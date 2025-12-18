Virgilio Sport
AEK Athens-Universitatea Craiova: 3-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
AEK Athens
3
Universitatea Craiova
2
Partita finita
Arbitro: Giorgi Kruashvili
  1. 30' 0-1 Stefan Baiaram
  2. 59' 0-2 Alexandru Cicâldau
  3. 65' 1-2 Domagoj Vida
  4. 90+8' 2-2 Dereck Kutesa
  5. 90+15' 3-2 Luka Jovic (R)
0'
45'
90'
90'
105'

Incontro terminato, AEK Atene 3, CS U Craiova 2.

  1. 90'+16'

    Secondo tempo terminato, AEK Atene 3, CS U Craiova 2.23:04

  3. 90'+15'

    Gol! AEK Atene 3, CS U Craiova 2. Luka Jovic (AEK Atene) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.23:04

  4. 90'+13'

    Decisione VAR: rigore AEK Atene.23:02

  5. 90'+12'

    Lazaros Rota (AEK Atene) e' ammonito.23:00

  6. 90'+12'

    Rigore per AEK Atene. Domagoj Vida e'stato atterrato in area di rigore.23:00

  7. 90'+12'

    Rigore concesso da Lyes Houri (CS U Craiova) per un fallo in area.23:00

  9. 90'+11'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Juraj Badelj (CS U Craiova).23:00

  10. 90'+11'

    Nicusor Bancu (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.22:59

  11. 90'+10'

    Niclas Eliasson (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:59

  12. 90'+10'

    Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).22:59

  13. 90'+8'

    Gol! AEK Atene 2, CS U Craiova 2. Dereck Kutesa (AEK Atene) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Niclas Eliasson con cross.22:56

  15. 90'+6'

    Sostituzione, CS U Craiova. Vasile Mogos sostituisce Anzor Mekvabishvili.22:54

  16. 90'+6'

    Sostituzione, CS U Craiova. Nikola Stevanovic sostituisce Samuel Teles.22:54

  17. 90'+5'

    Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).22:53

  18. 90'+5'

    Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  19. 90'+4'

    Pavlo Isenko (CS U Craiova) e' ammonito.22:53

  21. 90'+4'

    Gara riprende.22:52

  22. 90'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) per infortunio.22:51

  23. 90'+3'

    Tentativo fallito. Marko Grujic (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Niclas Eliasson con cross in seguito a un calcio da fermo.22:51

  24. 90'+3'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area.22:51

  25. 90'+2'

    Alexandru Cretu (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.22:50

  27. 90'+2'

    Marko Grujic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50

  28. 90'+2'

    Fallo di Alexandru Cretu (CS U Craiova).22:50

  29. 90'+1'

    Sostituzione, AEK Atene. Marko Grujic sostituisce Razvan Marin.22:49

  30. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.22:49

  31. 90'

    Tiro respinto. Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area.22:49

  33. 90'

    Lyes Houri (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48

  34. 90'

    Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).22:48

  35. 89'

    Gara riprende.22:47

  36. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Samuel Teles (CS U Craiova) per infortunio.22:47

  37. 86'

    Fuorigioco. James Penrice(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Dereck Kutesa e' colto in fuorigioco.22:45

  39. 85'

    Tiro parato. Domagoj Vida (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di James Penrice con cross.22:43

  40. 83'

    Nicusor Bancu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:42

  41. 83'

    Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).22:42

  42. 82'

    Dereck Kutesa (AEK Atene) e' ammonito.22:41

  43. 82'

    Samuel Teles (CS U Craiova) e' ammonito.22:41

  45. 81'

    Sostituzione, CS U Craiova. Lyes Houri sostituisce Alexandru Cicâldau.22:40

  46. 81'

    Sostituzione, CS U Craiova. Alexandru Cretu sostituisce Stefan Baiaram.22:39

  47. 79'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Stefan Baiaram (CS U Craiova).22:37

  48. 78'

    Gara riprende.22:36

  49. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) per infortunio.22:35

  51. 77'

    Sostituzione, AEK Atene. James Penrice sostituisce Stavros Pilios.22:35

  52. 76'

    Carlos Mora (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  53. 76'

    Fallo di Stavros Pilios (AEK Atene).22:35

  54. 76'

    Tiro respinto. Lazaros Rota (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area.22:34

  55. 76'

    Tiro respinto. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Stavros Pilios con cross.22:34

  57. 75'

    Fuorigioco. Pavlo Isenko(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Stefan Baiaram e' colto in fuorigioco.22:34

  58. 74'

    Fuorigioco. Lazaros Rota(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Niclas Eliasson e' colto in fuorigioco.22:33

  59. 72'

    Stefan Baiaram (CS U Craiova) e' ammonito.22:31

  60. 72'

    Stefan Baiaram (CS U Craiova).22:31

  61. 72'

    (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  63. 71'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Juraj Badelj (CS U Craiova).22:29

  64. 70'

    Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).22:29

  65. 70'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  66. 69'

    Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  67. 69'

    Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).22:27

  69. 67'

    Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).22:26

  70. 67'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  71. 67'

    Sostituzione, CS U Craiova. Carlos Mora sostituisce Monday Etim.22:25

  72. 65'

    Gol! AEK Atene 1, CS U Craiova 2. Domagoj Vida (AEK Atene) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.22:24

  73. 65'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).22:23

  75. 64'

    Sostituzione, AEK Atene. Dereck Kutesa sostituisce Petros Mantalos.22:22

  76. 64'

    Sostituzione, AEK Atene. Niclas Eliasson sostituisce Roberto Pereyra.22:22

  77. 63'

    Fallo di Monday Etim (CS U Craiova).22:22

  78. 63'

    Petros Mantalos (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22

  79. 63'

    Tentativo fallito. Monday Etim (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Anzor Mekvabishvili.22:21

  81. 62'

    Tiro respinto. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area. Assist di Monday Etim.22:21

  82. 59'

    Gol! AEK Atene 0, CS U Craiova 2. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Assad Al Hamlawi in seguito a un contropiede.22:18

  83. 58'

    Fuorigioco. Petros Mantalos(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Orbelín Pineda e' colto in fuorigioco.22:17

  84. 57'

    Fallo di Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).22:16

  85. 57'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:16

  87. 57'

    Tiro parato. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicusor Bancu con cross.22:15

  88. 56'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Orbelín Pineda (AEK Atene).22:15

  89. 54'

    Gara riprende.22:12

  90. 53'

    Gara momentaneamente sospesa, Pavlo Isenko (CS U Craiova) per infortunio.22:11

  91. 53'

    Gara momentaneamente sospesa, Luka Jovic (AEK Atene) per infortunio.22:11

  93. 52'

    Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  94. 52'

    Fallo di Luka Jovic (AEK Atene).22:10

  95. 51'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Razvan Marin con cross in seguito a un calcio da fermo.22:09

  96. 50'

    Fallo di Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).22:09

  97. 50'

    Roberto Pereyra (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  99. 50'

    Tentativo fallito. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Monday Etim.22:08

  100. 48'

    Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).22:07

  101. 48'

    Roberto Pereyra (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  102. 47'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stavros Pilios con cross.22:05

  103. 47'

    Fallo di Alexandru Cicâldau (CS U Craiova).22:05

  105. 47'

    Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  106. 46'

    Fuorigioco. Nicusor Bancu(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Stefan Baiaram e' colto in fuorigioco.22:04

  107. Inizia il Secondo tempo AEK Atene 0, CS U Craiova 1.22:04

  108. 45'+3'

    Primo tempo terminato, AEK Atene 0, CS U Craiova 1.21:47

  109. 45'+2'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Roberto Pereyra con cross.21:47

  111. 45'+2'

    Tentativo fallito. Samuel Teles (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:46

  112. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  113. 45'

    Tentativo fallito. Domagoj Vida (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:44

  114. 45'

    Tiro parato. Luka Jovic (AEK Atene) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Petros Mantalos con cross.21:44

  115. 44'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Stefan Baiaram (CS U Craiova).21:43

  117. 41'

    Fallo di Monday Etim (CS U Craiova).21:41

  118. 41'

    Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:41

  119. 41'

    Gara riprende.21:40

  120. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, Pavlo Isenko (CS U Craiova) per infortunio.21:40

  121. 40'

    Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).21:39

  123. 40'

    Roberto Pereyra (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:39

  124. 39'

    Nicusor Bancu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  125. 39'

    Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).21:38

  126. 38'

    Tentativo fallito. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Alexandru Cicâldau con cross da calcio d'angolo.21:37

  127. 37'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (AEK Atene).21:37

  129. 35'

    Tiro respinto. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di destro da centro area. Assist di Roberto Pereyra.21:35

  130. 33'

    Fallo di Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).21:32

  131. 33'

    Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32

  132. 32'

    Monday Etim (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

  133. 32'

    Fallo di Roberto Pereyra (AEK Atene).21:31

  135. 32'

    Fallo di Monday Etim (CS U Craiova).21:31

  136. 32'

    Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  137. 30'

    Gol! AEK Atene 0, CS U Craiova 1. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.21:29

  138. 30'

    Tiro parato. Monday Etim (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anzor Mekvabishvili.21:29

  139. 27'

    Fallo di Monday Etim (CS U Craiova).21:26

  141. 27'

    Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  142. 27'

    Tentativo fallito. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:26

  143. 26'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Filipe Relvas (AEK Atene).21:25

  144. 26'

    Tiro respinto. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di sinistro da centro area.21:25

  145. 26'

    Tiro parato. Monday Etim (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:25

  147. 26'

    Tiro respinto. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area. Assist di Samuel Teles con cross.21:25

  148. 21'

    Tentativo fallito. Petros Mantalos (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:20

  149. 19'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).21:18

  150. 19'

    Tiro respinto. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area.21:18

  151. 18'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Juraj Badelj (CS U Craiova).21:17

  153. 15'

    Fuorigioco. Stavros Pilios(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Luka Jovic e' colto in fuorigioco.21:14

  154. 14'

    Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  155. 14'

    Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).21:13

  156. 10'

    Tentativo fallito. Domagoj Vida (AEK Atene) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Petros Mantalos con cross in seguito a un calcio da fermo.21:09

  157. 9'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08

  159. 9'

    Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).21:08

  160. 8'

    Tentativo fallito. Orbelín Pineda (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.21:08

  161. 7'

    Fuorigioco. Petros Mantalos(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Luka Jovic e' colto in fuorigioco.21:06

  162. 6'

    Gara riprende.21:05

  163. 5'

    Domagoj Vida (AEK Atene) e' ammonito per fallo.21:04

  165. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) per infortunio.21:04

  166. 4'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Petros Mantalos (AEK Atene).21:04

  167. 4'

    Tiro respinto. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Alexandru Cicâldau.21:04

  168. 3'

    Fuorigioco. Aboubakary Koïta(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Orbelín Pineda e' colto in fuorigioco.21:02

  169. 3'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area.21:02

  171. Inizia il Primo tempo.21:00

  172. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

Formazioni AEK Athens - Universitatea Craiova

AEK Athens
Universitatea Craiova
TITOLARI AEK ATHENS
  • (1) THOMAS STRAKOSHA (P)
  • (21) DOMAGOJ VIDA (D)
  • (12) LAZAROS ROTA (D)
  • (44) FILIPE RELVAS (D)
  • (3) STAVROS PILIOS (D)
  • (13) ORBELÍN PINEDA (C)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (37) ROBERTO PEREYRA (C)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (9) LUKA JOVIC (A)
  • (11) ABOUBAKARY KOÏTA (A)
PANCHINA AEK ATHENS
  • (19) NICLAS ELIASSON (C)
  • (55) KONSTANTINOS CHRYSOPOULOS (D)
  • (7) DERECK KUTESA (C)
  • (81) ANGELOS ANGELOPOULOS (P)
  • (29) JAMES PENRICE (D)
  • (34) CHRISTOS KOSIDIS (D)
  • (4) MARKO GRUJIC (C)
  • (91) ALBERTO BRIGNOLI (P)
ALLENATORE AEK ATHENS
  • Marko Nikolic
TITOLARI UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • (77) PAVLO ISENKO (P)
  • (15) JURAJ BADELJ (D)
  • (3) OLEKSANDR ROMANCHUK (D)
  • (23) SAMUEL TELES (D)
  • (11) NICUSOR BANCU (D)
  • (6) VLADIMIR SCRECIU (D)
  • (20) ALEXANDRU CICÂLDAU (C)
  • (12) MONDAY ETIM (C)
  • (10) STEFAN BAIARAM (C)
  • (5) ANZOR MEKVABISHVILI (C)
  • (9) ASSAD AL HAMLAWI (A)
PANCHINA UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • (19) VASILE MOGOS (D)
  • (38) DENYS MUNTEAN (C)
  • (4) ALEXANDRU CRETU (C)
  • (29) LUCA BASCEANU (C)
  • (1) SILVIU LUNG (P)
  • (2) FLORIN STEFAN (D)
  • (21) LAURENTIU POPESCU (P)
  • (14) LYES HOURI (C)
  • (17) CARLOS MORA (A)
  • (39) STEVEN NSIMBA (A)
  • (30) DAVID MATEI (C)
  • (24) NIKOLA STEVANOVIC (D)
ALLENATORE UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • Filipe Amaral Rino Coelho
PREPARTITA

AEK Athens - Universitatea Craiova è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio OPAP Arena di Athens.

Attualmente AEK Athens si trova 4° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Universitatea Craiova si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
AEK Athens ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Universitatea Craiova ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.

AEK Athens e Universitatea Craiova è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AEK AthensUniversitatea Craiova
Partite giocate55
Numero di partite vinte32
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati114
Gol totali subiti55
Media gol subiti per partita1.01.0
Percentuale possesso palla57.644.7
Numero totale di passaggi24981861
Numero totale di passaggi riusciti21501417
Tiri nello specchio della porta3016
Percentuale di tiri in porta39.551.6
Numero totale di cross9726
Numero medio di cross riusciti299
Duelli per partita vinti223259
Duelli per partita persi211258
Corner subiti2532
Corner guadagnati267
Numero di punizioni a favore5655
Numero di punizioni concesse5587
Tackle totali7777
Percentuale di successo nei tackle63.663.6
Fuorigiochi totali95
Numero totale di cartellini gialli1312
Numero totale di cartellini rossi01

