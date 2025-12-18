Incontro terminato, FSV Mainz 2, Samsunspor 0.
Incontro terminato, FSV Mainz 2, Samsunspor 0.
Secondo tempo terminato, FSV Mainz 2, Samsunspor 0.22:55
Tentativo fallito. Benedict Hollerbach (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Paul Nebel.22:52
Sostituzione, FSV Mainz. Fabio Moreno Fell sostituisce Nadiem Amiri.22:50
Sostituzione, FSV Mainz. Lennard Maloney sostituisce Lee Jae-Sung.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:49
Fallo di Emre Kilinç (Samsunspor).22:48
Kacper Potulski (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).22:47
Gara riprende.22:44
Sostituzione, Samsunspor. Soner Aydogdu sostituisce Carlo Holse.22:44
Sostituzione, Samsunspor. Toni Borevkovic sostituisce Logi Tómasson.22:44
Gara momentaneamente sospesa, Benedict Hollerbach (FSV Mainz) per infortunio.22:43
Rick van Drongelen (Samsunspor) e' ammonito.22:43
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).22:43
Benedict Hollerbach (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43
Rick van Drongelen (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Benedict Hollerbach (FSV Mainz).22:41
Tiro parato. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Logi Tómasson con cross.22:40
Fuorigioco. Kaishu Sano(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Benedict Hollerbach e' colto in fuorigioco.22:39
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Logi Tómasson (Samsunspor).22:38
Sostituzione, FSV Mainz. William Bøving sostituisce Silvan Widmer.22:37
Fuorigioco. Kaishu Sano(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Benedict Hollerbach e' colto in fuorigioco.22:36
Yunus Emre Çift (Samsunspor) e' ammonito per fallo.22:34
Fallo di Yunus Emre Çift (Samsunspor).22:34
Lee Jae-Sung (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Fallo di Antoine Makoumbou (Samsunspor).22:32
Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fuorigioco. Joe Mendes(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Emre Kilinç e' colto in fuorigioco.22:29
Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Nadiem Amiri (FSV Mainz).22:28
Sostituzione, FSV Mainz. Benedict Hollerbach sostituisce Nelson Weiper.22:28
Fallo di Joe Mendes (Samsunspor).22:28
Nelson Weiper (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Nelson Weiper (FSV Mainz).22:25
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (FSV Mainz).22:25
Tahsin Bulbul (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22
Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).22:22
Yunus Emre Çift (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).22:20
Fuorigioco. Yunus Emre Çift(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.22:20
Gara riprende.22:19
Gara momentaneamente sospesa, (Samsunspor).22:18
Gara riprende.22:16
Sostituzione, Samsunspor. Tahsin Bulbul sostituisce Anthony Musaba.22:16
Sostituzione, Samsunspor. Joe Mendes sostituisce Zeki Yavru.22:16
Gara momentaneamente sospesa, (Samsunspor).22:15
Tentativo fallito. Lee Jae-Sung (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Nadiem Amiri.22:14
Tentativo fallito. Nadiem Amiri (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Lee Jae-Sung in seguito a un contropiede.22:09
Gol! FSV Mainz 2, Samsunspor 0. Nadiem Amiri (FSV Mainz) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:07
Rigore concesso da Rick van Drongelen (Samsunspor) per un fallo di mano in area.22:06
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Zeki Yavru (Samsunspor).22:05
Inizia il Secondo tempo FSV Mainz 1, Samsunspor 0.22:04
Primo tempo terminato, FSV Mainz 1, Samsunspor 0.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Gol! FSV Mainz 1, Samsunspor 0. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lee Jae-Sung.21:43
Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:43
Fallo di Nadiem Amiri (FSV Mainz).21:41
Zeki Yavru (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Tiro respinto. Kaishu Sano (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nadiem Amiri.21:39
Nelson Weiper (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).21:37
Tiro respinto. Lee Jae-Sung (FSV Mainz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:36
Tiro respinto. Rick van Drongelen (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Emre Kilinç.21:36
Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).21:35
Logi Tómasson (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35
Gara riprende.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Dominik Kohr (FSV Mainz) per infortunio.21:33
Sostituzione, Samsunspor. Yunus Emre Çift sostituisce Olivier Ntcham per infortunio.21:33
Emre Kilinç (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Kaishu Sano (FSV Mainz).21:32
Gara riprende.21:32
Gara momentaneamente sospesa, Olivier Ntcham (Samsunspor) per infortunio.21:31
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Okan Kocuk (Samsunspor).21:30
Tiro parato. Nadiem Amiri (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Paul Nebel con cross.21:30
Tiro respinto. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Nadiem Amiri con cross.21:30
Fallo di Emre Kilinç (Samsunspor).21:27
Nadiem Amiri (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (FSV Mainz).21:26
Gara riprende.21:25
Gara momentaneamente sospesa, Daniel Batz (FSV Mainz) per infortunio.21:24
Fuorigioco. Carlo Holse(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Emre Kilinç e' colto in fuorigioco.21:23
Tiro respinto. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area.21:23
Tiro parato. Emre Kilinç (Samsunspor) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Anthony Musaba.21:23
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Logi Tómasson (Samsunspor).21:22
Fallo di Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz).21:15
Olivier Ntcham (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Tiro respinto. Dominik Kohr (FSV Mainz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.21:15
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Okan Kocuk (Samsunspor).21:14
Tiro parato. Nadiem Amiri (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:14
Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Olivier Ntcham (Samsunspor).21:13
Tiro respinto. Nadiem Amiri (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area.21:11
Tiro respinto. Lee Jae-Sung (FSV Mainz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Nelson Weiper.21:11
Marius Mouandilmadji (Samsunspor) e' ammonito per fallo.21:09
Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).21:09
Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.21:07
Tiro respinto. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area.21:07
Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Lee Jae-Sung (FSV Mainz).21:06
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00
1. FSV Mainz 05 - Samsunspor è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio MEWA ARENA di Mainz.
Arbitro di 1. FSV Mainz 05 - Samsunspor sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.
Attualmente 1. FSV Mainz 05 si trova 8° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Samsunspor si trova 5° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
1. FSV Mainz 05 ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; Samsunspor ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4.
1. FSV Mainz 05 e Samsunspor è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|1. FSV Mainz 05
|Samsunspor
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|3
|3
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|5
|10
|Gol totali subiti
|3
|4
|Media gol subiti per partita
|0.6
|0.8
|Percentuale possesso palla
|50.0
|51.2
|Numero totale di passaggi
|2154
|2323
|Numero totale di passaggi riusciti
|1702
|1905
|Tiri nello specchio della porta
|16
|25
|Percentuale di tiri in porta
|32.0
|46.3
|Numero totale di cross
|89
|72
|Numero medio di cross riusciti
|23
|16
|Duelli per partita vinti
|238
|227
|Duelli per partita persi
|266
|227
|Corner subiti
|11
|24
|Corner guadagnati
|29
|24
|Numero di punizioni a favore
|63
|45
|Numero di punizioni concesse
|71
|52
|Tackle totali
|71
|90
|Percentuale di successo nei tackle
|60.6
|72.2
|Fuorigiochi totali
|12
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
