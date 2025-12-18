Incontro terminato, AZ 0, Jagiellonia Bialystok 0.
Nuova Ford Puma Gen-E
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
Incontro terminato, AZ 0, Jagiellonia Bialystok 0.
Secondo tempo terminato, AZ 0, Jagiellonia Bialystok 0.22:57
Gara riprende.22:55
Gara momentaneamente sospesa, Elijah Dijkstra (AZ) per infortunio.22:54
Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Troy Parrott.22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:51
Fallo di Troy Parrott (AZ).22:50
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mees de Wit da calcio d'angolo.22:49
Sostituzione, AZ. Lequincio Zeefuik sostituisce Peer Koopmeiners.22:48
Sostituzione, AZ. Elijah Dijkstra sostituisce Wouter Goes.22:48
Sostituzione, AZ. Ibrahim Sadiq sostituisce Isak Jensen.22:48
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.22:48
Isak Jensen (AZ) e' ammonito.22:47
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).22:47
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok).22:45
Fuorigioco. Bartlomiej Wdowik(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Norbert Wojtuszek e' colto in fuorigioco.22:44
Fallo di Matej Sín (AZ).22:43
Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Matej Sín (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).22:42
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).22:39
Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Tiro respinto. Mees de Wit (AZ) un tiro di destro da centro area. Assist di Wouter Goes.22:39
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok).22:38
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Dimitris Rallis sostituisce Jesús Imaz.22:36
Tiro respinto. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro da fuori area.22:35
Tiro respinto. Matej Sín (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kees Smit.22:35
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok).22:34
Fallo di mano di Kees Smit (AZ).22:32
Wouter Goes (AZ) e' ammonito per fallo.22:30
Troy Parrott (AZ) e' ammonito per fallo.22:30
Fallo di Troy Parrott (AZ).22:30
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Matej Sín (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).22:30
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Bartosz Mazurek sostituisce Álex Pozo.22:29
Sostituzione, AZ. Matej Sín sostituisce Mateo Chávez.22:29
Gara riprende.22:28
Gara momentaneamente sospesa, Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ) per infortunio.22:28
Gara momentaneamente sospesa, Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.22:28
Fallo di Troy Parrott (AZ).22:27
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) e' stato espulso.22:24
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:23
Gara riprende.22:23
Gara momentaneamente sospesa, Wouter Goes (AZ) per infortunio.22:22
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:22
Sostituzione, AZ. Ro-Zangelo Daal sostituisce Weslley Patati.22:21
Fuorigioco. Afimico Pululu(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Jesús Imaz e' colto in fuorigioco.22:20
Alexandre Penetra (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:18
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Kees Smit (AZ).22:17
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Mateo Chávez (AZ).22:17
Fallo di Weslley Patati (AZ).22:16
Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).22:15
Tiro respinto. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kees Smit.22:15
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok).22:13
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:13
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:12
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Alexandre Penetra (AZ).22:10
Tentativo fallito. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Bartlomiej Wdowik in seguito a un calcio da fermo.22:09
Fallo di Kees Smit (AZ).22:08
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08
Fallo di Mees de Wit (AZ).22:08
Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Inizia il Secondo tempo AZ 0, Jagiellonia Bialystok 0.22:06
Primo tempo terminato, AZ 0, Jagiellonia Bialystok 0.21:49
Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Fallo di Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok).21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:48
Decisione VAR: nessun rigore Jagiellonia Bialystok.21:46
Gara riprende.21:44
Gara momentaneamente sospesa, Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.21:43
Fallo di mano di Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok).21:43
Tiro respinto. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area. Assist di Bartlomiej Wdowik con cross.21:43
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Peer Koopmeiners (AZ).21:42
Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:42
Tiro respinto. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sven Mijnans.21:40
Fallo di Mateo Chávez (AZ).21:38
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ).21:36
Tiro parato. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Taras Romanczuk.21:36
Fallo di Mees de Wit (AZ).21:36
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35
Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).21:35
Fallo di Wouter Goes (AZ).21:30
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Tentativo fallito. Weslley Patati (AZ) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Sven Mijnans da calcio d'angolo.21:26
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).21:25
Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Troy Parrott.21:25
Alexandre Penetra (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).21:21
Mateo Chávez (AZ) e' ammonito per fallo.21:18
Fallo di Mateo Chávez (AZ).21:18
Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Tentativo fallito. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Weslley Patati con cross.21:16
Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Wouter Goes.21:14
Mees de Wit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).21:13
Fuorigioco. Taras Romanczuk(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Oskar Pietuszewski e' colto in fuorigioco.21:11
Peer Koopmeiners (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).21:10
Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Peer Koopmeiners.21:07
Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Sven Mijnans.21:06
Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kees Smit.21:05
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Yuki Kobayashi sostituisce Dusan Stojinovic per infortunio.21:04
Gara riprende.21:04
Gara momentaneamente sospesa, Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
AZ Alkmaar - Jagiellonia Bialystok è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.
Attualmente AZ Alkmaar si trova 13° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Jagiellonia Bialystok si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
AZ Alkmaar ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7; Jagiellonia Bialystok ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4.
In casa la Roma ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Napoli e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari perdendo 1-0 mentre Como ha incontrato l'Inter perdendo 4-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 5 gol.
AZ Alkmaar e Jagiellonia Bialystok è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AZ Alkmaar
|Jagiellonia Bialystok
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|3
|2
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|7
|5
|Gol totali subiti
|7
|4
|Media gol subiti per partita
|1.4
|0.8
|Percentuale possesso palla
|59.7
|51.8
|Numero totale di passaggi
|2510
|2317
|Numero totale di passaggi riusciti
|2149
|1927
|Tiri nello specchio della porta
|35
|23
|Percentuale di tiri in porta
|49.3
|54.8
|Numero totale di cross
|73
|84
|Numero medio di cross riusciti
|19
|22
|Duelli per partita vinti
|251
|240
|Duelli per partita persi
|247
|240
|Corner subiti
|18
|29
|Corner guadagnati
|29
|20
|Numero di punizioni a favore
|61
|69
|Numero di punizioni concesse
|55
|76
|Tackle totali
|89
|80
|Percentuale di successo nei tackle
|68.5
|48.8
|Fuorigiochi totali
|8
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologiaLEGGI