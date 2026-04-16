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AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk: 2-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

16 Aprile 2026 ore 18:45
AZ Alkmaar
2
Shakhtar Donetsk
2
Partita finita
Arbitro: Sven Jablonski
  1. 58' 0-1 Alisson Santana
  2. 73' 1-1 Isak Jensen
  3. 80' 2-1 Matej Sín
  4. 83' 2-2 Luca Meirelles
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, AZ 2, Shakhtar Donetsk 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, AZ 2, Shakhtar Donetsk 2.20:39

  3. 90'+4'

    Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:39

  4. 90'+4'

    Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).20:39

  5. 90'+4'

    Tentativo fallito. Kasper Boogaard (AZ) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bendegúz Kovács.20:38

  6. 90'+3'

    Sostituzione, AZ. Mathijs Menu sostituisce Weslley Patati.20:38

  7. 90'+2'

    Tiro parato. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lucas Ferreira.20:36

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35

  10. 90'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).20:34

  11. 90'

    Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34

  12. 89'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Artem Bondarenko sostituisce Oleh Ocheretko per infortunio.20:33

  13. 85'

    Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk) e' ammonito.20:30

  15. 85'

    Bendegúz Kovács (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30

  16. 85'

    Fallo di Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk).20:30

  17. 83'

    Gol! AZ 2, Shakhtar Donetsk 2. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lucas Ferreira in seguito a un contropiede.20:28

  18. 82'

    Tentativo fallito. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Eguinaldo in seguito a un contropiede.20:26

  19. 80'

    Gol! AZ 2, Shakhtar Donetsk 1. Matej Sín (AZ) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bendegúz Kovács con suggerimento di testa.20:24

  21. 79'

    Tiro parato. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:23

  22. 78'

    Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) e' ammonito.20:22

  23. 78'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).20:22

  24. 78'

    Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  25. 76'

    Fallo di Rion Ichihara (AZ).20:20

  27. 76'

    Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  28. 74'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).20:19

  29. 74'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19

  30. 73'

    Gol! AZ 1, Shakhtar Donetsk 1. Isak Jensen (AZ) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:18

  31. 72'

    Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16

  33. 72'

    Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).20:16

  34. 71'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:16

  35. 71'

    Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  36. 71'

    Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).20:16

  37. 70'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Luca Meirelles sostituisce Kauã Elias per infortunio.20:14

  39. 70'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lucas Ferreira sostituisce Newerton.20:14

  40. 70'

    Gara riprende.20:14

  41. 69'

    Gara momentaneamente sospesa, Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) per infortunio.20:14

  42. 69'

    Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13

  43. 69'

    Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).20:13

  45. 68'

    Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da fuori area.20:13

  46. 68'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).20:12

  47. 68'

    Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  48. 65'

    Tentativo fallito. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marlon Gomes.20:09

  49. 63'

    Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  51. 63'

    Fallo di Bendegúz Kovács (AZ).20:08

  52. 63'

    Sostituzione, AZ. Rio Robbemond sostituisce Billy van Duijl.20:08

  53. 63'

    Sostituzione, AZ. Bendegúz Kovács sostituisce Mexx Meerdink.20:07

  54. 62'

    Tentativo fallito. Rion Ichihara (AZ) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Isak Jensen con cross da calcio d'angolo.20:07

  55. 62'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).20:07

  57. 61'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Marlon Gomes sostituisce Isaque.20:06

  58. 61'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Eguinaldo sostituisce Alisson Santana.20:05

  59. 61'

    Fuorigioco. Dmytro Riznyk(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Kauã Elias e' colto in fuorigioco.20:05

  60. 58'

    Gol! AZ 0, Shakhtar Donetsk 1. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kauã Elias.20:02

  61. 57'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).20:01

  63. 57'

    Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01

  64. 54'

    Fuorigioco. Jeroen Zoet(AZ) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Sadiq e' colto in fuorigioco.19:58

  65. 51'

    Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).19:56

  66. 51'

    Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  67. 50'

    Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).19:54

  69. 50'

    Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:54

  70. 48'

    Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53

  71. 48'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).19:53

  72. 47'

    Newerton (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  73. 47'

    Fallo di Kasper Boogaard (AZ).19:52

  75. 47'

    Fuorigioco. Yehor Nazaryna(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Kauã Elias e' colto in fuorigioco.19:51

  76. 46'

    Fallo di Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).19:50

  77. 46'

    Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  78. Inizia il Secondo tempo AZ 0, Shakhtar Donetsk 0.19:50

  79. 45'

    Sostituzione, AZ. Ayoub Oufkir sostituisce Seiya Maikuma.19:49

  81. 45'

    Sostituzione, AZ. Isak Jensen sostituisce Mateo Chávez.19:49

  82. 45'+5'

    Primo tempo terminato, AZ 0, Shakhtar Donetsk 0.19:35

  83. 45'+5'

    Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).19:34

  84. 45'+5'

    Rion Ichihara (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:34

  85. 45'+4'

    Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).19:34

  87. 45'+4'

    Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34

  88. 45'+4'

    Gara riprende.19:33

  89. 45'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Mateo Chávez (AZ) per infortunio.19:32

  90. 45'+2'

    Ibrahim Sadiq (AZ) e' ammonito per fallo.19:31

  91. 45'+2'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  93. 45'+2'

    Fallo di Ibrahim Sadiq (AZ).19:31

  94. 45'+1'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).19:31

  95. 45'+1'

    Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  96. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30

  97. 42'

    Tiro respinto. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kauã Elias con suggerimento di testa.19:27

  99. 41'

    Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).19:25

  100. 41'

    Mexx Meerdink (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25

  101. 40'

    Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Billy van Duijl con cross in seguito a un contropiede.19:25

  102. 39'

    Fuorigioco. Mykola Matviienko(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Newerton e' colto in fuorigioco.19:24

  103. 39'

    Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  105. 39'

    Fallo di Ibrahim Sadiq (AZ).19:24

  106. 38'

    Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).19:23

  107. 38'

    Kasper Boogaard (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23

  108. 38'

    Fuorigioco. Dmytro Riznyk(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Alisson Santana e' colto in fuorigioco.19:23

  109. 37'

    Gara riprende.19:21

  111. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Isaque (Shakhtar Donetsk) per infortunio.19:20

  112. 35'

    Kasper Boogaard (AZ) e' ammonito per fallo.19:20

  113. 35'

    Isaque (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  114. 35'

    Fallo di Kasper Boogaard (AZ).19:20

  115. 35'

    Gara riprende.19:19

  117. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Mexx Meerdink (AZ) per infortunio.19:19

  118. 34'

    Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).19:19

  119. 34'

    Mexx Meerdink (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19

  120. 33'

    Billy van Duijl (AZ) e' ammonito per fallo.19:18

  121. 33'

    Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  123. 33'

    Fallo di Billy van Duijl (AZ).19:18

  124. 32'

    Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mateo Chávez.19:17

  125. 32'

    Tiro parato. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:16

  126. 31'

    Mateo Chávez (AZ) e' ammonito per fallo.19:15

  127. 31'

    Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15

  129. 31'

    Fallo di Mateo Chávez (AZ).19:15

  130. 29'

    Fuorigioco. Pedro Henrique(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Alisson Santana e' colto in fuorigioco.19:14

  131. 28'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Billy van Duijl (AZ).19:13

  132. 27'

    Gara riprende.19:12

  133. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk) per infortunio.19:12

  135. 26'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Newerton (Shakhtar Donetsk).19:11

  136. 25'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).19:10

  137. 24'

    Isaque (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.19:09

  138. 24'

    Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).19:09

  139. 24'

    Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  141. 23'

    Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area. Assist di Newerton.19:08

  142. 21'

    Tentativo fallito. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pedro Henrique.19:06

  143. 16'

    Fuorigioco. Mykola Matviienko(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Kauã Elias e' colto in fuorigioco.19:01

  144. 15'

    Fuorigioco. Vinícius Tobias(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Mykola Matviienko e' colto in fuorigioco.19:00

  145. 15'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Jeroen Zoet (AZ).19:00

  147. 15'

    Tiro parato. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:00

  148. 14'

    Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59

  149. 14'

    Fallo di Matej Sín (AZ).18:59

  150. 13'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Mateo Chávez (AZ).18:57

  151. 13'

    Tiro respinto. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Isaque.18:57

  153. 12'

    Tiro parato. Mexx Meerdink (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:56

  154. 10'

    Fuorigioco. Jeroen Zoet(AZ) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Sadiq e' colto in fuorigioco.18:54

  155. 9'

    Fallo di mano di Ibrahim Sadiq (AZ).18:54

  156. 5'

    Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  157. 5'

    Fallo di Mexx Meerdink (AZ).18:50

  159. 5'

    Fallo di Newerton (Shakhtar Donetsk).18:50

  160. 5'

    Seiya Maikuma (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  161. 4'

    Tentativo fallito. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:49

  162. 3'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  163. 3'

    Fallo di Mateo Chávez (AZ).18:48

  165. 3'

    Tentativo fallito. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oleh Ocheretko.18:47

  166. Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  167. Fallo di Weslley Patati (AZ).18:46

  168. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45

  169. Fallo di Ibrahim Sadiq (AZ).18:45

  171. Inizia il Primo tempo.18:45

  172. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33

Formazioni AZ Alkmaar - Shakhtar Donetsk

AZ Alkmaar
Shakhtar Donetsk
TITOLARI AZ ALKMAAR
  • (41) JEROEN ZOET (P)
  • (18) RION ICHIHARA (D)
  • (23) BILLY VAN DUIJL (D)
  • (4) MAXIM DEKKER (D)
  • (15) MATEO CHÁVEZ (C)
  • (2) SEIYA MAIKUMA (C)
  • (33) MATEJ SÍN (C)
  • (74) KASPER BOOGAARD (C)
  • (7) WESLLEY PATATI (A)
  • (35) MEXX MEERDINK (A)
  • (11) IBRAHIM SADIQ (A)
PANCHINA AZ ALKMAAR
  • (56) RIO ROBBEMOND (C)
  • (12) HOBIE VERHULST (P)
  • (22) ELIJAH DIJKSTRA (D)
  • (45) BENDEGÚZ KOVÁCS (A)
  • (46) MATHIJS MENU (D)
  • (9) TROY PARROTT (A)
  • (1) ROME-JAYDEN OWUSU-ODURO (P)
  • (24) AYOUB OUFKIR (A)
  • (10) SVEN MIJNANS (C)
  • (26) KEES SMIT (C)
  • (17) ISAK JENSEN (A)
  • (5) ALEXANDRE PENETRA (D)
ALLENATORE AZ ALKMAAR
  • Leeroy Echteld
TITOLARI SHAKHTAR DONETSK
  • (31) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (13) PEDRO HENRIQUE (D)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (17) VINÍCIUS TOBIAS (D)
  • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
  • (30) ALISSON SANTANA (C)
  • (29) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (27) OLEH OCHERETKO (C)
  • (14) ISAQUE (C)
  • (11) NEWERTON (C)
  • (19) KAUÃ ELIAS (A)
PANCHINA SHAKHTAR DONETSK
  • (2) LASSINA TRAORÉ (A)
  • (21) ARTEM BONDARENKO (C)
  • (4) MARLON (D)
  • (48) DENYS TVARDOVSKYI (P)
  • (7) EGUINALDO (C)
  • (6) MARLON GOMES (C)
  • (16) IRAKLI AZAROVI (D)
  • (49) LUCA MEIRELLES (A)
  • (68) PROSPER OBAH (C)
  • (37) LUCAS FERREIRA (C)
  • (18) ALAA GHRAM (D)
  • (26) YUKHYM KONOPLIA (D)
ALLENATORE SHAKHTAR DONETSK
  • Arda Turan
PREPARTITA

AZ Alkmaar - Shakhtar Donetsk è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.

Attualmente AZ Alkmaar si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
AZ Alkmaar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7; Shakhtar Donetsk ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Catanzaro ha fatto 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.

AZ Alkmaar e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AZ AlkmaarShakhtar Donetsk
Partite giocate119
Numero di partite vinte66
Numero di partite perse42
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati1717
Gol totali subiti128
Media gol subiti per partita1.10.9
Percentuale possesso palla59.763.5
Numero totale di passaggi56984975
Numero totale di passaggi riusciti48934390
Tiri nello specchio della porta6246
Percentuale di tiri in porta48.854.8
Numero totale di cross166117
Numero medio di cross riusciti3624
Duelli per partita vinti504395
Duelli per partita persi513345
Corner subiti3630
Corner guadagnati7240
Numero di punizioni a favore11877
Numero di punizioni concesse13179
Tackle totali189152
Percentuale di successo nei tackle69.869.1
Fuorigiochi totali1419
Numero totale di cartellini gialli2317
Numero totale di cartellini rossi11

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