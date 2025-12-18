Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

PREPARTITA

1. FSV Mainz 05 - Samsunspor è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio MEWA ARENA di Mainz.

Arbitro di 1. FSV Mainz 05 - Samsunspor sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente 1. FSV Mainz 05 si trova 8° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Samsunspor si trova 5° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

1. FSV Mainz 05 ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; Samsunspor ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4.

1. FSV Mainz 05 e Samsunspor è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: