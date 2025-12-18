Incontro terminato, Rayo Vallecano 3, KF Drita 0.
Incontro terminato, Rayo Vallecano 3, KF Drita 0.
Secondo tempo terminato, Rayo Vallecano 3, KF Drita 0.22:54
Sostituzione, KF Drita. Engjëll Sylejmani sostituisce Blerton Sheji.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Tentativo fallito. Jorgo Pëllumbi (KF Drita) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Raddy Ovouka da calcio d'angolo.22:50
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Pacha Espino (Rayo Vallecano).22:49
Sostituzione, KF Drita. Mike Arthur sostituisce Blerim Krasniqi.22:49
Gara riprende.22:48
Gara momentaneamente sospesa, Florian Lejeune (Rayo Vallecano) per infortunio.22:47
Gara momentaneamente sospesa, Egzon Bejtulai (KF Drita) per infortunio.22:47
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Florian Lejeune (Rayo Vallecano).22:46
Gara riprende.22:45
Sostituzione, Rayo Vallecano. Óscar Trejo sostituisce Sergio Camello.22:44
Gara momentaneamente sospesa, Albert Dabiqaj (KF Drita) per infortunio.22:44
Gol! Rayo Vallecano 3, KF Drita 0. Pacha Espino (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:42
Tentativo fallito. Jorgo Pëllumbi (KF Drita) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:39
Sostituzione, Rayo Vallecano. Pacha Espino sostituisce Jozhua Vertrouwd.22:38
Sostituzione, KF Drita. Salifu Ibrahim sostituisce Ilir Mustafa.22:38
Fallo di Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).22:37
Blerim Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Tiro parato. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:36
Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).22:35
Tiro parato. Blerton Sheji (KF Drita) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Besnik Krasniqi con cross.22:33
Blerton Sheji (KF Drita) e' ammonito per fallo.22:31
Iván Balliu (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).22:31
Álvaro García (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).22:30
Tiro respinto. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area. Assist di Gerard Gumbau con cross.22:28
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Egzon Bejtulai (KF Drita).22:28
Gol! Rayo Vallecano 2, KF Drita 0. Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Florian Lejeune in seguito a un calcio da fermo.22:25
Sostituzione, Rayo Vallecano. Óscar Valentín sostituisce Unai López.22:24
Sostituzione, Rayo Vallecano. Álvaro García sostituisce Fran Pérez.22:24
Sostituzione, Rayo Vallecano. Isi Palazón sostituisce Pedro Díaz.22:24
(Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Retropassaggio di Laurit Behluli (KF Drita).22:23
Fran Pérez (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).22:21
Tentativo fallito. Blerim Krasniqi (KF Drita) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Raddy Ovouka in seguito a un calcio da fermo.22:20
Florian Lejeune (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.22:19
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).22:19
Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19
Fran Pérez (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).22:14
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12
Fallo di Raddy Ovouka (KF Drita).22:12
Pedro Díaz (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12
Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).22:12
Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).22:11
Ilir Mustafa (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Sergio Camello (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).22:11
Tentativo fallito. Jorgo Pëllumbi (KF Drita) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ilir Mustafa con cross da calcio d'angolo.22:10
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Pedro Díaz (Rayo Vallecano).22:09
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Luiz Felipe (Rayo Vallecano).22:09
Tiro respinto. Arb Manaj (KF Drita) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra.22:09
Tiro parato. Arb Manaj (KF Drita) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Albert Dabiqaj.22:09
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).22:08
Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08
Inizia il Secondo tempo Rayo Vallecano 1, KF Drita 0.22:05
Sostituzione, KF Drita. Liridon Balaj sostituisce Almir Ajzeraj.22:04
Primo tempo terminato, Rayo Vallecano 1, KF Drita 0.21:49
Fallo di Gerard Gumbau (Rayo Vallecano).21:48
Blerim Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).21:44
Tentativo fallito. Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sergio Camello.21:42
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).21:40
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Tentativo fallito. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco alto. Assist di Luiz Felipe.21:39
Gara riprende.21:39
Gara momentaneamente sospesa, Arb Manaj (KF Drita) per infortunio.21:38
Pedro Díaz (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).21:36
Gol! Rayo Vallecano 1, KF Drita 0. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Fran Pérez.21:33
Tentativo fallito. Pedro Díaz (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sergio Camello.21:33
Tentativo fallito. Blerton Sheji (KF Drita) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:30
Fallo di Pedro Díaz (Rayo Vallecano).21:29
Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Tentativo fallito. Pedro Díaz (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gerard Gumbau.21:24
Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).21:22
Blerim Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Gara riprende.21:20
Gara momentaneamente sospesa, Ilir Mustafa (KF Drita) per infortunio.21:19
Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).21:18
Ilir Mustafa (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Tentativo fallito. Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Iván Balliu.21:15
Tiro respinto. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Unai López.21:14
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Almir Ajzeraj (KF Drita).21:14
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) per infortunio.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Blerim Krasniqi (KF Drita) per infortunio.21:08
Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).21:07
Tentativo fallito. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra di poco alto. Assist di Fran Pérez con cross.21:07
Tiro parato. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:05
Tiro respinto. Iván Balliu (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola. Assist di Andrei Ratiu.21:05
Tiro respinto. Pedro Díaz (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area.21:05
Tiro respinto. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.21:03
Tiro respinto. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Rayo Vallecano - Drita è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio de Vallecas di Madrid.
Attualmente Rayo Vallecano si trova 7° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Drita si trova 19° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Rayo Vallecano ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7; Drita ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.
Rayo Vallecano e Drita è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Rayo Vallecano
|Drita
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|3
|2
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|10
|4
|Gol totali subiti
|7
|5
|Media gol subiti per partita
|1.4
|1.0
|Percentuale possesso palla
|58.7
|41.1
|Numero totale di passaggi
|2458
|1729
|Numero totale di passaggi riusciti
|2096
|1346
|Tiri nello specchio della porta
|30
|14
|Percentuale di tiri in porta
|42.9
|43.8
|Numero totale di cross
|136
|86
|Numero medio di cross riusciti
|36
|26
|Duelli per partita vinti
|206
|249
|Duelli per partita persi
|232
|248
|Corner subiti
|28
|31
|Corner guadagnati
|37
|13
|Numero di punizioni a favore
|47
|73
|Numero di punizioni concesse
|80
|58
|Tackle totali
|84
|86
|Percentuale di successo nei tackle
|70.2
|57.0
|Fuorigiochi totali
|12
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|19
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
