Satriano (Getafe) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alberto Risco con cross.20:17
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Samuel Teles (CS U Craiova).20:16
Sostituzione, CS U Craiova. Alexandru Cretu sostituisce João Lameira.20:16
Sostituzione, CS U Craiova. Simon Elisor sostituisce Assad Al Hamlawi.20:15
Johan Mojica (Getafe) e' ammonito per fallo.20:12
Fallo di Johan Mojica (Getafe).20:12
David Matei (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Sostituzione, CS U Craiova. David Matei sostituisce Stefan Baiaram.20:11
Tentativo fallito. Jean Valou (Getafe) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Kiko Femenía con cross in seguito a un calcio da fermo.20:10
Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09
Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).20:09
Sostituzione, Getafe. Alberto Risco sostituisce Mario Martín.20:09
Tentativo fallito. Martín Satriano (Getafe) un tiro di destro da centro area tira alto.20:09
Tiro respinto. Borja Mayoral (Getafe) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.20:07
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Tudor Baluta (CS U Craiova).20:04
Sostituzione, Getafe. Johan Mojica sostituisce Davinchi.20:00
Gol! CS U Craiova 1, Getafe 0. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alexandru Cicâldau.19:59
Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).19:58
Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) e' ammonito.19:57
Fuorigioco. Davinchi(Getafe) prova il lancio lungo, ma Borja Mayoral e' colto in fuorigioco.19:56
Tiro parato. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:54
João Lameira (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.19:51
Fallo di João Lameira (CS U Craiova).19:51
Borja Mayoral (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).19:49
Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:49
Tentativo fallito. Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:48
Tiro respinto. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area.19:48
Inizia il Secondo tempo CS U Craiova 0, Getafe 0.19:46
Sostituzione, Getafe. Kiko Femenía sostituisce Andrés García.19:46
Primo tempo terminato, CS U Craiova 0, Getafe 0.19:31
Tentativo fallito. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).19:29
Martín Satriano (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:24
Fallo di Mario Martín (Getafe).19:24
Nicusor Bancu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Andrés García (Getafe).19:18
Tentativo fallito. Martín Satriano (Getafe) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Ramón Terrats.19:16
Tentativo fallito. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Alexandru Cicâldau con passaggio filtrante.19:15
Tentativo fallito. Ramón Terrats (Getafe) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Francho Serrano.19:13
Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.19:11
Fallo di Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).19:11
Martín Satriano (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11
Samuel Teles (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10
Fallo di Mario Martín (Getafe).19:10
Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).19:09
Borja Mayoral (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Fallo di Alexandru Cicâldau (CS U Craiova).19:06
Francho Serrano (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Davinchi (Getafe).19:06
Tentativo fallito. Andrés García (Getafe) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Borja Mayoral.19:04
Andrés García (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:01
Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).19:01
Tiro parato. Francho Serrano (Getafe) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andrés García.19:00
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (CS U Craiova).19:00
Tiro respinto. Nemanja Gudelj (Getafe) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ramón Terrats.18:59
Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Martín Satriano (Getafe).18:57
Fallo di Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).18:56
Davinchi (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56
Tentativo fallito. Borja Mayoral (Getafe) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra.18:56
Fallo di João Lameira (CS U Craiova).18:55
Davinchi (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55
Tiro respinto. Francho Serrano (Getafe) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jean Valou con suggerimento di testa.18:53
Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Djené Dakonam (Getafe).18:52
Fallo di João Lameira (CS U Craiova).18:50
Martín Satriano (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50
Tentativo fallito. Nikola Stevanovic (CS U Craiova) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alexandru Cicâldau con cross da calcio d'angolo.18:49
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Ramón Terrats (Getafe).18:49
Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).18:46
Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Mario Martín (Getafe).18:45
João Lameira (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:54
Universitatea Craiova - Getafe è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Ion Oblemenco di Craiova.
Arbitro di Universitatea Craiova - Getafe sarà David Smajc. Al VAR invece ci sarà Aleksandar Matkovic.
Attualmente l'Universitatea Craiova si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Getafe si trova 8° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
L'Universitatea Craiova ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Getafe ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Universitatea Craiova e Getafe è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Universitatea Craiova
|Getafe
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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