Incontro terminato, AEK Larnaca 1, Shkëndija Tetovo 0.
Secondo tempo terminato, AEK Larnaca 1, Shkëndija Tetovo 0.22:54
Gara riprende.22:54
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Mevlan Murati sostituisce Arbin Zejnullai per infortunio.22:53
Gara momentaneamente sospesa, Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) per infortunio.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:52
Gara riprende.22:50
Sostituzione, AEK Larnaca. Enric Saborit sostituisce Waldo Rubio.22:50
Gara momentaneamente sospesa, Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) per infortunio.22:49
Fuorigioco. Hrvoje Milicevic(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Waldo Rubio e' colto in fuorigioco.22:44
Fuorigioco. Baboucarr Gaye(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Fabrice Tamba e' colto in fuorigioco.22:43
Gol! AEK Larnaca 1, Shkëndija Tetovo 0. Karol Angielski (AEK Larnaca) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.22:40
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).22:40
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Baboucarr Gaye (Shkëndija Tetovo).22:40
Tiro parato. Mathías González (AEK Larnaca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Godswill Ekpolo.22:40
Sostituzione, AEK Larnaca. Mathías González sostituisce Giorgos Naoum.22:38
Fuorigioco. Godswill Ekpolo(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Enzo Cabrera e' colto in fuorigioco.22:38
Tiro parato. Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Waldo Rubio.22:38
Tiro respinto. Jorge Miramón (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Djordje Ivanovic.22:37
Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.22:36
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca).22:35
Tiro respinto. Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Fabrice Tamba.22:35
Tentativo fallito. Waldo Rubio (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jorge Miramón.22:35
Tentativo fallito. Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Gus Ledes con cross da calcio d'angolo.22:33
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).22:33
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Atdhe Mazari sostituisce Sebastjan Spahiu.22:28
Tentativo fallito. Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gus Ledes.22:27
Sostituzione, AEK Larnaca. Enzo Cabrera sostituisce Ángel García.22:25
Sostituzione, AEK Larnaca. Karol Angielski sostituisce Riad Bajic.22:25
Fuorigioco. Jorge Miramón(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Riad Bajic e' colto in fuorigioco.22:25
Tiro respinto. Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sebastjan Spahiu.22:24
Tentativo fallito. Gus Ledes (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Giorgos Naoum.22:18
Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).22:17
Gara riprende.22:17
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Fabrice Tamba sostituisce Besart Ibraimi.22:17
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Adamu Alhassan sostituisce Kamer Qaka.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) per infortunio.22:16
Tiro respinto. Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area. Assist di Valentin Roberge.22:16
Tentativo fallito. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Ángel García con cross.22:15
Gara riprende.22:14
Gara momentaneamente sospesa, (AEK Larnaca).22:14
Tiro respinto. Giorgos Naoum (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Waldo Rubio.22:13
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).22:13
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) per infortunio.22:12
Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito.22:10
Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) e' stato espulso.22:10
Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10
Fallo di Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).22:10
Tiro respinto. Gus Ledes (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area.22:09
Gara riprende.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) per infortunio.22:07
Fallo di Riad Bajic (AEK Larnaca).22:04
Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Inizia il Secondo tempo AEK Larnaca 0, Shkëndija Tetovo 0.22:03
Primo tempo terminato, AEK Larnaca 0, Shkëndija Tetovo 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Decisione VAR: no gol AEK Larnaca 0-0 Shkëndija Tetovo.21:45
GOL CANCELLATO DAL VAR: Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:43
Fuorigioco. Hrvoje Milicevic(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Djordje Ivanovic e' colto in fuorigioco.21:43
Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.21:42
Ángel García (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).21:42
Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).21:40
Tentativo fallito. Jorge Miramón (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:40
Giorgos Naoum (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Fallo di Imran Fetai (Shkëndija Tetovo).21:39
Fallo di Jorge Miramón (AEK Larnaca).21:37
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Tiro respinto. Ángel García (AEK Larnaca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:33
Tiro respinto. Riad Bajic (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Giorgos Naoum.21:33
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).21:26
Fallo di Giorgos Naoum (AEK Larnaca).21:25
Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Tentativo fallito. Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gus Ledes con cross da calcio d'angolo.21:22
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).21:22
Tentativo fallito. Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Waldo Rubio con cross in seguito a un calcio da fermo.21:16
Ángel García (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15
Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).21:15
Fuorigioco. Waldo Rubio(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Godswill Ekpolo e' colto in fuorigioco.21:12
Fallo di Giorgos Naoum (AEK Larnaca).21:06
Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Riad Bajic (AEK Larnaca).21:05
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Zlatan Alomerovic (AEK Larnaca).21:04
Tiro parato. Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa.21:04
Fallo di Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).21:03
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
AEK Larnaca - Shkendija è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio AEK Arena di Larnaca.
Attualmente AEK Larnaca si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece Shkendija si trova 21° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
AEK Larnaca ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1; Shkendija ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.
AEK Larnaca e Shkendija è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AEK Larnaca
|Shkendija
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|3
|1
|Gol totali segnati
|6
|4
|Gol totali subiti
|1
|4
|Media gol subiti per partita
|0.2
|0.8
|Percentuale possesso palla
|49.3
|45.1
|Numero totale di passaggi
|2194
|1900
|Numero totale di passaggi riusciti
|1786
|1518
|Tiri nello specchio della porta
|19
|12
|Percentuale di tiri in porta
|42.2
|34.3
|Numero totale di cross
|91
|61
|Numero medio di cross riusciti
|21
|10
|Duelli per partita vinti
|213
|258
|Duelli per partita persi
|230
|279
|Corner subiti
|25
|23
|Corner guadagnati
|18
|18
|Numero di punizioni a favore
|60
|84
|Numero di punizioni concesse
|62
|63
|Tackle totali
|71
|73
|Percentuale di successo nei tackle
|59.2
|50.7
|Fuorigiochi totali
|5
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|16
|16
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
