Crystal Palace-KuPS: 2-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
Crystal Palace
2
KuPS
2
Partita finita
Arbitro: Yigal Frid
  1. 5' 1-0 Christantus Uche
  2. 50' 1-1 Piotr Parzyszek
  3. 53' 1-2 Ibrahim Cissé
  4. 76' 2-2 Justin Devenny
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Crystal Palace 2, KuPS 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Crystal Palace 2, KuPS 2.22:54

  3. 90'+6'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Doni Arifi (KuPS).22:54

  4. 90'+6'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).22:54

  5. 90'+5'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Pa Konaté (KuPS).22:53

  6. 90'+4'

    Jaydee Canvot (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  7. 90'+4'

    Fallo di Pa Konaté (KuPS).22:52

  9. 90'+4'

    Tiro parato. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joél Drakes-Thomas.22:52

  10. 90'+3'

    Fuorigioco. Johannes Kreidl(KuPS) prova il lancio lungo, ma Mohamed Toure e' colto in fuorigioco.22:51

  11. 90'+3'

    Gara riprende.22:51

  12. 90'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Joél Drakes-Thomas (Crystal Palace) per infortunio.22:50

  13. 90'+2'

    Tiro respinto. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area. Assist di Kaden Rodney.22:50

  15. 90'+1'

    Tiro parato. Justin Devenny (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joél Drakes-Thomas con cross.22:49

  16. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

  17. 89'

    Tentativo fallito. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jaydee Canvot.22:47

  18. 88'

    Fuorigioco. Jaydee Canvot(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Justin Devenny e' colto in fuorigioco.22:46

  19. 87'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).22:45

  21. 87'

    Tiro parato. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Justin Devenny con cross.22:45

  22. 86'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Cissé (KuPS).22:44

  23. 85'

    Fuorigioco. Joél Drakes-Thomas(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Romain Esse e' colto in fuorigioco.22:43

  24. 85'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Cissé (KuPS).22:43

  25. 83'

    Tiro respinto. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Eddie Nketiah con cross.22:41

  27. 82'

    Gara riprende.22:40

  28. 81'

    Gara momentaneamente sospesa, Kaden Rodney (Crystal Palace) per infortunio.22:39

  29. 81'

    Fallo di Will Hughes (Crystal Palace).22:39

  30. 81'

    Ibrahim Cissé (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  31. 81'

    Eddie Nketiah (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39

  33. 81'

    Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).22:39

  34. 80'

    Tiro parato. Joél Drakes-Thomas (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kaden Rodney.22:38

  35. 79'

    Marc Guéhi (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.22:37

  36. 79'

    Fallo di Marc Guéhi (Crystal Palace).22:37

  37. 79'

    Mohamed Toure (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  39. 77'

    Sostituzione, KuPS. Pa Konaté sostituisce Piotr Parzyszek.22:35

  40. 76'

    Sostituzione, Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta sostituisce Christantus Uche.22:34

  41. 76'

    Sostituzione, Crystal Palace. Eddie Nketiah sostituisce George King.22:34

  42. 76'

    Gol! Crystal Palace 2, KuPS 2. Justin Devenny (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tyrick Mitchell con cross.22:34

  43. 74'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Paulo Ricardo (KuPS).22:32

  45. 73'

    Clinton Antwi (KuPS) e' stato espulso.22:31

  46. 73'

    Will Hughes (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31

  47. 73'

    Fallo di Clinton Antwi (KuPS).22:31

  48. 72'

    Tiro respinto. Joél Drakes-Thomas (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tyrick Mitchell.22:30

  49. 71'

    Fallo di Mohamed Toure (KuPS).22:29

  51. 71'

    Romain Esse (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29

  52. 71'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Mohamed Toure (KuPS).22:29

  53. 70'

    George King (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  54. 70'

    Fallo di Clinton Antwi (KuPS).22:28

  55. 65'

    Sostituzione, KuPS. Mohamed Toure sostituisce Petteri Pennanen.22:23

  57. 65'

    Sostituzione, KuPS. Paulo Ricardo sostituisce Taneli Hämäläinen.22:23

  58. 64'

    Fallo di Romain Esse (Crystal Palace).22:22

  59. 64'

    Samuli Miettinen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  60. 64'

    Sostituzione, Crystal Palace. Marc Guéhi sostituisce Jefferson Lerma.22:22

  61. 63'

    Sostituzione, Crystal Palace. Will Hughes sostituisce Dean Benamar.22:21

  63. 63'

    Sostituzione, Crystal Palace. Tyrick Mitchell sostituisce Borna Sosa.22:21

  64. 62'

    Tentativo fallito. Justin Devenny (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Christantus Uche.22:20

  65. 60'

    Gara riprende.22:18

  66. 60'

    Gara momentaneamente sospesa, Dean Benamar (Crystal Palace) per infortunio.22:18

  67. 58'

    Fuorigioco. Saku Savolainen(KuPS) prova il lancio lungo, ma Petteri Pennanen e' colto in fuorigioco.22:16

  69. 57'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).22:15

  70. 53'

    Gol! Crystal Palace 1, KuPS 2. Ibrahim Cissé (KuPS) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Clinton Antwi da calcio d'angolo.22:11

  71. 53'

    Tentativo fallito. Clinton Antwi (KuPS) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.22:11

  72. 52'

    Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Kaden Rodney (Crystal Palace).22:10

  73. 52'

    Fallo di Romain Esse (Crystal Palace).22:10

  75. 52'

    Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10

  76. 50'

    Gol! Crystal Palace 1, KuPS 1. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Saku Savolainen.22:08

  77. 47'

    Fallo di Jaydee Canvot (Crystal Palace).22:05

  78. 47'

    Ibrahim Cissé (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  79. Inizia il Secondo tempo Crystal Palace 1, KuPS 0.22:03

  81. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Crystal Palace 1, KuPS 0.21:46

  82. 45'+2'

    Tentativo fallito. Joél Drakes-Thomas (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Romain Esse.21:46

  83. 45'+1'

    Gara riprende.21:45

  84. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Romain Esse (Crystal Palace) per infortunio.21:45

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  87. 45'

    Romain Esse (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44

  88. 45'

    Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).21:44

  89. 43'

    Fuorigioco. Jefferson Lerma(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Christantus Uche e' colto in fuorigioco.21:43

  90. 41'

    Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).21:41

  91. 41'

    Christantus Uche (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  93. 40'

    Fuorigioco. Jefferson Lerma(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Borna Sosa e' colto in fuorigioco.21:39

  94. 40'

    Fallo di Otto Ruoppi (KuPS).21:39

  95. 40'

    Justin Devenny (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  96. 38'

    Romain Esse (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.21:38

  97. 38'

    Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  99. 38'

    Fallo di Romain Esse (Crystal Palace).21:38

  100. 37'

    Tentativo fallito. Romain Esse (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Christantus Uche.21:37

  101. 36'

    Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35

  102. 36'

    Fallo di Justin Devenny (Crystal Palace).21:35

  103. 34'

    Joél Drakes-Thomas (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34

  105. 34'

    Fallo di Taneli Hämäläinen (KuPS).21:34

  106. 33'

    Gara riprende.21:33

  107. 33'

    Gara momentaneamente sospesa, Doni Arifi (KuPS) per infortunio.21:32

  108. 31'

    Romain Esse (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  109. 31'

    Fallo di Samuli Miettinen (KuPS).21:31

  111. 28'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).21:27

  112. 27'

    Fuorigioco. Jaydee Canvot(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Dean Benamar e' colto in fuorigioco.21:26

  113. 26'

    Kaden Rodney (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  114. 26'

    Fallo di Jaakko Oksanen (KuPS).21:26

  115. 22'

    Gara riprende.21:21

  117. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, Christantus Uche (Crystal Palace) per infortunio.21:21

  118. 16'

    Tiro respinto. Christantus Uche (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Romain Esse.21:15

  119. 12'

    Gara riprende.21:12

  120. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Piotr Parzyszek (KuPS) per infortunio.21:11

  121. 10'

    Fallo di Romain Esse (Crystal Palace).21:09

  123. 10'

    Doni Arifi (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  124. 8'

    George King (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  125. 8'

    Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).21:07

  126. 7'

    Romain Esse (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:06

  127. 7'

    Fallo di Jaakko Oksanen (KuPS).21:06

  129. 5'

    Gol! Crystal Palace 1, KuPS 0. Christantus Uche (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Justin Devenny.21:05

  130. 5'

    Christantus Uche (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04

  131. 5'

    Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).21:04

  132. 4'

    Fallo di Dean Benamar (Crystal Palace).21:03

  133. 4'

    Saku Savolainen (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03

  135. 2'

    Borna Sosa (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.21:01

  136. 2'

    Clinton Antwi (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  137. 2'

    Fallo di Borna Sosa (Crystal Palace).21:01

  138. Inizia il Primo tempo.21:00

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

Formazioni Crystal Palace - KuPS

Crystal Palace
KuPS
TITOLARI CRYSTAL PALACE
  • (44) WALTER BENÍTEZ (P)
  • (23) JAYDEE CANVOT (D)
  • (8) JEFFERSON LERMA (D)
  • (60) GEORGE KING (D)
  • (55) JUSTIN DEVENNY (C)
  • (42) KADEN RODNEY (C)
  • (72) DEAN BENAMAR (C)
  • (24) BORNA SOSA (C)
  • (21) ROMAIN ESSE (A)
  • (86) JOÉL DRAKES-THOMAS (A)
  • (12) CHRISTANTUS UCHE (A)
PANCHINA CRYSTAL PALACE
  • (73) BEN CASEY (A)
  • (20) ADAM WHARTON (C)
  • (1) DEAN HENDERSON (P)
  • (5) MAXENCE LACROIX (D)
  • (26) CHRIS RICHARDS (D)
  • (19) WILL HUGHES (C)
  • (10) YÉREMY PINO (C)
  • (31) REMI MATTHEWS (P)
  • (6) MARC GUÉHI (D)
  • (14) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
  • (3) TYRICK MITCHELL (D)
  • (9) EDDIE NKETIAH (A)
ALLENATORE CRYSTAL PALACE
  • Oliver Glasner
TITOLARI KUPS
  • (1) JOHANNES KREIDL (P)
  • (16) SAMULI MIETTINEN (D)
  • (15) IBRAHIM CISSÉ (D)
  • (25) CLINTON ANTWI (D)
  • (33) TANELI HÄMÄLÄINEN (D)
  • (6) SAKU SAVOLAINEN (D)
  • (34) OTTO RUOPPI (C)
  • (10) DONI ARIFI (C)
  • (13) JAAKKO OKSANEN (C)
  • (8) PETTERI PENNANEN (C)
  • (9) PIOTR PARZYSZEK (A)
PANCHINA KUPS
  • (4) PAULO RICARDO (D)
  • (22) PA KONATÉ (D)
  • (37) MIILO PITKÄNEN (P)
  • (12) AATU HAKALA (P)
  • (20) MOHAMED TOURE (A)
  • (11) AGON SADIKU (A)
  • (35) PAULIUS GOLUBICKAS (C)
  • (21) JOSLYN LUYEYE-LUTUMBA (A)
  • (24) BOB ARMAH (D)
  • (23) ARTTU LÖTJÖNEN (D)
  • (7) JERRY VOUTILAINEN (C)
ALLENATORE KUPS
  • Jarkko Wiss
PREPARTITA

Crystal Palace - KuPS è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Selhurst Park di London.
Arbitro di Crystal Palace - KuPS sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.

Attualmente Crystal Palace si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece KuPS si trova 25° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta).
Crystal Palace ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4; KuPS ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

Crystal Palace e KuPS è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Crystal PalaceKuPS
Partite giocate55
Numero di partite vinte31
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate03
Gol totali segnati94
Gol totali subiti43
Media gol subiti per partita0.80.6
Percentuale possesso palla51.856.7
Numero totale di passaggi22362914
Numero totale di passaggi riusciti18302496
Tiri nello specchio della porta2913
Percentuale di tiri in porta40.833.3
Numero totale di cross9086
Numero medio di cross riusciti2424
Duelli per partita vinti264225
Duelli per partita persi209215
Corner subiti1223
Corner guadagnati2922
Numero di punizioni a favore4743
Numero di punizioni concesse7254
Tackle totali11489
Percentuale di successo nei tackle68.451.7
Fuorigiochi totali124
Numero totale di cartellini gialli76
Numero totale di cartellini rossi11

