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Universitatea Craiova-Getafe: 1-1 - Conference League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

15 Ottobre 2026 ore 18:45
Universitatea Craiova
1
Getafe
1
Partita finita
Arbitro: David Smajc
  1. 59' 1-0 Assad Al Hamlawi
  2. 81' 1-1 Nemanja Gudelj
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, CS U Craiova 1, Getafe 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, CS U Craiova 1, Getafe 1.20:34

  3. 90'+3'

    Fallo di Alberto Risco (Getafe).20:34

  4. 90'+3'

    David Matei (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  5. 90'+2'

    Tiro parato. Luca Basceanu (CS U Craiova) un tiro di destro dalla lunga distanza parato sotto la traversa in alto a destra.20:32

  6. 90'+1'

    Fallo di Kiko Femenía (Getafe).20:32

  7. 90'+1'

    Luca Basceanu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:32

  9. 90'+1'

    Fallo di Kiko Femenía (Getafe).20:32

  10. 90'+1'

    Luca Basceanu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:31

  12. 89'

    Fallo di Sebastián Boselli (Getafe).20:29

  13. 89'

    Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  15. 87'

    Tentativo fallito. Vladimir Screciu (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:28

  16. 87'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Jean Valou (Getafe).20:28

  17. 87'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Jean Valou (Getafe).20:27

  18. 86'

    Tiro respinto. Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area. Assist di Alexandru Cretu con suggerimento di testa.20:27

  19. 86'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Alberto Risco (Getafe).20:26

  21. 85'

    Sostituzione, CS U Craiova. Luca Basceanu sostituisce Alexandru Cicâldau.20:26

  22. 83'

    Tiro parato. David Matei (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Samuel Teles con cross.20:24

  23. 82'

    Sostituzione, Getafe. Sebastián Boselli sostituisce Ramón Terrats.20:23

  24. 81'

    Gol! CS U Craiova 1, Getafe 1. Nemanja Gudelj (Getafe) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.20:22

  25. 79'

    Tentativo fallito. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra.20:20

  27. 79'

    Fallo di Kiko Femenía (Getafe).20:19

  28. 79'

    David Matei (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19

  29. 78'

    Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Samuel Teles (CS U Craiova).20:19

  30. 78'

    Tiro respinto. Nemanja Gudelj (Getafe) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alberto Risco.20:19

  31. 77'

    Vladimir Screciu (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.20:18

  33. 77'

    Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:18

  34. 77'

    Fallo di Vladimir Screciu (CS U Craiova).20:18

  35. 77'

    Tiro parato. Martín Satriano (Getafe) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alberto Risco con cross.20:17

  36. 76'

    Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Samuel Teles (CS U Craiova).20:16

  37. 75'

    Sostituzione, CS U Craiova. Alexandru Cretu sostituisce João Lameira.20:16

  39. 75'

    Sostituzione, CS U Craiova. Simon Elisor sostituisce Assad Al Hamlawi.20:15

  40. 72'

    Johan Mojica (Getafe) e' ammonito per fallo.20:12

  41. 71'

    Fallo di Johan Mojica (Getafe).20:12

  42. 71'

    David Matei (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  43. 70'

    Sostituzione, CS U Craiova. David Matei sostituisce Stefan Baiaram.20:11

  45. 70'

    Tentativo fallito. Jean Valou (Getafe) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Kiko Femenía con cross in seguito a un calcio da fermo.20:10

  46. 69'

    Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09

  47. 69'

    Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).20:09

  48. 69'

    Sostituzione, Getafe. Alberto Risco sostituisce Mario Martín.20:09

  49. 68'

    Tentativo fallito. Martín Satriano (Getafe) un tiro di destro da centro area tira alto.20:09

  51. 66'

    Tiro respinto. Borja Mayoral (Getafe) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.20:07

  52. 63'

    Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Tudor Baluta (CS U Craiova).20:04

  53. 59'

    Sostituzione, Getafe. Johan Mojica sostituisce Davinchi.20:00

  54. 59'

    Gol! CS U Craiova 1, Getafe 0. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alexandru Cicâldau.19:59

  55. 57'

    Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).19:58

  57. 57'

    Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  58. 56'

    Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) e' ammonito.19:57

  59. 55'

    Fuorigioco. Davinchi(Getafe) prova il lancio lungo, ma Borja Mayoral e' colto in fuorigioco.19:56

  60. 53'

    Tiro parato. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:54

  61. 51'

    João Lameira (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.19:51

  63. 51'

    Fallo di João Lameira (CS U Craiova).19:51

  64. 51'

    Borja Mayoral (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  65. 48'

    Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).19:49

  66. 48'

    Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:49

  67. 47'

    Tentativo fallito. Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:48

  69. 47'

    Tiro respinto. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area.19:48

  70. Inizia il Secondo tempo CS U Craiova 0, Getafe 0.19:46

  71. 45'

    Sostituzione, Getafe. Kiko Femenía sostituisce Andrés García.19:46

  72. 45'+2'

    Primo tempo terminato, CS U Craiova 0, Getafe 0.19:31

  73. 45'+1'

    Tentativo fallito. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:30

  75. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  76. 44'

    Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).19:29

  77. 44'

    Martín Satriano (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29

  78. 39'

    Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:24

  79. 39'

    Fallo di Mario Martín (Getafe).19:24

  81. 34'

    Nicusor Bancu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  82. 34'

    Fallo di Andrés García (Getafe).19:18

  83. 32'

    Tentativo fallito. Martín Satriano (Getafe) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Ramón Terrats.19:16

  84. 30'

    Tentativo fallito. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Alexandru Cicâldau con passaggio filtrante.19:15

  85. 28'

    Tentativo fallito. Ramón Terrats (Getafe) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Francho Serrano.19:13

  87. 26'

    Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.19:11

  88. 26'

    Fallo di Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).19:11

  89. 26'

    Martín Satriano (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11

  90. 26'

    Samuel Teles (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10

  91. 26'

    Fallo di Mario Martín (Getafe).19:10

  93. 25'

    Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).19:09

  94. 25'

    Borja Mayoral (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09

  95. 22'

    Fallo di Alexandru Cicâldau (CS U Craiova).19:06

  96. 22'

    Francho Serrano (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  97. 21'

    Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  99. 21'

    Fallo di Davinchi (Getafe).19:06

  100. 19'

    Tentativo fallito. Andrés García (Getafe) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Borja Mayoral.19:04

  101. 17'

    Andrés García (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:01

  102. 17'

    Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).19:01

  103. 16'

    Tiro parato. Francho Serrano (Getafe) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andrés García.19:00

  105. 15'

    Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (CS U Craiova).19:00

  106. 15'

    Tiro respinto. Nemanja Gudelj (Getafe) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ramón Terrats.18:59

  107. 13'

    Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  108. 13'

    Fallo di Martín Satriano (Getafe).18:57

  109. 12'

    Fallo di Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).18:56

  111. 12'

    Davinchi (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56

  112. 12'

    Tentativo fallito. Borja Mayoral (Getafe) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra.18:56

  113. 11'

    Fallo di João Lameira (CS U Craiova).18:55

  114. 11'

    Davinchi (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55

  115. 9'

    Tiro respinto. Francho Serrano (Getafe) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jean Valou con suggerimento di testa.18:53

  117. 8'

    Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  118. 8'

    Fallo di Djené Dakonam (Getafe).18:52

  119. 6'

    Fallo di João Lameira (CS U Craiova).18:50

  120. 6'

    Martín Satriano (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50

  121. 5'

    Tentativo fallito. Nikola Stevanovic (CS U Craiova) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alexandru Cicâldau con cross da calcio d'angolo.18:49

  123. 4'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Ramón Terrats (Getafe).18:49

  124. 2'

    Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).18:46

  125. 2'

    Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  126. Fallo di Mario Martín (Getafe).18:45

  127. João Lameira (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45

  129. Inizia il Primo tempo.18:45

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:54

Formazioni Universitatea Craiova - Getafe

Universitatea Craiova
Getafe
TITOLARI UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • (21) LAURENTIU POPESCU (P)
  • (6) VLADIMIR SCRECIU (D)
  • (24) NIKOLA STEVANOVIC (D)
  • (3) OLEKSANDR ROMANCHUK (D)
  • (11) NICUSOR BANCU (C)
  • (8) TUDOR BALUTA (C)
  • (16) JOÃO LAMEIRA (C)
  • (23) SAMUEL TELES (C)
  • (9) ASSAD AL HAMLAWI (A)
  • (10) STEFAN BAIARAM (A)
  • (20) ALEXANDRU CICÂLDAU (A)
PANCHINA UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • (4) ALEXANDRU CRETU (C)
  • (90) RAZVAN SAVA (P)
  • (22) SIMON ELISOR (A)
  • (5) BAPTISTE ROUX (D)
  • (19) HERIBERTO TAVARES (D)
  • (1) ALEXANDRU MAXIM (P)
  • (7) STEVEN NSIMBA (A)
  • (31) RONALDO WEBSTER (D)
  • (30) DAVID MATEI (C)
  • (29) LUCA BASCEANU (C)
ALLENATORE UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • Filipe Amaral Rino Coelho
TITOLARI GETAFE
  • (13) DAVID SORIA (P)
  • (3) DAVINCHI (D)
  • (2) DJENÉ DAKONAM (D)
  • (26) JEAN VALOU (D)
  • (21) ANDRÉS GARCÍA (D)
  • (16) FRANCHO SERRANO (C)
  • (6) MARIO MARTÍN (C)
  • (11) RAMÓN TERRATS (C)
  • (10) MARTÍN SATRIANO (C)
  • (8) NEMANJA GUDELJ (C)
  • (9) BORJA MAYORAL (A)
PANCHINA GETAFE
  • (4) SABA SAZONOV (D)
  • (17) KIKO FEMENÍA (D)
  • (1) JIRÍ LETÁCEK (P)
  • (5) ABDEL ABQAR (D)
  • (15) SEBASTIÁN BOSELLI (D)
  • (28) ALBERTO RISCO (C)
  • (35) DIEGO FERRER (P)
  • (22) JOHAN MOJICA (D)
ALLENATORE GETAFE
  • José Bordalás
PREPARTITA

Universitatea Craiova - Getafe è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Ion Oblemenco di Craiova.
Arbitro di Universitatea Craiova - Getafe sarà David Smajc. Al VAR invece ci sarà Aleksandar Matkovic.

Attualmente l'Universitatea Craiova si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Getafe si trova 8° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
L'Universitatea Craiova ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Getafe ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Universitatea Craiova e Getafe è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Universitatea CraiovaGetafe
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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