Le scelte di Vanoli: Piccoli punta centrale, Solomon e Gudmundsson a supporto, out Kean. Squalificato Dodò, Harrison a destra. Fagioli e Mandragora a metà campo.21:05

Le scelte di Glasner: Mateta guida l'attacco, Sarr e Yeremi Pino gli esterni. Wharton e Kamada in mediana, Munoz e Mitchell sulle fasce.21:35

RIGORE PER LA FIORENTINA! Contrasto in area tra Mandragora e Canvot, l'arbitro attende un attimo e poi indica il dischetto. 21:30

PREPARTITA

Fiorentina - Crystal Palace è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Crystal Palace sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente la Fiorentina si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Crystal Palace si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; Crystal Palace ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6.

Fiorentina e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.

Fiorentina-Crystal Palace ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina ha perso ciascuno degli ultimi tre incontri con avversarie inglesi nelle maggiori competizioni europee, una sconfitta in più di quelle subite negli 11 precedenti (6V 3N).

Il 3-0 del Crystal Palace contro la Fiorentina nella gara d'andata è stata la loro vittoria più ampia a pari merito nelle maggiori competizioni europee (3-0 anche contro lo Shelbourne nel dicembre 2025); dall'altra parte è stata anche la sconfitta più pesante a pari merito della Fiorentina in UEFA Conference League (0-3 anche contro l'Istanbul Basaksehir nel settembre 2022).

La Fiorentina è stata eliminata in tutte le precedenti cinque occasioni in cui ha perso una gara d'andata con 3 o più gol di scarto nelle maggiori competizioni europee; l'unica squadra nella storia della UEFA Conference League a qualificarsi dopo una tale sconfitta è stata l'Olympiakos contro il Maccabi Tel Aviv negli ottavi di finale della stagione 2023-24 (sconfitta per 1-4 e vittoria per 6-1).

La Fiorentina potrebbe diventare la prima squadra italiana a ribaltare uno scarto di 3 o più gol subito in un match di andata in una fase a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee dalla Roma contro il Barcelona nei quarti di finale della Champions League 2017/18: sconfitta esterna 1-4 all'andata e vittoria casalinga 3-0 al ritorno. In particolare, una formazione italiana non ci è mai riuscita contro un'avversaria inglese.

Il Crystal Palace è imbattuto nelle ultime sette partite di UEFA Conference League (4V 3N) dalla sconfitta per 1-2 contro lo Strasburgo a novembre.

La Fiorentina ha perso cinque delle 11 partite in questa UEFA Conference League (6V), il numero più alto di sconfitte per la Viola in una singola campagna nelle maggiori competizioni europee.

Il Crystal Palace ha registrato sette grandi occasioni e 3.2 xG nella gara d'andata contro la Fiorentina: entrambi i valori sono i più alti che la Fiorentina abbia mai affrontato considerando le sue 51 partite in UEFA Conference League.

Nessuna squadra ha segnato più gol di testa del Crystal Palace in UEFA Conference League in questa stagione (4, a pari merito con il Drita); tutti questi quattro gol realizzati di testa sono inoltre arrivati da giocatori diversi (Muñoz, Devenny, Lacroix e Sarr).

Ismaïla Sarr ha segnato sei gol in UEFA Conference League in questa stagione, tanti quanti ne aveva segnati nelle sue prime due campagne nelle maggiori competizioni europee (4 con il Rennes nel 2018-19 e 2 con il Marsiglia nel 2023-24). Con un gol in questa sfida Sarr aggancerebbe Mamadou Niang e Dame N'Doye a quota 13 in seconda posizione tra i migliori marcatori del Senegal nelle maggiori competizioni europee - primo Sadio Mané con 31.

Cher Ndour e Albert Gudmundsson sono i giocatori della Fiorentina con più partecipazioni attive in questa Conference League: entrambi a quota cinque, con tre gol segnati e due assist forniti. In particolare Ndour potrebbe diventare il terzo giocatore italiano della Viola a prendere parte a più di cinque reti in una singola edizione del torneo dopo Rolando Mandragora nel 2024/25 e Cristiano Biraghi nel 2022/23 (sette entrambi).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: