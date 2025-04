Grazie per aver seguito la diretta scritta di Fiorentina-Celje 2-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Conference League.20:52

90'+6' Triplice fischio al Franchi. Fiorentina-Celje finisce 2-2 ma sono i viola a passare il turno.20:41

90'+6' Seslar mette palla in area dalla destra, De Gea tranquillizza tutti con una presa sicura.20:40

90'+5' Vuklisevic trattiene Kean dopo aver subito un tunnel di tacco e viene ammonito da Joao Pinheiro.20:39

90'+4' Scorre inesorabilmente il cronometro per il Celje che sta tenendo il possesso palla ma non riesce a trovare sbocchi dalle parti di De Gea.20:38

90'+3' Fiorentina a un passo dalla qualificazione, il Celje sta provando il tutto per tutto ma la squadra di Palladino si difende in modo ordinato.20:37

90'+1' Il VAR conferma la decisione presa in campo, Kean si trovava in fuorigioco al momento dell'assist di Richardson.20:35

90' Sostituzione Celje: Riera toglie Aljosa Matko e inserisce Edmilson.20:36

90' Sostituzione Fiorentina: esce anche Albert Gudmundsson, al suo posto entra Lucas Beltran.20:35

90' Sostituzione Fiorentina: Rolando Mandragora lascia spazio a Yacine Adli.20:34

90' Sei minuti di recupero.20:36

89' GOL ANNULLATO! Recupero palla alto di Richardson e assist verticale per Kean che batte Ricardo Silva con un sinistro potente e preciso. Si alza però la bandierina dell'assistente.20:34

88' Ora è il Celje che gioca altissimo, mantenendo il possesso nel campo viola a caccia del varco giusto per colpire.20:32

86' Fiorentina col baricentro molto alto per tenere la palla il più lontano possibile dalla propria area ed evitare rischi in questo finale.20:30

85' Kvesic calcia direttamente verso la porta col destro a giro, la palla sorvola ampiamente la traversa.20:29

84' Seslar prova a incunearsi in area viola ma viene fermato fallosamente da Cataldi. Gli sloveni avranno a disposizione un calcio di punizione da posizione interessante.20:28

82' Mandragora serve Gudmundsson in area avversaria, l'islandese viene chiuso in corner al momento del tiro ma tutto si ferma per fuorigioco del numero 8 viola.20:26

81' Sostituzione Fiorentina: esce anche Fabiano Parisi, sostituito da Robin Gosens.20:25

80' Sostituzione Fiorentina: fuori Nicolò Fagioli, dentro Michael Richardson.20:24

79' ANNULLATO! Dalla sala VAR arriva l'annullamento della rete di Ranieri che era in fuorigioco per pochi centimetri.20:26

79' Check in corso, si sta valutando la posizione di Ranieri sul cross di Mandragora.20:23

78' GOL VIOLA! Ricardo Silva esce a vuoto su un calcio di punizione di Mandragora, la palla sbatte su Karnicnik e Ranieri la insacca a porta sguarnita da due passi.20:23

76' Azione travolgente di Parisi sulla sinistra, fermata dal fallo di Zabukovnik. Joao Pinheiro richiama verbalmente il giocatore del Celje e non prende ulteriori provvedimenti.20:21

73' Sanitari viola in campo, c'è Mandragora a terra dolorante. Si ferma ancora il gioco e si prevede un corposo recupero nel finale di gara anche alla luce dei minuti persi per convalidare la rete di Kean.20:18

70' Torna di nuovo avanti la Fiorentina in chiave qualificazione, agli sloveni serve almeno una rete per portare la gara ai supplementari.20:16

67' GOL! FIORENTINA-Celje 2-2! Rete di Kean. L'attaccante viola scatta sul filo del fuorigioco e infila la palla all'angolino basso con un destro a giro. Il direttore di gara annulla la rete per fuorigioco, su segnalazione dell'assistente, ma la sala VAR convalida la rete dopo un lungo check!



65' GOL! Fiorentina-CELJE 1-2! Rete di Nemanic. Traiettoria a uscire di Seslar dalla bandierina, Nemanic incorna indisturbato non lasciando scampo a De Gea. Torna tutto in discussione in chiave qualificazione con le squadre in parità totale tra andata e ritorno.20:11

65' Cross teso di Nieto sul secondo palo dalla destra, Mandragora anticipa Matko spedendo la palla in corner.20:09

61' Ammonito Mandragora dopo un contatto a palla lontana con Svetlin.20:06

61' Grande agonismo della squadra di Riera che sta provando a mettere la partita sul piano fisico e innervosire i giocatori della Viola.20:05

58' Fiorentina che gestisce palla nel campo avversario, si rianima anche il pubblico del Franchi che sta provando a dare una spinta extra ai propri beniamini.20:02

57' Folorunsho prova a sfondare dalla destra, chiuso in corner da Karnicnik.20:01

55' Entrata in ritardo di Folorunsho su Svetlin e giallo per il centrocampista viola.20:00

54' GOL! Fiorentina-CELJE 1-1! Rete di Matko. Giocata improvvisa degli sloveni che mandano in porta Matko con tre tocchi di prima, l'attaccante sloveno batte De Gea col destro e riapre il match!19:59

52' Gudmundsson si allaccia a Nieto dopo aver perso palla e lo trascina a terra. Punizione in zona difensiva per il Celje.19:58

49' Palla verticale di Mandragora per Kean, Ricardo Silva è costretto al colpo di testa fuori dalla propria area per anticipare l'attaccante viola.19:54

49' Celje che prova a manovrare a ridosso dell'area viola, la squadra di Palladino si sta però difendendo con ordine.19:53

47' Sponda di Kean per Pograncic, la difesa del Celje capisce però tutto e recupera palla.19:51

46' Azione personale di Kean che entra in area dalla sinistra e viene chiuso in corner al momento del tentativo di assist per Fagioli in area piccola.19:50

46' Si ricomincia!19:49

Prima frazione di gara tutto sommato divertente al Franchi con la Fiorentina che crea una manciata di occasioni e passa al 37' grazie al destro preciso di Mandragora su invito di Pongracic. C'è stato però anche lavoro extra per De Gea che ha salvato alla grande su Seslar al 24' e su Delaurier-Chaubet al 40'. La squadra di Palladino è a 45 minuti dall'approdo alle semifinali di Conference League, agli sloveni ora serve un mezzo miracolo per passare il turno.19:36

45' Fine primo tempo. Fiorentina-Celje è 1-0 al momento, decisa dalla rete di Rolando Mandragora al 37'.19:32

45' Kean difende palla e subisce fallo. La Fiorentina guadagna anche qualche secondo extra in questo finale di primo tempo.19:31

43' Sinistro forte ma impreciso di Nemanic, palla in curva.19:30

41' DELAURIER-CHAUBET! Conclusione insidiosa del francese col mancino, De Gea la respinge lateralmente in tuffo alla propria sinistra.19:28

40' Seslar mette in area a rientrare, ci pensa Kean a respingere il cross dell'avversario in un'area affollatissima.19:26

39' Prova a reagire il Celje che guadagna un calcio piazzato sulla trequarti viola.19:26

37' GOL! FIORENTINA-Celje 1-0! Rete di Mandragora. Imbucata in area di Pongracic per Mandragora che incrocia col destro e batte Ricardo Silva, facendo esplodere il Franchi. Quinto gol in nove gare europee per il centrocampista viola.



37' Ripartenza viola dopo il corner del Celje, Nieto riesce però a fermare Gudmundsson da ultimo uomo, sventando la minaccia avversaria.19:23

35' Svetlin prova il destro dalla distanza, deviato in calcio d'angolo dalla difesa viola.19:22

34' Iniziano a essere tante le occasioni create dai viola, il Celje sta faticando tantissimo a uscire dalla propria metà campo.19:21

33' OCCASIONE FIORENTINA! Ranieri si avvita di testa da pochi passi su calcio d'angolo dopo una spizzata di Comuzzo, Ricardo Silva si salva in modo goffo ma efficace, togliendo la palla dalla propria porta.19:20

33' Comuzzo spinge vigorosamente Seslar che frana addosso a Mandragora. Ha la peggio il centrocampista viola che rimane a terra dolorante.19:19

31' Parisi a terra in area avversaria. Joao Pinheiro lascia correre poi si infiammano gli animi e il fischietto portoghese ha il suo da fare per calmare i 22 in campo.19:18

29' Diluvia ora sul Franchi con la Fiorentina che sta alzando i giri del proprio motore a caccia del vantaggio.19:15

28' OCCASIONE FIORENTINA! Lob morbidissimo di Gudmundsson in area piccola, Mandragora colpisce di testa da due passi ma centra Ricardo Silva che si salva in due tempi!19:14

26' Palla a rimorchio di Mandragora per Kean, anticipato all'ultmo da Nemanic.19:13

24' DE GEA! Svetlin triangola con Seslar e calcia a botta sicura col destro da dentro l'area, il portiere spagnolo si supera deviando la palla in corner!19:11

24' Piove copiosamente ora sul Franchi ma il terreno di gioco è ancora in ottime condizioni.19:10

23' Palla pericolosa in area viola, Parisi anticipa Matko sul secondo palo, poi Kvesic cerca la porta da posizione defilata senza trovarla.19:09

19' Parisi entra in area dalla sinistra e calcia col destro, la palla finisce però altissima sopra la traversa.19:05

18' Palla tesa in area di Matko dalla destra, Seslar non riesce però a controllarla sul dischetto, sprecando una buona opportunità per gli sloveni.19:05

16' Fagioli si isola e perde palla sulla trequarti offensiva, commettendo poi fallo. La palla torna al Celje che non sta però riuscendo a rendersi pericoloso dalle parti di De Gea.19:03

15' OCCASIONE FIORENTINA! Kean viene servito in area di rigore da Pongracic e calcia sul primo palo in scivolata, Ricardo Silva è reattivo e devia la palla in corner.19:02

15' Ritmo piuttosto elevato finora con continui cambi di possesso.19:01

11' OCCASIONE FIORENTINA! Il corner di Mandragora viene respinto ma la palla torna allo stesso centrocampista viola che la taglia sul primo palo dove Pongracic, dimenticato dalla difesa ospite, non trova la porta di testa.18:58

10' Corner per la Viola, il primo della gara.18:56

9' Celje che non sta dando alcun punto di riferimento ai viola con continui scambi di ruolo.18:55

7' Pestone di Fagioli su Matko che rimane a terra dolorante. Joao Pinheiro ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni del giocatore del Celje, non c'è bisogno dell'intervento dei sanitari sloveni e si riparte.18:54

4' Scontro involontario tra Kean e Ricardo Silva, l'italiano rimane a terra per qualche istante poi si rialza prontamente segnalando alla propria panchina che è tutto OK.18:51

3' Kean prova a sgusciare via a centrocampo, Kvesic lo trattiene vistosamente e il direttore di gara assegna un calcio di punizione per la Fiorentina, troppo lontano però dalla porta di Ricardo Silva per provare a impensierirlo.18:50

2' Palla persa centralmente da Gudmundsson, Seslar prova l'imbucata per Matko ma Comuzzo capisce tutto e intercetta la sfera al limite della propria area.18:49

Si comincia!18:46

Squadre in campo, è tutto pronto per il via al match.18:44

Cielo coperto sopra al Franchi dove per ora sembra scongiurato il rischio pioggia.18:32

Riera sceglie invece la continuità confermando in toto la formazione schierata nella gara di andata. Davanti a Ricardo Silva ci saranno Nemanic e Vuklisevic al centro, Juanjo Nieto a destra e Karnicnik a sinistra. La regia sarà ancora affidata a Zabukovnik con Delaurier-Chaubet e Kvesic a supportarlo. In avanti largo al trio formato da Seslar, Matko e Svetlin.18:31

Palladino, anche a causa delle squalifiche di Zaniolo, Moreno e Dodò, si gioca i carichi pesanti con Kean e Gudmundsson a far coppia davanti. Beltran parte dunque dalla panchina. Sull'esterno sinistro c'è Parisi con Gosens recuperato ma solo per la panchina, a destra agirà invece Folorunsho. In mezzo al campo confermati Mandragora e Cataldi mentre Fagioli prende il posto di Adli. In difesa spazio ancora a Pongracic, Comuzzo e Ranieri a difesa di De Gea.18:28

FORMAZIONE UFFICIALE CELJE: sloveni in campo col 4-3-3. Ricardo Silva - Juanjo Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik - Delaurier-Chaubet, Zabukovnik, Kvesic - Seslar, Matko, Svetlin. A disposizione: Kolar, Rozman, Dulca, Lhernault, Kouter, Gobec, Iosifov, Edmilson, Zuzek, Bejger.18:25

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: 3-5-2 per la Viola. De Gea - Pongracic, Comuzzo, Ranieri - Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi - Kean, Gudmundsson. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Gosens, Richardson, Adli, Baroncelli, Caprini, Harder, Romani.18:23

Il team arbitrale è tutto portoghese con Joao Pinheiro a dirigere, coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia. Il quarto ufficiale è Joao Gonçalves mentre in sala VAR ci sono Tiago Martins e André Narciso.16:22

La Fiorentina si gioca al Franchi la possibilità di continuare a coltivare il proprio sogno europeo. Dopo il 2-1 in terra slovena, gli uomini di Palladino hanno due risultati utili su tre per accedere alle semifinali di Conference League dove affronterebbero la vincente di Betis-Jagiellonia. Come però già visto nella gara di andata e durante il proprio percorso nella fase a eliminazione diretta, la squadra di Albert Riera è tutt'altro che un avversario morbido e cercherà in tutti i modi di rompere le uova nel paniere viola. Fischio d'inizio alle ore 18.45.16:19

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Celje, ritorno dei quarti di finale di Conference League 2024/25.13:52