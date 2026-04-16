Incontro terminato, AEK Atene 3, Rayo Vallecano 1.
Come insegnare l’inglese ai bambini
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
Incontro terminato, AEK Atene 3, Rayo Vallecano 1.
Secondo tempo terminato, AEK Atene 3, Rayo Vallecano 1.22:56
Pedro Díaz (Rayo Vallecano) e' ammonito.22:55
Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:55
Fallo di Pedro Díaz (Rayo Vallecano).22:55
Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).22:54
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area.22:54
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Mijat Gacinovic (AEK Atene).22:54
Harold Moukoudi (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Alemão (Rayo Vallecano).22:50
Aboubakary Koïta (AEK Atene) e' ammonito per fallo.22:49
Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).22:49
Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:49
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Alemão (Rayo Vallecano).22:45
Gara riprende.22:44
Sostituzione, AEK Atene. Roberto Pereyra sostituisce Stavros Pilios.22:44
Gara momentaneamente sospesa, Augusto Batalla (Rayo Vallecano) per infortunio.22:44
Tiro parato. Barnabás Varga (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Niclas Eliasson con cross.22:43
Tiro respinto. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lazaros Rota.22:43
Niclas Eliasson (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:43
Fallo di Pep Chavarría (Rayo Vallecano).22:43
Tentativo fallito. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Orbelín Pineda.22:42
Tentativo fallito. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.22:40
Tentativo fallito. Filipe Relvas (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.22:40
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Florian Lejeune (Rayo Vallecano).22:40
Tiro parato. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:39
Sostituzione, Rayo Vallecano. Nobel Mendy sostituisce Isi Palazón.22:39
Fallo di Filipe Relvas (AEK Atene).22:38
Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (AEK Atene).22:37
Sostituzione, AEK Atene. Mijat Gacinovic sostituisce Zine.22:35
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Florian Lejeune (Rayo Vallecano).22:32
Fallo di Harold Moukoudi (AEK Atene).22:32
Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32
Sostituzione, AEK Atene. Niclas Eliasson sostituisce Dereck Kutesa.22:30
Tiro respinto. Zine (AEK Atene) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Barnabás Varga con cross.22:29
Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27
Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).22:27
Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).22:26
Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Tiro respinto. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Jorge de Frutos.22:26
Tentativo fallito. Zine (AEK Atene) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lazaros Rota.22:24
Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).22:23
Pacha Espino (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Harold Moukoudi (AEK Atene).22:21
Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Gol! AEK Atene 3, Rayo Vallecano 1. Isi Palazón (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Pedro Díaz.22:19
Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Pacha Espino (Rayo Vallecano).22:17
Tentativo fallito. Zine (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.22:15
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Pathé Ciss (Rayo Vallecano).22:14
Gara riprende.22:14
Sostituzione, Rayo Vallecano. Pedro Díaz sostituisce Luiz Felipe per infortunio.22:14
Sostituzione, Rayo Vallecano. Óscar Valentín sostituisce Unai López.22:14
Gara momentaneamente sospesa, Luiz Felipe (Rayo Vallecano) per infortunio.22:12
Gol! AEK Atene 3, Rayo Vallecano 0. Zine (AEK Atene) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Dereck Kutesa.22:09
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).22:09
Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lazaros Rota.22:07
Tentativo fallito. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:06
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Fallo di Luiz Felipe (Rayo Vallecano).22:05
Inizia il Secondo tempo AEK Atene 2, Rayo Vallecano 0.22:04
Sostituzione, Rayo Vallecano. Alemão sostituisce Ilias Akhomach.22:04
Primo tempo terminato, AEK Atene 2, Rayo Vallecano 0.21:49
Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Fallo di Pacha Espino (Rayo Vallecano).21:48
Fallo di Zine (AEK Atene).21:48
Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:46
Fallo di Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Augusto Batalla (Rayo Vallecano).21:45
Tiro parato. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Stavros Pilios.21:45
Unai López (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.21:44
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44
Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).21:44
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dereck Kutesa.21:43
Fallo di Harold Moukoudi (AEK Atene).21:41
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Pathé Ciss (Rayo Vallecano).21:40
Barnabás Varga (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).21:39
Fuorigioco. Barnabás Varga(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Dereck Kutesa e' colto in fuorigioco.21:38
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Luiz Felipe (Rayo Vallecano).21:38
Fallo di Zine (AEK Atene).21:37
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Gol! AEK Atene 2, Rayo Vallecano 0. Razvan Marin (AEK Atene) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.21:36
Rigore per AEK Atene. Aboubakary Koïta e'stato atterrato in area di rigore.21:34
Rigore concesso da Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) per un fallo in area.21:34
Tiro parato. Barnabás Varga (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lazaros Rota con cross.21:33
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fallo di Pacha Espino (Rayo Vallecano).21:32
Barnabás Varga (AEK Atene) e' ammonito per fallo.21:30
Fallo di Barnabás Varga (AEK Atene).21:30
Augusto Batalla (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Tiro parato. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zine.21:30
Fallo di Zine (AEK Atene).21:29
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29
Tiro parato. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:28
Sostituzione, Rayo Vallecano. Pacha Espino sostituisce Álvaro García per infortunio.21:27
Gara riprende.21:27
Gara momentaneamente sospesa, Álvaro García (Rayo Vallecano) per infortunio.21:26
Tentativo fallito. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.21:25
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Luiz Felipe (Rayo Vallecano).21:25
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area.21:23
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).21:22
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) e' ammonito.21:19
Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19
Fallo di Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).21:19
Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).21:16
Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tentativo fallito. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Álvaro García con cross.21:15
Gol! AEK Atene 1, Rayo Vallecano 0. Zine (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Stavros Pilios.21:13
Tentativo fallito. Barnabás Varga (AEK Atene) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Lazaros Rota con cross.21:12
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).21:11
Tentativo fallito. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Isi Palazón in seguito a un contropiede.21:10
Gara riprende.21:09
Gara momentaneamente sospesa, Pep Chavarría (Rayo Vallecano) per infortunio.21:08
Tiro parato. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jorge de Frutos.21:07
Tentativo fallito. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:06
Tiro parato. Isi Palazón (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilias Akhomach.21:06
Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Razvan Marin (AEK Atene).21:05
Tentativo fallito. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:03
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).21:03
Florian Lejeune (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Razvan Marin (AEK Atene).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
AEK Athens - Rayo Vallecano è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Allwyn Arena di Athens.
Arbitro di AEK Athens - Rayo Vallecano sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Attualmente AEK Athens si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Rayo Vallecano si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
AEK Athens ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7; Rayo Vallecano ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.
AEK Athens e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AEK Athens
|Rayo Vallecano
|Partite giocate
|9
|9
|Numero di partite vinte
|5
|6
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|18
|19
|Gol totali subiti
|12
|9
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.0
|Percentuale possesso palla
|53.1
|55.0
|Numero totale di passaggi
|4075
|4046
|Numero totale di passaggi riusciti
|3462
|3381
|Tiri nello specchio della porta
|53
|50
|Percentuale di tiri in porta
|43.8
|45.0
|Numero totale di cross
|176
|207
|Numero medio di cross riusciti
|53
|48
|Duelli per partita vinti
|446
|415
|Duelli per partita persi
|411
|436
|Corner subiti
|39
|43
|Corner guadagnati
|57
|56
|Numero di punizioni a favore
|114
|93
|Numero di punizioni concesse
|98
|130
|Tackle totali
|144
|172
|Percentuale di successo nei tackle
|66.0
|65.7
|Fuorigiochi totali
|15
|18
|Numero totale di cartellini gialli
|22
|25
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND