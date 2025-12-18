Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Celje - Shelbourne è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.

Attualmente Celje si trova 12° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Shelbourne si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Celje ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 7.

Celje e Shelbourne è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: