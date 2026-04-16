Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

AEK Athens - Rayo Vallecano è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Allwyn Arena di Athens.

Arbitro di AEK Athens - Rayo Vallecano sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente AEK Athens si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Rayo Vallecano si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

AEK Athens ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7; Rayo Vallecano ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

AEK Athens e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: