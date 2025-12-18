Incontro terminato, Crystal Palace 2, KuPS 2.
Nuova Ford Puma Gen-E
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
Incontro terminato, Crystal Palace 2, KuPS 2.
Secondo tempo terminato, Crystal Palace 2, KuPS 2.22:54
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Doni Arifi (KuPS).22:54
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).22:54
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Pa Konaté (KuPS).22:53
Jaydee Canvot (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Pa Konaté (KuPS).22:52
Tiro parato. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joél Drakes-Thomas.22:52
Fuorigioco. Johannes Kreidl(KuPS) prova il lancio lungo, ma Mohamed Toure e' colto in fuorigioco.22:51
Gara riprende.22:51
Gara momentaneamente sospesa, Joél Drakes-Thomas (Crystal Palace) per infortunio.22:50
Tiro respinto. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area. Assist di Kaden Rodney.22:50
Tiro parato. Justin Devenny (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joél Drakes-Thomas con cross.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Tentativo fallito. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jaydee Canvot.22:47
Fuorigioco. Jaydee Canvot(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Justin Devenny e' colto in fuorigioco.22:46
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).22:45
Tiro parato. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Justin Devenny con cross.22:45
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Cissé (KuPS).22:44
Fuorigioco. Joél Drakes-Thomas(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Romain Esse e' colto in fuorigioco.22:43
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Cissé (KuPS).22:43
Tiro respinto. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Eddie Nketiah con cross.22:41
Gara riprende.22:40
Gara momentaneamente sospesa, Kaden Rodney (Crystal Palace) per infortunio.22:39
Fallo di Will Hughes (Crystal Palace).22:39
Ibrahim Cissé (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Eddie Nketiah (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39
Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).22:39
Tiro parato. Joél Drakes-Thomas (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kaden Rodney.22:38
Marc Guéhi (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.22:37
Fallo di Marc Guéhi (Crystal Palace).22:37
Mohamed Toure (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Sostituzione, KuPS. Pa Konaté sostituisce Piotr Parzyszek.22:35
Sostituzione, Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta sostituisce Christantus Uche.22:34
Sostituzione, Crystal Palace. Eddie Nketiah sostituisce George King.22:34
Gol! Crystal Palace 2, KuPS 2. Justin Devenny (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tyrick Mitchell con cross.22:34
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Paulo Ricardo (KuPS).22:32
Clinton Antwi (KuPS) e' stato espulso.22:31
Will Hughes (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31
Fallo di Clinton Antwi (KuPS).22:31
Tiro respinto. Joél Drakes-Thomas (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tyrick Mitchell.22:30
Fallo di Mohamed Toure (KuPS).22:29
Romain Esse (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Mohamed Toure (KuPS).22:29
George King (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Clinton Antwi (KuPS).22:28
Sostituzione, KuPS. Mohamed Toure sostituisce Petteri Pennanen.22:23
Sostituzione, KuPS. Paulo Ricardo sostituisce Taneli Hämäläinen.22:23
Fallo di Romain Esse (Crystal Palace).22:22
Samuli Miettinen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Sostituzione, Crystal Palace. Marc Guéhi sostituisce Jefferson Lerma.22:22
Sostituzione, Crystal Palace. Will Hughes sostituisce Dean Benamar.22:21
Sostituzione, Crystal Palace. Tyrick Mitchell sostituisce Borna Sosa.22:21
Tentativo fallito. Justin Devenny (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Christantus Uche.22:20
Gara riprende.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Dean Benamar (Crystal Palace) per infortunio.22:18
Fuorigioco. Saku Savolainen(KuPS) prova il lancio lungo, ma Petteri Pennanen e' colto in fuorigioco.22:16
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).22:15
Gol! Crystal Palace 1, KuPS 2. Ibrahim Cissé (KuPS) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Clinton Antwi da calcio d'angolo.22:11
Tentativo fallito. Clinton Antwi (KuPS) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.22:11
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Kaden Rodney (Crystal Palace).22:10
Fallo di Romain Esse (Crystal Palace).22:10
Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10
Gol! Crystal Palace 1, KuPS 1. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Saku Savolainen.22:08
Fallo di Jaydee Canvot (Crystal Palace).22:05
Ibrahim Cissé (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Inizia il Secondo tempo Crystal Palace 1, KuPS 0.22:03
Primo tempo terminato, Crystal Palace 1, KuPS 0.21:46
Tentativo fallito. Joél Drakes-Thomas (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Romain Esse.21:46
Gara riprende.21:45
Gara momentaneamente sospesa, Romain Esse (Crystal Palace) per infortunio.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Romain Esse (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44
Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).21:44
Fuorigioco. Jefferson Lerma(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Christantus Uche e' colto in fuorigioco.21:43
Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).21:41
Christantus Uche (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fuorigioco. Jefferson Lerma(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Borna Sosa e' colto in fuorigioco.21:39
Fallo di Otto Ruoppi (KuPS).21:39
Justin Devenny (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Romain Esse (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.21:38
Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Romain Esse (Crystal Palace).21:38
Tentativo fallito. Romain Esse (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Christantus Uche.21:37
Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35
Fallo di Justin Devenny (Crystal Palace).21:35
Joél Drakes-Thomas (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34
Fallo di Taneli Hämäläinen (KuPS).21:34
Gara riprende.21:33
Gara momentaneamente sospesa, Doni Arifi (KuPS) per infortunio.21:32
Romain Esse (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Samuli Miettinen (KuPS).21:31
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).21:27
Fuorigioco. Jaydee Canvot(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Dean Benamar e' colto in fuorigioco.21:26
Kaden Rodney (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Jaakko Oksanen (KuPS).21:26
Gara riprende.21:21
Gara momentaneamente sospesa, Christantus Uche (Crystal Palace) per infortunio.21:21
Tiro respinto. Christantus Uche (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Romain Esse.21:15
Gara riprende.21:12
Gara momentaneamente sospesa, Piotr Parzyszek (KuPS) per infortunio.21:11
Fallo di Romain Esse (Crystal Palace).21:09
Doni Arifi (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
George King (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).21:07
Romain Esse (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:06
Fallo di Jaakko Oksanen (KuPS).21:06
Gol! Crystal Palace 1, KuPS 0. Christantus Uche (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Justin Devenny.21:05
Christantus Uche (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).21:04
Fallo di Dean Benamar (Crystal Palace).21:03
Saku Savolainen (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03
Borna Sosa (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.21:01
Clinton Antwi (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Borna Sosa (Crystal Palace).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Crystal Palace - KuPS è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Selhurst Park di London.
Arbitro di Crystal Palace - KuPS sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.
Attualmente Crystal Palace si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece KuPS si trova 25° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta).
Crystal Palace ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4; KuPS ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.
Crystal Palace e KuPS è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Crystal Palace
|KuPS
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|3
|1
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|3
|Gol totali segnati
|9
|4
|Gol totali subiti
|4
|3
|Media gol subiti per partita
|0.8
|0.6
|Percentuale possesso palla
|51.8
|56.7
|Numero totale di passaggi
|2236
|2914
|Numero totale di passaggi riusciti
|1830
|2496
|Tiri nello specchio della porta
|29
|13
|Percentuale di tiri in porta
|40.8
|33.3
|Numero totale di cross
|90
|86
|Numero medio di cross riusciti
|24
|24
|Duelli per partita vinti
|264
|225
|Duelli per partita persi
|209
|215
|Corner subiti
|12
|23
|Corner guadagnati
|29
|22
|Numero di punizioni a favore
|47
|43
|Numero di punizioni concesse
|72
|54
|Tackle totali
|114
|89
|Percentuale di successo nei tackle
|68.4
|51.7
|Fuorigiochi totali
|12
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologiaLEGGI