Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Crystal Palace - KuPS è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Selhurst Park di London.

Arbitro di Crystal Palace - KuPS sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.

Attualmente Crystal Palace si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece KuPS si trova 25° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Crystal Palace ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4; KuPS ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

Crystal Palace e KuPS è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: