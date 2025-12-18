Incontro terminato, Legia Varsavia 4, Lincoln Red Imps 1.
Nuova Ford Puma Gen-E
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
Incontro terminato, Legia Varsavia 4, Lincoln Red Imps 1.
Secondo tempo terminato, Legia Varsavia 4, Lincoln Red Imps 1.22:52
Fallo di Noah Weisshaupt (Legia Varsavia).22:51
Jesús Toscano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Damian Szymanski (Legia Varsavia).22:51
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Gabriel Kobylak (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps).22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48
Damian Szymanski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps).22:48
Gol! Legia Varsavia 4, Lincoln Red Imps 1. Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Juanje Argüez.22:47
Tiro respinto. Joe (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ayman El Ghobashy.22:47
Tiro parato. Toni García (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joe.22:46
Noah Weisshaupt (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Lee Casciaro (Lincoln Red Imps).22:44
Fuorigioco. Rúben Vinagre(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Mileta Rajovic e' colto in fuorigioco.22:43
Gol! Legia Varsavia 4, Lincoln Red Imps 0. Vahan Bichakhchyan (Legia Varsavia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:41
Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.22:40
Noah Weisshaupt (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps).22:40
Fallo di Claude Gonçalves (Legia Varsavia).22:39
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:39
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Lee Casciaro sostituisce Toni Kolega.22:38
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Jesús Toscano sostituisce Nicholas Pozo.22:38
Fallo di Bartosz Kapustka (Legia Varsavia).22:38
Juanje Argüez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Tentativo fallito. Damian Szymanski (Legia Varsavia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kamil Piatkowski da calcio d'angolo.22:36
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps).22:36
Sostituzione, Legia Varsavia. Noah Weisshaupt sostituisce Jakub Zewlakow.22:34
Sostituzione, Legia Varsavia. Claude Gonçalves sostituisce Kacper Urbanski.22:34
Tiro respinto. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mileta Rajovic.22:33
Fallo di Bartosz Kapustka (Legia Varsavia).22:32
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Tiro respinto. Jakub Zewlakow (Legia Varsavia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Bartosz Kapustka.22:31
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Ayman El Ghobashy sostituisce Graeme Torrilla.22:29
Gol! Legia Varsavia 3, Lincoln Red Imps 0. Mileta Rajovic (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jakub Zewlakow con passaggio filtrante.22:28
Sostituzione, Legia Varsavia. Rúben Vinagre sostituisce Arkadiusz Reca.22:27
Sostituzione, Legia Varsavia. Mileta Rajovic sostituisce Antonio Colak.22:26
Fallo di Jakub Zewlakow (Legia Varsavia).22:26
Toni Kolega (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Tentativo fallito. Antonio Colak (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jakub Zewlakow in seguito a un contropiede.22:22
Tiro respinto. Jakub Zewlakow (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area. Assist di Vahan Bichakhchyan.22:22
Fallo di Bartosz Kapustka (Legia Varsavia).22:21
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Juanje Argüez sostituisce Boubacar Sidik Dabo.22:20
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Kike Gómez sostituisce Rafa Muñoz.22:20
Gol! Legia Varsavia 2, Lincoln Red Imps 0. Bartosz Kapustka (Legia Varsavia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kacper Urbanski in seguito a un contropiede.22:20
Fallo di Marco Burch (Legia Varsavia).22:18
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Tiro respinto. Antonio Colak (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kacper Urbanski.22:18
Fallo di Petar Stojanovic (Legia Varsavia).22:16
Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Sostituzione, Legia Varsavia. Vahan Bichakhchyan sostituisce Ermal Krasniqi.22:15
Tentativo fallito. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Jakub Zewlakow.22:09
Tiro parato. Jakub Zewlakow (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ermal Krasniqi.22:07
Tiro respinto. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area.22:06
Tiro respinto. Antonio Colak (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area.22:06
Tiro respinto. Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Antonio Colak con passaggio filtrante.22:06
Tentativo fallito. Arkadiusz Reca (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:05
Fallo di Kacper Urbanski (Legia Varsavia).22:03
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Inizia il Secondo tempo Legia Varsavia 1, Lincoln Red Imps 0.22:03
Primo tempo terminato, Legia Varsavia 1, Lincoln Red Imps 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Boubacar Sidik Dabo con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:39
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Nano (Lincoln Red Imps).21:38
Tiro respinto. Marco Burch (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area. Assist di Kamil Piatkowski.21:36
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps).21:35
Tiro parato. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Damian Szymanski.21:35
Tiro respinto. Antonio Colak (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area. Assist di Bartosz Kapustka con cross.21:34
Fallo di Jakub Zewlakow (Legia Varsavia).21:33
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Tiro parato. Damian Szymanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Kamil Piatkowski.21:33
Tentativo fallito. Kamil Piatkowski (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kacper Urbanski con cross da calcio d'angolo.21:33
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps).21:32
Tiro respinto. Jakub Zewlakow (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area.21:30
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Toni García (Lincoln Red Imps).21:30
Kacper Urbanski (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.21:29
Fallo di Kacper Urbanski (Legia Varsavia).21:29
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps).21:27
Tiro parato. Marco Burch (Legia Varsavia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bartosz Kapustka.21:27
Tiro parato. Kamil Piatkowski (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bartosz Kapustka con cross.21:27
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Joe (Lincoln Red Imps).21:26
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps).21:25
Tiro respinto. Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area.21:25
Tiro respinto. Antonio Colak (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area. Assist di Damian Szymanski con cross.21:24
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Rafa Muñoz (Lincoln Red Imps).21:24
Fuorigioco. Petar Stojanovic(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Antonio Colak e' colto in fuorigioco.21:23
Gol! Legia Varsavia 1, Lincoln Red Imps 0. Antonio Colak (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bartosz Kapustka.21:20
Tentativo fallito. Bartosz Kapustka (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antonio Colak.21:18
Fallo di Bartosz Kapustka (Legia Varsavia).21:17
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Tentativo fallito. Arkadiusz Reca (Legia Varsavia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Damian Szymanski.21:16
Fallo di Marco Burch (Legia Varsavia).21:16
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tiro respinto. Antonio Colak (Legia Varsavia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Bartosz Kapustka.21:15
Fallo di Petar Stojanovic (Legia Varsavia).21:13
Nano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Damian Szymanski (Legia Varsavia).21:10
Fuorigioco. Damian Szymanski(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Antonio Colak e' colto in fuorigioco.21:09
Tiro respinto. Bartosz Kapustka (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kacper Urbanski.21:07
Marco Burch (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).21:06
Fallo di Marco Burch (Legia Varsavia).21:03
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Tentativo fallito. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Joe (Lincoln Red Imps).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Legia Warsaw - Lincoln Red Imps è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego di Warsaw.
Attualmente Legia Warsaw si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Lincoln Red Imps si trova 24° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Legia Warsaw ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; Lincoln Red Imps ha segnato 6 gol e ne ha subiti 11.
Legia Warsaw e Lincoln Red Imps è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Legia Warsaw
|Lincoln Red Imps
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|4
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|4
|6
|Gol totali subiti
|7
|11
|Media gol subiti per partita
|1.4
|2.2
|Percentuale possesso palla
|43.3
|43.3
|Numero totale di passaggi
|1816
|1625
|Numero totale di passaggi riusciti
|1433
|1188
|Tiri nello specchio della porta
|22
|15
|Percentuale di tiri in porta
|38.6
|40.5
|Numero totale di cross
|98
|50
|Numero medio di cross riusciti
|25
|8
|Duelli per partita vinti
|229
|290
|Duelli per partita persi
|222
|256
|Corner subiti
|24
|23
|Corner guadagnati
|25
|14
|Numero di punizioni a favore
|45
|92
|Numero di punizioni concesse
|58
|65
|Tackle totali
|74
|83
|Percentuale di successo nei tackle
|64.9
|63.9
|Fuorigiochi totali
|12
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologiaLEGGI