Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

AEK Larnaca-Shkendija: 1-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
AEK Larnaca
1
Shkendija
0
Partita finita
Arbitro: Manfredas Lukjancukas
  1. 83' 1-0 Karol Angielski
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, AEK Larnaca 1, Shkëndija Tetovo 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, AEK Larnaca 1, Shkëndija Tetovo 0.22:54

  3. 90'+6'

    Gara riprende.22:54

  4. 90'+6'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Mevlan Murati sostituisce Arbin Zejnullai per infortunio.22:53

  5. 90'+5'

    Gara momentaneamente sospesa, Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) per infortunio.22:53

  6. 90'+4'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:52

  7. 90'+2'

    Gara riprende.22:50

  9. 90'+2'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Enric Saborit sostituisce Waldo Rubio.22:50

  10. 90'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) per infortunio.22:49

  11. 87'

    Fuorigioco. Hrvoje Milicevic(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Waldo Rubio e' colto in fuorigioco.22:44

  12. 85'

    Fuorigioco. Baboucarr Gaye(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Fabrice Tamba e' colto in fuorigioco.22:43

  13. 83'

    Gol! AEK Larnaca 1, Shkëndija Tetovo 0. Karol Angielski (AEK Larnaca) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.22:40

  15. 82'

    Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).22:40

  16. 82'

    Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Baboucarr Gaye (Shkëndija Tetovo).22:40

  17. 82'

    Tiro parato. Mathías González (AEK Larnaca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Godswill Ekpolo.22:40

  18. 81'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Mathías González sostituisce Giorgos Naoum.22:38

  19. 80'

    Fuorigioco. Godswill Ekpolo(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Enzo Cabrera e' colto in fuorigioco.22:38

  21. 80'

    Tiro parato. Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Waldo Rubio.22:38

  22. 80'

    Tiro respinto. Jorge Miramón (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Djordje Ivanovic.22:37

  23. 78'

    Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.22:36

  24. 78'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca).22:35

  25. 78'

    Tiro respinto. Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Fabrice Tamba.22:35

  27. 77'

    Tentativo fallito. Waldo Rubio (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jorge Miramón.22:35

  28. 76'

    Tentativo fallito. Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Gus Ledes con cross da calcio d'angolo.22:33

  29. 75'

    Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).22:33

  30. 71'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Atdhe Mazari sostituisce Sebastjan Spahiu.22:28

  31. 69'

    Tentativo fallito. Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gus Ledes.22:27

  33. 68'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Enzo Cabrera sostituisce Ángel García.22:25

  34. 68'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Karol Angielski sostituisce Riad Bajic.22:25

  35. 67'

    Fuorigioco. Jorge Miramón(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Riad Bajic e' colto in fuorigioco.22:25

  36. 67'

    Tiro respinto. Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sebastjan Spahiu.22:24

  37. 60'

    Tentativo fallito. Gus Ledes (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Giorgos Naoum.22:18

  39. 60'

    Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  40. 60'

    Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).22:17

  41. 59'

    Gara riprende.22:17

  42. 59'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Fabrice Tamba sostituisce Besart Ibraimi.22:17

  43. 58'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Adamu Alhassan sostituisce Kamer Qaka.22:16

  45. 58'

    Gara momentaneamente sospesa, Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) per infortunio.22:16

  46. 58'

    Tiro respinto. Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area. Assist di Valentin Roberge.22:16

  47. 57'

    Tentativo fallito. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Ángel García con cross.22:15

  48. 56'

    Gara riprende.22:14

  49. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, (AEK Larnaca).22:14

  51. 56'

    Tiro respinto. Giorgos Naoum (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Waldo Rubio.22:13

  52. 55'

    Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).22:13

  53. 55'

    Gara riprende.22:12

  54. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) per infortunio.22:12

  55. 53'

    Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito.22:10

  57. 53'

    Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) e' stato espulso.22:10

  58. 53'

    Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10

  59. 53'

    Fallo di Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).22:10

  60. 52'

    Tiro respinto. Gus Ledes (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area.22:09

  61. 51'

    Gara riprende.22:08

  63. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) per infortunio.22:07

  64. 46'

    Fallo di Riad Bajic (AEK Larnaca).22:04

  65. 46'

    Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  66. Inizia il Secondo tempo AEK Larnaca 0, Shkëndija Tetovo 0.22:03

  67. 45'+1'

    Primo tempo terminato, AEK Larnaca 0, Shkëndija Tetovo 0.21:46

  69. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  70. 45'

    Decisione VAR: no gol AEK Larnaca 0-0 Shkëndija Tetovo.21:45

  71. 43'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:43

  72. 43'

    Fuorigioco. Hrvoje Milicevic(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Djordje Ivanovic e' colto in fuorigioco.21:43

  73. 42'

    Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.21:42

  75. 42'

    Ángel García (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  76. 42'

    Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).21:42

  77. 41'

    Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  78. 41'

    Fallo di Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).21:40

  79. 40'

    Tentativo fallito. Jorge Miramón (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:40

  81. 39'

    Giorgos Naoum (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  82. 39'

    Fallo di Imran Fetai (Shkëndija Tetovo).21:39

  83. 37'

    Fallo di Jorge Miramón (AEK Larnaca).21:37

  84. 37'

    Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  85. 33'

    Tiro respinto. Ángel García (AEK Larnaca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:33

  87. 33'

    Tiro respinto. Riad Bajic (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Giorgos Naoum.21:33

  88. 27'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).21:26

  89. 25'

    Fallo di Giorgos Naoum (AEK Larnaca).21:25

  90. 25'

    Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  91. 23'

    Tentativo fallito. Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gus Ledes con cross da calcio d'angolo.21:22

  93. 22'

    Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).21:22

  94. 16'

    Tentativo fallito. Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Waldo Rubio con cross in seguito a un calcio da fermo.21:16

  95. 15'

    Ángel García (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15

  96. 15'

    Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).21:15

  97. 13'

    Fuorigioco. Waldo Rubio(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Godswill Ekpolo e' colto in fuorigioco.21:12

  99. 6'

    Fallo di Giorgos Naoum (AEK Larnaca).21:06

  100. 6'

    Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06

  101. 5'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Riad Bajic (AEK Larnaca).21:05

  102. 5'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Zlatan Alomerovic (AEK Larnaca).21:04

  103. 5'

    Tiro parato. Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa.21:04

  105. 3'

    Fallo di Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).21:03

  106. 3'

    Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  107. Inizia il Primo tempo.21:00

  108. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

Formazioni AEK Larnaca - Shkendija

AEK Larnaca
Shkendija
TITOLARI AEK LARNACA
  • (1) ZLATAN ALOMEROVIC (P)
  • (27) VALENTIN ROBERGE (D)
  • (14) ÁNGEL GARCÍA (D)
  • (22) GODSWILL EKPOLO (D)
  • (15) HRVOJE MILICEVIC (D)
  • (10) WALDO RUBIO (C)
  • (21) JORGE MIRAMÓN (C)
  • (7) GUS LEDES (C)
  • (9) DJORDJE IVANOVIC (C)
  • (29) GIORGOS NAOUM (C)
  • (11) RIAD BAJIC (A)
PANCHINA AEK LARNACA
  • (41) MATHÍAS GONZÁLEZ (A)
  • (51) ANTREAS PARASKEVAS (P)
  • (2) PETROS IOANNOU (D)
  • (37) DAVID GERASIMOU (A)
  • (4) ENRIC SABORIT (D)
  • (93) JÉRÉMIE GNALI (D)
  • (19) KAROL ANGIELSKI (A)
  • (36) CHRÍSTOS LOUKAÏDIS (A)
  • (35) CHRISTODOULOS THOMA (C)
  • (99) DEMETRIS DEMETRIOU (P)
  • (30) ENZO CABRERA (A)
ALLENATORE AEK LARNACA
  • Joseba Imanol Idiakez Barkaiztegi
TITOLARI SHKENDIJA
  • (24) BABOUCARR GAYE (P)
  • (5) KLISMAN CAKE (D)
  • (11) RONALDO WEBSTER (D)
  • (2) ALEKSANDËR TRUMÇI (D)
  • (15) IMRAN FETAI (D)
  • (28) KAMER QAKA (C)
  • (4) RESHAT RAMADANI (C)
  • (17) ARBIN ZEJNULLAI (C)
  • (49) SEBASTJAN SPAHIU (C)
  • (77) LIRIDON LATIFI (C)
  • (7) BESART IBRAIMI (A)
PANCHINA SHKENDIJA
  • (16) MEVLAN MURATI (D)
  • (9) FITON ADEMI (A)
  • (26) ANES MELIQI (D)
  • (27) LORIK KABA (A)
  • (3) EGZON BELICA (D)
  • (6) ADAMU ALHASSAN (C)
  • (20) ATDHE MAZARI (A)
  • (10) ENDRIT KRASNIQI (C)
  • (29) FABRICE TAMBA (A)
  • (22) NUMAN AJETOVIKJ (D)
  • (8) FLORENT RAMADANI (C)
  • (25) ASTRIT AMZAI (P)
ALLENATORE SHKENDIJA
  • Jeton Beqiri
PREPARTITA

AEK Larnaca - Shkendija è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio AEK Arena di Larnaca.

Attualmente AEK Larnaca si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece Shkendija si trova 21° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
AEK Larnaca ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1; Shkendija ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.

AEK Larnaca e Shkendija è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AEK LarnacaShkendija
Partite giocate55
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate31
Gol totali segnati64
Gol totali subiti14
Media gol subiti per partita0.20.8
Percentuale possesso palla49.345.1
Numero totale di passaggi21941900
Numero totale di passaggi riusciti17861518
Tiri nello specchio della porta1912
Percentuale di tiri in porta42.234.3
Numero totale di cross9161
Numero medio di cross riusciti2110
Duelli per partita vinti213258
Duelli per partita persi230279
Corner subiti2523
Corner guadagnati1818
Numero di punizioni a favore6084
Numero di punizioni concesse6263
Tackle totali7173
Percentuale di successo nei tackle59.250.7
Fuorigiochi totali57
Numero totale di cartellini gialli1616
Numero totale di cartellini rossi00

Ford

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio