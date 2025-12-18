Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Shamrock Rovers-Hamrun Spartans: 3-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Dicembre 2025 ore 21:00
Shamrock Rovers
3
Hamrun Spartans
1
Partita finita
Arbitro: Marek Radina
  1. 14' 1-0 Graham Burke (R)
  2. 20' 1-1 N'Dri Koffi
  3. 45+4' 2-1 Daniel Grant
  4. 90+3' 3-1 John McGovern
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Shamrock Rovers 3, Hamrun Spartans 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Shamrock Rovers 3, Hamrun Spartans 1.22:55

  3. 90'+3'

    Gol! Shamrock Rovers 3, Hamrun Spartans 1. John McGovern (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:53

  4. 90'+2'

    Edward McGinty (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  5. 90'+2'

    Fallo di Stijn Meijer (Hamrun Spartans).22:52

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51

  7. 90'

    Fuorigioco. Matt Healy(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Aaron Greene e' colto in fuorigioco.22:50

  9. 90'

    Fallo di John McGovern (Shamrock Rovers).22:50

  10. 90'

    Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  11. 89'

    Fuorigioco. Vincenzo Polito(Hamrun Spartans) prova il lancio lungo, ma Stijn Meijer e' colto in fuorigioco.22:49

  12. 88'

    Fuorigioco. John McGovern(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Aaron Greene e' colto in fuorigioco.22:49

  13. 88'

    Fuorigioco. Matt Healy(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma John McGovern e' colto in fuorigioco.22:48

  15. 87'

    Tiro parato. Matt Healy (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Seán Kavanagh con suggerimento di testa.22:48

  16. 87'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans).22:47

  17. 85'

    Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:46

  18. 85'

    Fallo di Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).22:46

  19. 85'

    Eder (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:46

  21. 84'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Hamrun Spartans).22:44

  22. 83'

    Tiro parato. John McGovern (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adam Matthews.22:44

  23. 82'

    Fallo di John McGovern (Shamrock Rovers).22:42

  24. 82'

    Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  25. 82'

    Fallo di John McGovern (Shamrock Rovers).22:42

  27. 82'

    Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  28. 80'

    Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  29. 80'

    Fallo di Rafael Compri (Hamrun Spartans).22:40

  30. 79'

    Fallo di Aaron Greene (Shamrock Rovers).22:39

  31. 79'

    Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  33. 78'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Aaron Greene sostituisce Rory Gaffney.22:39

  34. 78'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Seán Kavanagh sostituisce Victor Ozhianvuna.22:38

  35. 77'

    Gara riprende.22:37

  36. 77'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Ante Coric sostituisce Mouad El Fanis per infortunio.22:37

  37. 76'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Domantas Simkus sostituisce Nikolai Micallef.22:37

  39. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Mouad El Fanis (Hamrun Spartans) per infortunio.22:36

  40. 74'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Hamrun Spartans).22:35

  41. 74'

    Tiro parato. Daniel Grant (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Connor Malley.22:35

  42. 74'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Victor Ozhianvuna (Shamrock Rovers).22:34

  43. 73'

    Fallo di Adam Matthews (Shamrock Rovers).22:33

  45. 73'

    Nikolai Micallef (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33

  46. 72'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. John McGovern sostituisce Graham Burke.22:32

  47. 72'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Connor Malley sostituisce Dylan Watts.22:32

  48. 71'

    Max Kovalevskis (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:31

  49. 71'

    Fallo di Max Kovalevskis (Shamrock Rovers).22:31

  51. 71'

    Nikolai Micallef (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  52. 69'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Hamrun Spartans).22:29

  53. 69'

    Tiro parato. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Victor Ozhianvuna.22:29

  54. 68'

    Tentativo fallito. Eder (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:28

  55. 67'

    Fallo di Max Kovalevskis (Shamrock Rovers).22:27

  57. 67'

    Eder (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27

  58. 66'

    Tentativo fallito. Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:27

  59. 65'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Adam Matthews (Shamrock Rovers).22:26

  60. 64'

    Adam Matthews (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:24

  61. 64'

    Fallo di Adam Matthews (Shamrock Rovers).22:24

  63. 64'

    Mouad El Fanis (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  64. 63'

    Matt Healy (Shamrock Rovers).22:23

  65. 63'

    Mouad El Fanis (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  66. 61'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Eder sostituisce N'Dri Koffi.22:21

  67. 60'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Max Kovalevskis sostituisce Daniel Cleary per infortunio.22:21

  69. 60'

    Gara riprende.22:20

  70. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Daniel Cleary (Shamrock Rovers) per infortunio.22:20

  71. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Henry Bonello (Hamrun Spartans) per infortunio.22:20

  72. 59'

    Tentativo fallito. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra.22:19

  73. 59'

    Tiro parato. Graham Burke (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dylan Watts.22:19

  75. 58'

    Tiro respinto. Graham Burke (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area. Assist di Adam Matthews.22:18

  76. 57'

    Fuorigioco. Daniel Grant(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Dylan Watts e' colto in fuorigioco.22:17

  77. 56'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).22:16

  78. 56'

    Tiro parato. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dylan Watts.22:16

  79. 56'

    Tiro parato. Daniel Grant (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:16

  81. 56'

    Tiro respinto. Daniel Grant (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area.22:16

  82. 55'

    Tiro respinto. Victor Ozhianvuna (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adam Matthews.22:16

  83. 54'

    Gara riprende.22:14

  84. 53'

    Gara momentaneamente sospesa, Daniel Cleary (Shamrock Rovers) per infortunio.22:13

  85. 52'

    Gara riprende.22:12

  87. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) per infortunio.22:11

  88. 51'

    Daniel Cleary (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:11

  89. 51'

    Fallo di Daniel Cleary (Shamrock Rovers).22:11

  90. 51'

    N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

  91. 50'

    Tiro parato. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Graham Burke.22:10

  93. 49'

    Tentativo fallito. Daniel Grant (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra.22:10

  94. 47'

    Tentativo fallito. Daniel Grant (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco alto sulla sinistra. Assist di Rory Gaffney.22:08

  95. Inizia il Secondo tempo Shamrock Rovers 2, Hamrun Spartans 1.22:06

  96. 45'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Stijn Meijer sostituisce Saliou Thioune.22:05

  97. 45'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Jovan Cadjenovic sostituisce Matías García.22:05

  99. 45'+6'

    Primo tempo terminato, Shamrock Rovers 2, Hamrun Spartans 1.21:51

  100. 45'+4'

    Gol! Shamrock Rovers 2, Hamrun Spartans 1. Daniel Grant (Shamrock Rovers) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Graham Burke.21:49

  101. 45'+4'

    Tentativo fallito. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Matthews con cross.21:49

  102. 45'+4'

    Tiro parato. Victor Ozhianvuna (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Adam Matthews.21:49

  103. 45'+2'

    Fallo di Daniel Grant (Shamrock Rovers).21:47

  105. 45'+2'

    Rafael Compri (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  106. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:46

  107. 45'

    Mouad El Fanis (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.21:45

  108. 45'

    Adam Matthews (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  109. 45'

    Fallo di Mouad El Fanis (Hamrun Spartans).21:45

  111. 45'

    Tentativo fallito. Roberto Lopes (Shamrock Rovers) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dylan Watts con cross da calcio d'angolo.21:44

  112. 44'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Matías García (Hamrun Spartans).21:44

  113. 44'

    Tiro respinto. Graham Burke (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Rory Gaffney.21:44

  114. 42'

    (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  115. 42'

    Retropassaggio di Henry Bonello (Hamrun Spartans).21:42

  117. 40'

    Graham Burke (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:40

  118. 40'

    Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).21:40

  119. 40'

    Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  120. 40'

    Fallo di N'Dri Koffi (Hamrun Spartans).21:40

  121. 35'

    Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:35

  123. 35'

    Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  124. 34'

    Tentativo fallito. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Victor Ozhianvuna.21:34

  125. 32'

    Fuorigioco. Graham Burke(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Daniel Grant e' colto in fuorigioco.21:32

  126. 31'

    Fuorigioco. Henry Bonello(Hamrun Spartans) prova il lancio lungo, ma N'Dri Koffi e' colto in fuorigioco.21:31

  127. 31'

    Gara riprende.21:31

  129. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Rafael Compri (Hamrun Spartans) per infortunio.21:31

  130. 30'

    Fallo di Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).21:30

  131. 30'

    Rafael Compri (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  132. 29'

    Fallo di Daniel Cleary (Shamrock Rovers).21:28

  133. 29'

    Nikolai Micallef (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  135. 28'

    Gara riprende.21:28

  136. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Victor Ozhianvuna (Shamrock Rovers) per infortunio.21:26

  137. 26'

    Joseph Mbong (Hamrun Spartans) e' stato espulso.21:26

  138. 26'

    Victor Ozhianvuna (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26

  139. 26'

    Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).21:26

  141. 25'

    Fuorigioco. Mouad El Fanis(Hamrun Spartans) prova il lancio lungo, ma N'Dri Koffi e' colto in fuorigioco.21:25

  142. 20'

    Gol! Shamrock Rovers 1, Hamrun Spartans 1. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:20

  143. 20'

    Tiro parato. Saliou Thioune (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mouad El Fanis.21:20

  144. 20'

    Tiro respinto. Mouad El Fanis (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area. Assist di Rafael Compri con cross.21:20

  145. 19'

    Tiro parato. Graham Burke (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dylan Watts.21:19

  147. 18'

    Fuorigioco. Victor Ozhianvuna(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Rory Gaffney e' colto in fuorigioco.21:18

  148. 15'

    Tiro respinto. Matías García (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mouad El Fanis con cross.21:15

  149. 15'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Edward McGinty (Shamrock Rovers).21:15

  150. 15'

    Tiro parato. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mouad El Fanis.21:15

  151. 14'

    Gol! Shamrock Rovers 1, Hamrun Spartans 0. Graham Burke (Shamrock Rovers) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:14

  153. 12'

    Rigore concesso da Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) per un fallo di mano in area.21:12

  154. 12'

    Tiro respinto. Dylan Watts (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area. Assist di Graham Burke.21:12

  155. 11'

    Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).21:11

  156. 11'

    Daniel Grant (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  157. 10'

    Fuorigioco. Graham Burke(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Rory Gaffney e' colto in fuorigioco.21:10

  159. 9'

    Tentativo fallito. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joseph Mbong con cross.21:09

  160. 8'

    Tiro respinto. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rafael Compri.21:08

  161. 8'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Adam Matthews (Shamrock Rovers).21:08

  162. 7'

    Tiro respinto. Mouad El Fanis (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Joseph Mbong.21:07

  163. 5'

    Fallo di Mouad El Fanis (Hamrun Spartans).21:05

  165. 5'

    Victor Ozhianvuna (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  166. 3'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Emerson Marcelina (Hamrun Spartans).21:02

  167. 2'

    Tiro parato. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Graham Burke.21:02

  168. Tiro respinto. Daniel Grant (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dylan Watts.21:01

  169. Inizia il Primo tempo.21:00

  171. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

Formazioni Shamrock Rovers - Hamrun Spartans

Shamrock Rovers
Hamrun Spartans
TITOLARI SHAMROCK ROVERS
  • (1) EDWARD MCGINTY (P)
  • (27) CORY O'SULLIVAN (D)
  • (4) ROBERTO LOPES (D)
  • (6) DANIEL CLEARY (D)
  • (17) MATT HEALY (C)
  • (21) DANIEL GRANT (C)
  • (7) DYLAN WATTS (C)
  • (36) VICTOR OZHIANVUNA (C)
  • (3) ADAM MATTHEWS (C)
  • (10) GRAHAM BURKE (A)
  • (20) RORY GAFFNEY (A)
PANCHINA SHAMROCK ROVERS
  • (15) DARRAGH NUGENT (C)
  • (22) CIAN BARRETT (D)
  • (9) AARON GREENE (A)
  • (41) ALEX NOONAN (P)
  • (38) MAX KOVALEVSKIS (A)
  • (31) MICHAEL NOONAN (A)
  • (25) LEE STEACY (P)
  • (11) SEÁN KAVANAGH (D)
  • (23) CONNOR MALLEY (C)
  • (88) JOHN MCGOVERN (A)
  • (18) TREVOR CLARKE (C)
ALLENATORE SHAMROCK ROVERS
  • Stephen Bradley
TITOLARI HAMRUN SPARTANS
  • (1) HENRY BONELLO (P)
  • (91) EMERSON MARCELINA (D)
  • (2) RAFAEL COMPRI (D)
  • (13) VINCENZO POLITO (D)
  • (3) NIKOLAI MICALLEF (D)
  • (27) OGNJEN BJELICIC (C)
  • (47) MOUAD EL FANIS (C)
  • (9) SALIOU THIOUNE (C)
  • (8) MATÍAS GARCÍA (C)
  • (10) JOSEPH MBONG (C)
  • (19) N'DRI KOFFI (A)
PANCHINA HAMRUN SPARTANS
  • (16) SCOTT CAMILLERI (C)
  • (33) DOMANTAS SIMKUS (C)
  • (5) SVEN XERRI (D)
  • (99) STIJN MEIJER (A)
  • (14) SEMIR SMAJLAGIC (A)
  • (55) KIAN VELLA (D)
  • (24) ANTE CORIC (C)
  • (25) EDER (A)
  • (20) JOVAN CADJENOVIC (C)
  • (98) CÉLIO (P)
  • (7) SHAISEN ATTARD (A)
  • (77) MERLIN HADZI (A)
ALLENATORE HAMRUN SPARTANS
  • Giacomo Modica
PREPARTITA

Shamrock Rovers - Hamrun Spartans è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.

Attualmente Shamrock Rovers si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Hamrun Spartans si trova 32° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Shamrock Rovers ha segnato 4 gol e ne ha subiti 12; Hamrun Spartans ha segnato 3 gol e ne ha subiti 8.

Shamrock Rovers e Hamrun Spartans è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Shamrock RoversHamrun Spartans
Partite giocate55
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse44
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati43
Gol totali subiti128
Media gol subiti per partita2.41.6
Percentuale possesso palla36.046.6
Numero totale di passaggi15541812
Numero totale di passaggi riusciti11791418
Tiri nello specchio della porta1119
Percentuale di tiri in porta52.444.2
Numero totale di cross7593
Numero medio di cross riusciti1915
Duelli per partita vinti176237
Duelli per partita persi225263
Corner subiti3320
Corner guadagnati1523
Numero di punizioni a favore5464
Numero di punizioni concesse5272
Tackle totali6497
Percentuale di successo nei tackle62.562.9
Fuorigiochi totali99
Numero totale di cartellini gialli1212
Numero totale di cartellini rossi02

Ford

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio