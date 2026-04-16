Incontro terminato, AZ 2, Shakhtar Donetsk 2.
Come insegnare l’inglese ai bambini
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
Incontro terminato, AZ 2, Shakhtar Donetsk 2.
Secondo tempo terminato, AZ 2, Shakhtar Donetsk 2.20:39
Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:39
Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).20:39
Tentativo fallito. Kasper Boogaard (AZ) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bendegúz Kovács.20:38
Sostituzione, AZ. Mathijs Menu sostituisce Weslley Patati.20:38
Tiro parato. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lucas Ferreira.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35
Fallo di Weslley Patati (AZ).20:34
Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Artem Bondarenko sostituisce Oleh Ocheretko per infortunio.20:33
Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk) e' ammonito.20:30
Bendegúz Kovács (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30
Fallo di Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk).20:30
Gol! AZ 2, Shakhtar Donetsk 2. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lucas Ferreira in seguito a un contropiede.20:28
Tentativo fallito. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Eguinaldo in seguito a un contropiede.20:26
Gol! AZ 2, Shakhtar Donetsk 1. Matej Sín (AZ) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bendegúz Kovács con suggerimento di testa.20:24
Tiro parato. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:23
Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) e' ammonito.20:22
Fallo di Weslley Patati (AZ).20:22
Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Fallo di Rion Ichihara (AZ).20:20
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fallo di Weslley Patati (AZ).20:19
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Gol! AZ 1, Shakhtar Donetsk 1. Isak Jensen (AZ) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:18
Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16
Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).20:16
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:16
Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).20:16
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Luca Meirelles sostituisce Kauã Elias per infortunio.20:14
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lucas Ferreira sostituisce Newerton.20:14
Gara riprende.20:14
Gara momentaneamente sospesa, Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) per infortunio.20:14
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13
Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).20:13
Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da fuori area.20:13
Fallo di Weslley Patati (AZ).20:12
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Tentativo fallito. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marlon Gomes.20:09
Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Bendegúz Kovács (AZ).20:08
Sostituzione, AZ. Rio Robbemond sostituisce Billy van Duijl.20:08
Sostituzione, AZ. Bendegúz Kovács sostituisce Mexx Meerdink.20:07
Tentativo fallito. Rion Ichihara (AZ) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Isak Jensen con cross da calcio d'angolo.20:07
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).20:07
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Marlon Gomes sostituisce Isaque.20:06
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Eguinaldo sostituisce Alisson Santana.20:05
Fuorigioco. Dmytro Riznyk(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Kauã Elias e' colto in fuorigioco.20:05
Gol! AZ 0, Shakhtar Donetsk 1. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kauã Elias.20:02
Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).20:01
Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01
Fuorigioco. Jeroen Zoet(AZ) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Sadiq e' colto in fuorigioco.19:58
Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).19:56
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).19:54
Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:54
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Fallo di Weslley Patati (AZ).19:53
Newerton (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Kasper Boogaard (AZ).19:52
Fuorigioco. Yehor Nazaryna(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Kauã Elias e' colto in fuorigioco.19:51
Fallo di Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).19:50
Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Inizia il Secondo tempo AZ 0, Shakhtar Donetsk 0.19:50
Sostituzione, AZ. Ayoub Oufkir sostituisce Seiya Maikuma.19:49
Sostituzione, AZ. Isak Jensen sostituisce Mateo Chávez.19:49
Primo tempo terminato, AZ 0, Shakhtar Donetsk 0.19:35
Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).19:34
Rion Ichihara (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:34
Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).19:34
Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Gara riprende.19:33
Gara momentaneamente sospesa, Mateo Chávez (AZ) per infortunio.19:32
Ibrahim Sadiq (AZ) e' ammonito per fallo.19:31
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Ibrahim Sadiq (AZ).19:31
Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).19:31
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30
Tiro respinto. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kauã Elias con suggerimento di testa.19:27
Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).19:25
Mexx Meerdink (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25
Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Billy van Duijl con cross in seguito a un contropiede.19:25
Fuorigioco. Mykola Matviienko(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Newerton e' colto in fuorigioco.19:24
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Ibrahim Sadiq (AZ).19:24
Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).19:23
Kasper Boogaard (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Fuorigioco. Dmytro Riznyk(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Alisson Santana e' colto in fuorigioco.19:23
Gara riprende.19:21
Gara momentaneamente sospesa, Isaque (Shakhtar Donetsk) per infortunio.19:20
Kasper Boogaard (AZ) e' ammonito per fallo.19:20
Isaque (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Kasper Boogaard (AZ).19:20
Gara riprende.19:19
Gara momentaneamente sospesa, Mexx Meerdink (AZ) per infortunio.19:19
Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).19:19
Mexx Meerdink (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19
Billy van Duijl (AZ) e' ammonito per fallo.19:18
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Billy van Duijl (AZ).19:18
Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mateo Chávez.19:17
Tiro parato. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:16
Mateo Chávez (AZ) e' ammonito per fallo.19:15
Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15
Fallo di Mateo Chávez (AZ).19:15
Fuorigioco. Pedro Henrique(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Alisson Santana e' colto in fuorigioco.19:14
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Billy van Duijl (AZ).19:13
Gara riprende.19:12
Gara momentaneamente sospesa, Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk) per infortunio.19:12
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Newerton (Shakhtar Donetsk).19:11
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).19:10
Isaque (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.19:09
Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).19:09
Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area. Assist di Newerton.19:08
Tentativo fallito. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pedro Henrique.19:06
Fuorigioco. Mykola Matviienko(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Kauã Elias e' colto in fuorigioco.19:01
Fuorigioco. Vinícius Tobias(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Mykola Matviienko e' colto in fuorigioco.19:00
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Jeroen Zoet (AZ).19:00
Tiro parato. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:00
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59
Fallo di Matej Sín (AZ).18:59
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Mateo Chávez (AZ).18:57
Tiro respinto. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Isaque.18:57
Tiro parato. Mexx Meerdink (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:56
Fuorigioco. Jeroen Zoet(AZ) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Sadiq e' colto in fuorigioco.18:54
Fallo di mano di Ibrahim Sadiq (AZ).18:54
Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Mexx Meerdink (AZ).18:50
Fallo di Newerton (Shakhtar Donetsk).18:50
Seiya Maikuma (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Tentativo fallito. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:49
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Mateo Chávez (AZ).18:48
Tentativo fallito. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oleh Ocheretko.18:47
Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Weslley Patati (AZ).18:46
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45
Fallo di Ibrahim Sadiq (AZ).18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33
AZ Alkmaar - Shakhtar Donetsk è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.
Attualmente AZ Alkmaar si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
AZ Alkmaar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7; Shakhtar Donetsk ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5.
In casa il Catanzaro ha fatto 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.
AZ Alkmaar e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AZ Alkmaar
|Shakhtar Donetsk
|Partite giocate
|11
|9
|Numero di partite vinte
|6
|6
|Numero di partite perse
|4
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|17
|17
|Gol totali subiti
|12
|8
|Media gol subiti per partita
|1.1
|0.9
|Percentuale possesso palla
|59.7
|63.5
|Numero totale di passaggi
|5698
|4975
|Numero totale di passaggi riusciti
|4893
|4390
|Tiri nello specchio della porta
|62
|46
|Percentuale di tiri in porta
|48.8
|54.8
|Numero totale di cross
|166
|117
|Numero medio di cross riusciti
|36
|24
|Duelli per partita vinti
|504
|395
|Duelli per partita persi
|513
|345
|Corner subiti
|36
|30
|Corner guadagnati
|72
|40
|Numero di punizioni a favore
|118
|77
|Numero di punizioni concesse
|131
|79
|Tackle totali
|189
|152
|Percentuale di successo nei tackle
|69.8
|69.1
|Fuorigiochi totali
|14
|19
|Numero totale di cartellini gialli
|23
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND