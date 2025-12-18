Virgilio Sport
Dinamo Kiev-Noah: 2-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
Dinamo Kiev
2
Noah
0
Partita finita
Arbitro: Juxhin Xhaja
  1. 27' 1-0 Vladyslav Kabaiev
  2. 50' 2-0 Matvii Ponomarenko
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Dinamo Kiev 2, FC Noah 0.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Dinamo Kiev 2, FC Noah 0.22:56

  3. 90'+5'

    Gor Manvelyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:54

  4. 90'+5'

    Fallo di Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev).22:54

  5. 90'+4'

    Fallo di Nardin Mulahusejnovic (FC Noah).22:53

  6. 90'+4'

    Vladyslav Zakharchenko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50

  9. 90'

    Gor Manvelyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  10. 90'

    Fallo di Oleksandr Yatsyk (Dinamo Kiev).22:49

  11. 89'

    Tiro parato. Alen Grgic (FC Noah) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gor Manvelyan con cross.22:49

  12. 89'

    Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  13. 89'

    Fallo di Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev).22:48

  15. 88'

    Sostituzione, FC Noah. Artem Avanesyan sostituisce Matheus Aiás.22:47

  16. 88'

    Sostituzione, FC Noah. Gor Manvelyan sostituisce Eric Boakye.22:47

  17. 87'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Bohdan Redushko (Dinamo Kiev).22:46

  18. 84'

    Gara riprende.22:43

  19. 84'

    Gara momentaneamente sospesa, (FC Noah).22:43

  21. 83'

    Nathanaël Saintini (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  22. 83'

    Fallo di Valentyn Rubchynskyi (Dinamo Kiev).22:42

  23. 81'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Yan Eteki (FC Noah).22:40

  24. 81'

    Tiro respinto. Bohdan Redushko (Dinamo Kiev) un tiro di destro da centro area. Assist di Matvii Ponomarenko.22:40

  25. 80'

    Sostituzione, FC Noah. Yan Eteki sostituisce Gudmundur Thórarinsson.22:39

  27. 77'

    Fuorigioco. Nathanaël Saintini(FC Noah) prova il lancio lungo, ma Alen Grgic e' colto in fuorigioco.22:36

  28. 76'

    Gara riprende.22:35

  29. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev) per infortunio.22:35

  30. 75'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Valentyn Rubchynskyi sostituisce Oleksandr Pikhalionok.22:34

  31. 74'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Andrii Yarmolenko sostituisce Nazar Voloshyn.22:34

  33. 70'

    Fuorigioco. Nardin Mulahusejnovic(FC Noah) prova il lancio lungo, ma Alen Grgic e' colto in fuorigioco.22:29

  34. 69'

    Sergey Muradyan (FC Noah) e' ammonito per fallo.22:28

  35. 69'

    Fallo di Sergey Muradyan (FC Noah).22:28

  36. 69'

    Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  37. 67'

    Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo.22:26

  39. 67'

    Eric Boakye (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  40. 67'

    Fallo di Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev).22:26

  41. 66'

    Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  42. 66'

    Fallo di Vladyslav Zakharchenko (Dinamo Kiev).22:25

  43. 66'

    Sostituzione, FC Noah. Alen Grgic sostituisce Marin Jakolis.22:25

  45. 66'

    Sostituzione, FC Noah. Sergey Muradyan sostituisce Gonçalo Silva.22:25

  46. 64'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Oleksandr Yatsyk sostituisce Mykola Shaparenko.22:23

  47. 64'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Bohdan Redushko sostituisce Vladyslav Kabaiev.22:23

  48. 63'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Silva (FC Noah).22:23

  49. 63'

    Tiro respinto. Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nazar Voloshyn.22:23

  51. 62'

    Gara riprende.22:21

  52. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) per infortunio.22:20

  53. 60'

    Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  54. 60'

    Fallo di Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev).22:19

  55. 60'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Ognjen Cancarevic (FC Noah).22:19

  57. 60'

    Tiro parato. Oleksandr Karavaiev (Dinamo Kiev) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matvii Ponomarenko con cross.22:19

  58. 59'

    Tiro respinto. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nardin Mulahusejnovic.22:19

  59. 54'

    Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo di mano.22:13

  60. 54'

    Fallo di mano di Taras Mykhavko (Dinamo Kiev).22:13

  61. 53'

    Gara riprende.22:12

  63. 52'

    Gara momentaneamente sospesa, Hélder Ferreira (FC Noah) per infortunio.22:11

  64. 52'

    Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo.22:11

  65. 52'

    Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  66. 52'

    Fallo di Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).22:11

  67. 50'

    Gol! Dinamo Kiev 2, FC Noah 0. Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Vladyslav Dubinchak con suggerimento di testa.22:09

  69. 47'

    Tentativo fallito. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Marin Jakolis con cross da calcio d'angolo.22:06

  70. 46'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).22:05

  71. Inizia il Secondo tempo Dinamo Kiev 1, FC Noah 0.22:05

  72. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Dinamo Kiev 1, FC Noah 0.21:47

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  75. 45'

    Marin Jakolis (FC Noah) e' ammonito per fallo.21:45

  76. 45'

    Fallo di Marin Jakolis (FC Noah).21:45

  77. 45'

    Oleksandr Karavaiev (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45

  78. 43'

    Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43

  79. 43'

    Fallo di Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev).21:43

  81. 42'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Nathanaël Saintini (FC Noah).21:41

  82. 39'

    Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  83. 39'

    Fallo di Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev).21:39

  84. 34'

    Tentativo fallito. Matheus Aiás (FC Noah) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Gudmundur Thórarinsson con cross da calcio d'angolo.21:34

  85. 33'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev).21:33

  87. 33'

    Fallo di Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev).21:32

  88. 33'

    Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  89. 33'

    Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marin Jakolis.21:32

  90. 28'

    Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  91. 28'

    Fallo di Taras Mykhavko (Dinamo Kiev).21:28

  93. 27'

    Gol! Dinamo Kiev 1, FC Noah 0. Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.21:26

  94. 25'

    Fuorigioco. Matvii Ponomarenko(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Nazar Voloshyn e' colto in fuorigioco.21:25

  95. 23'

    Tentativo fallito. Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mykola Mykhailenko in seguito a un contropiede.21:23

  96. 18'

    Tiro parato. Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Taras Mykhavko.21:17

  97. 17'

    Fallo di Matheus Aiás (FC Noah).21:17

  99. 17'

    Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  100. 16'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Hélder Ferreira (FC Noah).21:16

  101. 11'

    Fallo di Nardin Mulahusejnovic (FC Noah).21:10

  102. 11'

    Vladyslav Zakharchenko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  103. 8'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Oleksandr Karavaiev sostituisce Oleksandr Tymchyk per infortunio.21:08

  105. 7'

    Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da centro area. Assist di Hélder Ferreira.21:07

  106. 7'

    Tiro parato. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Eric Boakye.21:07

  107. 7'

    Tiro respinto. David Sualehe (FC Noah) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:07

  108. 6'

    Gara riprende.21:05

  109. 5'

    Gara momentaneamente sospesa, Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev) per infortunio.21:05

  111. 5'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev).21:04

  112. 4'

    Gonçalo Silva (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  113. 4'

    Fallo di Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).21:03

  114. 3'

    Gara riprende.21:02

  115. Gara momentaneamente sospesa, Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev) per infortunio.21:01

  117. Inizia il Primo tempo.21:00

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

Formazioni Dinamo Kiev - Noah

Dinamo Kiev
Noah
TITOLARI DINAMO KIEV
  • (35) RUSLAN NESHCHERET (P)
  • (18) OLEKSANDR TYMCHYK (D)
  • (32) TARAS MYKHAVKO (D)
  • (34) VLADYSLAV ZAKHARCHENKO (D)
  • (44) VLADYSLAV DUBINCHAK (D)
  • (8) OLEKSANDR PIKHALIONOK (C)
  • (9) NAZAR VOLOSHYN (C)
  • (22) VLADYSLAV KABAIEV (C)
  • (10) MYKOLA SHAPARENKO (C)
  • (91) MYKOLA MYKHAILENKO (C)
  • (99) MATVII PONOMARENKO (A)
PANCHINA DINAMO KIEV
  • (20) OLEKSANDR KARAVAIEV (C)
  • (51) VALENTYN MORHUN (P)
  • (16) SHOLA OGUNDANA (A)
  • (7) ANDRII YARMOLENKO (C)
  • (15) VALENTYN RUBCHYNSKYI (C)
  • (28) KYRYLO OSYPENKO (C)
  • (70) BOHDAN REDUSHKO (C)
  • (5) OLEKSANDR YATSYK (C)
  • (39) EDUARDO GUERRERO (A)
  • (2) KOSTIANTYN VIVCHARENKO (D)
  • (14) VASYL BURTNYK (D)
  • (74) DENYS IHNATENKO (P)
ALLENATORE DINAMO KIEV
  • Ihor Kostiuk
TITOLARI NOAH
  • (22) OGNJEN CANCAREVIC (P)
  • (6) ERIC BOAKYE (D)
  • (39) NATHANAËL SAINTINI (D)
  • (33) DAVID SUALEHE (D)
  • (37) GONÇALO SILVA (D)
  • (47) MARIN JAKOLIS (C)
  • (14) TAKUTO OSHIMA (C)
  • (4) GUDMUNDUR THÓRARINSSON (C)
  • (9) MATHEUS AIÁS (C)
  • (7) HÉLDER FERREIRA (C)
  • (32) NARDIN MULAHUSEJNOVIC (A)
PANCHINA NOAH
  • (19) HOVHANNES HAMBARDZUMYAN (D)
  • (48) KIM TOVMASYAN (P)
  • (77) ALEN GRGIC (D)
  • (3) SERGEY MURADYAN (D)
  • (27) GOR MANVELYAN (C)
  • (18) ARTEM AVANESYAN (C)
  • (88) YAN ETEKI (C)
  • (10) ARTAK DASHYAN (C)
  • (99) HOVHANNES HARUTYUNYAN (C)
ALLENATORE NOAH
  • Sandro Perkovic
PREPARTITA

Dinamo Kiev - Noah è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Motor Lublin Arena di Lublin.
Arbitro di Dinamo Kiev - Noah sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Attualmente Dinamo Kiev si trova 28° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Noah si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Dinamo Kiev ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9; Noah ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

Dinamo Kiev e Noah è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Dinamo KievNoah
Partite giocate55
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse41
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati76
Gol totali subiti95
Media gol subiti per partita1.81.0
Percentuale possesso palla55.958.4
Numero totale di passaggi25672512
Numero totale di passaggi riusciti21802123
Tiri nello specchio della porta1417
Percentuale di tiri in porta40.035.4
Numero totale di cross8293
Numero medio di cross riusciti2126
Duelli per partita vinti185246
Duelli per partita persi203249
Corner subiti2413
Corner guadagnati2619
Numero di punizioni a favore4679
Numero di punizioni concesse5170
Tackle totali6585
Percentuale di successo nei tackle63.158.8
Fuorigiochi totali119
Numero totale di cartellini gialli117
Numero totale di cartellini rossi00

Virgilio Sport
