Incontro terminato, Celje 0, Shelbourne 0.
Secondo tempo terminato, Celje 0, Shelbourne 0.22:50
Jonathan Lunney (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:49
Nikita Iosifov (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Fallo di Jonathan Lunney (Shelbourne).22:49
Tiro parato. Florjan Jevsenak (Celje) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ivica Vidovic.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47
Tentativo fallito. Juanjo Nieto (Celje) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ivica Vidovic.22:46
Tentativo fallito. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di John Martin in seguito a un contropiede.22:45
Tiro parato. Andrej Kotnik (Celje) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Juanjo Nieto.22:44
Ivica Vidovic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).22:43
Fuorigioco. John Martin(Shelbourne) prova il lancio lungo, ma Kerr McInroy e' colto in fuorigioco.22:42
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Matija Boben (Celje).22:41
Tiro respinto. Paddy Barrett (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area.22:41
Matija Boben (Celje) e' ammonito per fallo.22:40
Fallo di Matija Boben (Celje).22:40
Mipo Odubeko (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40
Sostituzione, Shelbourne. Lewis Temple sostituisce Mark Coyle.22:39
Kerr McInroy (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:38
Ivica Vidovic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).22:38
Tentativo fallito. Juanjo Nieto (Celje) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Florjan Jevsenak.22:37
Tiro respinto. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da fuori area. Assist di Florjan Jevsenak.22:37
Sostituzione, Shelbourne. Jonathan Lunney sostituisce Harry Wood.22:37
Sostituzione, Celje. Matija Boben sostituisce Damjan Vuklisevic.22:37
Lukasz Bejger (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Mipo Odubeko (Shelbourne).22:33
Tentativo fallito. Ivica Vidovic (Celje) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Milot Avdyli da calcio d'angolo.22:32
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Mark Coyle (Shelbourne).22:31
Tiro respinto. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Nikita Iosifov.22:31
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).22:30
Tiro parato. John Martin (Shelbourne) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mipo Odubeko.22:30
Sostituzione, Shelbourne. John Martin sostituisce Seán Boyd.22:29
Sostituzione, Celje. Andrej Kotnik sostituisce Mario Kvesic.22:28
Tentativo fallito. Damjan Vuklisevic (Celje) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mario Kvesic con cross da calcio d'angolo.22:28
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Harry Wood (Shelbourne).22:28
Tiro parato. Franko Kovacevic (Celje) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milot Avdyli con cross.22:27
Seán Gannon (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:25
Danijel Sturm (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25
Fallo di Seán Gannon (Shelbourne).22:25
Tiro parato. Seán Boyd (Shelbourne) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kerr McInroy.22:23
Fallo di Ivica Vidovic (Celje).22:22
Kerr McInroy (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Franko Kovacevic (Celje).22:18
Paddy Barrett (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Tiro parato. Franko Kovacevic (Celje) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mario Kvesic con cross.22:18
Harry Wood (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:16
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16
Fallo di Harry Wood (Shelbourne).22:16
Evan Caffrey (Shelbourne) e' ammonito per fallo.22:13
Nikita Iosifov (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13
Fallo di Evan Caffrey (Shelbourne).22:13
Tentativo fallito. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jack Henry-Francis in seguito a un calcio da fermo.22:09
Sostituzione, Celje. Florjan Jevsenak sostituisce Darko Hrka.22:09
Fallo di Darko Hrka (Celje).22:08
Jack Henry-Francis (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Harry Wood (Shelbourne).22:07
Tiro parato. Ivica Vidovic (Celje) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Danijel Sturm.22:07
Fallo di Ivica Vidovic (Celje).22:06
Kameron Ledwidge (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Tentativo fallito. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kameron Ledwidge in seguito a un contropiede.22:04
Inizia il Secondo tempo Celje 0, Shelbourne 0.22:02
Sostituzione, Shelbourne. Evan Caffrey sostituisce Daniel Kelly.22:01
Primo tempo terminato, Celje 0, Shelbourne 0.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Tiro respinto. Seán Boyd (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kerr McInroy.21:45
Tentativo fallito. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:44
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Mark Coyle (Shelbourne).21:43
Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Milot Avdyli.21:43
Tentativo fallito. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:39
Milot Avdyli (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Fallo di Daniel Kelly (Shelbourne).21:39
Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Milot Avdyli.21:38
Tentativo fallito. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:37
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).21:35
Tiro parato. Danijel Sturm (Celje) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:35
Nikita Iosifov (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:34
Fallo di Daniel Kelly (Shelbourne).21:34
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Lukasz Bejger (Celje).21:32
Tiro respinto. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kerr McInroy.21:32
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Juanjo Nieto (Celje).21:31
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).21:30
Tiro parato. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:30
Franko Kovacevic (Celje) e' ammonito.21:29
Franko Kovacevic (Celje) cade ma ha simulato.21:28
Tiro parato. Seán Boyd (Shelbourne) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harry Wood.21:28
Tentativo fallito. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Seán Boyd.21:27
Fallo di Milot Avdyli (Celje).21:25
Daniel Kelly (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25
Tentativo fallito. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Mario Kvesic con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:25
Tentativo fallito. Ivica Vidovic (Celje) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Mario Kvesic.21:21
Tiro respinto. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mario Kvesic.21:19
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).21:19
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Seán Gannon (Shelbourne).21:18
Tiro parato. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:16
Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milot Avdyli.21:16
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).21:15
Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro da centro area. Assist di Milot Avdyli.21:15
Seán Boyd (Shelbourne) e' ammonito per fallo.21:11
Fallo di Seán Boyd (Shelbourne).21:11
Ivica Vidovic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Fallo di Ivica Vidovic (Celje).21:09
Jack Henry-Francis (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Mipo Odubeko (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Damjan Vuklisevic (Celje).21:07
Fallo di Darko Hrka (Celje).21:05
Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tiro respinto. Darko Hrka (Celje) un tiro di destro da fuori area. Assist di Danijel Sturm.21:05
Tentativo fallito. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Seán Gannon.21:04
Danijel Sturm (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Fallo di Seán Gannon (Shelbourne).21:01
Fallo di Seán Boyd (Shelbourne).21:00
Damjan Vuklisevic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Celje - Shelbourne è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.
Attualmente Celje si trova 12° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Shelbourne si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Celje ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 7.
Celje e Shelbourne è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celje
|Shelbourne
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|3
|0
|Numero di partite perse
|2
|4
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|8
|0
|Gol totali subiti
|7
|7
|Media gol subiti per partita
|1.4
|1.4
|Percentuale possesso palla
|59.1
|36.2
|Numero totale di passaggi
|2335
|1664
|Numero totale di passaggi riusciti
|2009
|1283
|Tiri nello specchio della porta
|25
|7
|Percentuale di tiri in porta
|52.1
|30.4
|Numero totale di cross
|63
|58
|Numero medio di cross riusciti
|13
|14
|Duelli per partita vinti
|200
|214
|Duelli per partita persi
|173
|239
|Corner subiti
|22
|29
|Corner guadagnati
|22
|18
|Numero di punizioni a favore
|79
|50
|Numero di punizioni concesse
|58
|64
|Tackle totali
|60
|73
|Percentuale di successo nei tackle
|51.7
|58.9
|Fuorigiochi totali
|11
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
