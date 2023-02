Anche Petrescu opta per il tridente formato da Yeboah-Birligea-Krasniqi. In porta, l'ex Udinese Scuffet.20:33

Milinkovic-Savic dentro per Felipe Anderson, pescato in offside.21:32

Gran palla di Milinkovic-Savic per Lazzari, Yuri si rifugia nuovamente in angolo.21:36

Birligea riceve in area da Deac ma non trova spazi per concludere.21:47

GOL! LAZIO-Cluj 1-0! Rete di Immobile. Felipe Anderson su punizione calibra per Immobile, girata volante di destro, Scuffet non può nulla. 21:51

I biancocelesti trovano il vantaggio a tempo scaduto su punizione indiretta: Felipe Anderson inventa, Immobile si produce in una spettacolare girata volante. Frazione condizionata dal rosso diretto di Patric, punito per un fallo da ultimo uomo su Krasniqi dopo un quarto d'ora di gioco ma gli ospiti, impalpabili in attacco, non sfruttano la superiorità numerica.21:53