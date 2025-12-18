Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Dinamo Kiev - Noah è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Motor Lublin Arena di Lublin.

Arbitro di Dinamo Kiev - Noah sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Attualmente Dinamo Kiev si trova 28° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Noah si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Dinamo Kiev ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9; Noah ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

Dinamo Kiev e Noah è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: