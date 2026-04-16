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AEK Athens-Rayo Vallecano: 3-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

16 Aprile 2026 ore 21:00
AEK Athens
3
Rayo Vallecano
1
Partita finita
Arbitro: Espen Eskås
  1. 13' 1-0 Zine
  2. 36' 2-0 Razvan Marin (R)
  3. 51' 3-0 Zine
  4. 60' 3-1 Isi Palazón
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, AEK Atene 3, Rayo Vallecano 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, AEK Atene 3, Rayo Vallecano 1.22:56

  3. 90'+6'

    Pedro Díaz (Rayo Vallecano) e' ammonito.22:55

  4. 90'+6'

    Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:55

  5. 90'+6'

    Fallo di Pedro Díaz (Rayo Vallecano).22:55

  6. 90'+6'

    Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  7. 90'+6'

    Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).22:54

  9. 90'+6'

    Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area.22:54

  10. 90'+5'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Mijat Gacinovic (AEK Atene).22:54

  11. 90'+2'

    Harold Moukoudi (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  12. 90'+2'

    Fallo di Alemão (Rayo Vallecano).22:50

  13. 90'+1'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) e' ammonito per fallo.22:49

  15. 90'+1'

    Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).22:49

  16. 90'+1'

    Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  17. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:49

  18. 86'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  19. 86'

    Fallo di Alemão (Rayo Vallecano).22:45

  21. 86'

    Gara riprende.22:44

  22. 85'

    Sostituzione, AEK Atene. Roberto Pereyra sostituisce Stavros Pilios.22:44

  23. 85'

    Gara momentaneamente sospesa, Augusto Batalla (Rayo Vallecano) per infortunio.22:44

  24. 85'

    Tiro parato. Barnabás Varga (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Niclas Eliasson con cross.22:43

  25. 85'

    Tiro respinto. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lazaros Rota.22:43

  27. 84'

    Niclas Eliasson (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:43

  28. 84'

    Fallo di Pep Chavarría (Rayo Vallecano).22:43

  29. 84'

    Tentativo fallito. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Orbelín Pineda.22:42

  30. 82'

    Tentativo fallito. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.22:40

  31. 82'

    Tentativo fallito. Filipe Relvas (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.22:40

  33. 81'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Florian Lejeune (Rayo Vallecano).22:40

  34. 81'

    Tiro parato. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:39

  35. 80'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Nobel Mendy sostituisce Isi Palazón.22:39

  36. 79'

    Fallo di Filipe Relvas (AEK Atene).22:38

  37. 79'

    Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  39. 78'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (AEK Atene).22:37

  40. 77'

    Sostituzione, AEK Atene. Mijat Gacinovic sostituisce Zine.22:35

  41. 74'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Florian Lejeune (Rayo Vallecano).22:32

  42. 73'

    Fallo di Harold Moukoudi (AEK Atene).22:32

  43. 73'

    Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32

  45. 71'

    Sostituzione, AEK Atene. Niclas Eliasson sostituisce Dereck Kutesa.22:30

  46. 70'

    Tiro respinto. Zine (AEK Atene) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Barnabás Varga con cross.22:29

  47. 68'

    Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27

  48. 68'

    Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).22:27

  49. 68'

    Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).22:26

  51. 68'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  52. 67'

    Tiro respinto. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Jorge de Frutos.22:26

  53. 66'

    Tentativo fallito. Zine (AEK Atene) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lazaros Rota.22:24

  54. 64'

    Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).22:23

  55. 64'

    Pacha Espino (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  57. 62'

    Fallo di Harold Moukoudi (AEK Atene).22:21

  58. 62'

    Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  59. 60'

    Gol! AEK Atene 3, Rayo Vallecano 1. Isi Palazón (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Pedro Díaz.22:19

  60. 59'

    Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  61. 59'

    Fallo di Pacha Espino (Rayo Vallecano).22:17

  63. 56'

    Tentativo fallito. Zine (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.22:15

  64. 56'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Pathé Ciss (Rayo Vallecano).22:14

  65. 55'

    Gara riprende.22:14

  66. 55'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Pedro Díaz sostituisce Luiz Felipe per infortunio.22:14

  67. 55'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Óscar Valentín sostituisce Unai López.22:14

  69. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Luiz Felipe (Rayo Vallecano) per infortunio.22:12

  70. 51'

    Gol! AEK Atene 3, Rayo Vallecano 0. Zine (AEK Atene) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Dereck Kutesa.22:09

  71. 50'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  72. 50'

    Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).22:09

  73. 49'

    Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lazaros Rota.22:07

  75. 47'

    Tentativo fallito. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:06

  76. 46'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05

  77. 46'

    Fallo di Luiz Felipe (Rayo Vallecano).22:05

  78. Inizia il Secondo tempo AEK Atene 2, Rayo Vallecano 0.22:04

  79. 45'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Alemão sostituisce Ilias Akhomach.22:04

  81. 45'+4'

    Primo tempo terminato, AEK Atene 2, Rayo Vallecano 0.21:49

  82. 45'+3'

    Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  83. 45'+3'

    Fallo di Pacha Espino (Rayo Vallecano).21:48

  84. 45'+3'

    Fallo di Zine (AEK Atene).21:48

  85. 45'+3'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48

  87. 45'+1'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:46

  88. 45'+1'

    Fallo di Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).21:46

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  90. 45'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Augusto Batalla (Rayo Vallecano).21:45

  91. 45'

    Tiro parato. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Stavros Pilios.21:45

  93. 44'

    Unai López (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.21:44

  94. 44'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44

  95. 44'

    Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).21:44

  96. 43'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dereck Kutesa.21:43

  97. 41'

    Fallo di Harold Moukoudi (AEK Atene).21:41

  99. 41'

    Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  100. 40'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Pathé Ciss (Rayo Vallecano).21:40

  101. 39'

    Barnabás Varga (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  102. 39'

    Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).21:39

  103. 38'

    Fuorigioco. Barnabás Varga(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Dereck Kutesa e' colto in fuorigioco.21:38

  105. 38'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Luiz Felipe (Rayo Vallecano).21:38

  106. 37'

    Fallo di Zine (AEK Atene).21:37

  107. 37'

    Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  108. 36'

    Gol! AEK Atene 2, Rayo Vallecano 0. Razvan Marin (AEK Atene) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.21:36

  109. 34'

    Rigore per AEK Atene. Aboubakary Koïta e'stato atterrato in area di rigore.21:34

  111. 34'

    Rigore concesso da Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) per un fallo in area.21:34

  112. 33'

    Tiro parato. Barnabás Varga (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lazaros Rota con cross.21:33

  113. 32'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  114. 32'

    Fallo di Pacha Espino (Rayo Vallecano).21:32

  115. 30'

    Barnabás Varga (AEK Atene) e' ammonito per fallo.21:30

  117. 30'

    Fallo di Barnabás Varga (AEK Atene).21:30

  118. 30'

    Augusto Batalla (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  119. 30'

    Tiro parato. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zine.21:30

  120. 29'

    Fallo di Zine (AEK Atene).21:29

  121. 29'

    Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29

  123. 28'

    Tiro parato. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:28

  124. 27'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Pacha Espino sostituisce Álvaro García per infortunio.21:27

  125. 27'

    Gara riprende.21:27

  126. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Álvaro García (Rayo Vallecano) per infortunio.21:26

  127. 26'

    Tentativo fallito. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.21:25

  129. 25'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Luiz Felipe (Rayo Vallecano).21:25

  130. 23'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area.21:23

  131. 22'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).21:22

  132. 19'

    Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) e' ammonito.21:19

  133. 19'

    Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19

  135. 19'

    Fallo di Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).21:19

  136. 16'

    Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).21:16

  137. 16'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  138. 15'

    Tentativo fallito. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Álvaro García con cross.21:15

  139. 13'

    Gol! AEK Atene 1, Rayo Vallecano 0. Zine (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Stavros Pilios.21:13

  141. 12'

    Tentativo fallito. Barnabás Varga (AEK Atene) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Lazaros Rota con cross.21:12

  142. 11'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  143. 11'

    Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).21:11

  144. 10'

    Tentativo fallito. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Isi Palazón in seguito a un contropiede.21:10

  145. 9'

    Gara riprende.21:09

  147. 8'

    Gara momentaneamente sospesa, Pep Chavarría (Rayo Vallecano) per infortunio.21:08

  148. 7'

    Tiro parato. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jorge de Frutos.21:07

  149. 6'

    Tentativo fallito. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:06

  150. 6'

    Tiro parato. Isi Palazón (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilias Akhomach.21:06

  151. 5'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  153. 5'

    Fallo di Razvan Marin (AEK Atene).21:05

  154. 3'

    Tentativo fallito. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:03

  155. 3'

    Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  156. 3'

    Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).21:03

  157. 2'

    Florian Lejeune (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  159. 2'

    Fallo di Razvan Marin (AEK Atene).21:02

  160. Inizia il Primo tempo.21:00

  161. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

Formazioni AEK Athens - Rayo Vallecano

AEK Athens
Rayo Vallecano
TITOLARI AEK ATHENS
  • (1) THOMAS STRAKOSHA (P)
  • (12) LAZAROS ROTA (D)
  • (44) FILIPE RELVAS (D)
  • (3) STAVROS PILIOS (D)
  • (2) HAROLD MOUKOUDI (D)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (13) ORBELÍN PINEDA (C)
  • (7) DERECK KUTESA (C)
  • (11) ABOUBAKARY KOÏTA (C)
  • (90) ZINE (A)
  • (25) BARNABÁS VARGA (A)
PANCHINA AEK ATHENS
  • (37) ROBERTO PEREYRA (C)
  • (19) NICLAS ELIASSON (C)
  • (29) JAMES PENRICE (D)
  • (91) ALBERTO BRIGNOLI (P)
  • (15) MARTIN GEORGIEV (D)
  • (8) MIJAT GACINOVIC (C)
  • (17) DIMITRIS KALOSKAMIS (C)
  • (21) DOMAGOJ VIDA (D)
  • (81) ANGELOS ANGELOPOULOS (P)
ALLENATORE AEK ATHENS
  • Marko Nikolic
TITOLARI RAYO VALLECANO
  • (13) AUGUSTO BATALLA (P)
  • (2) ANDREI RATIU (D)
  • (5) LUIZ FELIPE (D)
  • (24) FLORIAN LEJEUNE (D)
  • (3) PEP CHAVARRÍA (D)
  • (18) ÁLVARO GARCÍA (C)
  • (6) PATHÉ CISS (C)
  • (7) ISI PALAZÓN (C)
  • (17) UNAI LÓPEZ (C)
  • (12) ILIAS AKHOMACH (C)
  • (19) JORGE DE FRUTOS (A)
PANCHINA RAYO VALLECANO
  • (23) ÓSCAR VALENTÍN (C)
  • (22) PACHA ESPINO (D)
  • (20) IVÁN BALLIU (D)
  • (8) ÓSCAR TREJO (C)
  • (1) DANI CÁRDENAS (P)
  • (9) ALEMÃO (A)
  • (10) SERGIO CAMELLO (A)
  • (15) GERARD GUMBAU (C)
  • (30) ADRIÁN MOLINA (P)
  • (32) NOBEL MENDY (D)
  • (4) PEDRO DÍAZ (C)
ALLENATORE RAYO VALLECANO
  • Iñigo Pérez
PREPARTITA

AEK Athens - Rayo Vallecano è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Allwyn Arena di Athens.
Arbitro di AEK Athens - Rayo Vallecano sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente AEK Athens si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Rayo Vallecano si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
AEK Athens ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7; Rayo Vallecano ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

AEK Athens e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AEK AthensRayo Vallecano
Partite giocate99
Numero di partite vinte56
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati1819
Gol totali subiti129
Media gol subiti per partita1.31.0
Percentuale possesso palla53.155.0
Numero totale di passaggi40754046
Numero totale di passaggi riusciti34623381
Tiri nello specchio della porta5350
Percentuale di tiri in porta43.845.0
Numero totale di cross176207
Numero medio di cross riusciti5348
Duelli per partita vinti446415
Duelli per partita persi411436
Corner subiti3943
Corner guadagnati5756
Numero di punizioni a favore11493
Numero di punizioni concesse98130
Tackle totali144172
Percentuale di successo nei tackle66.065.7
Fuorigiochi totali1518
Numero totale di cartellini gialli2225
Numero totale di cartellini rossi01

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