Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Celje-Shelbourne: 0-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
Celje
0
Shelbourne
0
Partita finita
Arbitro: Sandi Putros
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Incontro terminato, Celje 0, Shelbourne 0.

    1. 90'+4'

      Secondo tempo terminato, Celje 0, Shelbourne 0.22:50

    3. 90'+2'

      Jonathan Lunney (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:49

    4. 90'+2'

      Nikita Iosifov (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

    5. 90'+2'

      Fallo di Jonathan Lunney (Shelbourne).22:49

    6. 90'+1'

      Tiro parato. Florjan Jevsenak (Celje) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ivica Vidovic.22:48

    7. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47

    9. 89'

      Tentativo fallito. Juanjo Nieto (Celje) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ivica Vidovic.22:46

    10. 89'

      Tentativo fallito. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di John Martin in seguito a un contropiede.22:45

    11. 87'

      Tiro parato. Andrej Kotnik (Celje) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Juanjo Nieto.22:44

    12. 87'

      Ivica Vidovic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

    13. 87'

      Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).22:43

    15. 85'

      Fuorigioco. John Martin(Shelbourne) prova il lancio lungo, ma Kerr McInroy e' colto in fuorigioco.22:42

    16. 85'

      Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Matija Boben (Celje).22:41

    17. 85'

      Tiro respinto. Paddy Barrett (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area.22:41

    18. 84'

      Matija Boben (Celje) e' ammonito per fallo.22:40

    19. 84'

      Fallo di Matija Boben (Celje).22:40

    21. 84'

      Mipo Odubeko (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40

    22. 83'

      Sostituzione, Shelbourne. Lewis Temple sostituisce Mark Coyle.22:39

    23. 82'

      Kerr McInroy (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:38

    24. 82'

      Ivica Vidovic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

    25. 82'

      Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).22:38

    27. 81'

      Tentativo fallito. Juanjo Nieto (Celje) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Florjan Jevsenak.22:37

    28. 80'

      Tiro respinto. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da fuori area. Assist di Florjan Jevsenak.22:37

    29. 80'

      Sostituzione, Shelbourne. Jonathan Lunney sostituisce Harry Wood.22:37

    30. 80'

      Sostituzione, Celje. Matija Boben sostituisce Damjan Vuklisevic.22:37

    31. 76'

      Lukasz Bejger (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

    33. 76'

      Fallo di Mipo Odubeko (Shelbourne).22:33

    34. 75'

      Tentativo fallito. Ivica Vidovic (Celje) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Milot Avdyli da calcio d'angolo.22:32

    35. 75'

      Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Mark Coyle (Shelbourne).22:31

    36. 75'

      Tiro respinto. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Nikita Iosifov.22:31

    37. 73'

      Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).22:30

    39. 73'

      Tiro parato. John Martin (Shelbourne) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mipo Odubeko.22:30

    40. 72'

      Sostituzione, Shelbourne. John Martin sostituisce Seán Boyd.22:29

    41. 72'

      Sostituzione, Celje. Andrej Kotnik sostituisce Mario Kvesic.22:28

    42. 71'

      Tentativo fallito. Damjan Vuklisevic (Celje) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mario Kvesic con cross da calcio d'angolo.22:28

    43. 71'

      Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Harry Wood (Shelbourne).22:28

    45. 70'

      Tiro parato. Franko Kovacevic (Celje) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milot Avdyli con cross.22:27

    46. 68'

      Seán Gannon (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:25

    47. 68'

      Danijel Sturm (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25

    48. 68'

      Fallo di Seán Gannon (Shelbourne).22:25

    49. 67'

      Tiro parato. Seán Boyd (Shelbourne) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kerr McInroy.22:23

    51. 66'

      Fallo di Ivica Vidovic (Celje).22:22

    52. 66'

      Kerr McInroy (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

    53. 61'

      Fallo di Franko Kovacevic (Celje).22:18

    54. 61'

      Paddy Barrett (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

    55. 61'

      Tiro parato. Franko Kovacevic (Celje) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mario Kvesic con cross.22:18

    57. 59'

      Harry Wood (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:16

    58. 59'

      Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16

    59. 59'

      Fallo di Harry Wood (Shelbourne).22:16

    60. 56'

      Evan Caffrey (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:13

    61. 56'

      Nikita Iosifov (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13

    63. 56'

      Fallo di Evan Caffrey (Shelbourne).22:13

    64. 52'

      Tentativo fallito. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jack Henry-Francis in seguito a un calcio da fermo.22:09

    65. 52'

      Sostituzione, Celje. Florjan Jevsenak sostituisce Darko Hrka.22:09

    66. 51'

      Fallo di Darko Hrka (Celje).22:08

    67. 51'

      Jack Henry-Francis (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

    69. 50'

      Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Harry Wood (Shelbourne).22:07

    70. 50'

      Tiro parato. Ivica Vidovic (Celje) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Danijel Sturm.22:07

    71. 49'

      Fallo di Ivica Vidovic (Celje).22:06

    72. 49'

      Kameron Ledwidge (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

    73. 47'

      Tentativo fallito. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kameron Ledwidge in seguito a un contropiede.22:04

    75. Inizia il Secondo tempo Celje 0, Shelbourne 0.22:02

    76. 45'

      Sostituzione, Shelbourne. Evan Caffrey sostituisce Daniel Kelly.22:01

    77. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Celje 0, Shelbourne 0.21:45

    78. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

    79. 45'

      Tiro respinto. Seán Boyd (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kerr McInroy.21:45

    81. 44'

      Tentativo fallito. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:44

    82. 44'

      Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Mark Coyle (Shelbourne).21:43

    83. 44'

      Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Milot Avdyli.21:43

    84. 40'

      Tentativo fallito. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:39

    85. 39'

      Milot Avdyli (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

    87. 39'

      Fallo di Daniel Kelly (Shelbourne).21:39

    88. 38'

      Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Milot Avdyli.21:38

    89. 37'

      Tentativo fallito. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:37

    90. 35'

      Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).21:35

    91. 35'

      Tiro parato. Danijel Sturm (Celje) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:35

    93. 34'

      Nikita Iosifov (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:34

    94. 34'

      Fallo di Daniel Kelly (Shelbourne).21:34

    95. 33'

      Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Lukasz Bejger (Celje).21:32

    96. 33'

      Tiro respinto. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kerr McInroy.21:32

    97. 31'

      Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Juanjo Nieto (Celje).21:31

    99. 30'

      Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).21:30

    100. 30'

      Tiro parato. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:30

    101. 29'

      Franko Kovacevic (Celje) e' ammonito.21:29

    102. 29'

      Franko Kovacevic (Celje) cade ma ha simulato.21:28

    103. 28'

      Tiro parato. Seán Boyd (Shelbourne) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harry Wood.21:28

    105. 27'

      Tentativo fallito. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Seán Boyd.21:27

    106. 26'

      Fallo di Milot Avdyli (Celje).21:25

    107. 26'

      Daniel Kelly (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25

    108. 25'

      Tentativo fallito. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Mario Kvesic con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:25

    109. 21'

      Tentativo fallito. Ivica Vidovic (Celje) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Mario Kvesic.21:21

    111. 20'

      Tiro respinto. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mario Kvesic.21:19

    112. 19'

      Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).21:19

    113. 18'

      Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Seán Gannon (Shelbourne).21:18

    114. 16'

      Tiro parato. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:16

    115. 16'

      Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milot Avdyli.21:16

    117. 15'

      Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).21:15

    118. 15'

      Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro da centro area. Assist di Milot Avdyli.21:15

    119. 12'

      Seán Boyd (Shelbourne) e' ammonito per fallo.21:11

    120. 12'

      Fallo di Seán Boyd (Shelbourne).21:11

    121. 12'

      Ivica Vidovic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

    123. 10'

      Fallo di Ivica Vidovic (Celje).21:09

    124. 10'

      Jack Henry-Francis (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

    125. 8'

      Mipo Odubeko (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

    126. 8'

      Fallo di Damjan Vuklisevic (Celje).21:07

    127. 6'

      Fallo di Darko Hrka (Celje).21:05

    129. 6'

      Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

    130. 6'

      Tiro respinto. Darko Hrka (Celje) un tiro di destro da fuori area. Assist di Danijel Sturm.21:05

    131. 4'

      Tentativo fallito. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Seán Gannon.21:04

    132. Danijel Sturm (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01

    133. Fallo di Seán Gannon (Shelbourne).21:01

    135. Fallo di Seán Boyd (Shelbourne).21:00

    136. Damjan Vuklisevic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

    137. Inizia il Primo tempo.21:00

    138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

    Formazioni Celje - Shelbourne

    Celje
    Shelbourne
    TITOLARI CELJE
    • (1) ZAN-LUK LEBAN (P)
    • (11) MILOT AVDYLI (D)
    • (3) DAMJAN VUKLISEVIC (D)
    • (44) LUKASZ BEJGER (D)
    • (2) JUANJO NIETO (D)
    • (10) DANIJEL STURM (C)
    • (20) NIKITA IOSIFOV (C)
    • (16) IVICA VIDOVIC (C)
    • (8) MARIO KVESIC (C)
    • (4) DARKO HRKA (C)
    • (9) FRANKO KOVACEVIC (A)
    PANCHINA CELJE
    • (12) LUKA KOLAR (P)
    • (17) ANDREJ KOTNIK (C)
    • (71) VITALI LISAKOVICH (A)
    • (94) RUDI POZEG VANCAS (C)
    • (5) GASPER VODEB (D)
    • (7) FLORJAN JEVSENAK (C)
    • (42) MATIJA BOBEN (D)
    • (99) MATEJ POPLATNIK (A)
    ALLENATORE CELJE
    • Albert Riera
    TITOLARI SHELBOURNE
    • (13) WESSEL SPEEL (P)
    • (8) MARK COYLE (D)
    • (29) PADDY BARRETT (D)
    • (4) KAMERON LEDWIDGE (D)
    • (17) DANIEL KELLY (D)
    • (2) SEÁN GANNON (D)
    • (23) KERR MCINROY (C)
    • (21) JACK HENRY-FRANCIS (C)
    • (7) HARRY WOOD (C)
    • (11) MIPO ODUBEKO (A)
    • (9) SEÁN BOYD (A)
    PANCHINA SHELBOURNE
    • (10) JOHN MARTIN (A)
    • (46) AARON MOLONEY (C)
    • (44) DANIEL RING (A)
    • (49) RAYMOND OFFOR (D)
    • (50) ALI TOPCU (P)
    • (24) LEWIS TEMPLE (D)
    • (27) EVAN CAFFREY (C)
    • (52) ALEX FLYNN (C)
    • (6) JONATHAN LUNNEY (C)
    • (19) LORCAN HEALY (P)
    ALLENATORE SHELBOURNE
    • Joseph O'Brien
    PREPARTITA

    Celje - Shelbourne è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.

    Attualmente Celje si trova 12° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Shelbourne si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
    Celje ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 7.

    Celje e Shelbourne è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    CeljeShelbourne
    Partite giocate55
    Numero di partite vinte30
    Numero di partite perse24
    Numero di partite pareggiate01
    Gol totali segnati80
    Gol totali subiti77
    Media gol subiti per partita1.41.4
    Percentuale possesso palla59.136.2
    Numero totale di passaggi23351664
    Numero totale di passaggi riusciti20091283
    Tiri nello specchio della porta257
    Percentuale di tiri in porta52.130.4
    Numero totale di cross6358
    Numero medio di cross riusciti1314
    Duelli per partita vinti200214
    Duelli per partita persi173239
    Corner subiti2229
    Corner guadagnati2218
    Numero di punizioni a favore7950
    Numero di punizioni concesse5864
    Tackle totali6073
    Percentuale di successo nei tackle51.758.9
    Fuorigiochi totali115
    Numero totale di cartellini gialli910
    Numero totale di cartellini rossi11

    Ford

    ULTIME NOTIZIE

    SPORT TREND

    WeWALK

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio