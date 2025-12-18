Incontro terminato, Shamrock Rovers 3, Hamrun Spartans 1.
Incontro terminato, Shamrock Rovers 3, Hamrun Spartans 1.
Secondo tempo terminato, Shamrock Rovers 3, Hamrun Spartans 1.22:55
Gol! Shamrock Rovers 3, Hamrun Spartans 1. John McGovern (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:53
Edward McGinty (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Stijn Meijer (Hamrun Spartans).22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51
Fuorigioco. Matt Healy(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Aaron Greene e' colto in fuorigioco.22:50
Fallo di John McGovern (Shamrock Rovers).22:50
Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fuorigioco. Vincenzo Polito(Hamrun Spartans) prova il lancio lungo, ma Stijn Meijer e' colto in fuorigioco.22:49
Fuorigioco. John McGovern(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Aaron Greene e' colto in fuorigioco.22:49
Fuorigioco. Matt Healy(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma John McGovern e' colto in fuorigioco.22:48
Tiro parato. Matt Healy (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Seán Kavanagh con suggerimento di testa.22:48
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans).22:47
Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:46
Fallo di Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).22:46
Eder (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:46
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Hamrun Spartans).22:44
Tiro parato. John McGovern (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adam Matthews.22:44
Fallo di John McGovern (Shamrock Rovers).22:42
Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di John McGovern (Shamrock Rovers).22:42
Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Rafael Compri (Hamrun Spartans).22:40
Fallo di Aaron Greene (Shamrock Rovers).22:39
Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Sostituzione, Shamrock Rovers. Aaron Greene sostituisce Rory Gaffney.22:39
Sostituzione, Shamrock Rovers. Seán Kavanagh sostituisce Victor Ozhianvuna.22:38
Gara riprende.22:37
Sostituzione, Hamrun Spartans. Ante Coric sostituisce Mouad El Fanis per infortunio.22:37
Sostituzione, Hamrun Spartans. Domantas Simkus sostituisce Nikolai Micallef.22:37
Gara momentaneamente sospesa, Mouad El Fanis (Hamrun Spartans) per infortunio.22:36
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Hamrun Spartans).22:35
Tiro parato. Daniel Grant (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Connor Malley.22:35
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Victor Ozhianvuna (Shamrock Rovers).22:34
Fallo di Adam Matthews (Shamrock Rovers).22:33
Nikolai Micallef (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33
Sostituzione, Shamrock Rovers. John McGovern sostituisce Graham Burke.22:32
Sostituzione, Shamrock Rovers. Connor Malley sostituisce Dylan Watts.22:32
Max Kovalevskis (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:31
Fallo di Max Kovalevskis (Shamrock Rovers).22:31
Nikolai Micallef (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Hamrun Spartans).22:29
Tiro parato. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Victor Ozhianvuna.22:29
Tentativo fallito. Eder (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:28
Fallo di Max Kovalevskis (Shamrock Rovers).22:27
Eder (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27
Tentativo fallito. Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:27
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Adam Matthews (Shamrock Rovers).22:26
Adam Matthews (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:24
Fallo di Adam Matthews (Shamrock Rovers).22:24
Mouad El Fanis (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Matt Healy (Shamrock Rovers).22:23
Mouad El Fanis (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Sostituzione, Hamrun Spartans. Eder sostituisce N'Dri Koffi.22:21
Sostituzione, Shamrock Rovers. Max Kovalevskis sostituisce Daniel Cleary per infortunio.22:21
Gara riprende.22:20
Gara momentaneamente sospesa, Daniel Cleary (Shamrock Rovers) per infortunio.22:20
Gara momentaneamente sospesa, Henry Bonello (Hamrun Spartans) per infortunio.22:20
Tentativo fallito. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra.22:19
Tiro parato. Graham Burke (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dylan Watts.22:19
Tiro respinto. Graham Burke (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area. Assist di Adam Matthews.22:18
Fuorigioco. Daniel Grant(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Dylan Watts e' colto in fuorigioco.22:17
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).22:16
Tiro parato. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dylan Watts.22:16
Tiro parato. Daniel Grant (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:16
Tiro respinto. Daniel Grant (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area.22:16
Tiro respinto. Victor Ozhianvuna (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adam Matthews.22:16
Gara riprende.22:14
Gara momentaneamente sospesa, Daniel Cleary (Shamrock Rovers) per infortunio.22:13
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) per infortunio.22:11
Daniel Cleary (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:11
Fallo di Daniel Cleary (Shamrock Rovers).22:11
N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Tiro parato. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Graham Burke.22:10
Tentativo fallito. Daniel Grant (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra.22:10
Tentativo fallito. Daniel Grant (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco alto sulla sinistra. Assist di Rory Gaffney.22:08
Inizia il Secondo tempo Shamrock Rovers 2, Hamrun Spartans 1.22:06
Sostituzione, Hamrun Spartans. Stijn Meijer sostituisce Saliou Thioune.22:05
Sostituzione, Hamrun Spartans. Jovan Cadjenovic sostituisce Matías García.22:05
Primo tempo terminato, Shamrock Rovers 2, Hamrun Spartans 1.21:51
Gol! Shamrock Rovers 2, Hamrun Spartans 1. Daniel Grant (Shamrock Rovers) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Graham Burke.21:49
Tentativo fallito. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Matthews con cross.21:49
Tiro parato. Victor Ozhianvuna (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Adam Matthews.21:49
Fallo di Daniel Grant (Shamrock Rovers).21:47
Rafael Compri (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:46
Mouad El Fanis (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.21:45
Adam Matthews (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Mouad El Fanis (Hamrun Spartans).21:45
Tentativo fallito. Roberto Lopes (Shamrock Rovers) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dylan Watts con cross da calcio d'angolo.21:44
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Matías García (Hamrun Spartans).21:44
Tiro respinto. Graham Burke (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Rory Gaffney.21:44
(Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Retropassaggio di Henry Bonello (Hamrun Spartans).21:42
Graham Burke (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:40
Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).21:40
Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di N'Dri Koffi (Hamrun Spartans).21:40
Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:35
Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tentativo fallito. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Victor Ozhianvuna.21:34
Fuorigioco. Graham Burke(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Daniel Grant e' colto in fuorigioco.21:32
Fuorigioco. Henry Bonello(Hamrun Spartans) prova il lancio lungo, ma N'Dri Koffi e' colto in fuorigioco.21:31
Gara riprende.21:31
Gara momentaneamente sospesa, Rafael Compri (Hamrun Spartans) per infortunio.21:31
Fallo di Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).21:30
Rafael Compri (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Daniel Cleary (Shamrock Rovers).21:28
Nikolai Micallef (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Victor Ozhianvuna (Shamrock Rovers) per infortunio.21:26
Joseph Mbong (Hamrun Spartans) e' stato espulso.21:26
Victor Ozhianvuna (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).21:26
Fuorigioco. Mouad El Fanis(Hamrun Spartans) prova il lancio lungo, ma N'Dri Koffi e' colto in fuorigioco.21:25
Gol! Shamrock Rovers 1, Hamrun Spartans 1. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:20
Tiro parato. Saliou Thioune (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mouad El Fanis.21:20
Tiro respinto. Mouad El Fanis (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area. Assist di Rafael Compri con cross.21:20
Tiro parato. Graham Burke (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dylan Watts.21:19
Fuorigioco. Victor Ozhianvuna(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Rory Gaffney e' colto in fuorigioco.21:18
Tiro respinto. Matías García (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mouad El Fanis con cross.21:15
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Edward McGinty (Shamrock Rovers).21:15
Tiro parato. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mouad El Fanis.21:15
Gol! Shamrock Rovers 1, Hamrun Spartans 0. Graham Burke (Shamrock Rovers) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:14
Rigore concesso da Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) per un fallo di mano in area.21:12
Tiro respinto. Dylan Watts (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area. Assist di Graham Burke.21:12
Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).21:11
Daniel Grant (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fuorigioco. Graham Burke(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Rory Gaffney e' colto in fuorigioco.21:10
Tentativo fallito. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joseph Mbong con cross.21:09
Tiro respinto. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rafael Compri.21:08
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Adam Matthews (Shamrock Rovers).21:08
Tiro respinto. Mouad El Fanis (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Joseph Mbong.21:07
Fallo di Mouad El Fanis (Hamrun Spartans).21:05
Victor Ozhianvuna (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Emerson Marcelina (Hamrun Spartans).21:02
Tiro parato. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Graham Burke.21:02
Tiro respinto. Daniel Grant (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dylan Watts.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Shamrock Rovers - Hamrun Spartans è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.
Attualmente Shamrock Rovers si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Hamrun Spartans si trova 32° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Shamrock Rovers ha segnato 4 gol e ne ha subiti 12; Hamrun Spartans ha segnato 3 gol e ne ha subiti 8.
Shamrock Rovers e Hamrun Spartans è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shamrock Rovers
|Hamrun Spartans
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|4
|4
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|4
|3
|Gol totali subiti
|12
|8
|Media gol subiti per partita
|2.4
|1.6
|Percentuale possesso palla
|36.0
|46.6
|Numero totale di passaggi
|1554
|1812
|Numero totale di passaggi riusciti
|1179
|1418
|Tiri nello specchio della porta
|11
|19
|Percentuale di tiri in porta
|52.4
|44.2
|Numero totale di cross
|75
|93
|Numero medio di cross riusciti
|19
|15
|Duelli per partita vinti
|176
|237
|Duelli per partita persi
|225
|263
|Corner subiti
|33
|20
|Corner guadagnati
|15
|23
|Numero di punizioni a favore
|54
|64
|Numero di punizioni concesse
|52
|72
|Tackle totali
|64
|97
|Percentuale di successo nei tackle
|62.5
|62.9
|Fuorigiochi totali
|9
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|2
