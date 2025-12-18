Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 0, Rijeka 0.
Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 0, Rijeka 0.
Secondo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 0, Rijeka 0.22:52
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49
Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).22:49
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Dmytro Kryskiv sostituisce Pedrinho.22:48
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Isaque sostituisce Eguinaldo.22:47
Tentativo fallito. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vinícius Tobias con cross.22:46
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Luca Meirelles sostituisce Newerton.22:42
Sostituzione, Rijeka. Niko Jankovic sostituisce Merveil Ndockyt.22:42
Sostituzione, Rijeka. Duje Cop sostituisce Toni Fruk.22:42
Merveil Ndockyt (Rijeka) e' ammonito per fallo.22:37
Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).22:35
Bruno Bogojevic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fuorigioco. Yehor Nazaryna(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Valerii Bondar e' colto in fuorigioco.22:31
Stjepan Radeljic (Rijeka) e' ammonito per fallo.22:30
Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Stjepan Radeljic (Rijeka).22:30
Tentativo fallito. Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lucas Ferreira.22:29
Fuorigioco. Pedrinho(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Lucas Ferreira e' colto in fuorigioco.22:28
Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Bruno Bogojevic (Rijeka).22:26
Sostituzione, Rijeka. Simun Butic sostituisce Samuele Vignato per infortunio.22:25
Sostituzione, Rijeka. Bruno Bogojevic sostituisce Luka Menalo.22:25
Tentativo fallito. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:24
Tentativo fallito. Merveil Ndockyt (Rijeka) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luka Menalo.22:24
Fallo di Newerton (Shakhtar Donetsk).22:23
Justas Lasickas (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Gara riprende.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Tiago Dantas (Rijeka) per infortunio.22:21
Gara riprende.22:18
Sostituzione, Rijeka. Justas Lasickas sostituisce Ante Orec.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Newerton (Shakhtar Donetsk) per infortunio.22:18
Tiro parato. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yehor Nazaryna con cross.22:14
Ante Orec (Rijeka) e' ammonito per fallo.22:13
Newerton (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Fallo di Ante Orec (Rijeka).22:13
Tiro parato. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedro Henrique.22:11
Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.22:10
Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).22:10
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10
Tentativo fallito. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:08
Tiro parato. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:07
Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Daniel Adu-Adjei (Rijeka).22:06
Fuorigioco. Lucas Ferreira(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Eguinaldo e' colto in fuorigioco.22:06
Fallo di Eguinaldo (Shakhtar Donetsk).22:05
Stjepan Radeljic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Inizia il Secondo tempo Shakhtar Donetsk 0, Rijeka 0.22:04
Primo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 0, Rijeka 0.21:47
Fallo di Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk).21:46
Samuele Vignato (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Fuorigioco. Pedro Henrique(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Mykola Matviienko e' colto in fuorigioco.21:44
Pedrinho (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43
Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).21:43
Pedrinho (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Ante Orec (Rijeka).21:43
Fuorigioco. Tiago Dantas(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Ante Orec e' colto in fuorigioco.21:42
Fallo di Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk).21:41
Mladen Devetak (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di mano di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).21:40
Tentativo fallito. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:37
Newerton (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Fallo di Ante Orec (Rijeka).21:37
Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Fallo di Anel Husic (Rijeka).21:36
Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).21:34
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34
Fallo di Newerton (Shakhtar Donetsk).21:33
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33
Gara riprende.21:33
Gara momentaneamente sospesa, Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) per infortunio.21:32
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Mladen Devetak (Rijeka).21:26
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).21:23
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) per infortunio.21:18
Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Toni Fruk (Rijeka).21:17
Tiro parato. Ante Orec (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Samuele Vignato.21:16
Fuorigioco. Pedro Henrique(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Eguinaldo e' colto in fuorigioco.21:14
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lucas Ferreira sostituisce Marlon Gomes per infortunio.21:12
Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).21:11
Daniel Adu-Adjei (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Gara riprende.21:10
Gara momentaneamente sospesa, Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) per infortunio.21:09
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Martin Zlomislic (Rijeka).21:07
Tiro parato. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedrinho.21:07
Tentativo fallito. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pedro Henrique.21:05
Tiro parato. Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedro Henrique.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Shakhtar Donetsk - Rijeka è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Miejski im. Henryka Reymana di Krakow.
Attualmente Shakhtar Donetsk si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Rijeka si trova 14° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Shakhtar Donetsk ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; Rijeka ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
Shakhtar Donetsk e Rijeka è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shakhtar Donetsk
|Rijeka
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|4
|2
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|10
|5
|Gol totali subiti
|5
|2
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.4
|Percentuale possesso palla
|68.9
|51.6
|Numero totale di passaggi
|2960
|1958
|Numero totale di passaggi riusciti
|2600
|1551
|Tiri nello specchio della porta
|27
|23
|Percentuale di tiri in porta
|55.1
|48.9
|Numero totale di cross
|68
|87
|Numero medio di cross riusciti
|16
|22
|Duelli per partita vinti
|208
|236
|Duelli per partita persi
|189
|203
|Corner subiti
|16
|12
|Corner guadagnati
|29
|19
|Numero di punizioni a favore
|43
|65
|Numero di punizioni concesse
|40
|73
|Tackle totali
|83
|84
|Percentuale di successo nei tackle
|67.5
|63.1
|Fuorigiochi totali
|12
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
