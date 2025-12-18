Incontro terminato, Omónia Nicosia 0, Raków Czestochowa 1.
Secondo tempo terminato, Omónia Nicosia 0, Raków Czestochowa 1.22:53
Gara riprende.22:52
Gara momentaneamente sospesa, (Omónia Nicosia).22:52
Fallo di Stefan Simic (Omónia Nicosia).22:50
Imad Rondic (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50
Sostituzione, Raków Czestochowa. Apostolos Konstantopoulos sostituisce Fran Tudor.22:49
Sostituzione, Raków Czestochowa. Jean Carlos Silva sostituisce Adriano.22:49
Sostituzione, Raków Czestochowa. Imad Rondic sostituisce Jonatan Braut Brunes.22:49
Tentativo fallito. Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Fallo di Stefan Simic (Omónia Nicosia).22:44
Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Tiro parato. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patryk Makuch.22:44
Gara riprende.22:43
Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) e' ammonito.22:42
Gara momentaneamente sospesa, Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) per infortunio.22:42
Tiro parato. Péter Baráth (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Tomasz Pienko.22:41
Sostituzione, Raków Czestochowa. Péter Baráth sostituisce Karol Struski.22:38
Tentativo fallito. Mateo Maric (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:38
Tiro parato. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomasz Pienko.22:37
Tentativo fallito. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ryan Mmaee.22:36
Tiro respinto. Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area. Assist di Saad Agouzoul.22:36
Sostituzione, Omónia Nicosia. Carel Eiting sostituisce Panagiotis Andreou.22:36
Stefan Simic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Patryk Makuch (Raków Czestochowa).22:35
Tiro parato. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:35
Gara riprende.22:34
Gara momentaneamente sospesa, Patryk Makuch (Raków Czestochowa) per infortunio.22:34
Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Tomasz Pienko (Raków Czestochowa).22:33
Tentativo fallito. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Giannis Masouras.22:30
Fuorigioco. Fran Tudor(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Tomasz Pienko e' colto in fuorigioco.22:29
Sostituzione, Raków Czestochowa. Tomasz Pienko sostituisce Lamine Diaby-Fadiga.22:28
Tentativo fallito. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Mmaee.22:28
Sostituzione, Omónia Nicosia. Ryan Mmaee sostituisce Novica Erakovic.22:27
Mateo Maric (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.22:26
Fallo di Mateo Maric (Omónia Nicosia).22:26
Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Tentativo fallito. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jonatan Braut Brunes.22:24
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).22:24
Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Novica Erakovic (Omónia Nicosia).22:22
Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Sostituzione, Omónia Nicosia. Giannis Masouras sostituisce Alpha Diounkou.22:19
Sostituzione, Omónia Nicosia. Ewandro sostituisce Tasos Chatzigiovanis.22:19
Sostituzione, Omónia Nicosia. Willy Semedo sostituisce Evangelos Andreou.22:19
Fallo di Saad Agouzoul (Omónia Nicosia).22:18
Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Oskar Repka (Raków Czestochowa).22:15
Fallo di Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia).22:12
Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Adriano (Raków Czestochowa) per infortunio.22:12
Fallo di Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).22:10
Oliwier Zych (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Tiro respinto. Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tasos Chatzigiovanis.22:09
Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Karol Struski (Raków Czestochowa).22:08
Tiro respinto. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area.22:08
Gol! Omónia Nicosia 0, Raków Czestochowa 1. Oskar Repka (Raków Czestochowa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michael Ameyaw con cross in seguito a un calcio da fermo.22:05
Fallo di Stefan Simic (Omónia Nicosia).22:05
Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05
Mateo Maric (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Karol Struski (Raków Czestochowa).22:03
Inizia il Secondo tempo Omónia Nicosia 0, Raków Czestochowa 0.22:02
Primo tempo terminato, Omónia Nicosia 0, Raków Czestochowa 0.21:47
Tentativo fallito. Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Amine Khammas.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Fuorigioco. Adriano(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Stratos Svarnas e' colto in fuorigioco.21:45
Gara riprende.21:44
Gara momentaneamente sospesa, (Omónia Nicosia).21:44
Fallo di Alpha Diounkou (Omónia Nicosia).21:41
Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41
Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Fran Tudor (Raków Czestochowa).21:39
Tiro respinto. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Oskar Repka con suggerimento di testa.21:36
Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa).21:32
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Oskar Repka (Raków Czestochowa).21:29
Tiro parato. Patryk Makuch (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Ameyaw con cross.21:28
Novica Erakovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27
Fallo di Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).21:27
Tentativo fallito. Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:27
Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Fallo di Karol Struski (Raków Czestochowa).21:26
Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Oskar Repka (Raków Czestochowa).21:24
Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa).21:23
Tiro respinto. Amine Khammas (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile!.21:22
Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Adriano (Raków Czestochowa).21:21
Fuorigioco. Stratos Svarnas(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Bogdan Racovitan e' colto in fuorigioco.21:20
Stefan Simic (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.21:19
Fallo di Stefan Simic (Omónia Nicosia).21:19
Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19
Gara riprende.21:17
Gara momentaneamente sospesa, Adriano (Raków Czestochowa) per infortunio.21:17
Alpha Diounkou (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.21:16
Fallo di Alpha Diounkou (Omónia Nicosia).21:16
Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tiro parato. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oskar Repka con passaggio filtrante.21:13
Tiro respinto. Oskar Repka (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area. Assist di Michael Ameyaw con cross.21:12
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Amine Khammas (Omónia Nicosia).21:11
Novica Erakovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).21:10
Fallo di Amine Khammas (Omónia Nicosia).21:10
Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10
Tiro respinto. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area.21:09
Tentativo fallito. Novica Erakovic (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Alpha Diounkou con cross.21:07
Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) e' ammonito per fallo.21:05
Fallo di Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa).21:05
Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Gara riprende.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Fran Tudor (Raków Czestochowa) per infortunio.21:04
Tiro parato. Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:04
Fallo di Patryk Makuch (Raków Czestochowa).21:03
Stefan Simic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di mano di Patryk Makuch (Raków Czestochowa).21:02
Fallo di Alpha Diounkou (Omónia Nicosia).21:01
Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Omonia Nicosia - Raków Czestochowa è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.
Attualmente Omonia Nicosia si trova 15° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Raków Czestochowa si trova 3° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Omonia Nicosia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; Raków Czestochowa ha segnato 8 gol e ne ha subiti 2.
Omonia Nicosia e Raków Czestochowa è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Omonia Nicosia
|Raków Czestochowa
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|5
|8
|Gol totali subiti
|3
|2
|Media gol subiti per partita
|0.6
|0.4
|Percentuale possesso palla
|45.0
|52.3
|Numero totale di passaggi
|1939
|2209
|Numero totale di passaggi riusciti
|1540
|1786
|Tiri nello specchio della porta
|18
|25
|Percentuale di tiri in porta
|51.4
|52.1
|Numero totale di cross
|69
|86
|Numero medio di cross riusciti
|21
|27
|Duelli per partita vinti
|243
|261
|Duelli per partita persi
|247
|263
|Corner subiti
|27
|16
|Corner guadagnati
|21
|29
|Numero di punizioni a favore
|66
|67
|Numero di punizioni concesse
|60
|44
|Tackle totali
|100
|71
|Percentuale di successo nei tackle
|61.0
|69.0
|Fuorigiochi totali
|13
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
