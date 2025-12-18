Quinta sconfitta nelle ultime 6 partite tra campionato e Conference League per la Fiorentina, che fallisce l'obiettivo qualificazione diretta agli ottavi e chiude la League Phase in zona playoff, in quindicesima posizione. Agli spareggi di febbraio, la squadra di Vanoli affronterà una tra Omonia Nicosia e Jagellonia. Sfuma per un punto anche la qualificazione agli ottavi del Losanna, che chiude al nono posto con 11 punti.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Losanna-Fiorentina, gara valida per la 6^ e ultima giornata della League Phase di UEFA Conference League.20:35

Dopo la nona sconfitta in campionato contro il Verona, la Fiorentina cerca di raggiungere la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Conference League. La squadra di Paolo Vanoli è al momento undicesima in classifica con 9 punti, frutto di tre vittorie e due sconfitte nelle prime cinque partite, ed è a una sola lunghezza dall'ottavo posto, che le consentirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale.20:40

Sedicesimo in classifica, invece, il Losanna, che ha un punto in meno rispetto alla Fiorentina. Due vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta per il club svizzero nelle prime cinque partite. Nella Super League elvetica, invece, il Losanna è ottavo in classifica con 21 punti.20:43

Turnover quasi totale per Vanoli, che cambia nove giocatori rispetto alla formazione schierata nella sfida contro il Verona, a partire dal portiere, con Martinelli che prende il posto di De Gea. In panchina anche il capitano Ranieri, a cui viene preferito Viti. Novità importanti anche sulle fasce, dove agiranno Kouadio e Kouame, in una posizione per lui atipica. In mezzo spazio a Richardson e Nicolussi Caviglia, mentra la coppia d'attacco è formata da Dzeko e Piccoli. Partono fuori sia Kean che Gudmundsson.20:53

Quattro assenze per il Losanna, con l'allenatore Peter Zeidler che deve rinunciare a Diakite (in Coppa d'Africa con il Mali), oltre a Beloko, Al Saad e Bruchez. Conferme per Sigua e Roche in mezzo al campo e per Bair in attacco, rispetto all'ultima sfida di campionato pareggiata 0-0 sul campo del Basilea..20:59

CI PROVA FOFANA! Lekoueiry riceve sulla trequarti e allarga di prima con il tacco per Fofana. Controllo e sinistro dell'esterno, che finisce sul fondo non di molto.21:26

Nessun gol e pochissime emozioni nel primo tempo di Losanna-Fiorentina. La Viola non è mai riuscita a rendersi pericolosa dalle parti del portiere Letica, mentre i padroni di casa ci hanno provato in paio di occasioni, prima con la conclusione sul fondo di Fofana e poi con il tiro di Bair parato da Martinelli.21:52

La Fiorentina ha faticato tantissimo ad arrivare dalle parti di Dzeko e Piccoli, poco coinvolti e quasi mai in grado di dialogare tra loro. Tra i padroni di casa da segnalare qualche giocata interessante di Lekoueiry e Kana Biyik.21:53

GOL! LOSANNA-Fiorentina 1-0! Rete di Gabriel Sigua! Grande azione personale di Kana Biyik, che scappa via a Nicolussi Caviglia, prende il fondo e crossa sul secondo palo, dove Sigua anticipa Fortini e di testa batte Martinelli.22:21

PREPARTITA

Lausanne-Sport - Fiorentina è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Tuilière di Lausanne.

Arbitro di Lausanne-Sport - Fiorentina sarà Lothar D'Hondt. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Attualmente Lausanne-Sport si trova 16° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece la Fiorentina si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Lausanne-Sport ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; la Fiorentina ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

Lausanne-Sport e Fiorentina è la prima che si affrontano in campionato.

Lausanne-Sport-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Losanna e la Fiorentina si incontrano per la prima volta in competizioni ufficiali. La formazione svizzera non è riuscita a vincere nessuna delle sei precedenti gare internazionali (2N 4P) contro avversarie italiane. Il più recente di questi incontri risale all'Europa League 2010/11, quando il Losanna perse entrambi i confronti nella fase a gironi contro il Palermo per 0-1.

La Fiorentina ha vinto sette dei 13 incontri nelle competizioni europee contro squadre svizzere (2N 4P) ed è rimasta imbattuta in trasferta (5V 2N). L'ultima trasferta in Svizzera è stata nella fase a gironi di Conference League della scorsa stagione, quando la Fiorentina ha ottenuto una vittoria per 4-2 a San Gallo.

Dopo due vittorie iniziali, il Losanna è rimasto senza vittorie per tre partite consecutive (2N 1P), non riuscendo a segnare per due gare di fila. Nel 0-0 contro il KuPS Kuopio, il Losanna ha registrato solo due tiri nello specchio su 21 tentativi.

La Fiorentina ha raccolto nove punti (3V 0N 2P) in cinque partite, tre in meno rispetto allo stesso momento della scorsa stagione. I viola hanno perso l'ultima trasferta di Conference League per 2-1 contro il Mainz - due sconfitte consecutive in trasferta in questa competizione sarebbero qualcosa di inedito per i viola.

Considerando tutte le competizioni la Fiorentina ha subito gol nelle ultime 11 partite disputate; in una singola stagione i viola non fanno peggio da dicembre 2009-marzo 2010, quando arrivarono a 19 gare consecutive senza clean sheets.

La Fiorentina ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque trasferte, considerando tutte le competizioni (12 reti concesse nel periodo); i viola non arrivano ad almeno sei gare esterne con due o più reti subite da novembre 2001-febbraio 2002 (10 in quel caso).

Tra le squadre di Serie A, considerando tutte le competizioni da agosto in avanti, la Fiorentina è quella che ha subito più conclusioni in totale (279), oltre a essere prima anche per tiri nello specchio subiti (101).

La Fiorentina è la squadra che ha creato il maggior numero di grandi occasioni in questa stagione di Conference League (23), ma anche quella che ne ha mancate di più (16). Il Losanna ha concluso di più (84) rispetto alla Fiorentina (72) nella competizione in corso, tuttavia solo 12 di queste conclusioni sono state grandi occasioni, di queste il club svizzero ne ha mancate nove.

Considerando tutte le competizioni, Moise Kean ha tirato per un valore di 10.4 Expected Goals in questa stagione, realizzando un totale di tre reti: la differenza di 7.4 è la più alta tra i calciatori di Serie A nel 2025/26, maggiore di ben tre punti rispetto a Santiago Giménez secondo in questa classifica (una rete con 5 xG).

Tra i difensori di Serie A Dodô è quello che ha creato più occasioni su azione per i compagni considerando tutte le competizioni da agosto in avanti (27), oltre a essere primo tra i pari ruolo anche per dribbling tentati (58) e riusciti (25).

