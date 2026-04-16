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Strasburgo-1. FSV Mainz 05: 4-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

16 Aprile 2026 ore 21:00
Strasburgo
4
1. FSV Mainz 05
0
Partita finita
Arbitro: João Pinheiro
  1. 26' 1-0 Sebastian Nanasi
  2. 35' 2-0 Abdoul Ouattara
  3. 69' 3-0 Julio Enciso
  4. 74' 4-0 Emmanuel Emegha
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Strasburgo 4, FSV Mainz 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Strasburgo 4, FSV Mainz 0.22:54

  3. 90'+4'

    Diego Moreira (Strasburgo) e' ammonito.22:52

  4. 90'+3'

    Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.22:52

  5. 90'+3'

    Armindo Sieb (FSV Mainz) e' ammonito.22:52

  6. 90'+3'

    Fallo di Nikolas Veratschnig (FSV Mainz).22:51

  7. 90'+3'

    Mike Penders (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  9. 90'+3'

    Tiro parato. Nadiem Amiri (FSV Mainz) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Armindo Sieb.22:51

  10. 90'+1'

    Fallo di Valentín Barco (Strasburgo).22:49

  11. 90'+1'

    Nadiem Amiri (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49

  13. 89'

    Tiro respinto. Anthony Caci (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area. Assist di Stefan Posch.22:48

  15. 89'

    Tentativo fallito. Stefan Posch (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.22:48

  16. 89'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Valentín Barco (Strasburgo).22:47

  17. 88'

    Sostituzione, Strasburgo. Maxi Oyedele sostituisce Julio Enciso.22:46

  18. 87'

    Tentativo fallito. Stefan Posch (FSV Mainz) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.22:45

  19. 86'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Diego Moreira (Strasburgo).22:44

  21. 86'

    Fallo di Emmanuel Emegha (Strasburgo).22:44

  22. 86'

    Stefan Posch (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  23. 85'

    Fuorigioco. Nadiem Amiri(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Armindo Sieb e' colto in fuorigioco.22:43

  24. 83'

    Fallo di Martial Godo (Strasburgo).22:42

  25. 83'

    Nadiem Amiri (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42

  27. 82'

    Sostituzione, FSV Mainz. Nikolas Veratschnig sostituisce Phillipp Mwene.22:40

  28. 82'

    Sostituzione, FSV Mainz. William Bøving sostituisce Dominik Kohr.22:40

  29. 81'

    Fallo di Ismaël Doukouré (Strasburgo).22:39

  30. 81'

    Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:39

  31. 80'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Posch (FSV Mainz).22:38

  33. 79'

    Diego Moreira (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  34. 79'

    Fallo di Anthony Caci (FSV Mainz).22:38

  35. 79'

    Sostituzione, Strasburgo. Gessime Yassine sostituisce Abdoul Ouattara.22:37

  36. 78'

    Sostituzione, Strasburgo. Lucas Høgsberg sostituisce Ben Chilwell.22:36

  37. 74'

    Gol! Strasburgo 4, FSV Mainz 0. Emmanuel Emegha (Strasburgo) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Julio Enciso con cross.22:32

  39. 72'

    Sostituzione, FSV Mainz. Armindo Sieb sostituisce Sota Kawasaki.22:30

  40. 72'

    Sostituzione, FSV Mainz. Anthony Caci sostituisce Silvan Widmer.22:30

  41. 71'

    Fallo di Emmanuel Emegha (Strasburgo).22:29

  42. 71'

    Dominik Kohr (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  43. 69'

    Gol! Strasburgo 3, FSV Mainz 0. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martial Godo.22:27

  45. 68'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Posch (FSV Mainz).22:26

  46. 66'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Daniel Batz (FSV Mainz).22:25

  47. 66'

    Rigore parato! Emmanuel Emegha (Strasburgo) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:24

  48. 64'

    Rigore per Strasburgo. Valentín Barco e'stato atterrato in area di rigore.22:23

  49. 64'

    Rigore concesso da Dominik Kohr (FSV Mainz) per un fallo in area.22:23

  51. 60'

    Gara riprende.22:18

  52. 60'

    Robin Zentner (FSV Mainz) e' ammonito.22:18

  53. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Valentín Barco (Strasburgo) per infortunio.22:17

  54. 58'

    Sostituzione, Strasburgo. Emmanuel Emegha sostituisce Sebastian Nanasi.22:17

  55. 58'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16

  57. 58'

    Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).22:16

  58. 54'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Valentín Barco (Strasburgo).22:12

  59. 53'

    Tiro respinto. Nadiem Amiri (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area.22:12

  60. 53'

    Tentativo fallito. Stefan Posch (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Dominik Kohr.22:11

  61. 49'

    Samir El Mourabet (Strasburgo) e' ammonito per fallo.22:07

  63. 49'

    Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).22:07

  64. 49'

    Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  65. Inizia il Secondo tempo Strasburgo 2, FSV Mainz 0.22:04

  66. 45'

    Sostituzione, FSV Mainz. Nadiem Amiri sostituisce Nelson Weiper.22:03

  67. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Strasburgo 2, FSV Mainz 0.21:48

  69. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Posch (FSV Mainz).21:46

  70. 45'+1'

    Tiro respinto. Valentín Barco (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Martial Godo.21:46

  71. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  72. 45'

    Sebastian Nanasi (Strasburgo) e' ammonito per fallo.21:45

  73. 45'

    Fallo di Sebastian Nanasi (Strasburgo).21:45

  75. 45'

    Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  76. 44'

    Fallo di Diego Moreira (Strasburgo).21:44

  77. 44'

    Phillipp Mwene (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  78. 41'

    Tiro parato. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:41

  79. 39'

    Tentativo fallito. Abdoul Ouattara (Strasburgo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.21:39

  81. 37'

    Fallo di Julio Enciso (Strasburgo).21:38

  82. 37'

    Stefan Posch (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38

  83. 36'

    Valentín Barco (Strasburgo) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.21:37

  84. 35'

    Gol! Strasburgo 2, FSV Mainz 0. Abdoul Ouattara (Strasburgo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Julio Enciso con cross.21:35

  85. 32'

    Fallo di mano di Silvan Widmer (FSV Mainz).21:32

  87. 27'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  88. 27'

    Fallo di Phillipp Mwene (FSV Mainz).21:28

  89. 26'

    Gol! Strasburgo 1, FSV Mainz 0. Sebastian Nanasi (Strasburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:26

  90. 25'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Posch (FSV Mainz).21:25

  91. 25'

    Tiro parato. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martial Godo con cross.21:25

  93. 24'

    Julio Enciso (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  94. 24'

    Fallo di Stefan Posch (FSV Mainz).21:25

  95. 23'

    Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).21:23

  96. 23'

    Phillip Tietz (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  97. 21'

    Gara riprende.21:21

  99. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, Diego Moreira (Strasburgo) per infortunio.21:20

  100. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, Dominik Kohr (FSV Mainz) per infortunio.21:20

  101. 19'

    Dominik Kohr (FSV Mainz) e' ammonito.21:19

  102. 19'

    Diego Moreira (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19

  103. 19'

    Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).21:19

  105. 18'

    Gara riprende.21:18

  106. 17'

    Gara momentaneamente sospesa, Andrew Omobamidele (Strasburgo) per infortunio.21:18

  107. 16'

    Fuorigioco. Martial Godo(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Julio Enciso e' colto in fuorigioco.21:16

  108. 14'

    Gara riprende.21:15

  109. 14'

    Gara momentaneamente sospesa, Ismaël Doukouré (Strasburgo) per infortunio.21:14

  111. 12'

    Fallo di mano di Phillipp Mwene (FSV Mainz).21:12

  112. 11'

    Diego Moreira (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  113. 11'

    Fallo di Phillipp Mwene (FSV Mainz).21:11

  114. 10'

    Gara riprende.21:10

  115. 9'

    Gara momentaneamente sospesa, Kaishu Sano (FSV Mainz) per infortunio.21:10

  117. 9'

    Tiro respinto. Phillipp Mwene (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nelson Weiper.21:09

  118. 8'

    Andrew Omobamidele (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  119. 8'

    Fallo di Phillip Tietz (FSV Mainz).21:09

  120. 6'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Ismaël Doukouré (Strasburgo).21:07

  121. 6'

    Tentativo fallito. Abdoul Ouattara (Strasburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.21:06

  123. 4'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

  124. 4'

    Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).21:05

  125. 3'

    Fallo di Valentín Barco (Strasburgo).21:03

  126. 3'

    Phillip Tietz (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03

  127. Inizia il Primo tempo.21:01

  129. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

Formazioni Strasburgo - 1. FSV Mainz 05

Strasburgo
1. FSV Mainz 05
TITOLARI STRASBURGO
  • (39) MIKE PENDERS (P)
  • (2) ANDREW OMOBAMIDELE (D)
  • (6) ISMAËL DOUKOURÉ (D)
  • (3) BEN CHILWELL (D)
  • (42) ABDOUL OUATTARA (D)
  • (32) VALENTÍN BARCO (C)
  • (29) SAMIR EL MOURABET (C)
  • (11) SEBASTIAN NANASI (C)
  • (7) DIEGO MOREIRA (C)
  • (20) MARTIAL GODO (C)
  • (19) JULIO ENCISO (A)
PANCHINA STRASBURGO
  • (10) EMMANUEL EMEGHA (A)
  • (60) GABRIEL KERCKAERT (P)
  • (43) YOANN BECKER (D)
  • (15) DAVID DATRO FOFANA (A)
  • (27) SAM AMO-AMEYAW (A)
  • (83) RAFAEL LUÍS (C)
  • (38) JEAN-BAPTISTE BOSEY (A)
  • (17) MATHIS AMOUGOU (C)
  • (24) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (80) GESSIME YASSINE (A)
  • (1) KARL-JOHAN JOHNSSON (P)
  • (8) MAXI OYEDELE (C)
ALLENATORE STRASBURGO
  • Gary O'Neil
TITOLARI 1. FSV MAINZ 05
  • (33) DANIEL BATZ (P)
  • (21) DANNY DA COSTA (D)
  • (31) DOMINIK KOHR (D)
  • (4) STEFAN POSCH (D)
  • (30) SILVAN WIDMER (C)
  • (24) SOTA KAWASAKI (C)
  • (2) PHILLIPP MWENE (C)
  • (8) PAUL NEBEL (C)
  • (6) KAISHU SANO (C)
  • (20) PHILLIP TIETZ (A)
  • (44) NELSON WEIPER (A)
PANCHINA 1. FSV MAINZ 05
  • (22) NIKOLAS VERATSCHNIG (D)
  • (16) STEFAN BELL (D)
  • (27) ROBIN ZENTNER (P)
  • (25) ANDREAS HANCHE-OLSEN (D)
  • (14) WILLIAM BØVING (A)
  • (15) LENNARD MALONEY (C)
  • (11) ARMINDO SIEB (A)
  • (10) NADIEM AMIRI (C)
  • (1) LASSE RIESS (P)
  • (19) ANTHONY CACI (D)
  • (48) KACPER POTULSKI (D)
  • (42) DANIEL GLEIBER (C)
ALLENATORE 1. FSV MAINZ 05
  • Urs Fischer
PREPARTITA

Strasburgo - 1. FSV Mainz 05 è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Meinau di Strasbourg.
Arbitro di Strasburgo - 1. FSV Mainz 05 sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente Strasburgo si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece 1. FSV Mainz 05 si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Strasburgo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; 1. FSV Mainz 05 ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3.

Strasburgo e 1. FSV Mainz 05 è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Strasburgo1. FSV Mainz 05
Partite giocate99
Numero di partite vinte66
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati1411
Gol totali subiti93
Media gol subiti per partita1.00.3
Percentuale possesso palla59.148.0
Numero totale di passaggi52413744
Numero totale di passaggi riusciti46182956
Tiri nello specchio della porta5235
Percentuale di tiri in porta53.138.9
Numero totale di cross133177
Numero medio di cross riusciti4743
Duelli per partita vinti386423
Duelli per partita persi389460
Corner subiti5420
Corner guadagnati4349
Numero di punizioni a favore113105
Numero di punizioni concesse86124
Tackle totali119145
Percentuale di successo nei tackle56.362.1
Fuorigiochi totali2123
Numero totale di cartellini gialli1815
Numero totale di cartellini rossi01

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