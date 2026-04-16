Incontro terminato, Strasburgo 4, FSV Mainz 0.
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Incontro terminato, Strasburgo 4, FSV Mainz 0.
Secondo tempo terminato, Strasburgo 4, FSV Mainz 0.22:54
Diego Moreira (Strasburgo) e' ammonito.22:52
Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.22:52
Armindo Sieb (FSV Mainz) e' ammonito.22:52
Fallo di Nikolas Veratschnig (FSV Mainz).22:51
Mike Penders (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Tiro parato. Nadiem Amiri (FSV Mainz) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Armindo Sieb.22:51
Fallo di Valentín Barco (Strasburgo).22:49
Nadiem Amiri (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49
Tiro respinto. Anthony Caci (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area. Assist di Stefan Posch.22:48
Tentativo fallito. Stefan Posch (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.22:48
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Valentín Barco (Strasburgo).22:47
Sostituzione, Strasburgo. Maxi Oyedele sostituisce Julio Enciso.22:46
Tentativo fallito. Stefan Posch (FSV Mainz) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.22:45
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Diego Moreira (Strasburgo).22:44
Fallo di Emmanuel Emegha (Strasburgo).22:44
Stefan Posch (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fuorigioco. Nadiem Amiri(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Armindo Sieb e' colto in fuorigioco.22:43
Fallo di Martial Godo (Strasburgo).22:42
Nadiem Amiri (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Sostituzione, FSV Mainz. Nikolas Veratschnig sostituisce Phillipp Mwene.22:40
Sostituzione, FSV Mainz. William Bøving sostituisce Dominik Kohr.22:40
Fallo di Ismaël Doukouré (Strasburgo).22:39
Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:39
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Posch (FSV Mainz).22:38
Diego Moreira (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Anthony Caci (FSV Mainz).22:38
Sostituzione, Strasburgo. Gessime Yassine sostituisce Abdoul Ouattara.22:37
Sostituzione, Strasburgo. Lucas Høgsberg sostituisce Ben Chilwell.22:36
Gol! Strasburgo 4, FSV Mainz 0. Emmanuel Emegha (Strasburgo) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Julio Enciso con cross.22:32
Sostituzione, FSV Mainz. Armindo Sieb sostituisce Sota Kawasaki.22:30
Sostituzione, FSV Mainz. Anthony Caci sostituisce Silvan Widmer.22:30
Fallo di Emmanuel Emegha (Strasburgo).22:29
Dominik Kohr (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Gol! Strasburgo 3, FSV Mainz 0. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martial Godo.22:27
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Posch (FSV Mainz).22:26
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Daniel Batz (FSV Mainz).22:25
Rigore parato! Emmanuel Emegha (Strasburgo) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:24
Rigore per Strasburgo. Valentín Barco e'stato atterrato in area di rigore.22:23
Rigore concesso da Dominik Kohr (FSV Mainz) per un fallo in area.22:23
Gara riprende.22:18
Robin Zentner (FSV Mainz) e' ammonito.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Valentín Barco (Strasburgo) per infortunio.22:17
Sostituzione, Strasburgo. Emmanuel Emegha sostituisce Sebastian Nanasi.22:17
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).22:16
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Valentín Barco (Strasburgo).22:12
Tiro respinto. Nadiem Amiri (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area.22:12
Tentativo fallito. Stefan Posch (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Dominik Kohr.22:11
Samir El Mourabet (Strasburgo) e' ammonito per fallo.22:07
Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).22:07
Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Inizia il Secondo tempo Strasburgo 2, FSV Mainz 0.22:04
Sostituzione, FSV Mainz. Nadiem Amiri sostituisce Nelson Weiper.22:03
Primo tempo terminato, Strasburgo 2, FSV Mainz 0.21:48
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Posch (FSV Mainz).21:46
Tiro respinto. Valentín Barco (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Martial Godo.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Sebastian Nanasi (Strasburgo) e' ammonito per fallo.21:45
Fallo di Sebastian Nanasi (Strasburgo).21:45
Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Diego Moreira (Strasburgo).21:44
Phillipp Mwene (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Tiro parato. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:41
Tentativo fallito. Abdoul Ouattara (Strasburgo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.21:39
Fallo di Julio Enciso (Strasburgo).21:38
Stefan Posch (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38
Valentín Barco (Strasburgo) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.21:37
Gol! Strasburgo 2, FSV Mainz 0. Abdoul Ouattara (Strasburgo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Julio Enciso con cross.21:35
Fallo di mano di Silvan Widmer (FSV Mainz).21:32
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Phillipp Mwene (FSV Mainz).21:28
Gol! Strasburgo 1, FSV Mainz 0. Sebastian Nanasi (Strasburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:26
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Posch (FSV Mainz).21:25
Tiro parato. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martial Godo con cross.21:25
Julio Enciso (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Fallo di Stefan Posch (FSV Mainz).21:25
Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).21:23
Phillip Tietz (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Gara riprende.21:21
Gara momentaneamente sospesa, Diego Moreira (Strasburgo) per infortunio.21:20
Gara momentaneamente sospesa, Dominik Kohr (FSV Mainz) per infortunio.21:20
Dominik Kohr (FSV Mainz) e' ammonito.21:19
Diego Moreira (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19
Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).21:19
Gara riprende.21:18
Gara momentaneamente sospesa, Andrew Omobamidele (Strasburgo) per infortunio.21:18
Fuorigioco. Martial Godo(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Julio Enciso e' colto in fuorigioco.21:16
Gara riprende.21:15
Gara momentaneamente sospesa, Ismaël Doukouré (Strasburgo) per infortunio.21:14
Fallo di mano di Phillipp Mwene (FSV Mainz).21:12
Diego Moreira (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Fallo di Phillipp Mwene (FSV Mainz).21:11
Gara riprende.21:10
Gara momentaneamente sospesa, Kaishu Sano (FSV Mainz) per infortunio.21:10
Tiro respinto. Phillipp Mwene (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nelson Weiper.21:09
Andrew Omobamidele (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Phillip Tietz (FSV Mainz).21:09
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Ismaël Doukouré (Strasburgo).21:07
Tentativo fallito. Abdoul Ouattara (Strasburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.21:06
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).21:05
Fallo di Valentín Barco (Strasburgo).21:03
Phillip Tietz (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Strasburgo - 1. FSV Mainz 05 è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Meinau di Strasbourg.
Arbitro di Strasburgo - 1. FSV Mainz 05 sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.
Attualmente Strasburgo si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece 1. FSV Mainz 05 si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Strasburgo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; 1. FSV Mainz 05 ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3.
Strasburgo e 1. FSV Mainz 05 è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Strasburgo
|1. FSV Mainz 05
|Partite giocate
|9
|9
|Numero di partite vinte
|6
|6
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|14
|11
|Gol totali subiti
|9
|3
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.3
|Percentuale possesso palla
|59.1
|48.0
|Numero totale di passaggi
|5241
|3744
|Numero totale di passaggi riusciti
|4618
|2956
|Tiri nello specchio della porta
|52
|35
|Percentuale di tiri in porta
|53.1
|38.9
|Numero totale di cross
|133
|177
|Numero medio di cross riusciti
|47
|43
|Duelli per partita vinti
|386
|423
|Duelli per partita persi
|389
|460
|Corner subiti
|54
|20
|Corner guadagnati
|43
|49
|Numero di punizioni a favore
|113
|105
|Numero di punizioni concesse
|86
|124
|Tackle totali
|119
|145
|Percentuale di successo nei tackle
|56.3
|62.1
|Fuorigiochi totali
|21
|23
|Numero totale di cartellini gialli
|18
|15
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
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