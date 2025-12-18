Lausanne-Sport-Fiorentina: 1-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
18 Dicembre 2025 ore 21:00
Lausanne-Sport
1
Fiorentina
0
Partita finita
Arbitro: Lothar D'Hondt
58'1-0Gabriel Sigua
0'
45'
90'
90'
95'
Quinta sconfitta nelle ultime 6 partite tra campionato e Conference League per la Fiorentina, che fallisce l'obiettivo qualificazione diretta agli ottavi e chiude la League Phase in zona playoff, in quindicesima posizione. Agli spareggi di febbraio, la squadra di Vanoli affronterà una tra Omonia Nicosia e Jagellonia. Sfuma per un punto anche la qualificazione agli ottavi del Losanna, che chiude al nono posto con 11 punti.
Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la partita viene decisa al 58' dal colpo di testa vincente di Sigua, bravo a finalizzare una bella azione personale di Kana Biyik, autore dell'assist con un cross dal fondo. Poco dopo altra occasione per il Losanna con Lekoueiry, la cui conclusione viene respinta da Martinelli. Nessuna vera grande opportunità per la Fiorentina, mai veramente in grado di rendersi pericolosa dalle parti di Letica.
Cronaca
Formazioni
90'+6'
FISCHIO FINALE: LOSANNA-FIORENTINA 1-0. Gli svizzeri vincono con il gol di Sigua.22:56
90'+5'
Tentativo al volo con il destro di Sohm, bloccato a terra da Letica.22:56
90'+3'
Giropalla sterile della Fiorentina, che finisce anche per perdere il pallone.22:54
90'
Segnalati cinque minuti di recupero.22:51
90'
AMMONITO Beyatt Lekoueiry per perdita di tempo.22:51
89'
OCCASIONE PER LEKOUEIRY! Altra giocata del trequartista del Losanna, che rientra sul sinistro e calcia a giro sul secondo palo, ma non trova la porta.22:50
86'
Quarta sostituzione per il Losanna. Sékou Fofana lascia spazio ad Hamza Abdallah.22:47
85'
AMMONITO Niccolò Fortini per un fallo su Soppy.22:46
84'
Kean riceve alle spalle della difesa, porta palla e calcia a incrociare. Letica respinge, ma poi l'arbitro ferma tutto per fuorigioco dell'ex Juventus.22:45
83'
Quinta sostituzione per la Fiorentina. Finisce la partita di Eddy Kouadio, al suo posto Dodo.22:44
82'
Pronto un altro cambio per la Fiorentina.22:43
79'
Terza sostituzione per il Losanna. Esce Nathan Butler-Oyedeji, entra Morgan Poaty.22:40
76'
Tiro-cross pericoloso di Kouadio, allungato in corner da Letica.22:37
73'
AMMONITO Moise Kean. Intervento duro su Letica, colpito dopo aver respinto la conclusione del numero 20.22:34
70'
Seconda sostituzione per il Losanna. Fuori Gabriel Sigua, dentro Olivier Custodio.22:32
70'
Prima sostituzione per il Losanna. Richiamato in panchina Enzo Kana Biyik, minuti per Alban Ajdini.22:32
70'
Quarta sostituzione per la Fiorentina. Edin Dzeko lascia spazio ad Albert Gudmundsson.22:32
70'
Terza sostituzione per la Fiorentina. Finisce la partita di Roberto Piccoli, al suo posto Moise Kean.22:31
70'
Seconda sostituzione per la Fiorentina. Esce Amir Richardson, entra Rolando Mandragora.22:31
67'
Sohm recupera il pallone sulla sua trequarti offensiva e cerca il cross basso sul secondo palo, dove non trova compagni.22:29
64'
Altra gran giocata di Lekoueiry, che salta un paio di giocatori e riesce a entrare in area, dove viene fermato prima di riuscire a calciare.22:26
61'
MARTINELLI SALVA LA FIORENTINA! Altra azione personale, stavolta di Lekoueiry, che arriva al limite dell'area e calcia forte, ma viene fermato dall'ottimo intervento di Martinelli.22:22
58'
GOL! LOSANNA-Fiorentina 1-0! Rete di Gabriel Sigua! Grande azione personale di Kana Biyik, che scappa via a Nicolussi Caviglia, prende il fondo e crossa sul secondo palo, dove Sigua anticipa Fortini e di testa batte Martinelli.22:21
57'
Gran lancio di Pablo Marì per la corsa di Piccoli, che si trova solo davanti a Letica, ma si fa recuperare da Sow, il quale gli impedisce di tirare.22:18
55'
Prima sostituzione per la Fiorentina. Fuori Christian Kouamé, dentro Niccolò Fortini.22:17
53'
OCCASIONE PER KANA BIYIK! Roche crossa basso verso il centro dell'area per Kana Biyik, che gira di controbalzo con il sinistro. La sua conclusione finisce fuori, a un passo dal secondo palo.22:15
50'
Occasione per Piccoli, che calcia alto dall'interno dell'area, ma viene poi segnalato in posizione irregolare.22:11
49'
Kouame vince il duello corpo a corpo con Soppy e fa ripartire l'azione della Fiorentina.22:10
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Losanna-Fiorentina. Nessun cambio all'intervallo.22:06
La Fiorentina ha faticato tantissimo ad arrivare dalle parti di Dzeko e Piccoli, poco coinvolti e quasi mai in grado di dialogare tra loro. Tra i padroni di casa da segnalare qualche giocata interessante di Lekoueiry e Kana Biyik.21:53
Nessun gol e pochissime emozioni nel primo tempo di Losanna-Fiorentina. La Viola non è mai riuscita a rendersi pericolosa dalle parti del portiere Letica, mentre i padroni di casa ci hanno provato in paio di occasioni, prima con la conclusione sul fondo di Fofana e poi con il tiro di Bair parato da Martinelli.21:52
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: LOSANNA-FIORENTINA 0-0. Non si sblocca il match.21:50
45'
Concessi tre minuti di recupero.21:46
43'
Si riprende ora a giocare.21:44
42'
Gioco fermo a Losanna. La presenza della nebbia impedisce una visibilità sufficiente.21:43
40'
Piccoli riceve alle spalle della difesa, ma viene fermato in posizione irregolare.21:40
37'
Kana Biyik arriva sul fondo e cerca il cross, bloccato agevolmente da Martinelli.21:38
34'
Cross sul secondo palo di Sigua per Bair, che riesce ad anticipare Pongracic e a colpire al volo, ma non dà forza alla sua conclusione, bloccata da Martinelli.21:35
31'
Piccoli riceve all'interno dell'area e prova a girarsi, ma viene fermato da Sow.21:32
28'
Kana Biyik viene servito in verticale, riceve sul fondo e cerca il cross basso per Bair, intercettato da Pablo Marì.21:29
25'
CI PROVA FOFANA! Lekoueiry riceve sulla trequarti e allarga di prima con il tacco per Fofana. Controllo e sinistro dell'esterno, che finisce sul fondo non di molto.21:26
24'
Kouadio recupera il pallone e fa ripartire la Fiorentina.21:25
21'
Pablo Marì chiude su Bair. Fallo laterale per il Losanna.21:22
18'
Sinistro di controbalzo dal limite di Roche. Palla altissima.21:18
15'
Tanti errori tecnici in quest'avvio di partita.21:16
12'
Giropalla prolungato della Fiorentina, che non trova spazi.21:13
9'
Viti subisce il fallo di Sigua. Calcio di punizione per la Fiorentina.21:10
6'
Lekoueiry verticalizza per l'inserimento di Bair, anticipato dall'uscita bassa di Martinelli.21:07
3'
Si riprende ora a giocare.21:03
2'
Gioco subito fermo a causa della presenza in campo di un fumogeno.21:03
CALCIO D'INIZIO! Comincia Losanna-Fiorentina.21:01
Quasi tutto pronto allo Stade de la Tuliere di Losanna. Tra poco l'arbitro belga Hondt darà il via al match.20:59
Quattro assenze per il Losanna, con l'allenatore Peter Zeidler che deve rinunciare a Diakite (in Coppa d'Africa con il Mali), oltre a Beloko, Al Saad e Bruchez. Conferme per Sigua e Roche in mezzo al campo e per Bair in attacco, rispetto all'ultima sfida di campionato pareggiata 0-0 sul campo del Basilea..20:59
Turnover quasi totale per Vanoli, che cambia nove giocatori rispetto alla formazione schierata nella sfida contro il Verona, a partire dal portiere, con Martinelli che prende il posto di De Gea. In panchina anche il capitano Ranieri, a cui viene preferito Viti. Novità importanti anche sulle fasce, dove agiranno Kouadio e Kouame, in una posizione per lui atipica. In mezzo spazio a Richardson e Nicolussi Caviglia, mentra la coppia d'attacco è formata da Dzeko e Piccoli. Partono fuori sia Kean che Gudmundsson.20:53
FORMAZIONI UFFICIALI - La Fiorentina si schiera in campo con il 3-5-2: Martinelli; Pongracic, Pablo Mari, Viti; Kouadio, Richardson, Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouame; Dzeko, Piccoli. A disposizione: De Gea, Lezzerini, Comuzzo, Dodô, Fagioli, Fortini, Guðmundsson, Kean, Košpo, Mandragora, Parisi, Ranieri.20:50
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Losanna si schiera in campo con il 4-3-1-2: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche, Butler-Oyedeji; Lekoueiry; Bair, Kana-Biyik. A disposizione: Castella, Abdallah, Ajdini, Bittarelli, Franchi, Lachhab, Lippo, NDiaye, Okoh, Poaty, Traore, Custodio.20:48
Sedicesimo in classifica, invece, il Losanna, che ha un punto in meno rispetto alla Fiorentina. Due vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta per il club svizzero nelle prime cinque partite. Nella Super League elvetica, invece, il Losanna è ottavo in classifica con 21 punti.20:43
Dopo la nona sconfitta in campionato contro il Verona, la Fiorentina cerca di raggiungere la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Conference League. La squadra di Paolo Vanoli è al momento undicesima in classifica con 9 punti, frutto di tre vittorie e due sconfitte nelle prime cinque partite, ed è a una sola lunghezza dall'ottavo posto, che le consentirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale.20:40
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Losanna-Fiorentina, gara valida per la 6^ e ultima giornata della League Phase di UEFA Conference League.20:35
Formazioni Lausanne-Sport - Fiorentina
Lausanne-Sport
Fiorentina
TITOLARI LAUSANNE-SPORT
(25) KARLO LETICA (P)
(93) SÉKOU FOFANA (D)
(71) KARIM SOW (D)
(14) KEVIN MOUANGA (D)
(2) BRANDON SOPPY (D)
(27) BEYATT LEKOUEIRY (C)
(8) JAMIE ROCHE (C)
(38) GABRIEL SIGUA (C)
(11) NATHAN BUTLER-OYEDEJI (C)
(9) THEO BAIR (A)
(22) ENZO KANA BIYIK (A)
PANCHINA LAUSANNE-SPORT
(17) SEYDOU TRAORE (A)
(10) OLIVIER CUSTODIO (C)
(57) EVAN FRANCHI (A)
(20) HAMZA ABDALLAH (D)
(5) BRYAN OKOH (D)
(1) THOMAS CASTELLA (P)
(7) ALBAN AJDINI (A)
(18) MORGAN POATY (D)
(56) ANDREW LACHHAB (A)
(50) LORENZO BITTARELLI (D)
(47) SOULEYMANE NDIAYE (C)
(54) RODOLFO LIPPO (D)
ALLENATORE LAUSANNE-SPORT
Peter Zeidler
TITOLARI FIORENTINA
(30) TOMMASO MARTINELLI (P)
(5) MARIN PONGRACIC (D)
(18) PABLO MARÍ (D)
(26) MATTIA VITI (D)
(14) HANS NICOLUSSI CAVIGLIA (C)
(7) SIMON SOHM (C)
(24) AMIR RICHARDSON (C)
(99) CHRISTIAN KOUAMÉ (C)
(60) EDDY KOUADIO (C)
(91) ROBERTO PICCOLI (A)
(9) EDIN DZEKO (A)
PANCHINA FIORENTINA
(1) LUCA LEZZERINI (P)
(8) ROLANDO MANDRAGORA (C)
(10) ALBERT GUDMUNDSSON (A)
(65) FABIANO PARISI (D)
(6) LUCA RANIERI (D)
(2) DODÔ (D)
(29) NICCOLÒ FORTINI (D)
(44) NICOLÒ FAGIOLI (C)
(15) PIETRO COMUZZO (D)
(23) EMAN KOSPO (D)
(20) MOISE KEAN (A)
(43) DAVID DE GEA (P)
ALLENATORE FIORENTINA
Paolo Vanoli
PREPARTITA
Lausanne-Sport - Fiorentina è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Tuilière di Lausanne. Arbitro di Lausanne-Sport - Fiorentina sarà Lothar D'Hondt. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.
Attualmente Lausanne-Sport si trova 16° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece la Fiorentina si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Lausanne-Sport ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; la Fiorentina ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.
Lausanne-Sport e Fiorentina è la prima che si affrontano in campionato.
Lausanne-Sport-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Losanna e la Fiorentina si incontrano per la prima volta in competizioni ufficiali. La formazione svizzera non è riuscita a vincere nessuna delle sei precedenti gare internazionali (2N 4P) contro avversarie italiane. Il più recente di questi incontri risale all'Europa League 2010/11, quando il Losanna perse entrambi i confronti nella fase a gironi contro il Palermo per 0-1.
La Fiorentina ha vinto sette dei 13 incontri nelle competizioni europee contro squadre svizzere (2N 4P) ed è rimasta imbattuta in trasferta (5V 2N). L'ultima trasferta in Svizzera è stata nella fase a gironi di Conference League della scorsa stagione, quando la Fiorentina ha ottenuto una vittoria per 4-2 a San Gallo.
Dopo due vittorie iniziali, il Losanna è rimasto senza vittorie per tre partite consecutive (2N 1P), non riuscendo a segnare per due gare di fila. Nel 0-0 contro il KuPS Kuopio, il Losanna ha registrato solo due tiri nello specchio su 21 tentativi.
La Fiorentina ha raccolto nove punti (3V 0N 2P) in cinque partite, tre in meno rispetto allo stesso momento della scorsa stagione. I viola hanno perso l'ultima trasferta di Conference League per 2-1 contro il Mainz - due sconfitte consecutive in trasferta in questa competizione sarebbero qualcosa di inedito per i viola.
Considerando tutte le competizioni la Fiorentina ha subito gol nelle ultime 11 partite disputate; in una singola stagione i viola non fanno peggio da dicembre 2009-marzo 2010, quando arrivarono a 19 gare consecutive senza clean sheets.
La Fiorentina ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque trasferte, considerando tutte le competizioni (12 reti concesse nel periodo); i viola non arrivano ad almeno sei gare esterne con due o più reti subite da novembre 2001-febbraio 2002 (10 in quel caso).
Tra le squadre di Serie A, considerando tutte le competizioni da agosto in avanti, la Fiorentina è quella che ha subito più conclusioni in totale (279), oltre a essere prima anche per tiri nello specchio subiti (101).
La Fiorentina è la squadra che ha creato il maggior numero di grandi occasioni in questa stagione di Conference League (23), ma anche quella che ne ha mancate di più (16). Il Losanna ha concluso di più (84) rispetto alla Fiorentina (72) nella competizione in corso, tuttavia solo 12 di queste conclusioni sono state grandi occasioni, di queste il club svizzero ne ha mancate nove.
Considerando tutte le competizioni, Moise Kean ha tirato per un valore di 10.4 Expected Goals in questa stagione, realizzando un totale di tre reti: la differenza di 7.4 è la più alta tra i calciatori di Serie A nel 2025/26, maggiore di ben tre punti rispetto a Santiago Giménez secondo in questa classifica (una rete con 5 xG).
Tra i difensori di Serie A Dodô è quello che ha creato più occasioni su azione per i compagni considerando tutte le competizioni da agosto in avanti (27), oltre a essere primo tra i pari ruolo anche per dribbling tentati (58) e riusciti (25).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: