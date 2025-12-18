Incontro terminato, AEK Atene 3, CS U Craiova 2.
Nuova Ford Puma Gen-E
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
Incontro terminato, AEK Atene 3, CS U Craiova 2.
Secondo tempo terminato, AEK Atene 3, CS U Craiova 2.23:04
Gol! AEK Atene 3, CS U Craiova 2. Luka Jovic (AEK Atene) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.23:04
Decisione VAR: rigore AEK Atene.23:02
Lazaros Rota (AEK Atene) e' ammonito.23:00
Rigore per AEK Atene. Domagoj Vida e'stato atterrato in area di rigore.23:00
Rigore concesso da Lyes Houri (CS U Craiova) per un fallo in area.23:00
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Juraj Badelj (CS U Craiova).23:00
Nicusor Bancu (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.22:59
Niclas Eliasson (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:59
Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).22:59
Gol! AEK Atene 2, CS U Craiova 2. Dereck Kutesa (AEK Atene) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Niclas Eliasson con cross.22:56
Sostituzione, CS U Craiova. Vasile Mogos sostituisce Anzor Mekvabishvili.22:54
Sostituzione, CS U Craiova. Nikola Stevanovic sostituisce Samuel Teles.22:54
Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).22:53
Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Pavlo Isenko (CS U Craiova) e' ammonito.22:53
Gara riprende.22:52
Gara momentaneamente sospesa, Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) per infortunio.22:51
Tentativo fallito. Marko Grujic (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Niclas Eliasson con cross in seguito a un calcio da fermo.22:51
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area.22:51
Alexandru Cretu (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.22:50
Marko Grujic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50
Fallo di Alexandru Cretu (CS U Craiova).22:50
Sostituzione, AEK Atene. Marko Grujic sostituisce Razvan Marin.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.22:49
Tiro respinto. Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area.22:49
Lyes Houri (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48
Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).22:48
Gara riprende.22:47
Gara momentaneamente sospesa, Samuel Teles (CS U Craiova) per infortunio.22:47
Fuorigioco. James Penrice(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Dereck Kutesa e' colto in fuorigioco.22:45
Tiro parato. Domagoj Vida (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di James Penrice con cross.22:43
Nicusor Bancu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:42
Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).22:42
Dereck Kutesa (AEK Atene) e' ammonito.22:41
Samuel Teles (CS U Craiova) e' ammonito.22:41
Sostituzione, CS U Craiova. Lyes Houri sostituisce Alexandru Cicâldau.22:40
Sostituzione, CS U Craiova. Alexandru Cretu sostituisce Stefan Baiaram.22:39
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Stefan Baiaram (CS U Craiova).22:37
Gara riprende.22:36
Gara momentaneamente sospesa, Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) per infortunio.22:35
Sostituzione, AEK Atene. James Penrice sostituisce Stavros Pilios.22:35
Carlos Mora (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Stavros Pilios (AEK Atene).22:35
Tiro respinto. Lazaros Rota (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area.22:34
Tiro respinto. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Stavros Pilios con cross.22:34
Fuorigioco. Pavlo Isenko(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Stefan Baiaram e' colto in fuorigioco.22:34
Fuorigioco. Lazaros Rota(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Niclas Eliasson e' colto in fuorigioco.22:33
Stefan Baiaram (CS U Craiova) e' ammonito.22:31
Stefan Baiaram (CS U Craiova).22:31
(AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Juraj Badelj (CS U Craiova).22:29
Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).22:29
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).22:27
Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).22:26
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Sostituzione, CS U Craiova. Carlos Mora sostituisce Monday Etim.22:25
Gol! AEK Atene 1, CS U Craiova 2. Domagoj Vida (AEK Atene) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.22:24
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).22:23
Sostituzione, AEK Atene. Dereck Kutesa sostituisce Petros Mantalos.22:22
Sostituzione, AEK Atene. Niclas Eliasson sostituisce Roberto Pereyra.22:22
Fallo di Monday Etim (CS U Craiova).22:22
Petros Mantalos (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Tentativo fallito. Monday Etim (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Anzor Mekvabishvili.22:21
Tiro respinto. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area. Assist di Monday Etim.22:21
Gol! AEK Atene 0, CS U Craiova 2. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Assad Al Hamlawi in seguito a un contropiede.22:18
Fuorigioco. Petros Mantalos(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Orbelín Pineda e' colto in fuorigioco.22:17
Fallo di Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).22:16
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:16
Tiro parato. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicusor Bancu con cross.22:15
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Orbelín Pineda (AEK Atene).22:15
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Pavlo Isenko (CS U Craiova) per infortunio.22:11
Gara momentaneamente sospesa, Luka Jovic (AEK Atene) per infortunio.22:11
Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Luka Jovic (AEK Atene).22:10
Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Razvan Marin con cross in seguito a un calcio da fermo.22:09
Fallo di Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).22:09
Roberto Pereyra (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Tentativo fallito. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Monday Etim.22:08
Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).22:07
Roberto Pereyra (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stavros Pilios con cross.22:05
Fallo di Alexandru Cicâldau (CS U Craiova).22:05
Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fuorigioco. Nicusor Bancu(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Stefan Baiaram e' colto in fuorigioco.22:04
Inizia il Secondo tempo AEK Atene 0, CS U Craiova 1.22:04
Primo tempo terminato, AEK Atene 0, CS U Craiova 1.21:47
Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Roberto Pereyra con cross.21:47
Tentativo fallito. Samuel Teles (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Domagoj Vida (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:44
Tiro parato. Luka Jovic (AEK Atene) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Petros Mantalos con cross.21:44
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Stefan Baiaram (CS U Craiova).21:43
Fallo di Monday Etim (CS U Craiova).21:41
Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:41
Gara riprende.21:40
Gara momentaneamente sospesa, Pavlo Isenko (CS U Craiova) per infortunio.21:40
Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).21:39
Roberto Pereyra (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:39
Nicusor Bancu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).21:38
Tentativo fallito. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Alexandru Cicâldau con cross da calcio d'angolo.21:37
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (AEK Atene).21:37
Tiro respinto. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di destro da centro area. Assist di Roberto Pereyra.21:35
Fallo di Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).21:32
Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32
Monday Etim (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Fallo di Roberto Pereyra (AEK Atene).21:31
Fallo di Monday Etim (CS U Craiova).21:31
Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Gol! AEK Atene 0, CS U Craiova 1. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.21:29
Tiro parato. Monday Etim (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anzor Mekvabishvili.21:29
Fallo di Monday Etim (CS U Craiova).21:26
Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Tentativo fallito. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:26
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Filipe Relvas (AEK Atene).21:25
Tiro respinto. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di sinistro da centro area.21:25
Tiro parato. Monday Etim (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:25
Tiro respinto. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area. Assist di Samuel Teles con cross.21:25
Tentativo fallito. Petros Mantalos (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).21:18
Tiro respinto. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area.21:18
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Juraj Badelj (CS U Craiova).21:17
Fuorigioco. Stavros Pilios(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Luka Jovic e' colto in fuorigioco.21:14
Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Samuel Teles (CS U Craiova).21:13
Tentativo fallito. Domagoj Vida (AEK Atene) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Petros Mantalos con cross in seguito a un calcio da fermo.21:09
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08
Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).21:08
Tentativo fallito. Orbelín Pineda (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.21:08
Fuorigioco. Petros Mantalos(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Luka Jovic e' colto in fuorigioco.21:06
Gara riprende.21:05
Domagoj Vida (AEK Atene) e' ammonito per fallo.21:04
Gara momentaneamente sospesa, Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) per infortunio.21:04
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Petros Mantalos (AEK Atene).21:04
Tiro respinto. Samuel Teles (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Alexandru Cicâldau.21:04
Fuorigioco. Aboubakary Koïta(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Orbelín Pineda e' colto in fuorigioco.21:02
Aboubakary Koïta (AEK Atene) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
AEK Athens - Universitatea Craiova è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio OPAP Arena di Athens.
Attualmente AEK Athens si trova 4° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Universitatea Craiova si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
AEK Athens ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Universitatea Craiova ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.
In casa la Roma ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Napoli e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari perdendo 1-0 mentre Como ha incontrato l'Inter perdendo 4-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 5 gol.
AEK Athens e Universitatea Craiova è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AEK Athens
|Universitatea Craiova
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|3
|2
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|11
|4
|Gol totali subiti
|5
|5
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|57.6
|44.7
|Numero totale di passaggi
|2498
|1861
|Numero totale di passaggi riusciti
|2150
|1417
|Tiri nello specchio della porta
|30
|16
|Percentuale di tiri in porta
|39.5
|51.6
|Numero totale di cross
|97
|26
|Numero medio di cross riusciti
|29
|9
|Duelli per partita vinti
|223
|259
|Duelli per partita persi
|211
|258
|Corner subiti
|25
|32
|Corner guadagnati
|26
|7
|Numero di punizioni a favore
|56
|55
|Numero di punizioni concesse
|55
|87
|Tackle totali
|77
|77
|Percentuale di successo nei tackle
|63.6
|63.6
|Fuorigiochi totali
|9
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologiaLEGGI