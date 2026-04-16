Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Strasburgo - 1. FSV Mainz 05 è valevole per i quarti della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Meinau di Strasbourg.

Arbitro di Strasburgo - 1. FSV Mainz 05 sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente Strasburgo si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece 1. FSV Mainz 05 si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Strasburgo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; 1. FSV Mainz 05 ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3.

Strasburgo e 1. FSV Mainz 05 è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: