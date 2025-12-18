Virgilio Sport
Shakhtar Donetsk-Rijeka: 0-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
Shakhtar Donetsk
0
Rijeka
0
Partita finita
Arbitro: Anthony Taylor
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 0, Rijeka 0.

    1. 90'+4'

      Secondo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 0, Rijeka 0.22:52

    3. 90'+3'

      Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).22:52

    4. 90'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49

    5. 90'

      Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

    6. 90'

      Fallo di Mladen Devetak (Rijeka).22:49

    7. 89'

      Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Dmytro Kryskiv sostituisce Pedrinho.22:48

    9. 89'

      Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Isaque sostituisce Eguinaldo.22:47

    10. 87'

      Tentativo fallito. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vinícius Tobias con cross.22:46

    11. 84'

      Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Luca Meirelles sostituisce Newerton.22:42

    12. 83'

      Sostituzione, Rijeka. Niko Jankovic sostituisce Merveil Ndockyt.22:42

    13. 83'

      Sostituzione, Rijeka. Duje Cop sostituisce Toni Fruk.22:42

    15. 78'

      Merveil Ndockyt (Rijeka) e' ammonito per fallo.22:37

    16. 76'

      Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).22:35

    17. 76'

      Bruno Bogojevic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

    18. 73'

      Fuorigioco. Yehor Nazaryna(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Valerii Bondar e' colto in fuorigioco.22:31

    19. 72'

      Stjepan Radeljic (Rijeka) e' ammonito per fallo.22:30

    21. 72'

      Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

    22. 72'

      Fallo di Stjepan Radeljic (Rijeka).22:30

    23. 70'

      Tentativo fallito. Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lucas Ferreira.22:29

    24. 69'

      Fuorigioco. Pedrinho(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Lucas Ferreira e' colto in fuorigioco.22:28

    25. 67'

      Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

    27. 67'

      Fallo di Bruno Bogojevic (Rijeka).22:26

    28. 66'

      Sostituzione, Rijeka. Simun Butic sostituisce Samuele Vignato per infortunio.22:25

    29. 66'

      Sostituzione, Rijeka. Bruno Bogojevic sostituisce Luka Menalo.22:25

    30. 65'

      Tentativo fallito. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:24

    31. 65'

      Tentativo fallito. Merveil Ndockyt (Rijeka) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luka Menalo.22:24

    33. 65'

      Fallo di Newerton (Shakhtar Donetsk).22:23

    34. 65'

      Justas Lasickas (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

    35. 63'

      Gara riprende.22:21

    36. 62'

      Gara momentaneamente sospesa, Tiago Dantas (Rijeka) per infortunio.22:21

    37. 60'

      Gara riprende.22:18

    39. 60'

      Sostituzione, Rijeka. Justas Lasickas sostituisce Ante Orec.22:18

    40. 59'

      Gara momentaneamente sospesa, Newerton (Shakhtar Donetsk) per infortunio.22:18

    41. 56'

      Tiro parato. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yehor Nazaryna con cross.22:14

    42. 55'

      Ante Orec (Rijeka) e' ammonito per fallo.22:13

    43. 55'

      Newerton (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

    45. 55'

      Fallo di Ante Orec (Rijeka).22:13

    46. 53'

      Tiro parato. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedro Henrique.22:11

    47. 51'

      Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.22:10

    48. 51'

      Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).22:10

    49. 51'

      Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10

    51. 49'

      Tentativo fallito. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:08

    52. 49'

      Tiro parato. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:07

    53. 48'

      Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

    54. 48'

      Fallo di Daniel Adu-Adjei (Rijeka).22:06

    55. 47'

      Fuorigioco. Lucas Ferreira(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Eguinaldo e' colto in fuorigioco.22:06

    57. 47'

      Fallo di Eguinaldo (Shakhtar Donetsk).22:05

    58. 47'

      Stjepan Radeljic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

    59. Inizia il Secondo tempo Shakhtar Donetsk 0, Rijeka 0.22:04

    60. 45'+2'

      Primo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 0, Rijeka 0.21:47

    61. 45'+1'

      Fallo di Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk).21:46

    63. 45'+1'

      Samuele Vignato (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

    64. 45'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

    65. 45'

      Fuorigioco. Pedro Henrique(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Mykola Matviienko e' colto in fuorigioco.21:44

    66. 44'

      Pedrinho (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43

    67. 44'

      Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).21:43

    69. 43'

      Pedrinho (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

    70. 43'

      Fallo di Ante Orec (Rijeka).21:43

    71. 43'

      Fuorigioco. Tiago Dantas(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Ante Orec e' colto in fuorigioco.21:42

    72. 41'

      Fallo di Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk).21:41

    73. 41'

      Mladen Devetak (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

    75. 40'

      Fallo di mano di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).21:40

    76. 38'

      Tentativo fallito. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:37

    77. 37'

      Newerton (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37

    78. 37'

      Fallo di Ante Orec (Rijeka).21:37

    79. 37'

      Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36

    81. 37'

      Fallo di Anel Husic (Rijeka).21:36

    82. 34'

      Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).21:34

    83. 34'

      Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34

    84. 33'

      Fallo di Newerton (Shakhtar Donetsk).21:33

    85. 33'

      Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33

    87. 33'

      Gara riprende.21:33

    88. 32'

      Gara momentaneamente sospesa, Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) per infortunio.21:32

    89. 26'

      Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Mladen Devetak (Rijeka).21:26

    90. 23'

      Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).21:23

    91. 20'

      Gara riprende.21:19

    93. 18'

      Gara momentaneamente sospesa, Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) per infortunio.21:18

    94. 17'

      Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

    95. 17'

      Fallo di Toni Fruk (Rijeka).21:17

    96. 17'

      Tiro parato. Ante Orec (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Samuele Vignato.21:16

    97. 15'

      Fuorigioco. Pedro Henrique(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Eguinaldo e' colto in fuorigioco.21:14

    99. 12'

      Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lucas Ferreira sostituisce Marlon Gomes per infortunio.21:12

    100. 12'

      Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).21:11

    101. 12'

      Daniel Adu-Adjei (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

    102. 10'

      Gara riprende.21:10

    103. 10'

      Gara momentaneamente sospesa, Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) per infortunio.21:09

    105. 8'

      Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Martin Zlomislic (Rijeka).21:07

    106. 8'

      Tiro parato. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedrinho.21:07

    107. 6'

      Tentativo fallito. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pedro Henrique.21:05

    108. 4'

      Tiro parato. Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedro Henrique.21:03

    109. Inizia il Primo tempo.21:00

    111. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

    Formazioni Shakhtar Donetsk - Rijeka

    Shakhtar Donetsk
    Rijeka
    TITOLARI SHAKHTAR DONETSK
    • (23) KIRIL FESIUN (P)
    • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
    • (13) PEDRO HENRIQUE (D)
    • (5) VALERII BONDAR (D)
    • (17) VINÍCIUS TOBIAS (D)
    • (29) YEHOR NAZARYNA (C)
    • (6) MARLON GOMES (C)
    • (10) PEDRINHO (C)
    • (11) NEWERTON (C)
    • (27) OLEH OCHERETKO (C)
    • (7) EGUINALDO (A)
    PANCHINA SHAKHTAR DONETSK
    • (26) YUKHYM KONOPLIA (D)
    • (19) KAUÃ ELIAS (A)
    • (49) LUCA MEIRELLES (A)
    • (48) DENYS TVARDOVSKYI (P)
    • (18) ALAA GHRAM (D)
    • (9) MARIAN SHVED (C)
    • (8) DMYTRO KRYSKIV (C)
    • (21) ARTEM BONDARENKO (C)
    • (14) ISAQUE (C)
    • (16) IRAKLI AZAROVI (D)
    • (74) MARIAN FARYNA (D)
    • (37) LUCAS FERREIRA (C)
    ALLENATORE SHAKHTAR DONETSK
    • Arda Turan
    TITOLARI RIJEKA
    • (13) MARTIN ZLOMISLIC (P)
    • (22) ANTE OREC (D)
    • (6) STJEPAN RADELJIC (D)
    • (34) MLADEN DEVETAK (D)
    • (51) ANEL HUSIC (D)
    • (17) LUKA MENALO (C)
    • (20) MERVEIL NDOCKYT (C)
    • (26) TIAGO DANTAS (C)
    • (19) SAMUELE VIGNATO (C)
    • (10) TONI FRUK (A)
    • (18) DANIEL ADU-ADJEI (A)
    PANCHINA RIJEKA
    • (30) BRUNO BOGOJEVIC (C)
    • (72) FRAN SKALAMERA (C)
    • (27) SIMUN BUTIC (C)
    • (2) LOVRO KITIN (D)
    • (99) ALEKSA TODOROVIC (P)
    • (91) NOEL BODETIC (D)
    • (4) NIKO JANKOVIC (C)
    • (23) JUSTAS LASICKAS (D)
    • (77) ANTE JURIC (A)
    • (1) VITO KOVAC (P)
    • (9) DUJE COP (A)
    ALLENATORE RIJEKA
    • Víctor Sánchez del Amo
    PREPARTITA

    Shakhtar Donetsk - Rijeka è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Miejski im. Henryka Reymana di Krakow.

    Attualmente Shakhtar Donetsk si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Rijeka si trova 14° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
    Shakhtar Donetsk ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; Rijeka ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

    Shakhtar Donetsk e Rijeka è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Shakhtar DonetskRijeka
    Partite giocate55
    Numero di partite vinte42
    Numero di partite perse11
    Numero di partite pareggiate02
    Gol totali segnati105
    Gol totali subiti52
    Media gol subiti per partita1.00.4
    Percentuale possesso palla68.951.6
    Numero totale di passaggi29601958
    Numero totale di passaggi riusciti26001551
    Tiri nello specchio della porta2723
    Percentuale di tiri in porta55.148.9
    Numero totale di cross6887
    Numero medio di cross riusciti1622
    Duelli per partita vinti208236
    Duelli per partita persi189203
    Corner subiti1612
    Corner guadagnati2919
    Numero di punizioni a favore4365
    Numero di punizioni concesse4073
    Tackle totali8384
    Percentuale di successo nei tackle67.563.1
    Fuorigiochi totali129
    Numero totale di cartellini gialli1011
    Numero totale di cartellini rossi01

    Virgilio Sport
