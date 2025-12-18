Incontro terminato, Dinamo Kiev 2, FC Noah 0.
Secondo tempo terminato, Dinamo Kiev 2, FC Noah 0.22:56
Gor Manvelyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:54
Fallo di Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev).22:54
Fallo di Nardin Mulahusejnovic (FC Noah).22:53
Vladyslav Zakharchenko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50
Gor Manvelyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Fallo di Oleksandr Yatsyk (Dinamo Kiev).22:49
Tiro parato. Alen Grgic (FC Noah) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gor Manvelyan con cross.22:49
Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev).22:48
Sostituzione, FC Noah. Artem Avanesyan sostituisce Matheus Aiás.22:47
Sostituzione, FC Noah. Gor Manvelyan sostituisce Eric Boakye.22:47
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Bohdan Redushko (Dinamo Kiev).22:46
Gara riprende.22:43
Gara momentaneamente sospesa, (FC Noah).22:43
Nathanaël Saintini (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Valentyn Rubchynskyi (Dinamo Kiev).22:42
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Yan Eteki (FC Noah).22:40
Tiro respinto. Bohdan Redushko (Dinamo Kiev) un tiro di destro da centro area. Assist di Matvii Ponomarenko.22:40
Sostituzione, FC Noah. Yan Eteki sostituisce Gudmundur Thórarinsson.22:39
Fuorigioco. Nathanaël Saintini(FC Noah) prova il lancio lungo, ma Alen Grgic e' colto in fuorigioco.22:36
Gara riprende.22:35
Gara momentaneamente sospesa, Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev) per infortunio.22:35
Sostituzione, Dinamo Kiev. Valentyn Rubchynskyi sostituisce Oleksandr Pikhalionok.22:34
Sostituzione, Dinamo Kiev. Andrii Yarmolenko sostituisce Nazar Voloshyn.22:34
Fuorigioco. Nardin Mulahusejnovic(FC Noah) prova il lancio lungo, ma Alen Grgic e' colto in fuorigioco.22:29
Sergey Muradyan (FC Noah) e' ammonito per fallo.22:28
Fallo di Sergey Muradyan (FC Noah).22:28
Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo.22:26
Eric Boakye (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev).22:26
Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Vladyslav Zakharchenko (Dinamo Kiev).22:25
Sostituzione, FC Noah. Alen Grgic sostituisce Marin Jakolis.22:25
Sostituzione, FC Noah. Sergey Muradyan sostituisce Gonçalo Silva.22:25
Sostituzione, Dinamo Kiev. Oleksandr Yatsyk sostituisce Mykola Shaparenko.22:23
Sostituzione, Dinamo Kiev. Bohdan Redushko sostituisce Vladyslav Kabaiev.22:23
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Silva (FC Noah).22:23
Tiro respinto. Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nazar Voloshyn.22:23
Gara riprende.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) per infortunio.22:20
Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev).22:19
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Ognjen Cancarevic (FC Noah).22:19
Tiro parato. Oleksandr Karavaiev (Dinamo Kiev) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matvii Ponomarenko con cross.22:19
Tiro respinto. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nardin Mulahusejnovic.22:19
Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo di mano.22:13
Fallo di mano di Taras Mykhavko (Dinamo Kiev).22:13
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Hélder Ferreira (FC Noah) per infortunio.22:11
Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo.22:11
Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).22:11
Gol! Dinamo Kiev 2, FC Noah 0. Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Vladyslav Dubinchak con suggerimento di testa.22:09
Tentativo fallito. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Marin Jakolis con cross da calcio d'angolo.22:06
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).22:05
Inizia il Secondo tempo Dinamo Kiev 1, FC Noah 0.22:05
Primo tempo terminato, Dinamo Kiev 1, FC Noah 0.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Marin Jakolis (FC Noah) e' ammonito per fallo.21:45
Fallo di Marin Jakolis (FC Noah).21:45
Oleksandr Karavaiev (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45
Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43
Fallo di Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev).21:43
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Nathanaël Saintini (FC Noah).21:41
Hélder Ferreira (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev).21:39
Tentativo fallito. Matheus Aiás (FC Noah) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Gudmundur Thórarinsson con cross da calcio d'angolo.21:34
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev).21:33
Fallo di Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev).21:32
Takuto Oshima (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marin Jakolis.21:32
Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Fallo di Taras Mykhavko (Dinamo Kiev).21:28
Gol! Dinamo Kiev 1, FC Noah 0. Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.21:26
Fuorigioco. Matvii Ponomarenko(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Nazar Voloshyn e' colto in fuorigioco.21:25
Tentativo fallito. Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mykola Mykhailenko in seguito a un contropiede.21:23
Tiro parato. Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Taras Mykhavko.21:17
Fallo di Matheus Aiás (FC Noah).21:17
Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Hélder Ferreira (FC Noah).21:16
Fallo di Nardin Mulahusejnovic (FC Noah).21:10
Vladyslav Zakharchenko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Sostituzione, Dinamo Kiev. Oleksandr Karavaiev sostituisce Oleksandr Tymchyk per infortunio.21:08
Tiro respinto. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da centro area. Assist di Hélder Ferreira.21:07
Tiro parato. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Eric Boakye.21:07
Tiro respinto. David Sualehe (FC Noah) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:07
Gara riprende.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev) per infortunio.21:05
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev).21:04
Gonçalo Silva (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).21:03
Gara riprende.21:02
Gara momentaneamente sospesa, Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev) per infortunio.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dinamo Kiev - Noah è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Motor Lublin Arena di Lublin.
Arbitro di Dinamo Kiev - Noah sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.
Attualmente Dinamo Kiev si trova 28° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Noah si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Dinamo Kiev ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9; Noah ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.
Dinamo Kiev e Noah è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Dinamo Kiev
|Noah
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|4
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|7
|6
|Gol totali subiti
|9
|5
|Media gol subiti per partita
|1.8
|1.0
|Percentuale possesso palla
|55.9
|58.4
|Numero totale di passaggi
|2567
|2512
|Numero totale di passaggi riusciti
|2180
|2123
|Tiri nello specchio della porta
|14
|17
|Percentuale di tiri in porta
|40.0
|35.4
|Numero totale di cross
|82
|93
|Numero medio di cross riusciti
|21
|26
|Duelli per partita vinti
|185
|246
|Duelli per partita persi
|203
|249
|Corner subiti
|24
|13
|Corner guadagnati
|26
|19
|Numero di punizioni a favore
|46
|79
|Numero di punizioni concesse
|51
|70
|Tackle totali
|65
|85
|Percentuale di successo nei tackle
|63.1
|58.8
|Fuorigiochi totali
|11
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
