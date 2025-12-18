Virgilio Sport
1. FSV Mainz 05-Samsunspor: 2-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
1. FSV Mainz 05
2
Samsunspor
0
Partita finita
Arbitro: Mohammed Al Emara
  1. 44' 1-0 Silvan Widmer
  2. 48' 2-0 Nadiem Amiri (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, FSV Mainz 2, Samsunspor 0.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, FSV Mainz 2, Samsunspor 0.22:55

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Benedict Hollerbach (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Paul Nebel.22:52

  4. 90'+1'

    Sostituzione, FSV Mainz. Fabio Moreno Fell sostituisce Nadiem Amiri.22:50

  5. 90'+1'

    Sostituzione, FSV Mainz. Lennard Maloney sostituisce Lee Jae-Sung.22:50

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:49

  7. 89'

    Fallo di Emre Kilinç (Samsunspor).22:48

  9. 89'

    Kacper Potulski (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  10. 88'

    Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  11. 88'

    Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).22:47

  12. 86'

    Gara riprende.22:44

  13. 85'

    Sostituzione, Samsunspor. Soner Aydogdu sostituisce Carlo Holse.22:44

  15. 85'

    Sostituzione, Samsunspor. Toni Borevkovic sostituisce Logi Tómasson.22:44

  16. 85'

    Gara momentaneamente sospesa, Benedict Hollerbach (FSV Mainz) per infortunio.22:43

  17. 84'

    Rick van Drongelen (Samsunspor) e' ammonito.22:43

  18. 84'

    Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).22:43

  19. 84'

    Benedict Hollerbach (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43

  21. 82'

    Rick van Drongelen (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  22. 82'

    Fallo di Benedict Hollerbach (FSV Mainz).22:41

  23. 81'

    Tiro parato. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Logi Tómasson con cross.22:40

  24. 80'

    Fuorigioco. Kaishu Sano(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Benedict Hollerbach e' colto in fuorigioco.22:39

  25. 79'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Logi Tómasson (Samsunspor).22:38

  27. 78'

    Sostituzione, FSV Mainz. William Bøving sostituisce Silvan Widmer.22:37

  28. 77'

    Fuorigioco. Kaishu Sano(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Benedict Hollerbach e' colto in fuorigioco.22:36

  29. 75'

    Yunus Emre Çift (Samsunspor) e' ammonito per fallo.22:34

  30. 75'

    Fallo di Yunus Emre Çift (Samsunspor).22:34

  31. 75'

    Lee Jae-Sung (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  33. 73'

    Fallo di Antoine Makoumbou (Samsunspor).22:32

  34. 73'

    Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  35. 70'

    Fuorigioco. Joe Mendes(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Emre Kilinç e' colto in fuorigioco.22:29

  36. 69'

    Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  37. 69'

    Fallo di Nadiem Amiri (FSV Mainz).22:28

  39. 69'

    Sostituzione, FSV Mainz. Benedict Hollerbach sostituisce Nelson Weiper.22:28

  40. 69'

    Fallo di Joe Mendes (Samsunspor).22:28

  41. 69'

    Nelson Weiper (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28

  42. 66'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Nelson Weiper (FSV Mainz).22:25

  43. 66'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (FSV Mainz).22:25

  45. 63'

    Tahsin Bulbul (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22

  46. 63'

    Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).22:22

  47. 61'

    Yunus Emre Çift (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  48. 61'

    Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).22:20

  49. 61'

    Fuorigioco. Yunus Emre Çift(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.22:20

  51. 60'

    Gara riprende.22:19

  52. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, (Samsunspor).22:18

  53. 57'

    Gara riprende.22:16

  54. 57'

    Sostituzione, Samsunspor. Tahsin Bulbul sostituisce Anthony Musaba.22:16

  55. 57'

    Sostituzione, Samsunspor. Joe Mendes sostituisce Zeki Yavru.22:16

  57. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, (Samsunspor).22:15

  58. 55'

    Tentativo fallito. Lee Jae-Sung (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Nadiem Amiri.22:14

  59. 50'

    Tentativo fallito. Nadiem Amiri (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Lee Jae-Sung in seguito a un contropiede.22:09

  60. 48'

    Gol! FSV Mainz 2, Samsunspor 0. Nadiem Amiri (FSV Mainz) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:07

  61. 47'

    Rigore concesso da Rick van Drongelen (Samsunspor) per un fallo di mano in area.22:06

  63. 46'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Zeki Yavru (Samsunspor).22:05

  64. Inizia il Secondo tempo FSV Mainz 1, Samsunspor 0.22:04

  65. 45'+4'

    Primo tempo terminato, FSV Mainz 1, Samsunspor 0.21:48

  66. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  67. 44'

    Gol! FSV Mainz 1, Samsunspor 0. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lee Jae-Sung.21:43

  69. 43'

    Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:43

  70. 42'

    Fallo di Nadiem Amiri (FSV Mainz).21:41

  71. 42'

    Zeki Yavru (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  72. 40'

    Tiro respinto. Kaishu Sano (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nadiem Amiri.21:39

  73. 37'

    Nelson Weiper (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  75. 37'

    Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).21:37

  76. 37'

    Tiro respinto. Lee Jae-Sung (FSV Mainz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:36

  77. 36'

    Tiro respinto. Rick van Drongelen (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Emre Kilinç.21:36

  78. 35'

    Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).21:35

  79. 35'

    Logi Tómasson (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35

  81. 35'

    Gara riprende.21:34

  82. 33'

    Gara momentaneamente sospesa, Dominik Kohr (FSV Mainz) per infortunio.21:33

  83. 33'

    Sostituzione, Samsunspor. Yunus Emre Çift sostituisce Olivier Ntcham per infortunio.21:33

  84. 33'

    Emre Kilinç (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  85. 33'

    Fallo di Kaishu Sano (FSV Mainz).21:32

  87. 32'

    Gara riprende.21:32

  88. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Olivier Ntcham (Samsunspor) per infortunio.21:31

  89. 30'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Okan Kocuk (Samsunspor).21:30

  90. 30'

    Tiro parato. Nadiem Amiri (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Paul Nebel con cross.21:30

  91. 30'

    Tiro respinto. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Nadiem Amiri con cross.21:30

  93. 27'

    Fallo di Emre Kilinç (Samsunspor).21:27

  94. 27'

    Nadiem Amiri (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  95. 26'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (FSV Mainz).21:26

  96. 25'

    Gara riprende.21:25

  97. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Daniel Batz (FSV Mainz) per infortunio.21:24

  99. 24'

    Fuorigioco. Carlo Holse(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Emre Kilinç e' colto in fuorigioco.21:23

  100. 24'

    Tiro respinto. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area.21:23

  101. 24'

    Tiro parato. Emre Kilinç (Samsunspor) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Anthony Musaba.21:23

  102. 23'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Logi Tómasson (Samsunspor).21:22

  103. 15'

    Fallo di Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz).21:15

  105. 15'

    Olivier Ntcham (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  106. 15'

    Tiro respinto. Dominik Kohr (FSV Mainz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.21:15

  107. 14'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Okan Kocuk (Samsunspor).21:14

  108. 14'

    Tiro parato. Nadiem Amiri (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:14

  109. 13'

    Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  111. 13'

    Fallo di Olivier Ntcham (Samsunspor).21:13

  112. 11'

    Tiro respinto. Nadiem Amiri (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area.21:11

  113. 11'

    Tiro respinto. Lee Jae-Sung (FSV Mainz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Nelson Weiper.21:11

  114. 9'

    Marius Mouandilmadji (Samsunspor) e' ammonito per fallo.21:09

  115. 9'

    Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).21:09

  117. 9'

    Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  118. 7'

    Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.21:07

  119. 7'

    Tiro respinto. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area.21:07

  120. 7'

    Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  121. 7'

    Fallo di Lee Jae-Sung (FSV Mainz).21:06

  123. Inizia il Primo tempo.21:00

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

Formazioni 1. FSV Mainz 05 - Samsunspor

1. FSV Mainz 05
Samsunspor
TITOLARI 1. FSV MAINZ 05
  • (33) DANIEL BATZ (P)
  • (25) ANDREAS HANCHE-OLSEN (D)
  • (48) KACPER POTULSKI (D)
  • (31) DOMINIK KOHR (D)
  • (30) SILVAN WIDMER (C)
  • (7) LEE JAE-SUNG (C)
  • (6) KAISHU SANO (C)
  • (8) PAUL NEBEL (C)
  • (21) DANNY DA COSTA (C)
  • (10) NADIEM AMIRI (A)
  • (44) NELSON WEIPER (A)
PANCHINA 1. FSV MAINZ 05
  • (37) BEN BOBZIEN (A)
  • (23) KONSTANTIN SCHOPP (D)
  • (1) LASSE RIEß (P)
  • (9) ARNAUD NORDIN (A)
  • (42) DANIEL GLEIBER (C)
  • (15) LENNARD MALONEY (C)
  • (11) ARMINDO SIEB (A)
  • (35) LOUIS BABATZ (P)
  • (16) STEFAN BELL (D)
  • (17) BENEDICT HOLLERBACH (A)
  • (14) WILLIAM BØVING (A)
  • (36) FABIO MORENO FELL (A)
ALLENATORE 1. FSV MAINZ 05
  • Urs Fischer
TITOLARI SAMSUNSPOR
  • (1) OKAN KOCUK (P)
  • (37) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (4) RICK VAN DRONGELEN (D)
  • (18) ZEKI YAVRU (D)
  • (17) LOGI TÓMASSON (D)
  • (11) EMRE KILINÇ (C)
  • (7) ANTHONY MUSABA (C)
  • (21) CARLO HOLSE (C)
  • (29) ANTOINE MAKOUMBOU (C)
  • (10) OLIVIER NTCHAM (C)
  • (9) MARIUS MOUANDILMADJI (A)
PANCHINA SAMSUNSPOR
  • (12) ALBERT POSIADALA (P)
  • (16) TAHSIN BULBUL (C)
  • (22) POLAT YALDIR (A)
  • (48) EFE BERAT TÖRUZ (P)
  • (2) JOE MENDES (D)
  • (8) SONER AYDOGDU (C)
  • (24) TONI BOREVKOVIC (D)
  • (28) SONER GÖNÜL (D)
  • (55) YUNUS EMRE ÇIFT (D)
ALLENATORE SAMSUNSPOR
  • Thomas Reis
PREPARTITA

1. FSV Mainz 05 - Samsunspor è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio MEWA ARENA di Mainz.
Arbitro di 1. FSV Mainz 05 - Samsunspor sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente 1. FSV Mainz 05 si trova 8° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Samsunspor si trova 5° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
1. FSV Mainz 05 ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; Samsunspor ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4.

1. FSV Mainz 05 e Samsunspor è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

1. FSV Mainz 05Samsunspor
Partite giocate55
Numero di partite vinte33
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati510
Gol totali subiti34
Media gol subiti per partita0.60.8
Percentuale possesso palla50.051.2
Numero totale di passaggi21542323
Numero totale di passaggi riusciti17021905
Tiri nello specchio della porta1625
Percentuale di tiri in porta32.046.3
Numero totale di cross8972
Numero medio di cross riusciti2316
Duelli per partita vinti238227
Duelli per partita persi266227
Corner subiti1124
Corner guadagnati2924
Numero di punizioni a favore6345
Numero di punizioni concesse7152
Tackle totali7190
Percentuale di successo nei tackle60.672.2
Fuorigiochi totali1211
Numero totale di cartellini gialli95
Numero totale di cartellini rossi10

