Rayo Vallecano-Drita: 3-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
Rayo Vallecano
3
Drita
0
Partita finita
Arbitro: Urs Schnyder
  1. 33' 1-0 Florian Lejeune
  2. 66' 2-0 Gerard Gumbau
  3. 83' 3-0 Pacha Espino
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Rayo Vallecano 3, KF Drita 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Rayo Vallecano 3, KF Drita 0.22:54

  3. 90'+2'

    Sostituzione, KF Drita. Engjëll Sylejmani sostituisce Blerton Sheji.22:51

  4. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50

  5. 90'+1'

    Tentativo fallito. Jorgo Pëllumbi (KF Drita) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Raddy Ovouka da calcio d'angolo.22:50

  6. 90'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Pacha Espino (Rayo Vallecano).22:49

  7. 89'

    Sostituzione, KF Drita. Mike Arthur sostituisce Blerim Krasniqi.22:49

  9. 89'

    Gara riprende.22:48

  10. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Florian Lejeune (Rayo Vallecano) per infortunio.22:47

  11. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Egzon Bejtulai (KF Drita) per infortunio.22:47

  12. 87'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Florian Lejeune (Rayo Vallecano).22:46

  13. 86'

    Gara riprende.22:45

  15. 85'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Óscar Trejo sostituisce Sergio Camello.22:44

  16. 85'

    Gara momentaneamente sospesa, Albert Dabiqaj (KF Drita) per infortunio.22:44

  17. 83'

    Gol! Rayo Vallecano 3, KF Drita 0. Pacha Espino (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:42

  18. 80'

    Tentativo fallito. Jorgo Pëllumbi (KF Drita) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:39

  19. 79'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Pacha Espino sostituisce Jozhua Vertrouwd.22:38

  21. 78'

    Sostituzione, KF Drita. Salifu Ibrahim sostituisce Ilir Mustafa.22:38

  22. 78'

    Fallo di Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).22:37

  23. 78'

    Blerim Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  24. 77'

    Tiro parato. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:36

  25. 75'

    Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  27. 75'

    Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).22:35

  28. 74'

    Tiro parato. Blerton Sheji (KF Drita) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Besnik Krasniqi con cross.22:33

  29. 72'

    Blerton Sheji (KF Drita) e' ammonito per fallo.22:31

  30. 72'

    Iván Balliu (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  31. 72'

    Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).22:31

  33. 71'

    Álvaro García (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  34. 71'

    Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).22:30

  35. 69'

    Tiro respinto. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area. Assist di Gerard Gumbau con cross.22:28

  36. 69'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Egzon Bejtulai (KF Drita).22:28

  37. 66'

    Gol! Rayo Vallecano 2, KF Drita 0. Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Florian Lejeune in seguito a un calcio da fermo.22:25

  39. 65'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Óscar Valentín sostituisce Unai López.22:24

  40. 65'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Álvaro García sostituisce Fran Pérez.22:24

  41. 65'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Isi Palazón sostituisce Pedro Díaz.22:24

  42. 64'

    (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  43. 64'

    Retropassaggio di Laurit Behluli (KF Drita).22:23

  45. 62'

    Fran Pérez (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  46. 62'

    Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).22:21

  47. 61'

    Tentativo fallito. Blerim Krasniqi (KF Drita) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Raddy Ovouka in seguito a un calcio da fermo.22:20

  48. 60'

    Florian Lejeune (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.22:19

  49. 60'

    Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).22:19

  51. 60'

    Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19

  52. 55'

    Fran Pérez (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  53. 55'

    Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).22:14

  54. 53'

    Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12

  55. 53'

    Fallo di Raddy Ovouka (KF Drita).22:12

  57. 52'

    Pedro Díaz (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12

  58. 52'

    Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).22:12

  59. 52'

    Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).22:11

  60. 52'

    Ilir Mustafa (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  61. 52'

    Sergio Camello (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  63. 52'

    Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).22:11

  64. 51'

    Tentativo fallito. Jorgo Pëllumbi (KF Drita) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ilir Mustafa con cross da calcio d'angolo.22:10

  65. 50'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Pedro Díaz (Rayo Vallecano).22:09

  66. 50'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Luiz Felipe (Rayo Vallecano).22:09

  67. 50'

    Tiro respinto. Arb Manaj (KF Drita) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra.22:09

  69. 50'

    Tiro parato. Arb Manaj (KF Drita) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Albert Dabiqaj.22:09

  70. 49'

    Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).22:08

  71. 49'

    Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08

  72. Inizia il Secondo tempo Rayo Vallecano 1, KF Drita 0.22:05

  73. 45'

    Sostituzione, KF Drita. Liridon Balaj sostituisce Almir Ajzeraj.22:04

  75. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Rayo Vallecano 1, KF Drita 0.21:49

  76. 45'+3'

    Fallo di Gerard Gumbau (Rayo Vallecano).21:48

  77. 45'+3'

    Blerim Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  79. 44'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).21:44

  81. 42'

    Tentativo fallito. Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sergio Camello.21:42

  82. 40'

    Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).21:40

  83. 40'

    Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  84. 39'

    Tentativo fallito. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco alto. Assist di Luiz Felipe.21:39

  85. 39'

    Gara riprende.21:39

  87. 38'

    Gara momentaneamente sospesa, Arb Manaj (KF Drita) per infortunio.21:38

  88. 36'

    Pedro Díaz (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36

  89. 36'

    Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).21:36

  90. 33'

    Gol! Rayo Vallecano 1, KF Drita 0. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Fran Pérez.21:33

  91. 33'

    Tentativo fallito. Pedro Díaz (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sergio Camello.21:33

  93. 30'

    Tentativo fallito. Blerton Sheji (KF Drita) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:30

  94. 29'

    Fallo di Pedro Díaz (Rayo Vallecano).21:29

  95. 29'

    Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  96. 24'

    Tentativo fallito. Pedro Díaz (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gerard Gumbau.21:24

  97. 22'

    Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).21:22

  99. 22'

    Blerim Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  100. 19'

    Gara riprende.21:20

  101. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Ilir Mustafa (KF Drita) per infortunio.21:19

  102. 18'

    Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).21:18

  103. 18'

    Ilir Mustafa (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  105. 15'

    Tentativo fallito. Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Iván Balliu.21:15

  106. 13'

    Tiro respinto. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Unai López.21:14

  107. 13'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Almir Ajzeraj (KF Drita).21:14

  108. 8'

    Gara riprende.21:08

  109. 7'

    Gara momentaneamente sospesa, Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) per infortunio.21:08

  111. 7'

    Gara momentaneamente sospesa, Blerim Krasniqi (KF Drita) per infortunio.21:08

  112. 7'

    Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  113. 7'

    Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).21:07

  114. 6'

    Tentativo fallito. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra di poco alto. Assist di Fran Pérez con cross.21:07

  115. 5'

    Tiro parato. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:05

  117. 5'

    Tiro respinto. Iván Balliu (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola. Assist di Andrei Ratiu.21:05

  118. 5'

    Tiro respinto. Pedro Díaz (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area.21:05

  119. 2'

    Tiro respinto. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.21:03

  120. 2'

    Tiro respinto. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area.21:03

  121. Inizia il Primo tempo.21:01

  123. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

Formazioni Rayo Vallecano - Drita

Rayo Vallecano
Drita
TITOLARI RAYO VALLECANO
  • (13) AUGUSTO BATALLA (P)
  • (5) LUIZ FELIPE (D)
  • (33) JOZHUA VERTROUWD (D)
  • (24) FLORIAN LEJEUNE (D)
  • (20) IVÁN BALLIU (D)
  • (15) GERARD GUMBAU (C)
  • (4) PEDRO DÍAZ (C)
  • (17) UNAI LÓPEZ (C)
  • (2) ANDREI RATIU (A)
  • (21) FRAN PÉREZ (A)
  • (10) SERGIO CAMELLO (A)
PANCHINA RAYO VALLECANO
  • (18) ÁLVARO GARCÍA (C)
  • (30) ADRIÁN MOLINA (P)
  • (8) ÓSCAR TREJO (C)
  • (3) PEP CHAVARRÍA (D)
  • (23) ÓSCAR VALENTÍN (C)
  • (26) MARCO DE LAS SIAS (D)
  • (28) SAMU BECERRA (C)
  • (22) PACHA ESPINO (D)
  • (1) DANI CÁRDENAS (P)
  • (7) ISI PALAZÓN (C)
ALLENATORE RAYO VALLECANO
  • Iñigo Pérez
TITOLARI DRITA
  • (22) LAURIT BEHLULI (P)
  • (3) BLERTON SHEJI (D)
  • (32) JORGO PËLLUMBI (D)
  • (2) BESNIK KRASNIQI (D)
  • (15) EGZON BEJTULAI (D)
  • (7) ALMIR AJZERAJ (C)
  • (14) ALBERT DABIQAJ (C)
  • (36) ILIR MUSTAFA (C)
  • (26) RADDY OVOUKA (C)
  • (9) ARB MANAJ (A)
  • (19) BLERIM KRASNIQI (A)
PANCHINA DRITA
  • (10) LIRIDON BALAJ (C)
  • (8) VESEL LIMAJ (C)
  • (17) SALIFU IBRAHIM (C)
  • (66) ENGJËLL SYLEJMANI (C)
  • (23) ENDRIT MORINA (D)
  • (94) LEUTRIM REXHEPI (P)
  • (99) MIKE ARTHUR (A)
  • (77) KRISTAL ABAZAJ (A)
ALLENATORE DRITA
  • Zekirija Ramadani
PREPARTITA

Rayo Vallecano - Drita è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio de Vallecas di Madrid.

Attualmente Rayo Vallecano si trova 7° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Drita si trova 19° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Rayo Vallecano ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7; Drita ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.

In casa la Roma ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Napoli e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari perdendo 1-0 mentre Como ha incontrato l'Inter perdendo 4-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 5 gol.

Rayo Vallecano e Drita è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Rayo VallecanoDrita
Partite giocate55
Numero di partite vinte32
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati104
Gol totali subiti75
Media gol subiti per partita1.41.0
Percentuale possesso palla58.741.1
Numero totale di passaggi24581729
Numero totale di passaggi riusciti20961346
Tiri nello specchio della porta3014
Percentuale di tiri in porta42.943.8
Numero totale di cross13686
Numero medio di cross riusciti3626
Duelli per partita vinti206249
Duelli per partita persi232248
Corner subiti2831
Corner guadagnati3713
Numero di punizioni a favore4773
Numero di punizioni concesse8058
Tackle totali8486
Percentuale di successo nei tackle70.257.0
Fuorigiochi totali128
Numero totale di cartellini gialli198
Numero totale di cartellini rossi10

