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Fiorentina-Crystal Palace: 2-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

16 Aprile 2026 ore 21:00
Fiorentina
2
Crystal Palace
1
Partita finita
Arbitro: Jesús Gil Manzano
  1. 17' 0-1 Ismaïla Sarr
  2. 30' 1-1 Albert Gudmundsson (R)
  3. 53' 2-1 Cher Ndour
0'
45'
90'
90'
95'

La Fiorentina batte 2-1 il Crystal Palace ma non basta, viola eliminati dalla Conference League. Sarr al 17' sblocca il risultato, pari dal dischetto di Gudmundsson al 30'. Ndour al 53' segna la rete del vantaggio.

Il prossimo turno di Conference League si giocherà il 30 aprile, il Crystal Palace affronterà lo Shakhtar Donetsk.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Fiorentina-Crystal Palace, arrivederci al prossimo turno di Conference League!23:03

  2. 90'+5'

    Fine partita! FIORENTINA-CRYSTAL PALACE 2-1 (17' Sarr, 30' rig. Gudmundsson, 53' Ndour).23:00

  3. 90'+4'

    Harrison mette al centro, colpo di testa fuori misura di Piccoli. 22:59

  4. 90'+1'

    Ammonito PICCOLI per gioco scorretto su Richards.22:57

  5. 90'

    L'arbitro assegna quattro minuti di recupero. 22:56

  7. 87'

    Ammonito NDOUR per gioco scorretto su Hughes.22:52

  8. 84'

    Fallo in attacco di Kamada, interrotta l'azione degli inglesi. 22:49

  9. 81'

    Cross da destra di Harrison, Piccoli in area di testa non riesce a indirizzare verso la porta. 22:47

  10. 78'

    La Fiorentina in avanti adesso si schiera con Fazzini e Fabbian alle spalle di Piccoli.22:46

  11. 76'

    Ammonito RIAD per perdita di tempo.22:42

  13. 75'

    Sostituzione FIORENTINA: entra Fazzini esce Solomon.22:40

  14. 75'

    Sostituzione FIORENTINA: entra Fabbian esce Gudmundsson.22:40

  15. 73'

    Sostituzione CRYSTAL PALACE: entra Hughes esce Yeremi Pino.22:39

  16. 71'

    Tiro di Mandragora deviato, Henderson in uscita anticipa Gudmundsson e subisce anche fallo. 22:37

  17. 70'

    Sostituzione FIORENTINA: entra Balbo esce Gosens.22:36

  19. 70'

    Sostituzione FIORENTINA: entra Kouadio esce Comuzzo.22:35

  20. 69'

    Tiro in corsa debole di Harrison, nessun problema per Henderson. 22:34

  21. 67'

    Ammonito RANIERI per proteste.22:32

  22. 66'

    Punizione dalla trequarti per la Fiorentina, Riad stende Solomon. 22:32

  23. 63'

    Prolungata azione della Fiorentina, Gudmundsson dal limite impegna Henderson. 22:29

  25. 62'

    Gudmundsson interviene in scivolata su Yeremi Pino, l'arbitro interrompe il gioco. 22:29

  26. 59'

    Lancio di Ranieri, Piccoli segnalato in posizione di fuorigioco. 22:25

  27. 56'

    Ammonito SARR per gioco scorretto su Ndour.22:22

  28. 55'

    La Fiorentina adesso avrebbe bisogno di segnare altre due reti per andare ai supplementari. 22:21

  29. 53'

    GOL! FIORENTINA-Crystal Palace 2-1! Rete di Ndour. Suggerimento di Solomon, da fuori area Ndour con un pregevole tiro angolato trafigge Henderson.

    Guarda la scheda del giocatore Cher Ndour22:20

    Cher Ndour
  31. 50'

    Crystal Palace pericoloso: tiro centrale ma potente di Kamada, De Gea si rifugia in corner. 22:16

  32. 48'

    Cross di Mandragora, Gosens di testa non riesce a rimettere al centro. 22:14

  33. 46'

    Inizio secondo tempo di FIORENTINA-CRYSTAL PALACE!22:11

  34. 46'

    Sostituzione FIORENTINA: entra Ndour esce Fagioli.22:10

  35. 46'

    Sostituzione CRYSTAL PALACE: entra Strand Larsen esce Mateta.22:10

  37. Termina in parità la prima frazione di gara tra Fiorentina e Crystal Palace. Inglesi in vantaggio al 17' con una rete di Sarr. Pari dei viola al 30', Gudmundsson in gol dal dischetto. 21:55

  38. 45'+5'

    Fine primo tempo: FIORENTINA-CRYSTAL PALACE 1-1! In gol Sarr e Gudmundsson.21:53

  39. 45'+5'

    Ammonito COMUZZO per gioco scorretto su Mateta.21:52

  40. 45'+2'

    Solomon libera il destro dal limite, Henderson alza la sfera oltre la traversa. 21:49

  41. 45'+1'

    Problema fisico anche per Fagioli, il centrocampista viola non appare in grado di continuare a giocare e potrebbe uscire all'intervallo.21:50

  43. 45'

    L'arbitro Gil Manzano concede cinque minuti di recupero. 21:48

  44. 42'

    Secondo cambio forzato per il Crystal Palace, fuori Wharton e Lacroix per infortunio. 21:44

  45. 41'

    Sostituzione CRYSTAL PALACE: entra Riad esce Lacroix.21:44

  46. 40'

    Ammonito YEREMI PINO per comportamento non regolamentare.21:43

  47. 40'

    Ammonito PONGRACIC per comportamento non regolamentare.21:43

  49. 40'

    Animi accesi in campo, screzio tra Pongracic e Yeremi Pino. 21:42

  50. 38'

    Gudmundsson dalla bandierina, pallone vagante, Piccoli non trova lo spazio per il tiro.21:41

  51. 36'

    Lacroix dolorante a terra dopo uno scontro fortuito con Munoz, sanitari in campo. 21:39

  52. 34'

    Tentativo di Yeremi PIno, conclusione larga di molto. 21:36

  53. 33'

    Cross di Yeremi Pino, Lerma di testa non riesce a dare forza al pallone. 21:35

  55. 30'

    GOL! FIORENTINA-Crystal Palace 1-1! Rete di Gudmundsson. Calcio di rigore trasformato con freddezza da Gudmundsson, Henderson spiazzato.

    Guarda la scheda del giocatore Albert Gudmundsson21:33

    Albert Gudmundsson
  56. 30'

    Sostituzione CRYSTAL PALACE: entra Lerma esce Wharton.21:32

  57. 29'

    Problema per Wharton, il centrocampista necessita di cure mediche. 21:31

  58. 27'

    RIGORE PER LA FIORENTINA! Contrasto in area tra Mandragora e Canvot, l'arbitro attende un attimo e poi indica il dischetto. 21:30

  59. 25'

    OCCASIONE FIORENTINA! Solomon in area conclude verso la porta, parata in tuffo di Henderson.21:28

  61. 23'

    Possesso gestito dalla Fiorentina, ma la squadra ospite non concede varchi. 21:26

  62. 20'

    Il Crystal Palace resta in attacco, Sarr chiama De Gea a un intervento in tuffo.21:22

  63. 17'

    GOL! Fiorentina-CRYSTAL PALACE 0-1! Rete di Sarr. Munoz scodella in area, Sarr da pochi passi dalla porta insacca di testa.21:20

  64. 16'

    Pongracic spinge Mateta, punizione da metà campo per il Crystal Palace. 21:18

  65. 13'

    Gosens scatta alle spalle della difesa, Richards chiude in corner. 21:16

  67. 10'

    Gudmundsson carica il destro da fuori area, tiro smorzato dalla difesa inglese. 21:13

  68. 8'

    Fagioli calcia dal limite dell'area, tiro respinto da Lacroix.21:10

  69. 6'

    Traversone di Kamada troppo sul portiere, De Gea raccoglie la sfera.21:09

  70. 3'

    OCCASIONE CRYSTAL PALACE! Opportunità per Munoz, l'esterno non inquadra il bersaglio da posizione favorevole. 21:06

  71. 2'

    Fiorentina schierata con la difesa a tre, Comuzzo centrale.21:06

  73. 1'

    Inizio primo tempo di FIORENTINA-CRYSTAL PALACE! Dirige il match l'arbitro spagnolo Gil Manzano.21:02

  74. Le scelte di Glasner: Mateta guida l'attacco, Sarr e Yeremi Pino gli esterni. Wharton e Kamada in mediana, Munoz e Mitchell sulle fasce.21:35

  75. Le scelte di Vanoli: Piccoli punta centrale, Solomon e Gudmundsson a supporto, out Kean. Squalificato Dodò, Harrison a destra. Fagioli e Mandragora a metà campo.21:05

  76. Panchina CRYSTAL PALACE: Benitez, Matthews, Lerma, Johnson, Clyne, Huges, Sosa, Riad, Devenry, Cardines, Strand Larsen.20:19

  77. Panchina FIORENTINA: Christensen, Leonardelli, Kouadio, Kospo, Balbo, Bonanno, Deli, Fabbian, Ndour, Fazzini, Brasco.20:19

  79. Formazione CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson - Richards, Lacroix, Canvot - Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Yeremi Pino - Mateta.21:36

  80. Formazione FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea - Pongracic, Comuzzo, Ranieri - Harrison, Fagioli, Mandragora, Gosens - Gudmundsson, Solomon - Piccoli.21:04

  81. Manca poco all'inizio di Fiorentina-Crystal Palace. Nel match di andata gli inglesi si sono imposti 3-0.20:14

  82. Benvenuti alla diretta della partita dei quarti di finale di Conference League, si affrontano Fiorentina e Crystal Palace.20:14

Formazioni Fiorentina - Crystal Palace

Fiorentina
Crystal Palace
TITOLARI FIORENTINA
  • (43) DAVID DE GEA (P)
  • (15) PIETRO COMUZZO (D)
  • (6) LUCA RANIERI (D)
  • (5) MARIN PONGRACIC (D)
  • (21) ROBIN GOSENS (C)
  • (8) ROLANDO MANDRAGORA (C)
  • (44) NICOLÒ FAGIOLI (C)
  • (17) JACK HARRISON (C)
  • (19) MANOR SOLOMON (A)
  • (91) ROBERTO PICCOLI (A)
  • (10) ALBERT GUDMUNDSSON (A)
PANCHINA FIORENTINA
  • (22) JACOPO FAZZINI (C)
  • (50) PIETRO LEONARDELLI (P)
  • (53) OLIVER CHRISTENSEN (P)
  • (80) GIOVANNI FABBIAN (C)
  • (27) CHER NDOUR (C)
  • (69) GIORGIO PUZZOLI (A)
  • (62) LUÍS BALBO (D)
  • (23) EMAN KOSPO (D)
  • (61) RICCARDO BRASCHI (A)
  • (64) LAPO DELI (C)
  • (60) EDDY KOUADIO (D)
ALLENATORE FIORENTINA
  • Paolo Vanoli
TITOLARI CRYSTAL PALACE
  • (1) DEAN HENDERSON (P)
  • (5) MAXENCE LACROIX (D)
  • (26) CHRIS RICHARDS (D)
  • (23) JAYDEE CANVOT (D)
  • (2) DANIEL MUÑOZ (C)
  • (3) TYRICK MITCHELL (C)
  • (20) ADAM WHARTON (C)
  • (18) DAICHI KAMADA (C)
  • (7) ISMAÏLA SARR (A)
  • (10) YÉREMY PINO (A)
  • (14) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
PANCHINA CRYSTAL PALACE
  • (11) BRENNAN JOHNSON (A)
  • (34) CHADI RIAD (D)
  • (31) REMI MATTHEWS (P)
  • (22) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
  • (55) JUSTIN DEVENNY (C)
  • (19) WILL HUGHES (C)
  • (24) BORNA SOSA (D)
  • (59) RIO CARDINES (C)
  • (17) NATHANIEL CLYNE (D)
  • (42) KADEN RODNEY (C)
  • (44) WALTER BENÍTEZ (P)
  • (8) JEFFERSON LERMA (C)
ALLENATORE CRYSTAL PALACE
  • Oliver Glasner
PREPARTITA

Fiorentina - Crystal Palace è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.
Arbitro di Fiorentina - Crystal Palace sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente la Fiorentina si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Crystal Palace si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
La Fiorentina ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; Crystal Palace ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6.

Fiorentina e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.

Fiorentina-Crystal Palace ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Fiorentina ha perso ciascuno degli ultimi tre incontri con avversarie inglesi nelle maggiori competizioni europee, una sconfitta in più di quelle subite negli 11 precedenti (6V 3N).
  • Il 3-0 del Crystal Palace contro la Fiorentina nella gara d'andata è stata la loro vittoria più ampia a pari merito nelle maggiori competizioni europee (3-0 anche contro lo Shelbourne nel dicembre 2025); dall'altra parte è stata anche la sconfitta più pesante a pari merito della Fiorentina in UEFA Conference League (0-3 anche contro l'Istanbul Basaksehir nel settembre 2022).
  • La Fiorentina è stata eliminata in tutte le precedenti cinque occasioni in cui ha perso una gara d'andata con 3 o più gol di scarto nelle maggiori competizioni europee; l'unica squadra nella storia della UEFA Conference League a qualificarsi dopo una tale sconfitta è stata l'Olympiakos contro il Maccabi Tel Aviv negli ottavi di finale della stagione 2023-24 (sconfitta per 1-4 e vittoria per 6-1).
  • La Fiorentina potrebbe diventare la prima squadra italiana a ribaltare uno scarto di 3 o più gol subito in un match di andata in una fase a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee dalla Roma contro il Barcelona nei quarti di finale della Champions League 2017/18: sconfitta esterna 1-4 all'andata e vittoria casalinga 3-0 al ritorno. In particolare, una formazione italiana non ci è mai riuscita contro un'avversaria inglese.
  • Il Crystal Palace è imbattuto nelle ultime sette partite di UEFA Conference League (4V 3N) dalla sconfitta per 1-2 contro lo Strasburgo a novembre.
  • La Fiorentina ha perso cinque delle 11 partite in questa UEFA Conference League (6V), il numero più alto di sconfitte per la Viola in una singola campagna nelle maggiori competizioni europee.
  • Il Crystal Palace ha registrato sette grandi occasioni e 3.2 xG nella gara d'andata contro la Fiorentina: entrambi i valori sono i più alti che la Fiorentina abbia mai affrontato considerando le sue 51 partite in UEFA Conference League.
  • Nessuna squadra ha segnato più gol di testa del Crystal Palace in UEFA Conference League in questa stagione (4, a pari merito con il Drita); tutti questi quattro gol realizzati di testa sono inoltre arrivati da giocatori diversi (Muñoz, Devenny, Lacroix e Sarr).
  • Ismaïla Sarr ha segnato sei gol in UEFA Conference League in questa stagione, tanti quanti ne aveva segnati nelle sue prime due campagne nelle maggiori competizioni europee (4 con il Rennes nel 2018-19 e 2 con il Marsiglia nel 2023-24). Con un gol in questa sfida Sarr aggancerebbe Mamadou Niang e Dame N'Doye a quota 13 in seconda posizione tra i migliori marcatori del Senegal nelle maggiori competizioni europee - primo Sadio Mané con 31.
  • Cher Ndour e Albert Gudmundsson sono i giocatori della Fiorentina con più partecipazioni attive in questa Conference League: entrambi a quota cinque, con tre gol segnati e due assist forniti. In particolare Ndour potrebbe diventare il terzo giocatore italiano della Viola a prendere parte a più di cinque reti in una singola edizione del torneo dopo Rolando Mandragora nel 2024/25 e Cristiano Biraghi nel 2022/23 (sette entrambi).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FiorentinaCrystal Palace
Partite giocate1111
Numero di partite vinte66
Numero di partite perse52
Numero di partite pareggiate03
Gol totali segnati1719
Gol totali subiti148
Media gol subiti per partita1.30.7
Percentuale possesso palla50.158.7
Numero totale di passaggi49155704
Numero totale di passaggi riusciti40634809
Tiri nello specchio della porta5962
Percentuale di tiri in porta50.942.5
Numero totale di cross206250
Numero medio di cross riusciti5765
Duelli per partita vinti592538
Duelli per partita persi547473
Corner subiti3321
Corner guadagnati5866
Numero di punizioni a favore160103
Numero di punizioni concesse155153
Tackle totali154194
Percentuale di successo nei tackle61.767.5
Fuorigiochi totali2127
Numero totale di cartellini gialli2919
Numero totale di cartellini rossi01

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