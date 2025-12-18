Virgilio Sport
AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok: 0-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
AZ Alkmaar
0
Jagiellonia Bialystok
0
Partita finita
Arbitro: Stefan Ebner
    0'
    45'
    90'
    90'
    96'

    Incontro terminato, AZ 0, Jagiellonia Bialystok 0.

    1. 90'+7'

      Secondo tempo terminato, AZ 0, Jagiellonia Bialystok 0.22:57

    3. 90'+4'

      Gara riprende.22:55

    4. 90'+4'

      Gara momentaneamente sospesa, Elijah Dijkstra (AZ) per infortunio.22:54

    5. 90'+3'

      Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Troy Parrott.22:54

    6. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:51

    7. 89'

      Fallo di Troy Parrott (AZ).22:50

    9. 89'

      Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

    10. 88'

      Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mees de Wit da calcio d'angolo.22:49

    11. 88'

      Sostituzione, AZ. Lequincio Zeefuik sostituisce Peer Koopmeiners.22:48

    12. 88'

      Sostituzione, AZ. Elijah Dijkstra sostituisce Wouter Goes.22:48

    13. 88'

      Sostituzione, AZ. Ibrahim Sadiq sostituisce Isak Jensen.22:48

    15. 87'

      Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.22:48

    16. 87'

      Isak Jensen (AZ) e' ammonito.22:47

    17. 87'

      Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).22:47

    18. 84'

      Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok).22:45

    19. 84'

      Fuorigioco. Bartlomiej Wdowik(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Norbert Wojtuszek e' colto in fuorigioco.22:44

    21. 83'

      Fallo di Matej Sín (AZ).22:43

    22. 83'

      Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

    23. 81'

      Matej Sín (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

    24. 81'

      Fallo di Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).22:42

    25. 79'

      Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).22:39

    27. 79'

      Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

    28. 78'

      Tiro respinto. Mees de Wit (AZ) un tiro di destro da centro area. Assist di Wouter Goes.22:39

    29. 78'

      Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok).22:38

    30. 76'

      Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Dimitris Rallis sostituisce Jesús Imaz.22:36

    31. 75'

      Tiro respinto. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro da fuori area.22:35

    33. 74'

      Tiro respinto. Matej Sín (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kees Smit.22:35

    34. 74'

      Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok).22:34

    35. 72'

      Fallo di mano di Kees Smit (AZ).22:32

    36. 70'

      Wouter Goes (AZ) e' ammonito per fallo.22:30

    37. 70'

      Troy Parrott (AZ) e' ammonito per fallo.22:30

    39. 70'

      Fallo di Troy Parrott (AZ).22:30

    40. 70'

      Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

    41. 69'

      Matej Sín (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

    42. 69'

      Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).22:30

    43. 69'

      Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Bartosz Mazurek sostituisce Álex Pozo.22:29

    45. 68'

      Sostituzione, AZ. Matej Sín sostituisce Mateo Chávez.22:29

    46. 68'

      Gara riprende.22:28

    47. 67'

      Gara momentaneamente sospesa, Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ) per infortunio.22:28

    48. 67'

      Gara momentaneamente sospesa, Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.22:28

    49. 67'

      Fallo di Troy Parrott (AZ).22:27

    51. 67'

      Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

    52. 63'

      Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) e' stato espulso.22:24

    53. 63'

      Decisione VAR: nessun incremento cartellino Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:23

    54. 63'

      Gara riprende.22:23

    55. 62'

      Gara momentaneamente sospesa, Wouter Goes (AZ) per infortunio.22:22

    57. 62'

      Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

    58. 62'

      Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:22

    59. 60'

      Sostituzione, AZ. Ro-Zangelo Daal sostituisce Weslley Patati.22:21

    60. 60'

      Fuorigioco. Afimico Pululu(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Jesús Imaz e' colto in fuorigioco.22:20

    61. 58'

      Alexandre Penetra (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

    63. 58'

      Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:18

    64. 57'

      Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Kees Smit (AZ).22:17

    65. 57'

      Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Mateo Chávez (AZ).22:17

    66. 55'

      Fallo di Weslley Patati (AZ).22:16

    67. 55'

      Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

    69. 55'

      Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).22:15

    70. 55'

      Tiro respinto. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kees Smit.22:15

    71. 53'

      Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok).22:13

    72. 52'

      Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:13

    73. 52'

      Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

    75. 52'

      Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:12

    76. 49'

      Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Alexandre Penetra (AZ).22:10

    77. 48'

      Tentativo fallito. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Bartlomiej Wdowik in seguito a un calcio da fermo.22:09

    78. 48'

      Fallo di Kees Smit (AZ).22:08

    79. 48'

      Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08

    81. 47'

      Fallo di Mees de Wit (AZ).22:08

    82. 47'

      Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

    83. Inizia il Secondo tempo AZ 0, Jagiellonia Bialystok 0.22:06

    84. 45'+5'

      Primo tempo terminato, AZ 0, Jagiellonia Bialystok 0.21:49

    85. 45'+4'

      Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

    87. 45'+4'

      Fallo di Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok).21:49

    88. 45'+3'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:48

    89. 45'+1'

      Decisione VAR: nessun rigore Jagiellonia Bialystok.21:46

    90. 44'

      Gara riprende.21:44

    91. 44'

      Gara momentaneamente sospesa, Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.21:43

    93. 43'

      Fallo di mano di Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok).21:43

    94. 43'

      Tiro respinto. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area. Assist di Bartlomiej Wdowik con cross.21:43

    95. 43'

      Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Peer Koopmeiners (AZ).21:42

    96. 43'

      Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:42

    97. 40'

      Tiro respinto. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sven Mijnans.21:40

    99. 38'

      Fallo di Mateo Chávez (AZ).21:38

    100. 38'

      Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38

    101. 36'

      Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ).21:36

    102. 36'

      Tiro parato. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Taras Romanczuk.21:36

    103. 36'

      Fallo di Mees de Wit (AZ).21:36

    105. 36'

      Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

    106. 35'

      Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35

    107. 35'

      Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).21:35

    108. 30'

      Fallo di Wouter Goes (AZ).21:30

    109. 30'

      Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

    111. 26'

      Tentativo fallito. Weslley Patati (AZ) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Sven Mijnans da calcio d'angolo.21:26

    112. 25'

      Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).21:25

    113. 25'

      Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Troy Parrott.21:25

    114. 22'

      Alexandre Penetra (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

    115. 22'

      Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).21:21

    117. 18'

      Mateo Chávez (AZ) e' ammonito per fallo.21:18

    118. 18'

      Fallo di Mateo Chávez (AZ).21:18

    119. 18'

      Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

    120. 16'

      Tentativo fallito. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Weslley Patati con cross.21:16

    121. 15'

      Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Wouter Goes.21:14

    123. 14'

      Mees de Wit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

    124. 14'

      Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).21:13

    125. 11'

      Fuorigioco. Taras Romanczuk(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Oskar Pietuszewski e' colto in fuorigioco.21:11

    126. 10'

      Peer Koopmeiners (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10

    127. 10'

      Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).21:10

    129. 7'

      Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Peer Koopmeiners.21:07

    130. 7'

      Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Sven Mijnans.21:06

    131. 5'

      Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kees Smit.21:05

    132. 4'

      Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Yuki Kobayashi sostituisce Dusan Stojinovic per infortunio.21:04

    133. 4'

      Gara riprende.21:04

    135. 2'

      Gara momentaneamente sospesa, Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.21:02

    136. Inizia il Primo tempo.21:00

    137. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

    Formazioni AZ Alkmaar - Jagiellonia Bialystok

    AZ Alkmaar
    Jagiellonia Bialystok
    TITOLARI AZ ALKMAAR
    • (1) ROME-JAYDEN OWUSU-ODURO (P)
    • (5) ALEXANDRE PENETRA (D)
    • (15) MATEO CHÁVEZ (D)
    • (3) WOUTER GOES (D)
    • (34) MEES DE WIT (D)
    • (26) KEES SMIT (C)
    • (17) ISAK JENSEN (C)
    • (6) PEER KOOPMEINERS (C)
    • (7) WESLLEY PATATI (C)
    • (9) TROY PARROTT (A)
    • (10) SVEN MIJNANS (A)
    PANCHINA AZ ALKMAAR
    • (11) IBRAHIM SADIQ (A)
    • (33) MATEJ SÍN (C)
    • (22) ELIJAH DIJKSTRA (D)
    • (23) BILLY VAN DUIJL (D)
    • (25) LEQUINCIO ZEEFUIK (A)
    • (4) MAXIM DEKKER (D)
    • (41) JEROEN ZOET (P)
    • (12) HOBIE VERHULST (P)
    • (21) DAVE KWAKMAN (C)
    • (27) RO-ZANGELO DAAL (A)
    ALLENATORE AZ ALKMAAR
    • Maarten Martens
    TITOLARI JAGIELLONIA BIALYSTOK
    • (50) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
    • (27) BARTLOMIEJ WDOWIK (D)
    • (3) DUSAN STOJINOVIC (D)
    • (13) BERNARDO VITAL (D)
    • (15) NORBERT WOJTUSZEK (D)
    • (31) LEON FLACH (C)
    • (80) OSKAR PIETUSZEWSKI (C)
    • (7) ÁLEX POZO (C)
    • (6) TARAS ROMANCZUK (C)
    • (11) JESÚS IMAZ (A)
    • (10) AFIMICO PULULU (A)
    PANCHINA JAGIELLONIA BIALYSTOK
    • (85) ERYK KOZLOWSKI (C)
    • (22) MILOSZ PIEKUTOWSKI (P)
    • (17) YOUSSUF SYLLA (A)
    • (9) DIMITRIS RALLIS (A)
    • (86) BARTOSZ MAZUREK (C)
    • (8) DAWID DRACHAL (C)
    • (19) ÁLEX CANTERO (C)
    • (18) LOUKA PRIP (C)
    • (21) SERGIO LOZANO (C)
    • (5) CEZARY POLAK (C)
    • (25) AZIEL JACKSON (C)
    • (4) YUKI KOBAYASHI (D)
    ALLENATORE JAGIELLONIA BIALYSTOK
    • Adrian Siemieniec
    AZ Alkmaar - Jagiellonia Bialystok è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.

    Attualmente AZ Alkmaar si trova 13° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Jagiellonia Bialystok si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
    AZ Alkmaar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7; Jagiellonia Bialystok ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4.

    AZ Alkmaar e Jagiellonia Bialystok è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    AZ AlkmaarJagiellonia Bialystok
    Partite giocate55
    Numero di partite vinte32
    Numero di partite perse21
    Numero di partite pareggiate02
    Gol totali segnati75
    Gol totali subiti74
    Media gol subiti per partita1.40.8
    Percentuale possesso palla59.751.8
    Numero totale di passaggi25102317
    Numero totale di passaggi riusciti21491927
    Tiri nello specchio della porta3523
    Percentuale di tiri in porta49.354.8
    Numero totale di cross7384
    Numero medio di cross riusciti1922
    Duelli per partita vinti251240
    Duelli per partita persi247240
    Corner subiti1829
    Corner guadagnati2920
    Numero di punizioni a favore6169
    Numero di punizioni concesse5576
    Tackle totali8980
    Percentuale di successo nei tackle68.548.8
    Fuorigiochi totali87
    Numero totale di cartellini gialli1010
    Numero totale di cartellini rossi11

    Virgilio Sport
