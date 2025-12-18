Virgilio Sport
Omonia Nicosia-Raków Czestochowa: 0-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
Omonia Nicosia
0
Raków Czestochowa
1
Partita finita
Arbitro: Sandro Schärer
  1. 49' 0-1 Oskar Repka
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Omónia Nicosia 0, Raków Czestochowa 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Omónia Nicosia 0, Raków Czestochowa 1.22:53

  3. 90'+6'

    Gara riprende.22:52

  4. 90'+6'

    Gara momentaneamente sospesa, (Omónia Nicosia).22:52

  5. 90'+3'

    Fallo di Stefan Simic (Omónia Nicosia).22:50

  6. 90'+3'

    Imad Rondic (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50

  7. 90'+2'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Apostolos Konstantopoulos sostituisce Fran Tudor.22:49

  9. 90'+2'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Jean Carlos Silva sostituisce Adriano.22:49

  10. 90'+2'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Imad Rondic sostituisce Jonatan Braut Brunes.22:49

  11. 90'+2'

    Tentativo fallito. Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:48

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48

  13. 88'

    Fallo di Stefan Simic (Omónia Nicosia).22:44

  15. 88'

    Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  16. 87'

    Tiro parato. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patryk Makuch.22:44

  17. 86'

    Gara riprende.22:43

  18. 86'

    Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) e' ammonito.22:42

  19. 86'

    Gara momentaneamente sospesa, Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) per infortunio.22:42

  21. 85'

    Tiro parato. Péter Baráth (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Tomasz Pienko.22:41

  22. 82'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Péter Baráth sostituisce Karol Struski.22:38

  23. 81'

    Tentativo fallito. Mateo Maric (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:38

  24. 80'

    Tiro parato. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomasz Pienko.22:37

  25. 79'

    Tentativo fallito. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ryan Mmaee.22:36

  27. 79'

    Tiro respinto. Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area. Assist di Saad Agouzoul.22:36

  28. 79'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Carel Eiting sostituisce Panagiotis Andreou.22:36

  29. 78'

    Stefan Simic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  30. 78'

    Fallo di Patryk Makuch (Raków Czestochowa).22:35

  31. 78'

    Tiro parato. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:35

  33. 77'

    Gara riprende.22:34

  34. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Patryk Makuch (Raków Czestochowa) per infortunio.22:34

  35. 76'

    Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  36. 76'

    Fallo di Tomasz Pienko (Raków Czestochowa).22:33

  37. 74'

    Tentativo fallito. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Giannis Masouras.22:30

  39. 72'

    Fuorigioco. Fran Tudor(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Tomasz Pienko e' colto in fuorigioco.22:29

  40. 72'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Tomasz Pienko sostituisce Lamine Diaby-Fadiga.22:28

  41. 71'

    Tentativo fallito. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Mmaee.22:28

  42. 70'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Ryan Mmaee sostituisce Novica Erakovic.22:27

  43. 69'

    Mateo Maric (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.22:26

  45. 69'

    Fallo di Mateo Maric (Omónia Nicosia).22:26

  46. 69'

    Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  47. 67'

    Tentativo fallito. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jonatan Braut Brunes.22:24

  48. 67'

    Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).22:24

  49. 67'

    Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  51. 65'

    Fallo di Novica Erakovic (Omónia Nicosia).22:22

  52. 65'

    Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22

  53. 62'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Giannis Masouras sostituisce Alpha Diounkou.22:19

  54. 62'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Ewandro sostituisce Tasos Chatzigiovanis.22:19

  55. 62'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Willy Semedo sostituisce Evangelos Andreou.22:19

  57. 62'

    Fallo di Saad Agouzoul (Omónia Nicosia).22:18

  58. 62'

    Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  59. 58'

    Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  60. 58'

    Fallo di Oskar Repka (Raków Czestochowa).22:15

  61. 56'

    Fallo di Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia).22:12

  63. 56'

    Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  64. 55'

    Gara riprende.22:12

  65. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Adriano (Raków Czestochowa) per infortunio.22:12

  66. 53'

    Fallo di Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).22:10

  67. 53'

    Oliwier Zych (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  69. 53'

    Tiro respinto. Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tasos Chatzigiovanis.22:09

  70. 51'

    Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  71. 51'

    Fallo di Karol Struski (Raków Czestochowa).22:08

  72. 51'

    Tiro respinto. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area.22:08

  73. 49'

    Gol! Omónia Nicosia 0, Raków Czestochowa 1. Oskar Repka (Raków Czestochowa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michael Ameyaw con cross in seguito a un calcio da fermo.22:05

  75. 48'

    Fallo di Stefan Simic (Omónia Nicosia).22:05

  76. 48'

    Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05

  77. 47'

    Mateo Maric (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  78. 47'

    Fallo di Karol Struski (Raków Czestochowa).22:03

  79. Inizia il Secondo tempo Omónia Nicosia 0, Raków Czestochowa 0.22:02

  81. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Omónia Nicosia 0, Raków Czestochowa 0.21:47

  82. 45'+1'

    Tentativo fallito. Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Amine Khammas.21:46

  83. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  84. 45'

    Fuorigioco. Adriano(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Stratos Svarnas e' colto in fuorigioco.21:45

  85. 44'

    Gara riprende.21:44

  87. 44'

    Gara momentaneamente sospesa, (Omónia Nicosia).21:44

  88. 41'

    Fallo di Alpha Diounkou (Omónia Nicosia).21:41

  89. 41'

    Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41

  90. 39'

    Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  91. 39'

    Fallo di Fran Tudor (Raków Czestochowa).21:39

  93. 36'

    Tiro respinto. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Oskar Repka con suggerimento di testa.21:36

  94. 32'

    Saad Agouzoul (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  95. 32'

    Fallo di Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa).21:32

  96. 29'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Oskar Repka (Raków Czestochowa).21:29

  97. 28'

    Tiro parato. Patryk Makuch (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Ameyaw con cross.21:28

  99. 27'

    Novica Erakovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27

  100. 27'

    Fallo di Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).21:27

  101. 27'

    Tentativo fallito. Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:27

  102. 26'

    Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26

  103. 26'

    Fallo di Karol Struski (Raków Czestochowa).21:26

  105. 24'

    Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  106. 24'

    Fallo di Oskar Repka (Raków Czestochowa).21:24

  107. 23'

    Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  108. 23'

    Fallo di Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa).21:23

  109. 22'

    Tiro respinto. Amine Khammas (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile!.21:22

  111. 21'

    Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  112. 21'

    Fallo di Adriano (Raków Czestochowa).21:21

  113. 20'

    Fuorigioco. Stratos Svarnas(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Bogdan Racovitan e' colto in fuorigioco.21:20

  114. 19'

    Stefan Simic (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.21:19

  115. 18'

    Fallo di Stefan Simic (Omónia Nicosia).21:19

  117. 18'

    Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19

  118. 17'

    Gara riprende.21:17

  119. 17'

    Gara momentaneamente sospesa, Adriano (Raków Czestochowa) per infortunio.21:17

  120. 16'

    Alpha Diounkou (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.21:16

  121. 16'

    Fallo di Alpha Diounkou (Omónia Nicosia).21:16

  123. 16'

    Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  124. 13'

    Tiro parato. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oskar Repka con passaggio filtrante.21:13

  125. 12'

    Tiro respinto. Oskar Repka (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area. Assist di Michael Ameyaw con cross.21:12

  126. 11'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Amine Khammas (Omónia Nicosia).21:11

  127. 10'

    Novica Erakovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  129. 10'

    Fallo di Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).21:10

  130. 10'

    Fallo di Amine Khammas (Omónia Nicosia).21:10

  131. 10'

    Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10

  132. 9'

    Tiro respinto. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area.21:09

  133. 7'

    Tentativo fallito. Novica Erakovic (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Alpha Diounkou con cross.21:07

  135. 5'

    Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) e' ammonito per fallo.21:05

  136. 5'

    Fallo di Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa).21:05

  137. 5'

    Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  138. 5'

    Gara riprende.21:05

  139. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, Fran Tudor (Raków Czestochowa) per infortunio.21:04

  141. 4'

    Tiro parato. Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:04

  142. 3'

    Fallo di Patryk Makuch (Raków Czestochowa).21:03

  143. 3'

    Stefan Simic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  144. 2'

    Fallo di mano di Patryk Makuch (Raków Czestochowa).21:02

  145. Fallo di Alpha Diounkou (Omónia Nicosia).21:01

  147. Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  148. Inizia il Primo tempo.21:01

  149. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

Formazioni Omonia Nicosia - Raków Czestochowa

Omonia Nicosia
Raków Czestochowa
TITOLARI OMONIA NICOSIA
  • (40) FABIANO (P)
  • (2) ALPHA DIOUNKOU (D)
  • (17) SAAD AGOUZOUL (D)
  • (27) STEFAN SIMIC (D)
  • (24) AMINE KHAMMAS (D)
  • (14) MATEO MARIC (C)
  • (74) PANAGIOTIS ANDREOU (C)
  • (20) EVANGELOS ANDREOU (C)
  • (10) TASOS CHATZIGIOVANIS (C)
  • (31) IOANNIS KOUSOULOS (C)
  • (44) NOVICA ERAKOVIC (A)
PANCHINA OMONIA NICOSIA
  • (98) CHARALAMBOS KYRIAKIDES (P)
  • (8) STEVAN JOVETIC (A)
  • (11) EWANDRO (C)
  • (21) GIANNIS MASOURAS (D)
  • (85) ANGELOS NEOPHYTOU (A)
  • (5) SENOU COULIBALY (D)
  • (6) CAREL EITING (C)
  • (3) FOTIS KITSOS (D)
  • (30) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
  • (19) RYAN MMAEE (A)
  • (90) CHRISTOS KONSTANTINIDIS (D)
  • (7) WILLY SEMEDO (A)
ALLENATORE OMONIA NICOSIA
  • Henning Berg
TITOLARI RAKóW CZESTOCHOWA
  • (48) OLIWIER ZYCH (P)
  • (25) BOGDAN RACOVITAN (D)
  • (7) FRAN TUDOR (D)
  • (4) STRATOS SVARNAS (D)
  • (19) MICHAEL AMEYAW (C)
  • (6) OSKAR REPKA (C)
  • (23) KAROL STRUSKI (C)
  • (11) ADRIANO (C)
  • (18) JONATAN BRAUT BRUNES (A)
  • (9) PATRYK MAKUCH (A)
  • (80) LAMINE DIABY-FADIGA (A)
PANCHINA RAKóW CZESTOCHOWA
  • (39) JAKUB MADRZYK (P)
  • (5) MARKO BULAT (C)
  • (44) BOGDAN MIRCETIC (C)
  • (10) IVI LÓPEZ (C)
  • (1) KACPER TRELOWSKI (P)
  • (66) APOSTOLOS KONSTANTOPOULOS (D)
  • (99) IMAD RONDIC (A)
  • (88) PÉTER BARÁTH (C)
  • (20) JEAN CARLOS SILVA (C)
  • (97) IBRAHIMA SECK (C)
  • (8) TOMASZ PIENKO (C)
ALLENATORE RAKóW CZESTOCHOWA
  • Marek Papszun
PREPARTITA

Omonia Nicosia - Raków Czestochowa è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.

Attualmente Omonia Nicosia si trova 15° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Raków Czestochowa si trova 3° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Omonia Nicosia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; Raków Czestochowa ha segnato 8 gol e ne ha subiti 2.

Omonia Nicosia e Raków Czestochowa è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Omonia NicosiaRaków Czestochowa
Partite giocate55
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati58
Gol totali subiti32
Media gol subiti per partita0.60.4
Percentuale possesso palla45.052.3
Numero totale di passaggi19392209
Numero totale di passaggi riusciti15401786
Tiri nello specchio della porta1825
Percentuale di tiri in porta51.452.1
Numero totale di cross6986
Numero medio di cross riusciti2127
Duelli per partita vinti243261
Duelli per partita persi247263
Corner subiti2716
Corner guadagnati2129
Numero di punizioni a favore6667
Numero di punizioni concesse6044
Tackle totali10071
Percentuale di successo nei tackle61.069.0
Fuorigiochi totali139
Numero totale di cartellini gialli125
Numero totale di cartellini rossi00

