Legia Warsaw - Lincoln Red Imps è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego di Warsaw.

Attualmente Legia Warsaw si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Lincoln Red Imps si trova 24° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Legia Warsaw ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; Lincoln Red Imps ha segnato 6 gol e ne ha subiti 11.

Legia Warsaw e Lincoln Red Imps è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: