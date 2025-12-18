Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Shamrock Rovers - Hamrun Spartans è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.

Attualmente Shamrock Rovers si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Hamrun Spartans si trova 32° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Shamrock Rovers ha segnato 4 gol e ne ha subiti 12; Hamrun Spartans ha segnato 3 gol e ne ha subiti 8.

Shamrock Rovers e Hamrun Spartans è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: